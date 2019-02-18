Dha Yurt Bülteni -21

Kaynak: DHA

Milas'ta maden ocağında göçük: 2 işçi öldü, 1 işçi enkaz altında (8)ENAZE KAYA ALTINDAN ÇIKARILMAYA ÇALIŞIYORMuğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen iş kazasında, Servet Çapacıoğlu'nun bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Geçen süreye rağmen Çapacıoğlu'na ulaşılamadı. Göçükte ölen Engin Tutuk'un ise bedeninin hala kayaların altında olduğu cenazesinin çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.ÖLENİN KARDEŞİDEN RUHSATSIZ İDDİASIKayaların altında kalan Engin Tutuk'un kardeşi Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia etti. Olayı sonradan öğrendiğini belirten Kenan Tutuk, "Aşağıda operatörlük yapan Engin Tutuk'un kardeşiyim, bugün sabah bir göçük olmuş, sonradan haberimiz oldu. Abim ve abimin arkadaşı aşağıda kocamaan bir kayanın altında mahsur kaldılar. Şu anda hiç bir haber alınmıyor ve muhtemelen öldükleri düşünülüyor. Sabah abimden önce başka bir operatörler sokmak istemişler onlar girmek istememiş. O yüzden abimle bir arkadaşını sokmuşlar, 3 kuruş için abim ile arkadaşının canı gitti, büyük bir ihtimalle gitti. Şu anda sizin karşınızda zor konuşuyorum, bu yapı da kaçakmış bunu da diğer ölen operatörün kardeşinden öğrendim. Bunu size söyler mi bilmiyorum, çünkü o bu şirkette çalıştığı için ona baskı yapacaklar büyük bir ihtimalle, para verecekler bir şey yapacaklar. Bunlar büyük şirket, ben bu şirkette çalışmıyorum. Bunu gayet net bir şekilde söylüyorum, burası kaçak bir işletmeymiş. İki kişi aşağıda kayanın altında, hiç bir şekilde haber alamıyoruz. Kazı çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Çalışmalardan detay-Çalışmaları izleyenler-Kenan Tutuk röportajHaber - Kamera: Mehmet Can MERAL/MİLAS, (Muğla),=================Bakan Pakdemirli: Mart ayında destek ödemelerimiz olacak(2)'ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILDA TÜRKİYE'NİN DAHA FAZLA GIDA ÜRETMESİ GEREKİYOR'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırklareli'nin ardından geldiği Edirne'de AK Parti önünde kalabalık partili grubu tarafından karşılandı. Bir araya geldiği partililere konuşan Pakdemirli, Türkiye'de tarım alanlarının sınırlı olduğunu belirterek, "Türkiye'de de alanlarımız sınırlı. Bu sınırlı alanlarımızın da bir kısmının orman bir kısmının tarım alanları olması lazım. Tarım ve orman arazilerinin bir arada yönetilmesi gerekiyor. Ormanın içerisinde de tarım ve hayvancılık yapmanın yollarını aramak gerekiyor. Bu arazilerin birlikte planlanması gerekiyordu. Bunların hepsi yeniden yapılanan bakanlığımızda sizlere tek elden hizmet etme imkanı veriyor" dedi.Bakan Pakdemirli, daha sonra tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı'nda esnafları ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Seyyar satıcıdan kestane alan Pakdemirli, satın aldığı kestaneleri gazetecilere ikram etti. Bakan Pakdemirli, daha sonra Edirne Ticaret Borsası'nda düzenlenen, 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin önümüzdeki 20 yılda daha fazla üretim yapması gerektiğini söyleyen Pakdemirli, şöyle dedi:"Bugün mumla arasanız bulamayacağınız kadar çok bürokrat burada. Bakan da karşınızda, hepimiz emre amade sizleri dinlemek için buradayız. Şundan emin olun, devlet sizi, üreticisini, çiftçisini düşünüyor. Bununla yatıyor, bununla kalkıyor. En başta Cumhurbaşkanımız sonra da biz sizin dertlerinizi dert ediniyoruz. Bundan yüzde 100 emin olmanız lazım. Ancak bu işleri birlikte sürdürürsek bir noktaya geleceğiz. Çünkü önümüzdeki 20 yılda dünyanın yüzde 50 daha fazla üretmesi, Türkiye'nin de yüzde 50 daha fazla gıda üretmesi gerekiyor. Bunu üretecek olan da sizlersiniz. Bizim ne yapıp ne edip Türkiye'de 2,5 milyar hektar daha alanı sulamaya açmalıyız. Bunları eğer açabilirsek en başta bahsettiğim gıdayı yüzde 50 arttırmanın yarısını sulamayı çözerek yapabiliyoruz. Bunun Türkiye ekonomisine katkısı senelik 15 milyar dolar. Biz artık yolla ilgili birçok problemimizi çözdük. Bugün artık Türkiye'nin yol ve diğer altyapı dışında yatırımlardan en önceliği mutlaka sulama yatırımları olması gerekiyor. Çünkü tarımsal üretimimize gerçekten katkısı var. Sulama tarımdaki başarımızın mutlak anahtarı. "Edirne'de 130 bin lavanta fidanı dikileceğini söyleyen Pakdemirli, "2019 yılında Edirne'de 4 köyde 900 dekar alana 130 bin adet ceviz, badem, lavanta gibi fidanları dikeceğiz. 3 yıl bakımlarını yapacağız, 3 yıl sonunda ücretsiz orman köylüsüne tam 49 yıllığına tahsisini yapacağız. Lalapaşa Kalkansöğüt köyünde 40 dekar alanda trüf ormanı tesis edeceğiz. Bu trüf çok değerli bir bitki. İnanılmaz derece büyük paralara satılan bir bitki. Orman köylülerimizin bizlere işletme şefliklerine bu konularda başvurmalarını ve bizle üretime geçmelerini istiyorum" dedi.Görüntü Dökümü:Pakdemirli'nin parti binasına gelişiPartililerin karşılamasıEsnaf ziyaretiKestane almasıAlipaşa çarşısında esnaf ziyaretiBakan Pakdemirli'nin konuşmasıDetaylarHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,===============MEHMET KASAPOĞLU: TESİSLEŞMEDE AVRUPA'NIN ÖNÜNDEYİZGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Buluşma ve Malzeme Dağıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Stadı'ndaki toplantıda Türkiye'nin sporda çok önemli tesislere sahip olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Sporu ve sporcuyu çok önemseyen bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002 yılında 1500 olan spor tesislerimiz bugün 5 bine yakın. Yerel yönetimler ve kulüplerin yaptığı tesislerle bu sayı iki katına çıkıyor. Sağlıktan ekonomiye, bilimden ulaşıma ve spora kadar pek çok alanda çok ciddi mesafeler kat ettik. Ülkemiz Avrupa ülkeleriyle ciddi şekilde rekabet edecek seviyede. Tesislerimiz kalite ve yenilik açısından Avrupa'dan önde. Bunu görüyor ve şahit oluyoruz. Bu yeterli mi, değil. Daha fazla mesafe kat edeceğiz. Vatandaşlarımız, çocuklarımız tesislerimizi 7 gün 24 saat kullanacak. Gece 02.00'de yüzmek mi istiyorsun, yüzeceksiniz. Basketbol oynayabileceksiniz. Genclik Spor Merkezlerimizde faaliyet yapabileceksiniz. Bizim anlayışımız bu" dedi.Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin çok iyi projeleri olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Kasapoğlu,"Gerçekleştirdiğimiz toplantıda her mahalleye spor salonu, havuz ve gençlik merkezleri kazandıracağız. İzmir'e hepimiz dolu geldik, İzmir için her şey helal hoş olsun. Futbol elbette popüler bir branş ama amatör kulüplerimiz diğer branşlarla geniş bir perspektif gerçekleştirsin. Farklı alanlarda sporcular ve şampiyonlar çıkaralım" diye konuştu.ZEYBEKCİ: "İZMİR'E VELEDROM YAPACAĞIZ"AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, kente veledrom kazandıracaklarını söyledi. Mevcut Atatürk Stadı'nın yerine modern bir olimpiyat stadı inşa edeceklerini belirten Zeybekci, "Dünyanın en modern teknolojisiyle olimpiyat stadı yapacağız. Bu alan ayrıca bisiklet ve atletizm barnşları için veledrom inşa edeceğiz. Bu İzmir için ilk olacak. 'Şampiyonlar İzmir'den çıkar' sloganıyla kentimize en işi şekilde hizmet vereceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamalarıAk Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarıOnur ATIŞ/ İZMİR====================MEHMET KASAPOĞLU: TESİSLEŞMEDE AVRUPA'NIN ÖNÜNDEYİZ (2)** Bakan Kasapoğlu: İzmir için güzel projelerimiz varGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir ziyaretinde, "31 Mart akşamı AK Parti bayrağını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Konak Belediyesi'ne, Karabağlar'a ve diğer belediyelere diktiğimiz an İzmir'in kurtulma zamanıdır" dedi.Ziyareti kapsamında Hilal Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, davul ve zurna eşliğinde, "Tepecikli kadınlardan Kasımpaşalıya selamlar" yazılı pankartla karşılandı. Bir vatandaşın efe başlığı taktığı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bunu Bakan Kasapoğlu'nun başına taktı.Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Zeybekci ile sabah kentin sorunlarını konuştuklarını, kentin bundan sonra AK Parti belediyeleri gibi hizmet alacağına inandığını belirterek, "Yeter ki İzmir'in bu makus talihine son verin. İzmir'i sefaletten kurtarın. 31 Mart akşamı AK Parti bayrağını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Konak Belediyesi'ne, Karabağlar'a ve diğer belediyelere diktiğimiz zaman İzmir'in kurtulma zamanıdır" dedi. Kasapoğlu, mahallede faaliyet gösteren ancak kapanan Hür Adaletspor ve Hücumspor'u tekrar açacaklarını, mevcut futbol sahasını yenileyeceklerini ve en kısa zamanda bir gençlik merkezi açacaklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "İstanbul'u teslim aldığında çöp, çamur, çukur, trafik, hava kirliliği başta olmak üzere İstanbul'un pek çok derdi vardı. Cumhurbaşkanımız başladı hizmet etmeye, kendisine 5 yılını tamamlamaya bile fırsat vermediler. 4.5 senede İstanbul'u baştan sonra imar etti. Bir şiiri gerekçe gösterdiler, hapse gönderdiler. O, 'Bu şarkı, burada bitmez' dedi. Sizler de o şarkıyı orada bitirmediniz" diye konuştu. Kasapoğlu, "İnşallah İzmir'i AK belediyecilikle tanıştıralım, emin ellere teslim edelim. İnşallah o gece zeybek oynama vaktidir. Zeybekci başkanımızla" dedi.ZEYBEKCİ: İZMİR'İ SİZ KURTARACAKSINIZAK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'i yönetmeye ve hükmetmeye talip olmadıklarını, amaçlarının kente hizmet etmek olduğunu söyledi. "İzmir artık patinaj yapmaktan, geri kaymaktan kurtulacak mı" diye soran Zeybekci, "Allah'ın izniyle, 'O sene, bu sene' diyoruz. 'O sene bu sene' inşallah. İzmir bu değişimi birlikte yaşayacak. Bazı yerlerde kardeşlerimiz bize bağırıyor, diyorlar ki 'Kurtar İzmir'i'. Ben diyorum ki, 'Hayır, İzmir'i siz kurtaracaksınız, biz hizmetkar olacağız" dedi. Zeybekci, 31 Mart akşamına kadar zeybek oynamayacaklarını belirterek, "O gün bir oynayacağız ki birilerinin rüyalarına girecek inşallah" diye konuştu. Etkinliğe, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan, Cemal Bekle ile AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu da katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Bakan Kasapoğlu'nun Hilal Mahallesi'nde karşılanmasıBakan Kasapoğlu'nun konuşmasıAK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin konuşmasıOnur ATIŞ - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR==========================PARMAĞINA SIKIŞAN SU TERMOSU KAPAĞINI İTFAİYE ÇIKARDIKARTEPE(Kocaeli),-KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Serkan Özkan'ın(12) parmağına sıkışan termosun plastik kapağı itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.Olay öğleden sonra Kartepe Ataevler Mahallesi'nde bulunan Eşref Uslu Ortaokulu'nda meydana geldi. 5'inci sınıf öğrencisi Serkan Özkan, yanında getirdiği su termosunun kapağıyla oynadığı sırada sol el orta parmağını kapağın üzerindeki deliğe sıkıştırdı. Serkan'ın arkadaşları ve öğretmenlerinin kapağı çıkarma çalışmaları sonuçsuz kalınca, okul idaresi küçük çocuğun ailesine haber vererek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Okula gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğu okul müdürünün odasına aldı. Burada çocuğun parmağına sıkışan plastik kapak ile parmağın arasına çay kaşığı sıkıştıran itfaiye erleri, daha sonra plastik kapağı minyatür testere ile keserek çıkardı.Kapağın kesilmesi sırasında çok korktuğu görülen küçük çocuğu itfaiye erleri teselli etti. Operasyon sırasında minik Serkan'ın korktuğunu gören itfaiye erleri, "Eline bir şey gelmeyecek. Sakin ol Serkan, bak bitti. Rahat ol. Korkmana gerek yok. Sen ne kadar cesursun. Aferin sana" diyerek küçük çocuğa destek oldu. Kapağın tamamen çıkarılmasının ardından küçük çocuğun parmağının herhangi bir zarar görmediği belirlendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çocuğun parmağına sıkışan kapağın kesilmesi-İtfaiye erlerinin çocukla konuşmaları-DetayHABER: Alişan KOYUNCU-KAMERA: DHA/KARTEPE(Kocaeli),=====================Kandıra'da karaya oturan gemi kurtarıldıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bandıralı gemi römorkör yardımıyla kurtarıldı. Gemi kontrol edilmek üzere Kefken açıklarına çekildi.Kandıra Babalı sahili Dikili mevkiinde Cumartesi günü karaya oturan 89 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Letonya bandıralı Fehn Lyra isimli kuru yük gemisi bulunduğu yerden kurtarıldı. Cumartesi günü fırtınada sürüklenerek kıyıdan yaklaşık 150 metre uzaklıkta karaya oturan geminin mürettebatı sigorta şirketine durumu bildirmiş, sigorta şirketinin devreye girmesinin ardından gemiyi kurtarmak için Zonguldak Ereğli'den römorkör gelmişti. Pazar sabahı başlayan kurtarma çalışmaları kapsamında gemi önce arka kısmından halat ile bağlanarak bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı. Gün içerisinde kullanılan halatın 4 kez kopmasına rağmen geminin yerinden oynamaması üzerine, bugün gemi burun kısmından halatla bağlanarak çekilmeye çalışıldı. Önden bağlanan halat ile yerinden oynatılan Fehn Lyra isimli gemi, öğle saatlerinde olduğu yerde döndürülmeye başladı. Römorkör yardımıyla olduğu yerde döndürülen gemi, bu şekilde altındaki kum hareket ettirilerek saat 18.00 sıralarında kurtarıldı.Karaya oturan gemi kurtarılmasının ardından römorkör yardımıyla Kefken açıklarında belirlenen demir atma sahasına çekildi. Yarın dalgıçlar tarafından geminin hasar görüp görmediği kontrol edilecek. Ayrıca Rus asıllı olduğu öğrenilen gemi kaptanının Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından ifadesi alınacak. Gemi hasar görmemiş ise Kıyı Emniyeti tarafından yapılacak kontrolün ardından normal güzergahı olan Zonguldak Ereğli limanına doğru yola çıkacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Çalışmalardan drone görüntüleri-Geminin bulunduğu noktadan kurtulma anı(Drone ve aktüel olarak)-Geminin hareket etmesi-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),====================Şanlıurfa'da yol verme kavgası: 10 yaralıŞanlıurfa'da, sokakta ilerleyen minibüstekiler, fırına un indirilmesi sırasında başka bir minibüsün yolu kapatmasına tepki gösterdi. Bu nedenle taraflar arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.Olay, akşam saatlerinde Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan fırına minibüsle getirilen un çuvallarının indirilmesi sırasında aynı sokaktan geçmekte olan bir başka minibüs geçemedi. Minibüsünden un indiren sürücü, bekleyen diğer sürücüye başka sokaktan gitmesi gerektiğini söyledi. Bu duruma tepki gösteren minibüs sürücüsü de başka sokaktan gitmek istemeyince iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma, yakınlarının da katılmasıyla büyüdü, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sokağın savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişinin yaralanması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına alırken, kavgada fırın ile minibüsün camları kırılması sonucu hasar oluştu. Yaşanan kavganın ardından fırın kapatıldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Olay yerinde toplanan kalabalıkOlay yerinde önlem alan polisKavgada hasar gören minibüs ve fırınOlay yerinde bulunan ambulansGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 223MBHaber-Kamera: Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -====================Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli (2)OKULLAR TATİL EDİLDİArdahan Valiliği, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle, görüş mesafesinin de çok azalmasından dolayı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır.Sürücülerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi.ARDAHAN,=================Manisa'da İYİ Parti'den istifaİYİ Parti'nin Manisa İl Teşkilatı kurucularından ve eski il başkan yardımcısı Murat Türkekal, 70 partiliyle istifa ettiklerini duyurdu.Manisa Adliyesi önünde istifa eden bir grup partiliyle gazetecilere açıklama yapan Murat Türkekal, büyük umutlarla Türkiye'nin geleceğinin iyi olması, Atatürkçü, vatansever, Kuva-yı Milliye ruhu içinde bir cesur hareket için yola çıktıklarını ancak partinin genel başkanın emrinden çıkıp başka güç odaklarının emrine girdiğini iddia etti. Yapılan ittifakların, milletvekillerinin istifasına sebep olduğunu belirten Türkekal, İl Başkanının planlarına ve amaçlarına hizmet edebilmesi için mevcut il yönetimini yıpratıp, dağıttığını kaydetti. Türkekal, parti içinde yaşananları şaşkınlık ve üzüntüyle izlediklerini de vurgulayıp, bundan sonra herhangi bir siyasi partide siyaset yapmayı düşünmediklerini belirtti. Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı."DİMDİK AYAKTAYIZ"İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz da istifalara ilişkin yaptığı açıklamada, Murat Türkekal'ın partiden ihraç edildiğine dikkati çekip, "Açarsınız sosyal medya hesaplarından bakarsınız, ne zaman hangi kişilerle fotoğraflarını koymuş, hangi siyasileri, hangi projeleri desteklediği belli. Onun dışındaki arkadaşlardan da partimizden, biliyorsunuz milletvekilinin danışmanıdır, arkadaşıdır, annesidir, kardeşidir ve benzeri isimler var. Biz dimdik ayaktayız ve Manisa'ya hizmet noktasında ilçelerde ve büyükşehirde hep beraber milletin adaylarının kazanmasını sağlayacağız. Onun için çalışıyoruz. Geçen sene partiden istifa eden kişiyi bu sene bugün istifa ediyormuş gibi göstermek için arkadaşlar liste yayınlamış. Bunlardan birçoğunun kendilerinin haberi yok. Bunlardan 5-6'sı daha önceden partiyle ilişiğini kesmiş ya da disiplin cezasıyla partiden çıkarılmış kişiler. Yani açıklamaya 7-8 kişi geliyor, verdikleri istifa edenler listesinde 70-80 kişi var. Biz bunların oyunlarını biliyoruz. Bu oyunlarla Manisa'yı heba ettirmeyeceğiz" dedi.Görüntü Dökümü-----------İstifa edenler adına Murat Türkekal'ın basın açıklamasını okuması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,