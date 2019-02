Dha Yurt Bülteni -21

Kaynak: DHA

ÇANAKKALE'DE 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMÇANAKKALE'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara genelinde hissedildi.Afet ve Acil Drumu Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 8.4 derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssü Üyvacık Çanakkale'nin yanısıra Ege ve Marmara genelinde de hissedildi. Depremde bölgede yıkılan bina olup olmadığı ya da yaralanma konusunda henüz herhangi bir bilgi alınamadı.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------TEKİRDAĞ MERKEZTEKİRDAĞ ÇORLUÇANAKKALEİSTANBULHaber-Kamera: ÇANAKKALE-TEKİRDAĞ========================ŞIRNAK'TA PKK OPERASYONU: 14 GÖZALTIŞIRNAK'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik merkez ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.ŞIRNAK,========================MSB BAKANI AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER YÜKSEKOVA'DAMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti.Akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine gelen Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler'in makamında bir süre görüştükten sonra Cengiz Topel Caddesi'ne çıkarak esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'i karşılarında gören Yüksekovalılar büyük şaşkınlık yaşadı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler, yürüyüş sırasında cadde üzerindeki esnafları ziyaret etti. Bir çok dükkana girerek esnafla sohbet eden Bakan Akar ve Orgeneral Güler, vatandaşlarla yakından ilgilenip, sorunlarını dinledi.Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Hakkari Valisi Akbıyık, yaklaşık 1 saat caddede esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ile birlikte Tümen Komutanlığı'na geçerek burada akşam yemeğine katıldı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in daha sonraki programı ile ilgili de her hangi bir açıklama yapılmadı. Bu talebin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesinin ardından, Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızı görevlendirdi. Oluşturulan heyetin başkanı olarak alana geldik. Burayı inceledik. Burası eskiden taş ocağıymış. Taş ocağı kapandıktan sonra yerleşim alanı olmuş. Bu tarafta taş alım esnasında taşların kesmesi sonucu aynalar oluşmuş. Bu aynalar heyelan olmasa bile kayaç yapısından dolayı kayaların düşmesine neden olmuş. Hem kayaların altındaki yapılar, hem de kayaların üzerinde yapılar ve insanlar için tehlike oluşturuyor" dedi.'YARINDAN İTİBAREN ÇÖZÜM ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ'İncelemelere başladıklarını ve tespitlerinin sürdüğünü ifade eden Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Vatandaşlarımızı dinledik. Vatandaşlarımız bir çözüm bekliyor. Yarından itibaren çözüm üretmeye başlayacağız. Bu binaların mühendislik hizmetlerinden faydalanmadıklarını gördük. Köhneleşmiş yapılar bunlar. Bunların kentsel dönüşüme tabi tutulması gerekiyor. Arabayla yukarı çıktık ama yürüyerek inmek zorunda kaldık. Bu manada baktığımız zaman kentte olması gereken, ulaşım, yol trafik bakımından fakir olduğunu gördük. Tüm bu unsurları dikkate aldığımızda bir an önce burada bir dönüşüm yapılması gerekiyor. Bizde bunu süratle yapacağız. Yarın zemini inceleyeceğiz. Vatandaşlarla görüşüp, onların taleplerini alarak, gerekirse vatandaşla uzlaşıp bir çözüm üreteceğiz. Vatandaşlarımızla uzlaşarak, onları mağdur etmeden, riski de bertaraf ederek çalışmalara başlayacağız. Tehlike arz eden 5-6 ev sahibiyle görüştük. Ama bu sayıda sınırlı kalmayı alan bazlı bir dönüşüm olacak. Öncelikli olarak ise ayrışmadan kaynaklı tehlikenin giderilmesi için acil önlem alarak çalışma yapacağız. Türkiye'de 837 bin konut yaptık. Bunun 142 bini kentsel dönüşüm. Vatandaşlarımızın evlerinde rahat uyumaları istiyoruz. Türkiye bir deprem bölgesi. Bunu göz önüne alarak çalışmalar yapacağız. Bu dönüşümlerle birlikte yeni yerleşim alanları oluşturup, çağdaş şehirleri oluşturacağız. Daha önce bunları yaptık, yine yapacağız. İzmir Türkiye'nin en büyük kentlerinden biri. Denizini gördük ama yeşili göremedik. Binalardan yeşili göremedik. İzmir'in kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Daha önce Kadifekale'de çalışmalarımız oldu. O çalışmalar devam etseydi, bugün bu yerleri konuşmaz olmazdık. Biz o dönem üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Çözüm odaklı olmak lazım. Bu çözüme de herkesin katkıda bulunması lazım. Yerel yönetimlerin, vatandaşlarımızın katkıda bulunması lazım. Belki eleştiri ama Türkiye'de bazı sivil toplum örgütleri, mühendislik odaları bazı yaptığınız uygulamaları çok aşırı derecede eleştiriyorlar. Ama ben isterdim ki o odalar gelip buradaki durumu tespit edip, çözüm üretsin. Biz İzmir'de daha fazla yol alabilirdik. Ama bu süreçte karşılaştığımız zorluklar oldu. Ama önümüzdeki süreçte vatandaş nezdinde kabul görmesini istiyorum. Vatandaşımız istediği sürece biz bu zorlukların üstesinden geliriz. Kentsel dönüşüme devam edeceğiz." Bulut, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte vatandaşları dinledikten sonra bölgeden ayrıldı. Vatandaşımız istediği sürece biz bu zorlukların üstesinden geliriz. Kentsel dönüşüme devam edeceğiz." Bulut, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte vatandaşları dinledikten sonra bölgeden ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Ömer Bulut'un inceleme yapması-Açıklama-Genel ve detay görüntüHaber: Mehmet CANDAN - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,========================ŞANLIURFA'DA ÇARPTIĞI TIR'IN ALTINDA KALAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDIŞANLIURFA'da, TIR'a çarparak altında sıkışan motosikletin sürücüsü, itfaiye tarafından aracın altından çıkarılıp, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Viranşehir'e doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 HA 276 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen 73 HA 923 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken, sürücüsü ise TIR'ın altında kaldı. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü itfaiyenin uzun uğraşlarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, yöre halkını tedirgin ediyor.Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da geçtiğimiz Cuma ve Pazar günü 2 obruğun oluşmasının ardından, bugün de ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi'nde, yaklaşık 5 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni bir obruk daha oluştu.ÇİFTÇİLER TEDİRGİNObruğa 500 metre uzaklıkta çiftlik sahibi Lütfi Gülbahar, "Obruk korkusuyla yaşamaya çalışıyoruz. Gece dışarı çıksak bir şey olur mu diye tedirgin oluyoruz. Devletimizden araştırılmasını istiyoruz. Hem insanlar hem de hayvanlar için tehlikeli" dedi.Reşadiye Mahallesi'ndeki çiftçilerden Ahmet Köken, "Aynı bölgede irili ufaklı 50 civarında obruk var. işçiler korku içerisinde çalışamıyor. Zor şartlar altında üretim yapıyoruz. Çoğu zaman işçi bulmakta zorlanıyoruz" dedi.'TARLAYA GİRMEYE CESARET EDEMİYORUZ'Obruğun oluştuğu arpa ekili tarlanın sahibi Mehmet Aydemir ise şöyle konuştu:"Tarlamıza biraz uzaklıkta başka bir tarla da çalışıyordum. Ağabeyimin aramasıyla hemen geldim. Geldiğimde yeni oluşmuştu toz çıkıyordu. Bizim tarlanın yakınlarında birçok obruk oluşmuştu. Bu seferde bizim tarlada oluştu. Korkumuz var. Korku olsa da şu ana kadar can kaybının olmaması sevindirici. Ağabeyim obruğun oluşumuna şahitlik etti. Tarlaya korkudan yaklaşamadı. Ağabeyim oluşumu birebir gördü. Ekim var gübreyi atamıyor. Tarlaya girmeye cesaret edemiyor. Tarla ikiye bölünecek çünkü bu bölgeye yaklaşması çok zor, aşağısı mağara gibi. Bu tarlanın belli bölümü ekilemeyip hasat edilemeyecek durumda. Bu bölge zaten obrukların sık görüldüğü bir yer." Sosyal hayattan ekonomiye ticaretten uluslararası ekonomiye kadar milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ülke ekonomimizin gelişmesi adına yurt genelinde çalışmalara imza atıyoruz. Ülkemize, ilçemize katkı sağlayacak projelere imza atmaya devam edip, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.'İNSANIN ÖMRÜ BİR SANİYE NE UZAR NE KISALIR(Mehmet Döngel'in ardından konuşma yapan ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, "İnsanın ömrü bir saniye ne uzar ne kısalır. İslam'da inanç böyle. Ne zaman öleceğiz bunu bilmiyoruz. Cumhuriyet döneminden sonra görev yaptığım enstitüde Allah demek yasaktı. Namaz kılmak için odamın kapısını kilitliyordum. Şimdi ise başörtülü, sakallı memurlar var; ne güzel. Sarhoşlar telefon ediyor; 'Hocam valla ben namaz kılmam, içerim ama seni canımızdan çok seviyoruz' diyorlar" dedi.'MÜSLÜMAN KADINLAR ÖRTÜNECEK'Müslümanların her konuda örnek olması gerektiğini belirten Akşit, "Müslüman kadınlar örtüneceksiniz diyor. Kadınlar çocuk yapmıyor. Erkekle erkeğin evlenmesi adet haline geldi. Erkek-kadın evlilikleri gündemden düştü. Elhamdülillah inancımız var. 1100 yıldır Müslümanız. Müthiş bir nüfusumuz var. Müslüman kesinlikle başkasına el açmaz. Müslümanlar her konuda örnektir. Örnek olacağız. Müslüman Müslümana benzeyecek. Ticaret konusunda da ticaret kanunumuz Almanya'dan tercüme edilmiştir. Ben size İslam hukukunu anlatacağım. Ticaret konusunda da Müslüman olarak dikkat edeceksiniz, aksi halde namazınız sizi kurtarmaz. Çalışıp kazanmak Allah'ın emri. Oturup da iş yapmak yok öyle. Çalışmak insanlığın doğuşundan bu yana kanundur" diye konuştu.ANNE BABALARA UYARIPeygamber efendimiz döneminde yaşayan hadiseyi anlattıktan sonra anne-babalara uyarılarda bulunan Cevat Akşit, "Çocuklarınıza beddua veya dua ederken çoğu kez düşünün. Beddualarınız veya dualarınız kısa sürede olabilir. Çocuğunuz yaramazlık yaptığında 'gözün kör olsun' demeyin. Anında oluyor. Sizde sıkıntı içerisinde olduğunda dua edin. Ağlarsa anan ağlar, gerisi yalan ağlar. Peygamberler hep çalışmışlardır. Ticaret erbaplarıymışlar. Peygamberimiz ticaretle uğraşmış. Ücretle koyun gütmüş. Allah yolunda cihat etmiş. Ganimetlerde pay almış. Kuranı Kerim'de Peygamberlerin uyun diye emir vardır. Çalışıp kazanmak Allah'ın emridir. Yani bu örnek insanlar çalışıp kazanarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Allah; mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin diye uyarmıştır. Peygamberimiz; ucuza mal sattığını görmüş ve sormuş. Sevap kazanmak için ucuz sattığını söylemiş. Müjdeler olsun çarşıya ürün getiren Allah yolunda cihat etmiş gibidir diyor. Dürüstseniz, camide kuran okuyan hoca ile aynısınız. Çarşıda kara borsacılık yapan dinsiz gibidir demiştir Peygamberimiz. Ticaret 4'e ayrılır; üretim, mübadele, tedavül ve tüketim. Allah parayı veya malı, halkın ihtiyacı varken satmayanı lanetlemiştir. Harcamadığın paranın zekatını da verecekseniz. Malı da hapsetmek yoktur. İşçileri iş sahibi ediyorsunuz. O adamın ailesinin doymasına sebep oluyorsun, sevap işliyorsun eğer dürüstsen. Topluma yararlı olan kendine yararlı olandan daha hayırlıdır" dedi.'SİGARA HARAMDIR'Sigaranın haram olduğunu belirten Akşit, "Sigara kanser nedeni, müthiş bir zehir. Laboratuvar bulgusu bu. 4 bin bilim adamı sempozyumda toplandılar. Ben de katıldım. Sigaranın müthiş bir zehir olduğunu imza altına aldılar. Ben de dedim ki zehir içmek dinimizce haramdır. Sigara zehirse haramdır, hala diyorum. Bana diyorlar ki; 'Güneydoğu'da şeyhler hocalar çok sigara içiyorlar. Sen eski hocalardan daha mı alimsin? Estağfurullah, ben eski hocalara saygımdan dolayı, sigara haramdır diyorum. Onlar yazdığı zaman sigaranın bu mahiyeti bilinmiyordu" dedi.Konuşmasının ardından Prof. Dr. Cevat Akşit'e plaket verildi.