Dha Yurt Bülteni -21

Kaynak: DHA

Türk donanmasından gövde gösterisi (EK)F16 UÇAKLARI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİCumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan 2019'un ikinci günü eğitimlerle devam ediyor. Tatbikatta senaryo gereği düşman F16 savaş uçakları Türk donanmasına alçak uçuş yaparak taciz uçuşunda bulundu. Türk donanmasına ait fırkateyn hava tehdidi oluşturan iki F16 uçağını, SM1 füzeleriyle etkisiz hale getirildi.Tatbikatta daha sonra iki fırkateyn arasında malzeme aktarımını sağlamak amacıyla posta eğitimi gerçekleştirildi. Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı TCG Gediz fırkateyni, tatbikat kapsamında TCG Gaziantep fırkateynine yanaştı. Aralarında belirli bir mesafe oluşturan ve aynı hızla seyreden fırkateyler arasında halatla bağlantı kuruldu. TCG Gediz fırkateyni posta ekibi, hazırladığı postayı TCG Gaziantep fırkateynine gönderdi. Posta aktarımının başarıyla sağlanmasının ardından TCG Gediz fırkateyni bölgeden ayrıldı.Uçak tacizinin etkisiz hale getirilmesi ve posta eğitiminin tamamlanmasıyla, tatbikatın ikinci günü sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:F16 uçaklarından görüntüSM1 füzesinden görüntüPosta aktarımından görüntüGenel ve detay görüntüHaber: Mehmet CANDAN - Kamera: Kadir ÖZEN/ ANTALYA,=========ÇORLU'DA 25 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TREN KAZASINDA MAKİNİSTLERE TAKİPSİZLİKTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmada tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile siyasetçiler, bürokratlar, TCDD'nin üst yönetimi yer alan kişiler kovuşturmaya yer olmadığını karar verdi. Başsavcılık, bilirkişi raporunda, 'kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu' bulunan 4 kişi hakkında da iddianame hazırlanmasını kararlaştırdı.Çorlu'da geçen yıl Temmuz'da meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren kazasında, mağdur ve müşteki olan toplam 370 kişi adına Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' gerekçesiyle, siyasetçiler, bürokratlar ve TCDD'nin üst yönetiminde yer alan kişiler başlattığı soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun'un yaptığı soruşturmada tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin hakkında takipsizlik kararı verildi.ASIL KUSURLU 4 ŞÜPHELİYE İDDİANAME'Çorlu Çumhuriyet Başsavcılığı, daha önce hazırlanan bilirkişi raporunda 'kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu' bulunan, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan ve Köprüler Şefi Çetin Yıldırım'ın, hakkında ise, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame hazırlanmasına karar verdi.MAKİNİSTLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİSavunmaları alınan tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin, saat 17.10 sıralarında menfez üzerinden geçerken, lokomotifin aniden kontrolsüzce bulunduğu raydan yukarıya doğru zıpladığı ve tekrar raya oturduğu, sonrasında seri şekilde fren attıklarını ve acil durdurma butonuna bastıklarını söyledi. Tren görevlileri, olayın olduğu yerde kendilerine daha önceden bildirilen herhangi bir kısıtlama bilgisi ya da olağan dışı bilgi olmadığını belirterek, menfez ile ray arasındaki toprak boşalmasını önceden bilebilmelerinin mümkün olmadığını, gözle de görülebilecek bir husus olmadığına vurgu yaparak, olay sonrasında derhal kumanda merkezi ile ilgili kurum ve kuruluşlara haber verdiklerini, yolculuk öncesi ve esnasında uygulanması gereken prosedürleri uyguladıklarını beyan ederek suçlamayı kabul etmediler.Tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin'in olay sırasında alkolsüz oldukları ve kaza sırasında trenin hızının kazanın meydana geldiği verilen 110 km/saat hız limitinde olduğu ve hız ihlalinin de olmadığını söyledi. Tren görevlileri, olay günü kazanın meydana geldiği hat üzerinde aynı gün birden fazla trenin geçiş yaptığını anlatarak, hatta bir anormallik olmasını hissederek, makinistin seri fren yapıldığı, seri fren yapılması neticesinde uzun sürüklenme mesafesinin önüne geçildiği ve meydana gelebilecek kayıpların artmasına engel olduklarını ve olayda kusurlu olmadıklarını söyledi.SİYASETÇİLER, TCDD ÜST YÖNETİMİNE KAVUŞTURMA YOKÇorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, siyasetçiler, bürokratlar, TCDD'nin üst yönetimi yer alan kişiler hakkında da kovuşturmaya yer olmadığını karar verdi.ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEMehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),==================Kılıçdaroğlu: Bizimki hizmet etme, diğerlerininki yeşil dolar mücadelesi (4)'PARA DA VAR, PUL DA VAR, TÜRKİYE ZENGİN BİR ÜLKEDİR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki programının son bölümünde, Osmangazi ilçesinde akademik odalar, STK'lar, iş insanları ve partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, CHP'li başkanların harcadıkları her kuruşun hesabını halka vereceğine dikkat çekerek, "Adaylarımız neyle yönetecekler? Hangi gelirle yönetecekler? Sizden toplanan vergilerle bir kenti yönetir belediye başkanı. Su parası toplar, çöp parası toplar, esnaftan para toplar. Yani sizden alınan paralarla size hizmet ediliyor. Bu noktada bizim belediye başkanlarımızın diğer belediye başkanlarından farkı; bizim belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını millete verir. 'Para yok, pul yok, neyle hizmet edilecek?' diyorlar. Para da var, pul da var. Türkiye zengin bir ülkedir" dedi.'MALI GÖTÜREN EL ÜSTÜNDE TUTULUYOR'Belediyecilikte planlı hareket etmenin ekonomiye de değer katacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Konya'dan küçük bir devlet var: Hollanda. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. Türkiye'ninki ise 15- 16 milyar dolar. Ne için? Çünkü orada planlama var. Orada devleti yönetenler, belediyeleri yönetenler akıllarını kullanıyorlar. Vatandaşı ve kendi ülkelerini düşünüyorlar. Her kuruşun hesabını da kendi halkına veriyorlar. Bizde bu gelenek yok. Malı götüren el üstünde tutuluyor. Yolsuzluk yapan el üstünde tutuluyor. Bu çarkı tersine çevireceğiz. Ne zaman? Martın sonu bahar geliyor inşallah" ifadelerini kullandı.'OLABİLİR, BİR VATANDAŞ BİZE KIZABİLİR'Halka hesap vereceklerine tekrar dikkat çeken Kılıçdaroğlu, konuşmasına şu cümlelerle son verdi:"Bizler bütün hizmetleri yapacağız, yaparken de hesap vereceğiz. Birileri halka hesap vermeyi onurlu bir görev kabul etmiyor. Ne demek halka hesap vermek; halka tepeden bakıyorlar. Biz öyle değiliz. Kendi halkıma, kendi vatandaşıma güveniyorum. Olabilir, bir vatandaş bize kızabilir. Ben politikacı olarak bir vatandaş bana kızıyorsa ben o vatandaşı dinlemeliyim. Bana niye kızıyor? Bir derdi var, bana niye boşuna kızsın. ya onun bir derdi var ya da benim bir eksiğim, bir yanlışım var. Siz bütün bunları reddedip vatandaşı aşağılarsanız bu doğru bir tablo değildir."Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Bursa'daki programını tamamladı.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİBURSA=====================Camiden musluk hırsızlığı kameradaADIYAMAN, - ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.Fuhuş yapıldığı ihbarıyla harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Güvenlik kamerası görüntüsüCamiden genel detay görüntüMuslukları çalınan çeşmeGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA)=========Balçova'da Çalkaya'nın adaylığı düşürüldüİZMİR'de, Balçova Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı olan CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası alan, ardından bu ceza paraya çevrilen CHP'li Balçova Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, kısa süre önce İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. 'Memnu hakların iadesi' belgesinin istendiği Çalkaya, İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. İtirazı kabul eden İzmir İl Seçim Kurulu, Çalkaya'nın adaylığı için bir engel bulunmadığını belirtti. Ancak bu karara bir kişi tarafından itiraz edildi. İtiraz üzerine inceleme yapan Yüksek Seçim Kurulu, Çalkaya'nın adaylığını düşürdü. Mehmet Ali Çalkaya, adaylığının YSK tarafından düşürüldüğünü açıkladı.Çalkaya'nın konuya dair detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.Umut KARAKOYUN/ İZMİR,=====================Bursa'da sahte rakı operasyonu: 1 gözaltıBURSA'nın Kestel ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde sahte rakı üretimi yapan E.M. gözaltına alındı. Aramada bin 700 kilo sahte rakı ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçenin Derekızık ve Vanimehmet mahallelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, sahte rakı üretimi yaptığı tespit edilen E.M. belirlenen adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. Ekiplerin ev ve civarında yaptıkları aramada ise bir kısmı toprağa gizlenmiş ve varillere doldurulmuş bin 700 kilo sahte rakı, 6 kilo anason, 1 kaynatma varili, 1 damıtma kazanı, 6 metre boyunda damıtma hortumu ve 163 boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan E.M. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-----------------------Jandarmanın bölgede arama yapması-Kaçak içki görüntüsüDetaylarHaber-Kamera: TAHSİN aydın/BURSA,===================