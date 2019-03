Dha Yurt Bülteni-21

Kaynak: DHA

Erdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz (3)ERDOĞAN ANA-BABA OCAĞI RİZE'DECumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'de toplu açılış töreninin ardından geceyi geçireceği memleketi Rize'ye geldi. Hava muhalefeti nedeniyle karayolu ile geçtiği sahil ilçesi Arhavi'den helikopterle ana-baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan, burada hemşerilerini selamladı. Otobüsten vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Bizim için farklı bir gün oldu. Önce Ardahan, hava koşulları çok ağır olduğu için tabi buradan Artvin'e kara yoluyla gelmek zorunda kaldık. Ama buna rağmen gerek Ardahan gerekse Artvin'de muhteşem, coşkulu kalabalıklara hitap etme imkanı bulduk. Mutluyuz, Artvin ve Ardaha'ın selamı var. Güneysu'da rekorlara alışmıştık. İnşallah 31 Mart'ta da Güneysu'da bu rekoru kırmaya hazır mıyız? Birilerine gereken cevabı vermeye hazır mıyız? İnşallah yarın Rize'den gereken cevabı verecek Trabzon' geçeceğim. Sonra Ordu ve Samsun'da olacağız" dedi.Konuşmasının ardından hemşerilerine bez torbalar ve çay hediye eden Erdoğan, ardından Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜErdoğan'ın memleketinde karşılanmasıErdoğan'ın konuşmasıBez torba dağıtımı ve detaylarHABER: KAMERA: Selçuk BAŞAR- Mehmet Can PEÇE/RİZE-DHA=============Çavuşoğlu: Kandil'deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz (3)'S-400'LER SONBAHARDA TESLİM EDİLECEK'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir yerel televizyonu kanal 26'ya konuk oldu. S-400 ve Patriot alımına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, S-400'ün alımının iptal edilmesinin mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:"S-400'lerle ilgili müzakereler bitti ve anlaşma imzalandı. Şimdi bu yılın sonuna doğru sonbaharda teslim edilecek. Biz Patriot alamadığımız için S-400'ü aldık zaten. Patriot konusunda en son 2 yıl önce Amerikalılara gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi, müzakereler başladı. Bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Etrafımızda ciddi riskler ve tehditler var, füze tehdidi de var. Dolayısıyla ülkemizin hava sahasını korumak zorundayız. Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor. Şimdi Amerika bunu söylüyor ama bizim için önemli şeyler var. Birincisi fiyat, ikincisi teslim süresi, üçüncüsü ileride ortak üretim ya da teknoloji transferi olacak mı, olmayacak mı? Teslim süresiyle ilgili itirazımıza, özellikle bir sistem için Amerika, şu anda bir tane sistemi daha önce verebileceklerini söyledi."Patriotların alınmasında Türkiye'nin şartları olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, müzakerelerde bir noktada buluşulması gerektiğini söyledi. Amerika'nın kendi kongresinden onay alması gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, "Bu tür sistemlerin bir değeri vardır. Türkiye'nin de burada şartları vardır. Sadece Amerika'nın şart koşması önemli değil. En önemlisi Amerika'nın kendi kongresinden onay çıkarması gerekiyor. Bunun garantisini vermesi lazım. Bugüne kadar bazı basit silahları bile almakta zorlandık Amerika'dan, Patriot konusunda, diğer konularda her ülkeyle oturur müzakere ederiz. Anlaşabilirsek, çıkarımıza uygun olursa alırız. Anlaşamazsak da başka seçenekler her zaman vardır. Bu dünyanın sonu da değildir. Biz de savunma sanayinde artık birçok ürünü ihraç ediyoruz. Bazı ülkelerle ya da şirketler kendi aralarında anlaşıyor. Bazen de olmuyor. Müzakerelerden sonra belli olacak. Hiçbir zaman dünyanın sonu değildir. Her zaman seçenekler vardır" ifadelerini kullandı.ESKİŞEHİR=============Kasap, kendisine küfreden kişiyi öldürdüKAHRAMANMARAŞ'ta kasapta çalışan Ökkeş K. (18), daha önceden tanıdığı Sezer Türker'i (20) kendisine küfrettiği iddiasıyla sokakta göğsünden bıçaklayarak öldürdü.Olay, saat akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş K., sokakta karşılaştığı Sezer Türker ile kendisine küfrettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K., Türker'i göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Türker, olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ökkeş K. ise kısa sürede polis tarafından olayda kullanılan bıçakla yakalandı. Ökkeş K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İlçe girişindeki Şehitler Caddesi üzerinde karşılanan Bakan Kasapoğlu'na Manisa İl Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki milli sporcular tarafından çiçek verildi. Bakan Kasapoğlu protokol üyeleri ve partililerle tek tek selamlaştıktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şehzadeler Mehteri tarafından verilen mini konseri dinledi. Ardından İlim Yayma Cemiyeti Kula Şubesi'nin açılış kurdelesini kesen Kasapoğlu, Kula Yabaayak Efe Atlı Cirit Derneği bünyesindeki atlar eşliğinde esnaf ziyareti için ilçe merkezine yürüdü. Bakan Selçuk, esnaf ziyaretleri kapsamında bir kahvehaneye girerek burada hemşehrileriyle çay içerek sohbet etti. Ardından esnaf ziyaretine devam eden Kasapoğlu, 80'inci Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçti. Bakan Kasapoğlu engelli öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu buradaki programın ardından aday tanıtım toplantısına katılmak üzere Kula Kapalı Spor Salonu'na geçti. Tabi bu tartışılan bir konu üniversite sayısını arttırmakla mı, işe üniversite sayısını arttırmakla mı başlanmalı yoksa, önce hoca yetiştirip sonra üniversiteler kurulmalı. Bu biraz yumurtamı tavukta, tavuk mu yumurtadan tartışması gibi bir şey. Bir yerden başlamak gerekiyor, doğrusu bence üniversitelerin kurulması. Üniversitelerin önce sayısı sonra da kalitesi artması sağlanacak" dedi.Edirne ve Tekirdağ'daki üniversitelerin farkı misyonlara sahip olduğunu anlatan Şentop, gençlerin üniversitelerinden yeterince faydalanması gerektiğini söyledi. Şentop, "Türkiye stratejik anlamda önemli bir coğrafya içerisinde. Zor bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar doğarken, nasıl annesini babasını doğduğu şehri seçemiyorsa tarih olarakta doğacağı zamanı şartları seçemiyor. Dünyanın yeniden şekilleneceği bir dönemin başlangıcındayız. Bu kronolojik olarak da çok anlamlı ve 21'inci yüzyılın başındayız. Üçüncü bin yılın başındayız dünyada, 20'nci yüz yılda ortaya konulan siyaset, ekonomi ve sosyolojide ortaya konulan teoriler ve paradigmalar sona erdi. Dünyanın bugünkü çalkantısının sebepleri bu. Aslında bu yeni sona ermedi, bir takım uzatmaları oynadık yüz yıl boyunca. 21'inci yüz yılın başlarındaki o iki büyük savaş dünyada aslında bazı paradigmaların sona erdiğini gösteriyordu, uzadı" dedi.'ERBAKAN DEVRE ARASI DERDİ'Lozan'la ilgili İsmet İnönü'nün bir röportajında, 'Türkiye'ye 100 yıl kazandırdık' diye bir ifade kullandığını hatırlatan Şentop, "Lozan'da işimizi bitirdik, hallettik, bir anlaşma çıkarttık demiyor. 100 yıl kazandırdık diyor. Bu bir erteleme anlamına geliyor. Rahmetli Erbakan Hoca da Lozan için bir 'devre arası' derdi. Dünyadaki meseleler 1'inci Dünya Savaşı'nı sona erdiremediği tartışmalar masada halledilememiş, ertelenmiştir. Ertelendiği içinde 2'nci Dünya Savaşı çıkmıştır, orada da çözülememiştir. 100 yıl bu sorunların rafa kaldırıldığı, yeniden gündeme getirildiği bir süreçtir. Şimdi bizim bugün Türkiye olarak etrafımızda bir çok sorunla ilgili olarak tartıştığımız her şey 100 yıl öncesinin sorunlarıdır. Bir milim bile mesafe alamadığımız bir çok sorun var bunların arasında. Ama bu bir taraftan da dünyada siyasette ekonomide, sosyal hayatta paradigmaların çöktüğü yeni paradigmaların ortaya çıkacağı bir dönemin başlangıcı. Türkiye bu anlamda 100 yıl öncesine kadar çok daha imkanlara sahip bir durumda. Nüfus ve ekonomik, siyasi istikrar açısından bu durumda. 200 yıldır gerileyen bir devletin nihayetinde masaya oturduğu bir dönemli Lozan, 1'inci Dünya Savaşı sonrası. Türkiye bir çok bakımdan o günün şartlarına göre hamdolsun daha iyi imkanlara sahip. Bu imkanları bir arada tutup organize edip Türkiye'nin en büyük menfaatini sağlayan bir noktaya kanalize etmemiz lazım" deyi konuştu.Konuşmaların ardından Trakya Tohum A.Ş'nin protokolü imzalandı.TBMM Başkanı Şentop, ardından ailesinin bulunduğu eve geçerek bir süre dinlendi. Ardından Şentop, Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Buradaki toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Cengiz Günay ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Toplanan oyuncak ve malzemeler askerler ve gençler tarafından ilçede yaşayan Özbek çocuklara götürüldü.Oyuncak ve malzemeler, askerler tarafından çocuklara dağıtıldı.