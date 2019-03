Dha Yurt Bülteni -21

Kaynak: DHA

Kılıçdaroğlu ve Akşener, ikinci ortak mitingi Aydın'da yaptı (2)KILIÇDAROĞLU SELÇUK'A GEÇTİ, AKŞENER KENTTEN AYRILDICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da yaptıkları ortak miting sonrası kentten ayrıldı. Meral Akşener, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçti. Burada partisinin yöneticileri ve belediye başkan adaylarıyla yemek yiyen, basına kapalı toplantı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir'in Selçuk ilçesine geçti.TUNÇ SOYER: SİYASET DİLİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZPartisinin Atatürk Caddesi üzerindeki Selçuk seçim ofisini açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti yöneticilerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel de eşlik etti. Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, "Selçuk Belediyesi'nin çok borcu var diye yatırım yapılmaz deniyor. Büyükşehir olarak biz hepsini yapacağız. Selçuk'un unu var, şekeri var, helvayı yapmak bize kalacak. Selçuk'u marka ilçelerden yapacağız. Başka bir Selçuk, İzmir, Türkiye dediğimiz için siyaset yapıyoruz. Önce siyaset dilini değiştireceğiz. Bizi ayrıştırarak, kutuplaştırarak, kolumuzu, kanadımızı kesip, gücümüzü budadılar. Biz önce birbirimizle barışacak, kucaklaşacağız, Kardeşlik ve barış olmadan adalet ve kalkınma olmaz. Önce kardeşlik ve barışı tesis edeceğiz. Benim mega projelerim yok. Ben seninle ilgili, çocuğunla ilgili, eşinle ilgili hayatı kolaylaştıracağım. Eğer sözler yalan söylemiyorsa, gözler yalan söylemiyorsa kazanacağız" dedi. Tunç Soyer, halk gıda, halk et, halk balık uygulamasını hayata geçireceklerini, üreticiden alıp tüketiciye ucuza vereceklerini anlattı.'KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN YAŞAYACAĞIZ'Seçim ofisi önünde toplanan ve kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları seçim otobüsü üzerinden selamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Kimseyi ötekileştirmeden yaşayacağız. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde bu Cumhuriyeti kurduk. Demokrasiyi taçlandıracağız. Selçuk'ta bir kadın belediye başkanının seçilmesi olağanüstü güzeldir. Hakkı, hukuku, adaleti sağlayacaksan, ayın 31'inde sandığa gideceğiz. 'Efendim benim bir oyum var ne olacak' demeyeceğiz. Ne için? Vatanımız, bayrağımız, birlikte yaşamak için. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye için. Demokrasi için bunun mücadelesini veriyoruz. Sizlerle birlikte vermek istiyoruz" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:"Şunu söylüyorlar; 'iktidar başka yerel başka olursa paranın bir bölümü gelir' diye. Paranın hepsi bütçede, hepsi kanunla belli. O parayı siz ödüyorsunuz zaten. Bizim belediye başkanlarımızın iki kuralı olacak. Peki kural ne olacak? Benim belediye başkanlarından istediğim iki kural var. Seçildiğiniz andan itibaren hiçbir ayrım yapamadan, İzmir ve Selçuk'u tümüyle kucaklayacaksınız. Çünkü biz ayrımcılık yapmayız, kültürümüzde de inancımızda da ayrımcılık yoktur. Ama herkese hizmet götüreceksin derken bir ayrımcılık istiyorum. Nedir o? Eğer bir mahallede fakirler oturuyorsa, oraya pozitif ayrımcılık istiyorum. İkinci kuralımız daha var. Para var, harcayacaklar. Kimin parası? Milletin parası. O zaman yapılan her yatırımın maliyeti, kaça mal oldu, bununla ilgili bütün hesapları millete vereceksiniz. Millette bilecek ki şu yatırım yapıldı ve şu kadar ödendi."'BAY KEMAL OLMAK KOLAY DEĞİL'Alandakilere, "Şu kardeşiniz olmasa Cumhurbaşkanı'nın konusu da olmayacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Bana 'Bay Kemal' diyor. Bay Kemal olmak kolay değil. Önce namuslu adam olacaksınız, düzgün adam olacaksınız. Bedelliden yana olmayacaksın, ben oğlumu nasıl gönderdiysem sen de göndereceksin. Bay Kemal olmak için haram yemeyeceksin. Bay Kemal deyince ben kendimde bunları görüyorum. Bay Kemal Katar emirinin verdiği bedava uçağa binmez. O Türkiye Cumhuriyeti'nin onuruyla oynamaktır. Bununla hava atıyorsan dünyada kimse sana düzgün adam olarak bakmaz. Aynı Katar'dan uçak aldı ya Tank Palet Fabrikası'nı veriyor. Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez. Bunu özellikle ülkücü kardeşlerime söylüyorum. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime söylüyorum. Milliyetçilik demek; vatanını seviyorsanız, bayrağınızı seviyorsanız bu en büyük milliyetçiliktir. 20 milyar liralık bir fabrikayı Katar'a veriyorsanız sizin milliyetçiliğiniz su götürür. Birisi Tank Palet Fabrikasını verirken diğeri de ona destek veriyorsa bir şey var demektir. 17 yıl sonunda milleti soğan kuyruğuna mahkum ettiler. Sandığa giderken bütün bunları düşünün lütfen. Kandiliniz kutlu olsun" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından kentten ayrılmak üzere Adnan Menderes Havalimanı'na gitti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Alandan görüntü.Konuşmalardan görüntü.Haber: Taylan YILDIRIM - Mustafa KÖPRÜLÜ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ SELÇUK (İzmir)==================Çavuşoğlu'ndan ticari taksilere ÖTV sözü (3)ÇAVUŞOĞLU: İZMİR'E 6 YILDA 67 MİLYAR TL YATIRIMDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'deki programının son bölümünde Karabağlar'daki seçim bürosunun açılışına katıldı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan ve çok sayıda partilinin yer aldığı açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Artık İzmirliler, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişte oy veren İzmirli hemşehrilerimiz enayi yerine konulmaktan bıkmış, oy vermiş hizmet alamamış, şimdi değişiklik istiyor ve hasretle Nihat Zeybekci'yi bekliyor. Artık İzmirliler ideolojik davranmıyor, İzmir'i, İzmir'e hizmetkar olabilecek arkadaşlara emanet etmek istiyor. Hizmet üretmiyorlar, bahane üretiyorlar. 'Ankara'dan buraya yatırım gelmiyor da ondan' diyorlar. Ben Antalyalıyım, 17 yılda Antalya'ya devletimizin yaptığı yatırım miktarı 40 milyar TL. Son 6 senede devletimizin İzmir'de yaptığı yatırım miktarı 67 milyar. Peki buna rağmen İzmir niye geri kaldı? Çünkü belediyecilikte hiçbir şey olmuyor da ondan" dedi.İzmir'de CHP'nin başarısız olduğunu öne süren Çavuşoğlu, "Bugün sokakta sohbet ettiğimiz CHP'lilerin yüzde 100'ü İzmir'in geri kaldığını kabul ediyor. Yarıdan fazlası da bu dönemde Nihat Zeybekci'ye oy vereceğini söylüyor, Bilal Doğan'a oy vereceğini söylüyor. Bazı CHP'li arkadaşlar da eleştirdiğimiz zaman 'siz İzmirlileri kötülüyorsunuz' diyor. Biz İzmirlileri kötülemiyoruz. Tüm Türkiye'de adaylarımızı ve belediye meclis üyelerimizi oturduk birlikte karar verdik. Sadece İzmir'de değil, HDP adına belediye meclis listelerine istisnasız girenlerin hepsini ama hepsini PKK belirledi. Vatandaş da görüyor" diye konuştu.ZEYBEKCİ: ÇİÇEK GİBİ İZMİR GELECEKAçılışta konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise şunları söyledi:"Biz efelenmeye değil, efeler gibi dimdik durmaya geldik. Biz hükmetmeye değil, hizmetkar olmaya geldik. Artık yılları çalınan, yıllardan beri mazeretlerle unutulan, 20 yıldan beri 'ama, fakat, ancak, lakin' diyerek, bırak patinaj yapmayı geriye doğru götürülen İzmir, ayaklarının üzerinde layık olduğu yere gelmeye hazır mı? Artık 'bahane yok, mazeret yok yola devam' diyoruz. 20 yılda ne kadar ihmal edilmişlik varsa 5 yılda onu kazanmaya geldik. İzmir artık bir daha çöple anılmayacak. Sıfır atık projesiyle çöp tesislerinde gaz üreterek bunları yapacağız. Diyebilirler bize, 'sen biliyor musun bunları?' Evet yaptım da geldim. Bizim dört meselemiz var ve dört 'ç'miz var. Çukur, çamur, çöp, çarpık yapı. Dört tane 'ç' gidecek, tek 'ç' gelecek. Çiçek gibi İzmir gelecek inşallah."'İZMİR'İN EFESİ' SLOGANIAçılışa katılan vatandaşların 'İzmir'in efesi Nihat Zeybekci' sloganlarının ardından konuşmasına devam eden Nihat Zeybekci, "Örtülü, gizli, kapı arkasında pazarlıklarla ittifak yaptılar, şimdi 'açıkla' diyorum. Meclis üyeleri listesinde dağdan gelenlere hangi ilçelere; biz açıklayacağız onu söyleyeyim. Biz onların içinde neler var açıklayacağız. Milletim bilsin. Bak Cumhur İttifakı'na, yan yana duruyor muyuz? Meclis üyeleri listemiz şeffaf mı? E sen de söyle niye utanıyorsun, niye gizliyorsun? Çünkü borçlular, çünkü oradan yönetiliyorlar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kalabalık ve partililerden görüntü,-Konuşmalardan görüntü.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,===========================KURTULMUŞ: BU MİLLET SİZİN YANLIŞINIZA MÜSAADE ETMEYECEKAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz 'bu iş bir beka meselesidir' diyerek olanı biteni söyleyince sizde buna bozulacaksınız. İstiyorlar ki, her türlü yanlışı yapsınlar, bizde onlara 'sizin yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle, bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Çorum'da çeşitli temaslarda bulundu. Bayat ve İskilip ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Kurtulmuş, ardından kentin Ulukavak Mahallesi'nde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, yerel seçimlerin önemli olduğunu belirerek, CHP'yi eleştirdi. Kurtulmuş, "Biz 'beka meselesi' deyince bazı arkadaşlar bozuluyor. Ama kusura bakmasınlar. Gezi Parkı eylemlerinde duvarlara 'zulüm 1453' yazısını yazanların yanına gidip onlara destek veren CHP'li milletvekilleriydi. Hatta CHP'nin Genel Başkanı kendi meclis gurubunda konuşarak 'Gezi Parkı'nda ülkenin geleceği için mücadele eden gençleri gözlerinden öperim' dedi. Dağın kontrolündeki gölgesindeki partinin siyasi elemanları yöneticileri 'başkaldırı' diyerek, 6- 8 Ekim olayları, çukur eylemlerine destek verdiler. Bütün bunların hepsi beka meselesiydi. Siz sözde siyasetçiler olarak devlet ve millet düşmanlarının yanında durmayın, biz de beka meselesinden bahsetmeyelim" diye konuştu.'MİLLET SİZİN YANLIŞINIZA MÜSADE ETMEYECEK'15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "CHP Genel Başkanı 15 Temmuz'a 'örtülü darbe' dedi. 'Bu bir tiyatro oyunu' diyecek kadar milletin cesaretini ve kararlığını küçümsedi. Siz darbecilerin yanında, terör örgütünün ve yandaşlarının yanında durmayın, siz Türkiye'yi antidemokratik yollarla hükümeti alaşağı etmeye çalışanların, karanlık odakların yanında durmayın, biz de bekadan bahsetmeyelim. Siz Türkiye'yi yıkmaya çalışanlara siyasetçiler olarak her türlü desteği vereceksiniz, her türlü iş birliğini yapacaksınız. Biz 'bu iş bir beka meselesidir' diyerek olanı biteni söyleyince sizde buna bozulacaksınız. İstiyorlar ki, her türlü yanlışı yapsınlar, bizde onlara 'sizin yaptığınız yanlıştır' demeyelim. Yok öyle, bu millet sizin yanlışınıza müsaade etmeyecek. Halk her seçimde olduğu gibi bu seçimde de yine 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan' diyecek" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Numan Kurtulmuş'un konuşması ve alandan görüntüDetaylar(SÜRE: 3.30 Dk ) (BOYUT: 436MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-/ÇORUM,====================84 AYRI DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN KİŞİ BODRUM'DA YAKALANDIMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan 45 il ve ilçe mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Deniz yakalanarak, tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Bülent Deniz'in Bodrum'da olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler takibin ardından Bülent Deniz'i Konacık Mahallesi'ndeki işyerinde üzerinde başkasına ait sahte kimlikle yakaladı. Bülent Deniz'in hakkında 45 il ve ilçe mahkemelerince 84 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Deniz tutuklandı.