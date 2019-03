Dha Yurt Bülteni -21

Kaynak: DHA

Bakan Çavuşoğlu: PKK, şehirlere, büyükşehirlere sızmaya çalışıyor (2)ÇAVUŞOĞLU, CUMHUR İTTİFAKI'NIN MANAVGAT ADAYI HASAN ÖZ'Ü TANITTIDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkanı adayı Hasan Öz'ün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı'nı kurduklarını hatırlatarak, "Cumhur İttifakı'nı Türkiye'nin bekası için kurduk. Türkiye Cumhuriyeti'ni hedeflerine ulaştırmak için Cumhur İttifakı'nı Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli birlikte kurmuşlardır. Manavgat'ta da çok güzel bir uyum var ve vatanını milletini seven kardeşlerimiz el ele vermiş çalışıyorlar. Ama Manavgat'ta, Konyaaltı'nda, Aydın'da, Muğla'da, İzmir'de, Ankara'nın Çankaya'sında da vatanını milletini seven CHP'li kardeşlerimiz de artık hizmet yapmayan o zihniyetin değişmesini istiyor. Manavgat'ta artık herkes despotluğun bitmesini istiyor, Manavgat'ın yüzünün gülmesini istiyor. Hasan Öz'le Manavgat'ımızın yüzü gülecek" dedi.Toplantıda Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkan adayı Hasan Öz, projelerini tanıttı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıyı izlemeye gelen binlerce kişiye Manavgat Belediye Başkan adayı Hasan Öz ve belediye meclisi üyesi adaylarını tek tek tanıttı.Konuşmaların ardından şarkıcı Gülşen konser verdi. Gülşen'in söylediği şarkılarla alandakileri coşturdu. Başkan adayı Hasan Öz ve eşi Nadide öz konser sonunda Gülşen'e çiçek takdim etti. Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Gülşen, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Görüntü dökümü----------------------Toplantı alanından genel görüntüDışişleri Bakanı'nın konuşmasıAdayların tanıtımıGülşen konseriHaber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),===================OTOMOBİL DEREYE UÇTU, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDIRİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde konrolünden çıkıp dereye uçan ve ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Ahmet Eskivar'ın (70), ağır yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dikkaya köyünde mevkiinde meydana geldi. Köy yolunda Ahmet Eskivar (70) yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 100 metrelik uçurumdan takla atıp, dereye düştü. Sürücü Eskivar, dere yatağına düşen ve ters dönen otomobilde sıkıştı. Kazayı fark eden vatandaşların yardımlarıyla araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruştma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTers dönen araçSürücünü çıkarılmasıYardım eden vatandaşlarAmbulansDetaylarHABER: Arzu ERBAŞ - KAMERA: RİZE======================UÇURUMDAN YUVARLANAN TAKSİDEKİ 2 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDIVAN'ın Muradiye ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan taksi, 10 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak ters döndü. Kazada takside sıkışan 2 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kaza, akşam saatlerinde Muradiye ile Erciş ilçeleri arasında bulunan Karahan Kavşağı'nda meydana geldi. Muradiye ilçesinden Erciş yönüne giden Mehmet Ali Uçar (34) yönetimindeki 04 T 025 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, 10 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı. Kazada, takside sıkışan sürücü Uçar ve Mehmet Şerif Aydemir (51), çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alınırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Kaza yapan araç-Araçı kontrol eden belediye itfaiye ekipleri-detaylarMURADİYE (Van), -============================8 MART'TA YÜRÜYENLERİ İZLEDİ, 'BEN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM' DEDİSAMSUN'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yüzlerce kadının katılımıyla düzenlene yürüyüşle, kadına yönelik şiddet ve istismara tepki gösterildi. Sokaklarda kağıt toplayarak geçimini sağlayan Halime Demircan'ın (65), gösteriyi uzaktan izlemesi ise dikkat çekti. Demircan, 8 Mart'la ilgili, "Bugünün diğerlerinden farkı yok, ben çalışmak zorundayım" dedi.Öğretmenevi önünde bir araya gelen yüzlerce kadın, hazırladıkları pankart ve dövizlerle birlikte İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti. Kadına karşı şiddet ve istismara tepki gösteren kadınlar, çevredeki bir çok vatandaşın da takdirini topladı.'ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM'Yürüyüş esnasında cadde üzerinde bulunan çöp kutularından kağıt toplayan Halime Demircan'ın yürüyüşü uzaktan izlemesi dikkat çekti. Demircan, 8 Mart hakkında kendisine ne düşündüğü yönünde soruya, "Ne düşüneyim ki? Yaşamadım hiçbir şey. Bugünün diğerlerinden farkı yok, ben çalışmak zorundayım" diyerek yanıt verdi. Yürüyüşe katılan kadınların yakından ilgilendiği Demircan, gösterideki kadınların yürüyüşünü tamamlamasının ardından çalışmasına devam etti. Çocuklarını cezaevinden kurtarmak için başladığı atık toplama işine borçları yüzünden devam ettiğini anlatan Demircan'ın 7 yıldır kentteki sokaklarda kağıt topladığı öğrenildi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce kadınının yürüyüşü, yapılan açıklamanın ardından sona erdiGörüntü Dökümü:-----------------Kadınlar Günü yürüyüşünden detaylarHalime Demircan'ın kağıt toplamasıHalime Demircan röportajıYürüyüş detaylarıHaber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,========================BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ 350 KADINA KARANFİL DAĞITTIBURSA Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Bursa Kent Konseyi ve Kadın Meclisi tarafından düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması" yapıldı. Etkinlige katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ile birlikte tüm masaları dolaşarak davetlilere karanfil hediye etti.Bursa'da görev yapan kadın muhtarlar, kadın dernek temsilcileri ve kadın yöneticiler, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği dayanışma gecesinde bir araya geldi. Merinos Gölpark Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe; Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş'la birlikte katıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat, AK Parti milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ile Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık da bu renkli gecede Bursalı bayanları yalnız bırakmadı. Başkan Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ile birlikte tüm masaları tek tek dolaşarak, davetlilere birer karanfil ile içerisinde kadınlara yönelik eşyaların bulunduğu hediyelik paketler takdim etti.ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİSİNİZ8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak için düzenlenen gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her başarılı erkeğin arkasında bir kadının bulunduğunu söyledi. Konuşmasında karı-koca tanımlamasının mitolojisine de değinen Başkan Aktaş, terim halini alan ifadenin manidar olduğunu ifade etti. Toplumda bir dağın kocalığı yüceliğinin üzerindeki karla ortaya çıktığına inanıldığını belirten Başkan Aktaş, "Karı-koca denmesinin esprisi budur. 'Eğer bir dağı kar örtüyorsa, o dağ yüce-yüksek bir dağdır' anlamında kullanılmış. Sizler, eşlerinizin yüceliğini, çalışkanlığını, duyarlılığını, basiretini, onların devamlılığını ortaya çıkartan insanlarsınız. Aynı zamanda sizler birer kardeş, evlat, yol arkadaşısınız. Birileri için bu manada çok önemli ve değerlisiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorumö dedi.Görüntü Dökümü------------------------------------Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın salonda bulunan kadınlara karanfil dağıtmasından görüntülerAlinur Aktaş konuşmasıSalondan detaylarHaber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,=============================Eskişehir'de Teoman rüzgarıESKİŞEHİR'de sahne alan Teoman söylediği şarkılarla alanı dolduran çoğunluğu öğrenci hayranlarını coşturdu. Teoman'ı görmek isteyenler Porsuk çayının iki tarafını da doldururken, ünlü şarkıcının söylediği şarkılarla gönüllerince eğlendi.Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından organize edilen konserde ünlü şarkıcı Teoman sahne aldı. Ünlü sanatçının sahneye çıkışı öncesinde 10'ncu yıl marşı çalınırken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt sahneye çıkarak öğrencileri selamlama konuşması yaptı. Ardından Porsuk Çayı kenarında kurulan platformda sahneye ünlü şarkıcı Teoman çıktı. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan Teoman hayranları cep telefonlarının ışıklarını yakarak müthiş bir görüntü oluşturdu.ÇAYIN İKİ TARAFI DA HAYRANLARIYLA DOLDUTeoman sahnede en sevilen şarkılarını seslendirirken, onu görmek isteyen hayranları ise Porsuk Çayı'nın iki tarafını da doldurdu. Bazıları da çay kenarındaki çimlerde oturarak konseri izledi. Ünlü şarkıcı Teoman söylediği şarkılarla Eskişehirlileri coştururken, hayranları da gönüllerince eğlendi.Görüntü Dökümü:-Alanda toplanan kalabalık-10'ncu yıl marşının söylenmesi-Belediye başkanlarının kalabalığı selamlaması-Teoman konseri-Porsuk çayının dolan iki tarafı-Konseri izleyenler-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-