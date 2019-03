Dha Yurt Bülteni -21

Kaynak: DHA

Gaziantep'te 57 kişinin öldüğü terör saldırısı sanıklarına ceza yağdı (2)- YenidenGAZİANTEP'te 20 Ağustos 2016'da, sokak düğününü hedef alan 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısı ile olayla ilgili hücre evine yapılan baskında 3 Özel Harekat polisinin şehit olduğu iki olayın birleştiği davada sanıklara ceza yağdı. Güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülen davada, tutuklu 8 sanık 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 1'er kez, 'kasten adam öldürme' suçundan ise 57'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık ise 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.Gaziantep'in Beybahçe Mahallesi'nde, Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin düğün öncesi yapılan kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından canlı bomba intihar saldırısı yapıldı. DEAŞ'lı teröristin üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada, 41'i çocuk 57 kişi ölürken, 43'ü çocuk 86 kişi de yaralandı. Olayın faillerinin bulunması için yapılan çalışma kapsamında tespit edilen hücre evine yapılan baskında 'Ebu Yusuf' kod adlı Suriyeli terörist Muhammet Şerif'in üzerindeki intihar yeleğini patlatması sonucu 3 özel harekat polisi şehit oldu, 9 polis ve 1'i çocuk 4 Suriyeli yaralandı. Polisin çalışması sonucu kına gecesine saldırı ve hücre evi baskını çatışması olayları ile ilgili 10 kişi gözaltına alındı.SANIKLAR KARAR DURUŞMASINDAGüvenlik gerekçesiyle Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, iki olayın dosyası birleştirildi. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Ş.E., Enes Ç., Suriyeli Abdurrahman A., Ali Ç., Mehmet Ç., Ahmet K., Hacı P., Hasan U., Mehmet K., Yunus S. ile avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar suça sürüklenen çocuk H.N.Ç. ile Fadile C. duruşmaya katılmadı.CEZA YAĞDIBasına kapalı yapılan duruşmada sanıklar ve avukatlar son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, tutuklu 8 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 1'er kez, ölen 57 kişi için ise 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 57'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklara ayrıca 'yaralama' suçundan 18'er yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan Yunus S. ve Enes K.'ye ise 'terör örgütü üyeliği' suçundan 9'ar yıl hapis cezası verildi.Tutuksuz yargılanan Fadile C. ve H.N.Ç. ise beraat etti. Tutuklu sanıklardan Abdurrahman A., ayırca 3 polisin şehit olduğu olayla ilgili 3 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına daha çarptırıldı.ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİZafer BARIŞ/KAYSERİ, -==================Beytüşşebap'ta minibüsler çarpıştı: 7 öğretmen yaralıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile yolcu minibüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada 7 öğretmen yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yakınlarında meydana geldi. Mezra köyünde görev yapan öğretmenleri taşıyan Hekim Timur yönetimindeki 27 P 4350 plakalı minibüs ile karşı yönde gelen Burhan Timur'un kullandığı 04 AJ 380 yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazanın yaşanmasıyla çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 7 öğretmen yaralandı. Yaralı öğretmenler, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğretmenlerden 2'si durumların ağır olması nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada her iki araçta da hasar meydana geldi.Görüntü Dükümü----------Hastaneden görüntülerYaralıların hastaneye getirilişiKaymakam Pendik'in yaralıları ziyaretiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),==============================İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Beka gitti beş harfliler geldi (2)SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programı kapsamında Turgutlu'daki mitinginin ardından Salihli'ye geçti. Parti otobüsüyle ilçeyi gezen Akşener, vatandaşları selamladı. Salihli Kent Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan Akşener'e, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı Salihli Belediye Başkan adayı Muzlum Nurlu eşlik etti. Meydanda parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Akşener, sağduyu çağrısı yaparak seçim nedeniyle kimsenin düşman olmamasını istedi.'EĞİLSEM BAŞIM BELADAN KURTULACAK'Konuşmasına başlarken gençlerin "Dik dur eğilme evlatların seninle" sloganına karşılık veren Akşener, "Evladım eğilemiyorum. Eğilsem başım beladan kurutulacak" dedi. 31 Mart seçimlerinde adayların projelerinin yarışması gerektiğini vurgulayan Akşener, "Siz onlara pirim vermeyin. Ağalar kavga etmemizi istiyor. Ağalar birbirimize düşman olmamızı istiyor. Siz aynı okulun velilerisiniz. Aynı tarlanın sınır komşularısınız. Tencereyi kaynatmanın zorluğunu yaşayan kadınlarsınız. Siz aynı apartmanın komşularısınız. Seçim bitecek, aynı camiye gideceksiniz. Seçim bitecek aynı caminin cemaati olacaksınız. Aldırmayın bunlara. Bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde size en iyi hizmet edecek, en iyi projeyi seçecek, adayı seçeceksiniz. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'ne söylenen illet, zillet gibi sözleri siz söylemeyeceksiniz. Biz sinirlenmeyeceğiz. Onlar sinirlenecek. Burada kaç beş harfli var parmak kaldırsın. Bakın memleketin yarısı beş harfli. Diyeceğim ki şimdi içerilerine üç harfli kaçtı, onu da diyanet yasakladı. Elbette biz seçimde rekabet edeceğiz ama olumlu rekabet edeceğiz. Sizi projelerle ikna etmek için buradayız. AK Parti'ye MHP'ye oy veren de bizim canımızdır, kanımızdır." dedi.Konuşmasında ülke problemlerine de değinen Akşener, "İktidara geldiğimizde mazot fiyatlarını düşüreceğiz demiştik. Hala sözümüzün arkasındayız. Bunlar düşürmedi, bizim seçilecek belediye başkanlarımız düşürecek. Biz çiftçinin yanında olacağız" diye konuştu. Meydanda görev yapan polisleri de selamlayan Akşener, polislerin 3600 ek gösterge sorununu da kendilerinin çözeceğini söyledi.Konuşmasının ardından Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı Salihli Belediye Başkan adayı Muzlum Nurlu'yu vatandaşlara tanıtan Akşener, Sarıgöl'deki programı için ilçeden ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Karşılamadan görüntüMitingden görüntüGenel ve detay görüntüHaber: Mehmet CANDAN - kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,======================Soylu: Öyle bir yazılım yaptık ki; teröristler kafalarını bile çıkaramayacak (3)ARAKLI'DA HALKA SESLENDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'den geldiği Trabzon'un Of ilçesindeki mitinginin ardından, Araklı ilçesinde partisinin otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti. Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin önünde önemli bir viraj olduğunu belirterek, ilçe sakinlerinden seçimde Cumhur ittifakı adaylarına destek ve güç vermelerini istedi. Uyuşturucu ve terörle mücadelede kararlık mesajlarını yineleyen Bakan Soylu, Türkiye'de terör örgütlerinin kökünü kurutacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun adım attığı yerde ot biter mi? SSK'yı batırdı mı? CHP'yi de batıracak, ben ne düşüneyim. CHP ile birlikte İyi Parti ve Saadet Partisi'ni de batıracak. PKK'yı onlara sızdırıyor. Öyle cin işler yapıyor ki. Önümüzdeki 4 buçuk yıl Tayyip Erdoğan düşmanlığından, başkalarının verdiği reçeteyi Türkiye'ye uygulamaktan korkmuyor ve çekinmiyorlar" dedi.İMAMOĞLU'NA TEPKİMillet ittifakının İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Bakan Soylu, "Ey İmamoğlu, 'ben Karadeniz çocuğuyum' diyor. Hani nerde Karadeniz çocuğusun. Karadeniz çocuğu ne korku bilir, PKK'nın oyuncağı haline gelmez, PKK'nın Azrailli haline gelir. Oyuncağı olmaz" diye konuştu.'AKŞENER TANSU HANIMA, DEVLET BAHÇELİ'YE İHANET ETTİ'Bakan Soylu, sert sözlerle tepki gösterdiği İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Tansu Çiller ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ihanet ettiğini kaydederek şöyle konuştu:"Geçen buraya Meral Akşener gelmiş. 6 ay bu ülkede içişleri bakanlığı yapamadı. Bulunduğu yerde 6 aydan fazla duramaz. Şimdi bir taraftan FETÖ'nün kumpasında olacaksın, bir taraftan bu ülkede yalan söyleyeceksin, cumhurbaşkanımızın laflarını, farklı şekilde millete ifade etmeye çalışacaksın, bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun kuklası olacaksın. Hadi oradan. Çok net; ben Meral Akşener ile Doğru Yol zamanında siyaset yaptım, Tansu hanıma ihanet etti. Devlet Bahçeli ile siyaset yaptı, Devlet Bahçeli'ye de ihanet etti. Bugün de milletimize ihanet ediyor. 'Hadi yok' desin bakalım. Nasıl ihanet ettiğini de söylerim. Trabzon'a gelip de birilerinin aleyhinde konuşmak olmaz. Kimlerle iş tutuğunu 28 Şubat'ta çıkıp söylerim. Meral Akşener, attığın adıma, söylediğin söze dikkat et. Nasıl ihanet ettiğini söylerim. Tansu Çillere, Delet Bahçeli'ye nasıl ihanet ettiğini, kimlerle pazarlık içerisinde olduğunu söylerim. Yazıklar olsun be. Benden önce de içişleri bakanı vardı, benden sonra da içişleri bakanı olacak, bizden çok var ama bu memleket bir tanedir, bir tane. Biz bu memlekete kurbanız"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBakan Soylu konuşmaMiting detaylarıHABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Mehmet Can PEÇE/TRABZON-DHA=============Kayıp kişi, baraj gölünde suya gömülen aracında bulunduÇORUM'un Alaca ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 56 yaşındaki Naci Özdemir Koçhisar Baraj Gölü'nde, aracının içinde ölü bulundu. Suya gömülü araç çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.Alaca ilçesinde oturan ve geçtiğimiz salı günü haffi ticari aracı ile ortadan kaybolduğu belirtilen Naci Özdemir için yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. Özdemir'in kullandığı aracıyla Yenice Köyü'ndeki Koçhisar Baraj Gölü'ne uçmuş olabileceği şüphesi üzerine, gölde arama çalışması yapıldı. İlk gün gerçekleştirilen aramalardan sonuç alınamayınca, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timinden yardım istendi. Bölgeye gelen dalğıç ekipler, suya gömülü haldeki araca ulaştı. Çekici yardımıyla baraj gölünden çıkarılan araçta, Naci Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAracın çıkarılmasıDetaylarMustafa ULUSOY/ALACA (Çorum),=====================================Futbol maçında sahaya at girdiBURSA'nın İznik ilçesinde, ortaokullar arasında yapılan futbol turnuvası maçında sahaya aniden giren at, paniğe neden oldu. Turnuva maçı, atın uzun uğraşlar sonrası sahadan çıkarılmasıyla kaldığı yerden devam etti.İznik'te düzenlenen Okullararası Futbol Turnuvası'nda Selçuk Ortaokulu ile Orhaniye Ortaokulu arasında oynanan maç sırasında sahaya aniden bir at girdi. At, çocukların korkuyla kaçışmasına ve maçın durmasına neden oldu. Atın görevlilerin uzun uğraşlarıyla sahadan çıkarılmasıyla maç kaldığı yerden devam etti. Yaşanan ilginç olay ise bir veli tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Sahaya giren atDetaylarMehmet BULDU/İZNİK(Bursa),