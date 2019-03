Dha Yurt Bülteni - 21

Kaynak: DHA

Kırşehir'de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralıKIRŞEHİR-Kırıkkale yolunda, TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale yolu Şoförler Federasyonu önünde meydana geldi. Halil Gül yönetimindeki 34 REN 18 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Fadhel Salman Hassan yönetimindeki Irak plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Fadhel Salman Hassan ile ismi henüz öğrenilemeyen Irak uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Halil Gül ile eşi Zeliha ve oğlu Mustafa Gül ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Iraklı 3 kişi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------(Cep telefonu kamerası)-Kaza yapan araçlar ve ekiplerden görüntüHaber: Salih GÜNER/ KIRŞEHİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================Evinin önüne otomobilini park eden komşusunu bıçakladıBURSA'da, iddiaya göre daha önceden park meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Oğuz K. (27), evinin önüne otomobilini park eden karşı komşusu Özgür Demirtaş'ı (30) bacağından bıçakladı.Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Karşılıklı dairelerde oturduğu öğrenilen iki aile, daha önce park meselesi yüzünden kavga etti. Akşam üzeri işten eve gelen Oğuz K., iddiaya göre kendi evinin önünde komşusu Özgür Demirtaş'ın otomobilini gördü. İki komşu arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Oğuz K., ekmek bıçağı ile Özgür Demirtaş'ı bacağından bıçakladı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Özgür Demirtaş'ı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise iki aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada eve saklanan şüpheli Oğuz K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Yaralının ambulansdan indirilişiEvden görüntülerOlay yerinin incelenmesinden görüntülerPark edilen arabadan görüntüpolis ekiplerinden görünütlerDetaylarHaber-Kamera: Serkan AKKUŞ - İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi hizmete girdiMERSİN'de hayırsever işadamı Cumhur Alp tarafından yaptırılarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredilen Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin sağlıkta birçok Avrupa ülkesinden daha iyi konumda olduğunu söyledi.Merkez Yenişehir ilçesindeki merkezin açılışına Elvan'ın yanı sıra, Vali Ali İhsan Su, İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, hayırsever Cumhur Alp, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında önemli atılımlara imza attığını dile getiren Lütfi Elvan, "Türkiye sağlıkta çok önemli bir gelişme sağladı. Şu anda sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden hatta Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha iyi konumdayız. Sadece teknik altyapı itibari ile değil, hekim kalitesi, hekim niteliği açısından da son derece iyi bir düzeydeyiz. Özellikle son yıllarda Türkiyemize ve ülkemizdeki hastanelere Avrupa başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkeden çok sayıda hasta geliyor va bu her geçen gün artıyor" dedi.Konuşmanın ardından ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.Görüntü Dökümü:------------------------Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nin görüntüsüİstiklal Marşı'nın okunmasıProtokolün görüntüsüLütfi Elvan'ın konuşmasıMerkezin açılış kurdelesinin kesilmesiHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================CHP'li Ağbaba: Bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimizCHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin'de seçim bürosu açılışına katıldı. Ağbaba, "Önce, 'Bu bir savaş' dediler. Ne savaşı? MHP'ye de, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de, HDP'ye de oy veren bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz" dedi.Ağbaba, CHP'nin Yenişehir Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir'in İstemihan Talay Caddesi Akkent Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. Seçim döneminde kullanılan ifadeleri eleştiren Ağbaba, "Biz şimdiye kadar hiç sert dil kullanmadık. Bu seçimde, diğer seçimlerde görmediğimiz şeyler var. Önce, 'Bu bir savaş' dediler. Ne savaşı? Savaş da düşmanımız kim? Bizim düşmanımız kim? Hiç kimse bizim düşmanımız değil. AK Parti'ye oy verenler de bizim kardeşimiz, MHP'ye de, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de, HDP'ye de oy veren bu memlekette yaşayan herkes bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Düşmanımız değil. Savaş geçti beka. Hangi beka? Burada bir başkası kazanınca Mersin yıkılacak mı? Eskişehir'i 3 dönemden beri Yılmaz Büyükerşen yönetiyor. Ne oldu Eskişehir'e? Eskişehir Türkiye'nin değil, dünyanın en başarılı belediyesi" diye konuştu.Ağbaba, Birleşmiş Milletler araştırmasına göre Türkiye'nin en başarılı 10 belediyesinin 10'unun da CHP'li belediyeler olduğunu söyledi.Ağbaba konuşmasının ardından seçim ofisinin açılış kurdelesini kesti.Görüntü Dökümü:------------------------Veli Ağbaba'nın gelişiProtokolün görüntüsüVatandaşların görüntüsüAğbaba'nın konuşmasıAçılış kurdelesinin kesilmesiHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================Bakan Dönmez: Jeotermal kaynakların birçok kullanım alanı var (3)'DİNAR'DA YERİN ALTINDA ŞİMDİ KÖMÜR DE TESPİT ETTİK'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar programı kapsamında Dinar ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim bürosunu ziyaret etti. Burada halka seslenen Bakan Fatih Dönmez, "Dinar, yerin altı da üstü de hem doğal zenginlikler hem de enerji kaynakları açısından oldukça mümbit bir yer. Mevla'm size biraz torpil geçmiş öyle gözüküyor. Rüzgarınız var, güneşiniz var, suyunuz var, yerin altında şimdi kömür de tespit ettik. Bu kömür santraliyle alakalı bir takım dedikodular yapılmış. Kesinlikle inanmayın, bizim ağzımızdan ne çıkıyorsa ona inanın. Yok işte tarlalara el koyulacakmış bilmem zayi yapılacakmış öyle bir şey yok. Orada biz yer altı işletmeciliği yapacağız. Yaklaşık 1 milyar tonluk linyit rezervimiz var. Bugün bunun 4'te 3'ünü çıkarmış olsak tam 30 milyar dolarlık bir rezervimiz var" dedi.'45 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ İTHALATIMIZ VAR'Dinarlılara "Bak altının üstünde oturuyorsunuz" diye seslenen Bakan Dönmez, "Biz kömüre siyah-kara diye bakmıyoruz, nimet. Dünya kadar parayı yurt dışına ödüyoruz. Enerji kaynakları ithal etmek için başta petrol, doğalgaz, kısmen kömür de ithal ediyoruz. Yıllık ortalama 45 milyar dolarlık enerji ithalatımız var. Bir tarafından da yerin altında bekleyen kömürümüz var. Niye dışarıya para ödeyelim? Çıkartalım bunu ekonomiye vatandaşın hizmetine sunalım, herkes mutlu olsun. Sadece Dinar'da değil ülkemizin dört bir tarafında çok miktarda kömür rezervi tespit ettik. Bunları ekonomiye kazandırmak bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.'TRAKYA'DA İLK KEŞFİMİZİ YAPTIK'Petrol, doğalgaz aramalarını da artırdıklarına işaret eden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:"Hemen de ilk meyvelerini görmeye başladık. Trakya'da ilk keşfimizi yaptık. Yaklaşık 300 bin hanenin 3 yıl yetecek doğalgazını keşfettik. Afyon'u düşünün, ilçeleriyle birlikte 300 bin hanenin, Afyon şehrini ilçeleriyle birlikte 10 yıl yetecek doğalgazı bulduk. Yeter mi? Elbette yetmez. Afyon gibi bizim onlarca şehrimiz var. Daha çok çalışmamız lazım. Biz fiili dua yapacağız siz kalbi dua yapacaksınız, elbirliğiyle varsa bulacağız inşallah."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Alandan detayBakan Fatih Dönmez'in konuşmasıHaber-Kamera: Tahsin BAYTAR/ DİNAR(Afyonkarahisar),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================Bakan Soylu'dan Eruh'ta HDP'ye tepki: Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar (4)BAKAN SOYLU, BİTLİS'TE SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTIAğrı'dan sonra Bitlis'e gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu, seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Burada konuşma yapan Bakan Soylu, birlik ve beraberlik mesajları vererek, kimsenin oyuna gelmemesini istedi. Bitlis'e gelme nedeninin teşekkür etmek olduğunu belirten Bakan Soylu, "Huzurunuzda olmamızın bir sebebi var. Memleketimizin her yerinde aradığımız bir şey var. Çok büyük sıkıntılar çektik. Bu sıkıntıların bitmesi hani bir sevincimiz olur paylaşmak isterseniz. Hani annenizin göğsüne başınızı koyup bir şeyler paylaşmak isteriz. Biz de başımızı sinenize koymaya geldik. Bakın bu ülkede çok zor ve dar günler gördük. Bu ülkede darbeler oldu, Başbakanlar asıldı. Bu ülkenin ileri gitmesini engellemek için darbeler yapıldı. 60'ta, 72'te, 80'de darbeler yaşadık. En son Pelsinvanya'daki şarlatan geldi. Bu ülkede bir taraftan terör anarşi ile uğraşırken, bir taraftan da dolar operasyonları, faizlerle meşgul edildi." dedi.'MİLLET OLMASAYDI BİZLERİ SAVURUP GÖTÜRÜRLERDİ'Bakan Soylu ülkenin ilerlemesine fırsat verilmediğini ve sürekli küçük görüldüğünü kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu ülkeyi sürekli Avrupa'dan eksik saydılar. Bu ülkede 1944 yılında uçak ve otomobil yapılıyordu. Bursa'da otomobil fabrikası açılacaktı. Burada da şeftali ekin dediler. Bize ilerleme fırsatı vermediler, küçük gördüler. 'Siz kimsiniz, şalvarlılar bu ülkeyi siz mi yöneteceksiniz' dediler. Sadece bu değil. Bizi birbirimizden ayırmak için Kürt, Türk dediler. Sağcı, solcu dediler. On yıllardır bu ülkedeki insanların kardeşliğini, özgürleşmesini engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Bizim sizin huzurunuza gelmemizin sebebi de nettir. Bu ülkenin bir ferdi olarak minnettar olduğumuzu söylemek için geldik. Buraya gelmenin tek sebebi teşekkür etmek içindir. Milletimiz olmasaydı bizleri savurup götürürlerdi. Dünyanın en kıymetli hazinesini elimizden alırlardı. Öyle dik durdunuz ki bize bir şey yapamadılar."'MİLLETIN ARASINA NİFAK SOKULMAYA ÇALIŞILDI'Bakan Soylu, sürekli milletin arasına nifak sokulmaya çalışıldığını da belirterek, "İşleri güçleri bu milletin arasına nifak sokmak oldu. Yıllarca baş örtüsünü bu ülkenin en büyük sorunu olarak önümüze getirdiler. Ne oldu başı açık, başı örtülü hepsi bir oldu. Demek ki hep ayağımızın ucuna baktırdılar. Kim ufka baktıysa, onu başka işlerle meşgul etmek istediler. Uzun yıllar bu ülkeyi kumpasa getirdiler. Aynı zamanda terörizmle, PKK ile oyaladılar. Gelip burada yaşayan kürt kardeşlerimizi kim sordu. Diyarbakır'da 2 peygamber var. 35 medeniyet var. Diyarbakır erenler diyarı, Bitlis'i nereye koyacağız. Sadece birbirimizi ayırmaya değil, imanımızdan, kökenimizden, kardeşliğimizden ayırmaya çalışıyorlar. Bunu sürekli yapıyorlar. 'Zillet ittifakına oy vereceğiz' diyorlar. Kendilerine ait bir tezgah kurmuşlar. 94 belediyeye kayyum atadık. Çünkü teröre yataklık yapıyorlardı. Sadece Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya gelirken 30 kere Hakkari'ye gittim. Sadece huzur olsun diye, terörün bu milletin yakasından düşmesini, çocukların geleceğe umutla bakması için gittim. Onlara yalnız değilsiniz diye haykırdık. Büyük mücadeleler veriyoruz" diye konuştu.'BU HAVAALANINDA UÇMAYACAKSINIZ DEDİLER, İLK PERVİN BULDAN UÇTU'Huzurla birlikte bölgenin geliştiğini ve her gün yeni yatırımların yapıldığını da kaydeden Bakan Soylu, "Huzur olmazsa buralar gelişebilir mi? 15 Temmuz'dan sonra atılan adımlarla teröre geçit vermiyoruz. Neden bu millet bunun yoksulluğunu mağduriyetini yaşadı. Havalimanı açılacağı gün her yere kağıt dağıttılar. Bu havaalanında uçmayacaksınız dediler. İlk Pervin Buldan uçtu. Niye bu halkın çocuklarını dağa götürüyorsunuz. Kendi çocuklarınızı dağa götürsenize. Bu milletin evlatlarından ne istiyorsunuz. Onlar bir eli yağda, bir eli balda, onlar rahat etsinler diye milletin evlatlarını dağa gönderecekler. Bunlarla siz ilgilenmeyin. Terör bizim işimiz. Siz çocuklarınızı yarına hazırlamaya bakın. Buraları en güzel şekle getireceğiz. Güneydoğu'nun büyük zenginlikleri var." dedi.Bakan Soylu buradaki konuşmasının ardından Ahlat ilçesine geçerek Selçuklu Çarşısı'nda Halka seslendi. Soylu, "Bu kadar saldırmalarına rağmen içerden ve dışarıdan saldırmalarına rağmen elif gibi dik durdurunuz. Biraz içimi dökmeye geldim. Heyecanımızı yarınlarımızı ufkumuzu paylaşmaya geldik. Huzurlu olmamızı, büyümemizi, sevincimizi paylaşmamızı istemiyorlardı. Ekonomimize saldırdılar. Yeter ki huzurlu olmayalım diye her on yılda bir darbe yaptılar" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bakan Soylu'yu bekleyen partililerden görüntü-Bakan Soylu'nun platforma çıkması-Alandan detaylar-Bakan Soylu'nun konuşmasından detaylarHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ - Ceren KURTYE/ BİTLİS,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimize, geleceğimiz bakımından güveniyoruz (3)TRAKYA ÜNİVERSİTESİ'NDE AÇILIŞA KATILDITBMM Başkanı Mustafa Şentop, İpsala Keşan ve Uzunköprü ilçelerinin ardından Edirne il merkezinde Trakya Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi'nin yenilenen 6 blok ve 10 farklı ünitesi ile Kalkınma Ajansı ortaklığında Karaağaç Yerleşkesi'nde hayata geçirilen Şerbet Evi'nin açılış törenine katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi'nin tarihi bir gün yaşadığını belirterek, Şentop'un Trakya'nın temsilcisi ve sevdalısı olduğunu söyledi. Tabakoğlu, Şentop'un Trakya Üniversitesi'ne her zaman destekçi olduğunu ifade etti.TBMM Başkanı Şentop, törende yaptığı konuşmada dünya tarihinde önemli kırılma noktaları olduğuna dikkat çekerek, tarihte her zaman diliminin aynı olmadığını söyledi. 3'üncü bin yılın başlangıcının dünya tarihinde önemli bir yeri olacağının altını çizen Şentop, insanlık tarihinin en önemli olaylarının tarım devrimi, imparatorlukların ortaya çıkışı ve sanayi devrimi olduğunu ifade etti. Yeni Zelanda'daki saldırıya değinen Şentop, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının arttığını söyledi. Türkiye'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve yeni dünya düzeninde iddiaları bulunduğunu belirten Şentop, bu nedenle dünyada Türkiye'ye karşı düşmanlığın da arttığını söyledi. Avrupa'da İslam düşmanlığı besleyen bir iklimin etkili olduğunu ifade eden Şentop, İslam ve Türkiye düşmanlığı içeren unsurların giderek arttığına dikkat çekti. Şentop, dünyada adaletsizliğe uğrayan halkların ise Türkiye'ye destek verdiğini söyledi. Dünyada yaşayan tüm Müslümanlar için Türkiye'nin farklı bir konumu olduğunun altını çizen Şentop, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin kurucu bir faktör olmak için mücadele ettiğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Genel ve detaylarŞentop'un konuşmasıHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================