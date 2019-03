Dha Yurt Bülteni -21

Kaynak: DHA

Cudi'de yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu (2)ŞEHİT, ŞIRNAK'TA TOPRAĞA VERİLDİCudi Dağı bölgesinde 20 Mart'ta, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanıp, tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) bugün şehit olan Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur'un (29) cenazesi, öğleden sonra uçakla memleketi Şırnak'a getirildi.23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda Şehit Ramazan Teymur için tören düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, şehidin ailesi, korucular ve vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutu, katafalka konulup, öz geçmişi okundu ve dua edildi. Buradan Kasrik beldesine getirilen şehit için ikindi vakti Hicret Camisi'nde cenaze namazı kılındı.Helallik alınmasının ardından naaşı babaevine son kez getirilen şehidin tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, burada yapılan duaların ardından belde mezarlığında toprağa verildi.Bekar olan Şehit Ramazan Teymur'un, koruculuk yaparken geçen yıl girdiği sınavı kazanıp, Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı olduğu belirtildi.KARDEŞİ: BU BAYRAK İNMEYECEK, BU EZAN DİNMEYECEKTaziye evinde başsağlığı dileklerini kabul eden şehidin kardeşi Mehmet Emin Teymur, "Bugün çok acı bir günümüz. Biz yaşadığımız sürece bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek. Lanet olası terör örgütü PKK'yı tek tek bitireceğiz inşallah" dedi.Görüntü Dökümü-----------Şehidin cenazesinin camiye getirilmesiCenaze namazının kılınmasıMezarlığa getirilişDefin edilmesiŞehit Babası İbrahim Teymur'a Vali Mehmet Aktaş'ın bayrak vermesiŞehit Kardeşi Mehmet Emin Teymur'un konuşmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 575 MBHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,====================Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınızİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bodrum atmosferi, inşallah Türkiye'nin her tarafında egemen olur. Bodrum'un böyle bir özelliği ve güzelliği var. Ama siyaset, aynı zamanda rekabet demektir. Rekabet etmek demek, seçmenin efendi olduğu, velinimet olduğu bir anlayışı ortaya koymak demektir. Yani birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam geldiği Bodrum'daki programına bugün devam etti. Akşener, önce Bodrum Sağlık Vakfı'nı ziyaret etti. Vakıf Başkanı İbrahim Akkaya ve vakıf yöneticileri tarafından karşılanan Akşener, engelli öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi. Öğrencilerin farklı seramik türlerini nasıl ürettiklerini anlatmasını dikkatle dinleyen Akşener, vakıf yöneticilerine, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür etti. Akşener daha sonra kalabalık konvoyla, Turgutreis Atatürk Meydanı'na hareket etti. Burada seçim otobüsünden inen Akşener, CHP Turgutreis Seçim Ofisi'ni ziyaret ederek başarılar diledi.'BİRİNİ KÖTÜLEYEREK KENDİNİZ İYİ OLAMAZSINIZ'Kurulan sahneden ilçe sakinlerine seslenen ve İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'a destek isteyen Akşener, şöyle dedi:"Ben dün buraya havalimanından gelirken, Mehmet kardeşime bir soru sordum, nelerden bahsedeyim diye. Dedi ki, 'Yüksek siyasetten bahsetmeyin. Tepedeki kavgadan bahsetmeyin. Bodrum'da kardeş hukuku sürüyor. Bodrum'da sadece siyasi rekabet ve projeler üzerinden yürüyen bir rekabet var'. Ne güzel bir şey bu. Hizmet anlayışı, projeleri kimin iyiyse, kime güveniyorsanız oy vereceksiniz. Dilerim ki Mehmet Tosun'un bana söylediği bu Bodrum atmosferi, inşallah Türkiye'nin her tarafında egemen olur. Bu hava her tarafta devam eder. Bunun için Bodrum'un böyle bir özelliği ve güzelliği var. Ama siyaset, aynı zamanda rekabet demektir. Rekabet etmek demek, seçmenin efendi olduğu, velinimet olduğu bir anlayışı ortaya koymak demektir. Yani birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız."CEKETİMİ ASSAM SEÇİLİRİM ANLAYIŞIMeral Akşener, 31 Mart'ın genel değil yerel seçim olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben seçilmeyeceğim. Sayın Erdoğan seçilmeyecek. Sayın Bahçeli seçilmeyecek. Sayın Kılıçdaroğlu da seçilmeyecek. Kimler seçilecek bu seçimde? Partilerimizden belediye başkanı adayı olmuş şahıslar seçilecek. Ama çok uzun zamandır, 'ceketimi assam seçilirim' anlayışı, seçmeni velinimet olmaktan çıkardı. Ben kadın olarak Türkiye'de yola çıkıp da siyaseten sağ kalan tek kadın politikacıyım. Tecrübe anlamında çok şey gördüm, geçirdim. Doğru Yol Partisi'nde yola çıktım, ondan sonra MHP'de devam ettim, olmadı. Bir mücadelenin sonunda, arkadaşlarımız ve milletimiz 'Bir parti kur' dedi. Biz beraberce, İYİ Parti'yi kurduk."'BELEDİYE PERSONELİNİN TEMİNATI BENİM'İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'a destek isteyen Meral Akşener, daha sonra seçim otobüsüyle ilçe merkezine hareket etti. Yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılaşan Akşener, Bodrum Belediye Meydanı'nda seçim otobüsünden inerek, Merkez Taksi Durağı'nda şoför esnafıyla çay içti. Daha sonra Bodrum Belediyesi önüne geçen Akşener, "Belediye personelinin teminatı benim" dedi. İskele Meydanı'na yürüyen Akşener, Denizciler Derneği'nde dernek yönetimi ile bir araya geldi. Akşener ve beraberindekiler daha sonra İYİ Parti Merkez Seçim İletişim Merkezi'ne geçti. Burada partili kadınlarla bir araya gelen Akşener, konuşmasının ardından ilçeden ayrıldı ve İstanbul'a hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Akşener'in sağlık vakfı ziyaretinden genel detay görüntüTurgutreis seçim iletişim merkezindeki konuşmasıBodrum'daki ziyaretlerinden genel detay görüntüHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),=====================Kreşte 'çimdikli işkence' iddiasıUşak'ta temizlik işçisi olan Mustafa B. (39), otizmli 4 yaşındaki oğlu Enes Mahir B.'nin, yarım gün eğitim gördüğü özel kreşte, 'çimdikli' işkenceye maruz kaldığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.Eşi Lale B. ve 2 çocuğuyla birlikte Sarayaltı Mahallesi'nde oturan ve öğrenci yurdunda temizlik işçisi olan Mustafa B., otizmli oğlu Enes Mahir B.'nin, 21 Şubat'ta, 1 Eylül Mahallesi'ndeki özel kreşte şiddete maruz kaldığını iddia etti. Mustafa B., oğlunu kreşten aldıktan sonra eve geldiklerinde bacaklarının çeşitli yerlerindeki morlukları fark ettiklerini, ardından kurum müdürünü arayarak olayla ilgili bilgi almak istediklerini söyledi. Ertesi gün oğlunu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek darp raporu aldığını belirten Mustafa B., "Kreş yetkilisine, morlukları sorduk, ancak kendileriyle bir alakasının olmadığını söylediler. Daha sonra hastaneye götürdük. Darp raporu verildi. Kreşten bize çocuğun bir yere çarpmış olabileceğini söylendi. Müdür, oğlumuzu sınıfa sokmuyormuş, kendi odasına götürüyormuş. Morlukların, çimdik sonucu oluştuğunu tahmin ediyoruz, düşme veya çarpma sonucu değil. Çimdikle işkence edilmiş. Bizim yaptığımızı bile söylediler, bizi suçladılar. Ben kendi çocuğuma neden böyle bir şey yapayım. Olayla ilgili şikayetçi olduk. Bizim ve onların ifadeleri alındı. Suçlular cezalarını çeksin" diye konuştu.Kreş sahibi psikolog A.Z. ise olayın kreşte meydana gelmediğini belirterek, "Aile bize karşı kötü niyetli davranıyor. Madem çocuğun başına böyle bir şey geldi, neden ertesi gün tekrar çocuğu getirip bıraktılar. Bizim kreşimizde asla böyle bir olay olmadı. Ailenin amacını anlamış değiliz. Güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. Biz de aile hakkında şikayetçi olacağız" dedi.Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, olayla ilgili idari soruşturma başlattıklarını söyledi. Ailenin şikayeti üzerine, savcılığın başlattığı soruşturma da sürüyor.Görüntü Dökümü---------Babadan ve oğlundan detay görüntülerBaba Mustafa Bulut'un konuşmasıÇocuğun morluk olan bacaklarından fotoğrafHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ UŞAK,=======================Bakan Dönmez: Bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız varEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Petrol ve doğal gaza ödediğimiz rakam son 10 yıl ortalaması 40 ila 45 milyar dolar arasında değişiyor. Cari açığın temel nedenlerinden birisi de enerjide bizim dışa bağımlı olmamız. Onun için diyoruz ki; güçlü bir Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun Uygulama Oteli'nde, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, enerjinin, bir ülkenin en temel ihtiyaçlarından olduğunu belirtti. Dönmez, enerjinin sadece evlerin aydınlatılması veya ısıtılmasıyla sınırlı bir konu olmaktan çıktığını, sanayinin ve ekonominin de vazgeçilmez unsuru haline geldiğini söyledi.Bakan Dönmez, Türkiye'de son 15 yılda elektrik sektöründe üretim, iletim, dağıtım anlamında 100 milyar dolarlık yatırım yapıldığını hatırlatarak, "Bunun büyük kısmını da özel sektör eliyle yapmışız. Bu arada, artık tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, enerji sektöründe devlet küçülmeye başladı yani ana oyuncu olmaktan çıktı. Ne yapıyoruz? EPDK var, düzenleme yapıyor, denetleme yapıyor. Bakanlık olarak biz ana politikaları belirliyoruz. Keza yine Bakanlığımızın TEİAŞ, BOTAŞ gibi ana oyuncuları var, orada ana iletim hatlarını yapmak suretiyle yine arz güvenliğiyle alakalı bazı misyonları üzerimizde tutuyoruz ama büyük oranda da özelleştirmişiz. Ayrıca elektrik dağıtımını 21 bölgede yine bu dönemde özelleştirdik. Yaklaşık 13 milyar dolar Hazine'nin kasasına girdi oldu. Yine önemli üretim santrallerimizi de özelleştirmişiz 10 milyar dolar da oradan girdi oldu. Sırf elektrik tarafında 23 milyar dolarlık özelleştirme yapmışız" diye konuştu.'DOĞAL GAZ İÇİN KEŞİF YAPILDI'Türkiye'nin 81 ilinde doğal gaz kullanıldığını aktaran Dönmez, doğal gazın önemli bir kısmını ithal ettiklerini belirterek, şunları söyledi:"Kendi kaynağımızı henüz yeteri kadar bulamadık. İşte geçtiğimiz ay bir keşfimiz oldu Trakya'da, 300 bin hanenin 10 yıl süreyle doğal gazını temin edecek keşif yapıldı. Yine Güneydoğu'da Diyarbakır, Siirt'te 3 yeni petrol sahası keşfettik. Geçtiğimiz hafta onları işletmeye aldık, günlük 1650 varil ve ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle de petrol üretmeye başladık. Uzunca bir süredir Amerika'nın üzerinde çalıştığı ve bu sayede Amerika'nın ithalatçı olmaktan çıkıp ihracatçı pozisyonuna geldiği bir teknolojiyi Türkiye'ye de kazandırmış olduk. İnşallah bu teknolojiyle nerede varsa arayacağız, bulacağız ve milletin, ekonominin, vatandaşın emrine sunacağız."'BAĞIMSIZ ENERJİ KAYNAKLARINA İHTİYACIMIZ VAR'Güçlü Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, şöyle dedi:"Madencilikte hala bazı ham maddeleri yurt dışından ithal ediyoruz. Bir kısmı ülkemizde bulunmadığı için ithal ediyoruz, bir kısmında da yeteri kadar üretim yapamadığımız için. 18 milyar ton kömür rezervimiz var, geçtiğimiz yıl tarihi bir rekor kırdık. 101,5 milyon ton bir yılda kömür ürettik ama 30 milyon ton da kömür ithal ettik. Şimdi bu ithalatı bizim azaltmamız lazım. 3- 4 milyar dolar her yıl kömüre para ödüyoruz, petrol, doğal gaz hariç. Petrol ve doğal gaza ödediğimiz rakam da son 10 yıl ortalaması 40 ila 45 milyar dolar arasında değişiyor. Cari açığın temel nedenlerinden birisi de enerjide bizim dışa bağımlı olmamız. Biz onun için diyoruz ki güçlü bir Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Onlara ulaşıncaya kadar gerekirse yurt dışından da ithal etmek suretiyle vatandaşı karanlıkta da bırakmayacağız, soğukta da bırakmayacağız, yolda da bırakmayacağız inşallah."Bakan Dönmez, konuşmasının ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Dönmez, kentte esnaf ziyareti de yaptıktan sonra Tirebolu ilçesinde belediyenin proje tanıtım toplantısına katıldı.Görüntü Dökümü------------Bakan Dönmez ziyaret ve programlarıBakan Dönmez, konuşmaDetaylarHaber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, -