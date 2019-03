Dha Yurt Bülteni - 21

Kaynak: DHA

FİRMA MÜDÜRÜ DOĞAL GAZ BORUSUNA KENDİNİ ASTIİZMİT'te bir doğal gaz dönüşüm firmasında satış müdürü olarak çalışan 33 yaşındaki Yusuf A. kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.Olay akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Taşköprü Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen ailesi, Yusuf A.'yı doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Kadınların çığlıklarını duyan komşuları eve koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Yusuf A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine fenalaşan aileyi polisler sakinleştiremeye çalıştı.Olayın duyulması üzerine mahalle halkı evin önünde toplandı. Polis ekipleri, evde incelemede bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından A.'nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.İntihar eden Yusuf A.'nın İzmit'te bir doğalgaz dönüşüm firmasında satış müdürü olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Evin önünden görüntülerHaber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),========================Bakan Kasapoğlu: Her imkanı gençlerimize sunacağız (2)'HERKESE YÜZME ÖĞRETECEĞİZ'Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir ziyareti kapsamında merkez Altıeylül ilçesinde partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Balıkesir'de, Susurluk ilçesinde düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü' programına katıldı. Bakan Kasapoğlu son olarak ise merkez Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi'nde düzenlenen miting programında halka seslendi. Bakan Kasapoğlu'na AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı AK Parti'li Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam ile gençlik kolları üyeleri eşlik etti.Konuşmasında gençlerin Bakanlıkları için önemine değinen Kasapoğlu, Balıkesir ve ilçelerinde her semte spor sahaları kuracaklarını açıkladı. Genç, yaşlı, kadın çocuk demeden toplumun her kesiminin bu sahalarda spor yapacaklarını belirten Kasapoğlu, "Bunun yanında Bakanlık olarak bir politikamız var. Diyoruz ki, yüzme bilmeyen kalmasın. Herkese yüzme öğreteceğiz. Yüzme şampiyonları çıkaracağız, Balıkesir'den ve diğer illerden. Kadınlarımız bu toplumun öncüsü. Onlar spor yaparsa herkes yapar. Tüm tesislerimizi önce onların hizmetine sunacağız. Bunun yanında Altıeylül ilçemizde tenis kortlarından oluşan bir yer tespit ediyoruz. Onu da yıl sonuna kadar hizmete sunacağız" dedi.Bakan Kasapoğlu, miting programı sonrası kentten ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun miting konuşması.Mitingden görüntüler.Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,============Bakan Dönmez: Hangi şer odaklarıyla iş birliği yaptığınızı bu millet görüyor (2)"TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bozüyük ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Bilecik'e geçerek Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Geçmişte topla tüfekle Türkiye'yi bitirmeye çalışanların, bir zamanlar 'hasta adam' dedikleri ülkeyi sapasağlam görmeye dayanamadıklarını söyleyen Bakan Dönmez, "O günler geride kaldı. Birilerinin pusulası hala eskiyi gösteriyor olabilir. Onlar hala geçmişin özlemiyle yaşıyor olabilir. İstiyorlar ki Türkiye hala Avrupa'nın hasta adamı olarak kalsın. Söyleneni yapan, itiraz etmeyen, azıcık başını kaldırdığında hizaya sokulan bir Türkiye olsun karşılarında. Ancak unuttukları, hesaba katmadıkları bir şey var. Türkiye artık eski Türkiye değil. O günler çok eskilerde kaldı. Bugün etrafımıza, coğrafyamıza şöyle bir bakın. Bu ateşi buraya taşımak isteyenlerin her gün hile ve oyunlarını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da söylüyor, bu seçim bir beka meselesidir. Bugün etrafımıza, coğrafyamıza şöyle bir bakın. Bu ateşi buraya taşımak isteyenlerin her gün hile ve oyunlarını görüyoruz. Türkiye'nin zayıf olması bölgenin zayıf olması demek. Gazze'nin sahipsiz olması, Türkmenlerin öksüz kalması, Balkanların bir lokmada yutulması, Kudüs'e sessiz kalınması demek" dedi."PKK İLE BAĞLANTILI 340 İSİM MİLLET İTTİFAKINDA"Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Bakan Dönmez, "Bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının, Suriye'de kurulmak istenen terör koridorunun, Pensilvanya'nın güdümünde siyaset yapanların ve içeride buna çanak tutan muhalefet partilerinin tek bir derdi var. O da bu ülkenin geleceğine kara çalmak, milletimizin geleceğini çalmak. Yerli ve milli olan her şeyin karşısında duran bir blok var karşımızda. Onların milli olmaktan kastı nedir biliyor musunuz? Ana muhalefetin parti sözcüsü kendi ağzıyla açıkladı: 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' dedi. Yazıklar olsun sana. Bu milletin askerine, polisine kurşun sıkan, sokakları ateşe veren, özgürlük bahanesiyle yakan yıkan Batı'nın cici çocuklarıyla ittifak yapmak millilikmiş. PKK ile bağlantısı tespit edilen 340'a yakın isim Millet İttifakı'nın listelerinden aday gösterildi. Sanmayın ki bunlar HDP'nin adayları. Hayır değil. Birbirine benzemez üç partinin kurduğu zillet ittifakının listelerinden adaylar" diye konuştu.Türkiye'nin sağlıkta, enerjide, ulaştırmada, sporda, bilimde, ekonomide çağ atladığını belirten Bakan Dönmez, "Türkiye son 15 yılda adeta bir engelli koşu yaptı. Sadece 2023'e değil bizleri gelecek yüzyıla taşıyacak hedeflerimizi ortaya koyduk. Ancak bizi hedefe ulaştıracak her kulvarda önümüze yeni bir engel kondu. Yeri geldi oyunun kuralları değiştirildi ama artık oyunun da oyuncuların da değişme zamanı geldi. Artık her kim Türkiye'nin son 15 yılda elde ettiği ekonomik, demokratik, siyasi kazanımlardan geri dönülmesini söylüyorsa, onları küçümsüyorsa şunu iyi bilin ki ya o kişi geçmişten bihaberdir ya da varlığını eskimiş sisteme borçludurö dedi. Bakan Dönmez, konuşma arasında salonda çalan merhum sanatçı Kayahan'ın 'bizimkisi bir aşk hikayesi' isimli şarkısına salonda bulunanlarla beraber eşlik etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bakan Dönmez'in salona gelmesi-Karşılanması-Toplantıya katılanlar-Bakanın konuşması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK,========================Birecik'te sahne alan Bülent Serttaş direğe tırmanarak türkü söylediŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde düzenlenen konserde sahne alan Bülent Serttaş, konser sırasında sahne direğine tırmanarak dakikalarca 7 metre yükseklikte şarkı söylemesi hayranlarını endişelendirdi.AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam'ın seçim çalışmaları kapsamında ilçeye gelen Bülent Serttaş konser verdi. Çok sayıda vatandaşın izlediği konserde bir birinden güzel türküler seslendiren Serttaş, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Serttaş, bir ara konser alanında kurulan sahnenin demirlerine tırmanmaya başladı. Yaklaşık 7 metre tırmanırık tek eliyle demir direği tutarak türkülerini seslendiren sanatçı Serttaş, hayranlarının yüreklerini ağıza getirdi. Zaman zaman hayranlarıyla düet yapan Bülent Serttaş büyük alkış aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Konser sırasında demir direğe tırmanan Bülent SerttaşDirekte türkü okuyan SerttaşKonser alanının dolduran vatandaşlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,======================SAKARYA'DA DRONE İLE FUHUŞ OPERASYONUSAKARYA'nın Karasu ilçesinde, polisin drone da kullanarak düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanırken, 6 kadın hakkında ise işlem yapıldı.Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karasu'da fuhşa teşvik ve fuhşa yer temin etme suçu işlediğini belirlediği kişileri takibe aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında 2 ay önce teknik takip ve telefon dinlemeleri yapılmaya başlandı. Teknik takipte müşterilerin fuhuş yapmak için 'sarı menemen', 'sarı düve', 'çorba' ve 'inşaat işçisi' gibi şifreli kelimeler kullandıkları ve çevrede polis ekiplerini görünce de 'Amcalar geziyor" şeklinde konuşmalar yaptıkları tespit edildi. Fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınların kendi dillerindeki konuşmaları da Türkçeye çevrilerek suç unsurları belirlendi. Asayiş ekipleri şahısların kaçma ihtimaline karşı drone'ların da kullanıldığı operasyon başlattı. Şüphelilere ait 6 ev ve 1 gazinoya eş zamanlı baskın yapıldı. Tespit edilen 55 fuhuş olayı ile alakalı 3 erkek şüpheli ve 1 Özbekistan uyruklu kadın olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi.Fuhuş yaptığı tespit edilen 2 Azerbaycan, 1 Özbekistan, 3 Türk vatandaşı kadın toplam 6 kişi, hakkında işlem yapıldı. Yakalanan yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ise tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜEmniyetin servis ettiği görüntülerDrone ile havadan izlemeGazino ve ikamet baskınıŞüphelilerin adliyeye sevkiDetaylarHABER: Müslim SARIYAR - Aziz GÜVENER/ SAKARYA,=====================