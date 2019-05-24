DHA YURT BÜLTENİ - 21

Tişörtünü ayakkabısını çıkartıp, şelalenin döküldüğü yerden denize atladı

ANTALYA'da tişörtünü ayakkabısını ve telefonunu çimlerin üzerine bırakıp, Düden Şelale'sinin denize döküldüğü alanda kayalıkların üzerinden denize atlayan Bektaş D. (29), şelalenin açığında balıkçılar tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen D., kıyıya çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi'nde, Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu seyir alanında meydana geldi. Görgü tanıklarının polise verdiği bilgiye göre, Bektaş D., ayakkabısını ve tişörtünü çıkartıp seyir alanındaki çitleri aştı. Şelalenin döküldüğü alandaki kayalık alana inen D., buradan denize atladı. D.'ın atladığını görenler, durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bir bankta D.'a ait, tişört, bir çift ayakkabı, bir paket sigara ve cep telefonu buldu. Ekiplerin tanıkların ifadesi doğrultusunda başlattığı çalışmada, denizde Bektaş D.'a ulaşılamadı. Yaklaşık 45 dakika süren arama çalışmaları sonrasında, Bektaş D.'ın, denize atladığı alanın açığında balıkçılar tarafından bulunduğu ortaya çıktı. Tekneye alınarak şelaleye yakın bir alanda kıyıya çıkartılan D., çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Bektaş D.'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şelalenin denize döküldüğü yerden görüntü

-Bektaş D'ın atladığı yerden görüntü

-Polisin elinde ve bankta tişört, sigara ve ayakkabından görüntü

-Polisin olay yerinden görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

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Erdoğan: 29 bin 689 yeni sağlık çalışanı kamuda istihdam edilecek



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde sağlık çalışanı istihdamına ağırlık verileceğini belirterek, "Bu yıl içinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Sergi Salonu'nda yapılan iftar programında davetlilere seslenen Erdoğan, sağlık çalışanlarının istihdamı, sağlık alanında yapılan yatırımlar ile bölgesel ve küresel meselelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu coğrafyasında yaşanan acıların dindirilmesi için öncelikle İslam aleminin bir iç muhasebede bulunması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıkça söylemek gerekirse İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle, bize Müslümanlara aittir. İmsak ile birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar, şayet kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerini hunharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir. Kendi iç muhasebemizi, kendi iç sorgulamamızı yapmadan başkalarından insaflı olmalarını bekleyemeyiz. 1400 yıllık kardeşliğimize önce biz sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu önce biz yüceltmezsek unutmayalım ki, bunu başkaları bizim adımıza yapmayacaktır. Biz problemlerimizin üzerine cesaretle gitmezsek kimse bizim için elini tayın altına koymayacaktır. Ramazan işte bunun için önemli ve anlamlıdır" diye konuştu.

Erdoğan, son 17 yılda Türkiye'deki mevcut hastanelerin büyük bölümünü yeniden yapılarak, hastane sayısının 1536'ya çıkarıldığını belirterek, "Hastanelerimizin yatak sayısını iki katı artırarak 238 bine çıkarttık. MR cihazı sayısını 58'den 892'ye, tomografi cihazı sayısını 323'ten 1216'ya, diyaliz makinesi sayısını 4 bin 900'den 17 bin 330'a yükselterek teşviş ve tedavi imkanlarını genişlettik. Ambulans sayımızı bugün tamamı yeni olmak üzere 618'den 5 bin 148'e ulaştırdık" dedi.

'HASTA BAŞINA DÜŞEN HEMŞİRE SAYISINI ARTIRACAĞIZ'

Geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hastanede başına gelen olayları anlatan Erdoğan, Türkiye'de sağlık sektörünün o günlere kıyasla çok daha ileri seviyede olduğunu aktardı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerede'den Ankara'ya doğru gidiyoruz, kış mevsimi, arabamız kaymaya başladı. Karşıdan Urfa Cesur geliyor, döndük döndük Urfa Cesur'un altına girdik. Bizi oradan kaptılar Düzce'ye götürdüler. Hastane bize hemen sorgu sual, 'Sigortalı mısın, emekli misin?' Biz zaten o anda komadayız, baygın durumdayız. Bir şey duyduğum yok. Arkadaşlarım da öyle, 5 kişiyiz, bir arkadaşımızın durumu fena değil; 'görmüyor musun hallerini, neyi soruyorsun, müdahaleni yapsana' dedi. Orada müdahale yapılmadı. Bizi ambulansla değil, karavan tipi minibüsün içine dört arkadaşımızı yatırdılar, şu anda milletvekilimiz, geçen dönemde Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Bey'in eline verdiler serumları. Oradan Bolu'ya devam ettik. Bolu'da yine soruyorlar, 'Sigortalı mı, emekli mi?' En sonunda kendimize geldik, 'Sigortalı' dedik ve Bolu Sigorta Hastanesi'ne gittik. Kaburgalar kırılmış, suratlarımız kan revan içinde, orada 1 hafta tedavi, hamdolsun düzeldik ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi soramazsın, hasta kapına geldiği anda içeri alacaksın, ilk müdahaleni yapacaksın. Şu anda yaptığımız bu. Nereden nereye geldik. Çünkü ben damdan düştüm. Onun için ilk iş eğitimden ve sağlıktan başladık. Sağlığa bu kadar önem vermemizin sebebi bu. Şu anda Avrupa buraya gelmeye başladı. İskandinav ülkeleri hastalarını buraya gönderiyor. Şehir hastaneleri ile beraber Türkiye bir devrim yaşıyor. 30 büyük şehirde şehir hastanelerimizi yapacağız. Evde sağlık hizmetleri ile Türkiye'yi 1 milyon 337 bin vatandaşımızın ayağına sağlık hizmeti götüren bir ülke haline getirdik, dünyada var mı bunun başka benzeri? Sağlık personelimizin sayısını 378 binden 1 milyon 11 bine ulaştırarak sağlık hizmetlerimizin insan kaynağını güçlendirdik. Ama yetmez dedik, şimdi tıp fakültelerinin sayısını artırmak suretiyle doktorlarımızın gelişini de artıralım. Hasta başına düşen hemşire sayısını artıracağız. Hemşire noktasında bir zafiyete asla düşmeyeceğiz. Her hasta başına hemşiremizin geldiğini görecek."

'29 BİN 689 YENİ SAĞLIK ÇALIŞANINI KAMUDA İSTİHDAM ETMEK İÇİN SÜRECİ BAŞLATTIK'

Yeni dönemde sağlık çalışanı istihdamına ağırlık verileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bakanım da güldüğüne göre anladı meseleyi demek ki, herhalde hazırlığı da vardır. Bu yıl içinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. Yani yaklaşık 30 bin. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi ve haklarının korunması için İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı eliyle kararlı bir çalışmanın sürdürüldüğünü de söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Erdoğan'ın konuşması

-Genel ve detaylar

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Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

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Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca otomobilden ateş açıldı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, hafif ticari aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen E.P.'ye, yanına yanaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. E.P. yara almazken, saçmalar ise aracın arka kapısına isabet etti.

Olay, gece saatlerinde İzmit D-100 yolu Kuzey Yan Yol mevkiinde meydana geldi. E.P. kırmızı ışıkta hafif ticari aracıyla dururken, iddiaya göre yanına yanaşan bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Ateş açan kişi otomobil ile olay yerinden kaçarken, E.P. ise polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araç üzerinde inceleme yaptı. E.P.'nin aracının sağ arka kapısında yaklaşık 20 santimetre genişliğinde saçma izleri olduğu görülürken, pompalı tüfeğin fişeği ise yolun karşı tarafında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kurşunlanan aracın görüntüsü

Polis ekiplerinin çalışmaları

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi törenle açıldı



CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu şehirde bir üniversite kuruldu. Biliyorum toplam 4 üniversite var ama Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bunlar arasında özel bir yeri olduğu ifade etmeliyim. Çünkü bir üniversitenin temelinde bilgi arayışı yatar." dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi açılış töreni ve Yunus Dilinden Konser programına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gaziantep Valisi Davut Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ve eşi Reyhan Kalyoncu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören ile Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İbrahim Kalın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Gaziantep'te ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Yakın döneme kadar insanlık tarihinin en çok kültürlü, kozmopolit, farklı unsurları bünyesinde barındırmış, İbni Arabi'nin tabiri ile 'kesrette vahdet' ilkesini hayata geçirmiş şehirler hep İslam coğrafyasında ortaya çıktı. Gaziantep'te bu şehirlerimizden bir tanesi. Sadece ürettikleri ile değil, ticareti ile sanayi ile değil, insanın güzelliği ile muhabbeti ile gönlünün enginliği ile yüzlerce yıl bu büyük medeniyet yürüyüşünde önemli kilometre taşı olmuş bir şehir. Bu şehirde bir üniversite kuruldu. Biliyorum toplam 4 üniversite var ama Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bunlar arasında özel bir yeri olduğu ifade etmeliyim. Çünkü bir üniversitenin temelinde bilgi arayışı yatar. Burada insanı insan yapan yeryüzündeki yolculuğuna anlam katan enstrümanları elde etmenin yolculuğu sağlanır. Kimlere? İlim taliplerine ve ilim talipliği yani bilginin peşinden koşmak, her yaşta insan için bir gerekliktir. Bu manada burada öğrencisi ile hocası ile doçenti ile profesörü ile idarecisi ile yöneticisi ile herkes aslında bu ilim yolculuğunun birer neferidir."

Cemal Kalyoncu ise Gaziantep'in son derece stratejik bir konumu olduğunu ifade ederek, "Bizler her anlamda bereketli olduğuna inandığımız son derece stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bölgemiz muazzam bir potansiyele sahip. Bu sebeple, 2008 yılında üniversitemizin temellerini buraya attık. Yani, ilmin, bilimin, irfanın, ticaretin kavşağı olan Tarihi İpek Yolu'nun üzerine kurduk. Bu yol öyle bir yoldur ki; doğudan batıya ve batıdan doğuya orduların, bilgelerin, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de aktığı, büyük buluşmaların yoludur. Bu yoldan Buhari, İbn-i Sina, Farabi gibi Batı dünyasına da ilham veren düşünürler geçmiştir. Üniversitemizin ruhunda ve tarihi hafızasında İpek Yolu tecrübesi zaten var. Şimdi açtığımız merkezimizle bu tecrübeye sizlerin de büyük katkılar yapmasını bekliyoruz. Burada şunu tekrar vurgulamak istiyorum: Bir ülkenin ilerlemesi, medeni uygarlıklar seviyesine gelmesi sadece ekonomik gelişmelere bağlı değildir. Üniversiteler ve iş dünyası ile birlikte kültüre, sanata ve spora verdiği değere de bağlıdır. İstanbul'da ilk defa 'Yunus Dilinden' konserini dinlediğimde de çok etkilenmiştim. Sizler için de Merkezimizin ülkemize, bölgemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından merkezin yapımında ve konser programında emeği geçenlere plaket verildi. Daha sonra merkezin açılışı yapılarak Yunus Dilinden konseri sahnelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Açılışa katılanlar

İbrahim Kalın'ın konuşması

Cemal Kalyoncu'nun konuşması

Plaketlerin verilmesi

Yunus Dilinden konseri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

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Gezmek için otomobil kiralayan üniversiteliler kaza yaptı: 2 ölü, 5 yaralı



DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu kiralık otomobil, TIR ile çarpıştı. Kazada Halit Atabay (21) ile Ebru Durak (21) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında İğdir Rampası Mevkii'nde meydana geldi. Gezmek amacıyla otomobil kiralayan üniversite öğrencilerinin bulunduğu Fırat Çelebi (22) yönetimindeki 20 AAH 848 plakalı otomobil, Çivril yönünden Denizli istikametine giderken, karşı yönden gelen Mustafa Boran İdaresindeki 64 DU 190 plakalı TIR ile çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada,TIR ile çarpıştıktan sonra otomobil, taklalar atarak metrelerce savrulurken, araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Pamukkale Üniversitesi Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencisi Ebru Durak'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan yaralı öğrenciler Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23), Halit Atabay (21) ve Fırat Çelebi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Aracın tavanını kesilerek çıkarılan öğrenciler ile TIR sürücüsü Boran'la birlikte yanında bulunan Durmuş Albezirgan olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Halit Atabay Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Atabay doktarların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bakan Koca'dan, sağlık sektöründe istihdam açıklaması



SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kamuda 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının istihdamı kararının detaylarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına verdiği iftarda açıkladığı, kamuda 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının istihdamıyla ilgili süreci açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık personeline verdiği müjde için teşekkürlerini sunan Bakan Koca, "Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izni uygun görülmüştürö ifadelerini kullandı. Açıklamasında atama sürecine ilişkin detayları paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"İlk etapta; 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek.ö

Atamalara ilişkin duyuruların, Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden takip edilebileceğini aktaran Bakan Koca, sağlık camiasına hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,

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Balkondan düşen çocuk kurtarılamadı



SAMSUN'un Bafra ilçesinde 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Mert Muzaeffer Karaduman (2), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İshaklı Mahallesi Ataseven Sokak'ta meydana geldi. İftar hazırlığı yapan ailesinin iddiaya göre bir anlık dalgınlığından yararlanıp 5 katlı binanın 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonuna yönelenen Mert Muzaeffer Karaduman, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Karaduman, doktorların Müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Küçük çocuğun ölümü ailesi ve komşularını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ayhan AYDEMİR/ BAFRA(Samsun),

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Hava değişimine gelen asker intihar etti



KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatani görevini yaparken hava değişimi alarak memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gelen Gökhan Sarıal (20), av tüfeğiyle kendini karnından vurarak yaşamına son verdi.

KKTC'de vatani görevini yapan Gökhan Sarıal, bir süre önce hava değişimi alarak memleketi Andırın'ın Çiğşar Mahallesi'ndeki evine geldi. Dün akşam saatlerinde evden ayrılan Sarıal, geri dönmeyince babası Bekir Sarıal, oğlunu aramaya çıktı. Baba Sarıal, Alipaşa mevkiine geldiğinde oğlu Gökhan'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan Sarıal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapana jandarma ekipleri ise Sarıal'ın av tüfeğini karnına dayayarak intihar ettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Andırın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: İskender ZENGİN/ ANDIRIN(Kahramanmaraş),

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Kaynak: DHA