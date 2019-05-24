DHA YURT BÜLTENİ - 21

TEM'de yola gübre döküldü, 6 araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yoluna gübre dökülmesi sonucu 6 araç, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Motosikletten düşen bir kişi TIR'ın altında kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Körfez Yarımca mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde plakası tespit edilemeyen bir araçtan yola gübre dökülmesi üzerine arkadan gelen Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz yönetimindeki 22 AG 444 plakalı makam aracı, Adin Pısır yönetimindeki 54 BR 461 ve Veysel Çanak idaresindeki 16 SLE 90 plakalı otobüsler, Eren Nalçacı idaresindeki 34 VCT 93 plakalı otomobil, Kemal Cenk Kaldırım idaresindeki 07 DHE 97 plakalı motosiklet ve Ali Osman Çelik idaresindeki 34 PK 2054 plakalı TIR kontrolden çıktı.

Yoldaki gübre nedeniyle kontrolden çıkan TIR, önünde bulunan 22 AG 444 ve 34 VCT 93 plakalı otomobil ile 54 BR 461 ve 16 SLE 90 plakalı otobüslere çarptı. Duramayan TIR daha sonra, gübre nedeniyle dengesini kaybederek yola düşen ve ayağa kalkmaya çalışan Kemal Cenk Kaldırım'a çarptı. Kaldırım'ın motosikleti ise 60 metre uzağa savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, 34 VCT 93 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Eren Nalçacı ve yanındaki Simge Tanır'ı bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk kontrolleri yapılan yaralılar ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri TIR'ın altında kalan motosiklet sürücüsü Kemal Cenk Kaldırım'ın ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz motosiklet sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

'BİZİM ÖNÜMÜZDE BİR TIR VARDI. BU TIR SAVRULDU'

Kazada kendi kullandığı makam aracının da hasar gördüğünü söyleyen Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, "Bizim önümüzde bir TIR vardı. Bu TIR savruldu. Savrulunca üzerinden bir şeyler döküldü. Dökülünce, motosiklet kaydı. O sırada çocuk düştü, motosiklet de 70-80 metre ileriye gitti. Ben o çocuğa yardım etmek için durmayı düşündüm. 'Tam geçeyim, ondan sonra sağda durup gidip yardım edeyim' diye düşündüm. O sırada çarpma sesi geldi. Biraz yürüdükten sonra TIR'ın rahmetlinin üzerinde olduğunu gördüm. Bizde bir şey yok. Bizde bir tek maddi hasar var. Onun dışında bir şey yok. Yola dökülenin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Gidip oraya bakmak lazım. Ama burada gelen kokuya bakarsak ya hayvan ya da insan pisliği. Çünkü ciddi bir şekilde, çok pis kokuyor. TIR'ın plakasını göremedim. Buralarda kamera varsa, o kamera görüntülerinden tespit edilebilir" dedi.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM yolu İstanbul istikameti yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. TEM Otoyolu'ndaki trafik Körfez gişelerinden D-100 yoluna aktarıldı. Kazaya karışan araçların çekiciler tarafından yoldan kaldırılması ve Karayolları ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazaya karışan araçların görüntüleri

Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları

Cenazenin TIR'ın altından çıkarılması

Kaza yapan otobüsteki yolcuların başka otobüse aktarılması

Kazaya karışan Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ile röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU-Alper ÇAY/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hassa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Hanifi Durmaz (72) yönetimindeki 27 SE 768 plakalı otomobil, Ökkeş Yabançiçeği (57) yönetimindeki 31 KY 184 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Ahmet İstanbulloğlu (17) ve Ömer Manatoğlu (49) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hanifi Durmaz, Ömer Mantaoğlu ve Ökkeş Yabançiçeği hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Gaziantep'e sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri

Kazaya karışan otomobiller

Görgü tanıklarıyle röp

İslahiye Devlet hastanesi

Yaralıalrın sedye ile taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Adıyaman'da kendisini tavana asan genç öldü

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nurullah Cicioğlu (22), evin tavanına bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Evden kötü koku geldiğini fark eden komşular, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde Cicioğlu'nu tavana iple asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirledi. Cicioğlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri inceleme ekibi

Olayın yaşandığı ev

Cesedin evden çıkarılarak cenaze arabasına konulması

-Cenaze arabasının ayrılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

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Bakan Dönmez, madencilerle iftar yaptı (2)

BAKAN DÖNMEZ'DEN DENETİM VURGUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Işıklar Kömür Ocağı'nda madencilerle yaptığı iftarda konuştu. Dönmez, riskli bölgelerde denetleme faaliyetlerine hız verdiklerini belirterek, "Maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz. Geçtiğimiz yıl 8 bin 88 maden işletmesini denetlemişiz. Buralarda yaklaşık 11 bin maden ocağı var. Bazı işletmelerinin birden fazla maden ocağı olabiliyor. 11 bin maden ocağını denetledik. 2 bin 500 civarında sahanın da geçici olarak faaliyetlerini durdurmuşuz. Onlar zamanla o eksikliklerini giderdikten sonra faaliyetlerine devam ediyor. 9 bin civarında maden sahamızı daha denetlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Işıklar Kömür Ocağı'nda düzenlenen iftar programında bir takım açıklamalarda bulundu. Yerli kaynakları sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını kaydeden Bakan Dönmez, Soma ve Tunçbilek'te henüz üretim yapılmayan 375 milyon ton kömür rezervine sahip sahalar için ruhsat devir anlaşmalarının imzanlandığını söyledi. Bölgedeki 3 sahanın özel sektöre devredildiğini hatırlatan Bakan Dönmez, "Orada yaklaşık 10 bin kişiyi yeni işçi istihdamı sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra sadece kömürde değil, kömürün dışındaki sahalarımızda da geçtiğimiz yıl 1248 maden sahasını ihale ettik. 2019 yılında bu sayıyı inşallah 2 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece, 130 binlerde olan istihdam rakamlarımızı inşallah daha yukarılara çıkarmış olacağız" dedi.

"BİZLERİ DAHA GÜÇLÜ VE DAHA BAĞIMSIZ KILACAK"

Ekonomiye doğrudan müdahalelerin olduğu bu dönemde dışarıya bağımlılığı azaltacak, yerli üretimi artıracak her türlü hamlenin Türkiye'yi daha güçlü ve daha bağımsız kılacağını belirten Dönmez, "Geçtiğimiz yıl kömür üretiminde, 100 milyon tonun üzerine çıkmak suretiyle bir rekora imza attık. Tam 101,5 milyon ton kömür ürettik. Ancak, hala yaklaşık 30 milyon ton civarında kömür ithal ediyoruz. Demek ki bu açığı kapatmamız lazım. Yıllık 4 milyar dolar civarında kömür ithalatına bedel ödüyoruz. Eğer kendimiz üretirsek bu bedel burada kalacak, sizlere gidecek, sizin gibi işçi kardeşlerimizin sofrasını, yuvasını bereketlendirecek. Ben inşallah 101,5 milyonluk üretimin bu sefer artacağına inanıyorum. Özel sektörle de üretimin artışıyla ilgili gerekli toplantıların hazırlıklarını da yaptık. Bu üretimi artırmaya kararlıyız. Biz başkaları gibi kömüre, kara, kötü gözüyle bakanlardan değiliz. Biz kömüre nimet gözüyle bakıyoruz, aynı sizin gibi. Bazıları maalesef bilmedikleri için ya da kandırıldıkları için madencilik, özellikle de kömür konusunda bazı protestolara alet oluyorlar. Bilmiyorlar ki bu sektörde 130 bin işçi ekmek yiyor. Biz bu maden ocaklarını kapatmış olsak bu işçileri nerede çalıştıracağız. Maden sektörünün yıllık 20 milyar liralık ticaret hacmi var. 20 milyar lira daha yurtdışından ithal edelim demektir bu. İthalatımız artması demek cari açığımızın artması demektir. İşte şimdi biz bu hamlelerle cari açığımızı azaltıyoruz, dışa bağımlılığımız da buna paralel olarak azalmış olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Dönmez maden işçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Dönmez daha sonra ilçeden ayrılarak kara yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Dönmez'in maden ocağı önünde karşılanmasından görüntü

Bakan Dönmez'in maden işçileriyle buluşmasından görüntü

Bakan Dönmez'in konuşmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Cemil SEVAL-Şevket YILMAZ - Kamera: Serkan ÖZDEMİR/ SOMA (Manisa),

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Karamollaoğlu: Aç olanın derdini tam olarak biliyoruz desek doğru olmaz



SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin düzenlediği iftar programında konuştu. Karamollaoğlu, "Aç olanın derdini tam olarak biliyoruz desek doğru olmaz. Çocuklarının karnını doyuramayanın, onların halini anlaması mümkün değil. Ülkemizde bu şekilde yaşayan yüz binler değil, milyonlar var" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak Hasan Sağlam Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Parti yöneticilerinin kısa açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Karamollaoğlu, işsizlik konusuna değinerek, "Aç olanın derdini tam olarak biliyoruz desek doğru olmaz. Çocuklarının karnını doyuramayanın, onların halini anlaması mümkün değil. Ülkemizde bu şekilde yaşayan yüz binler değil, milyonlar var. Onların evine gitsek, misafir olsak yine seferber olur, kendi yemediklerini bize yedirebilmek için büyük çaba içine düşerler. Bizim insanımız bonkör, bizim insanımız kanaatkar, fedakar. Ama ne yazık ki bu sıkıntıları çekiyoruz. Sadece memleketimizde değil, İslam alemine baktığımızda çok daha korkunç hadiseleri yaşıyoruz" dedi.

'BİZ FARKLIYIZ, FARKLILIĞIMIZI GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ'

Suriyeli göçmenlerle ilgili de konuşan Karamollaoğlu, "İşte Suriye. Bazı kişiler Suriyeli göçmenlerden rahatsız. Biz karnımızı doyuramıyoruz ama başkasının açlığına da ne yapalım o da aç kalsın diye bir kenara itemeyiz. Biz farklıyız, farklılığımızı da göstermek zorundayız. Türkiye'ye sığınanlar belki emniyette oluyorlar. Geri kalanlar açlık, susuzluk ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya yaşıyor. Yakın akrabalarını kaybetmiş yüz binlerce insan var. Yemen her gün bombalanıyor. Libya'da birbirlerini yiyorlar. Bangladeş'e gidin, oradaki insanlar kendi memleketlerini terk etmiş, geri dönmeye korkuyorlar. Dışarıya gerek yok, biz birbirimize yetiyoruz. Bunu kabullenmek mümkün değil. İslam alemi bu haldeyken bunların derdini dile getirmeyenlere hayret ediyorum. Bizim ekmeğimiz kuru ama öbürleri de kardeşimiz, öbürleri de insan" diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, iftar programının ardından İzmir'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İftara katılanlardan görüntü

Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasınden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Damlama sulama sistemiyle 'kenevir' yetiştirirken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın düzenlediği operasyonda 62 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S.'nin (67) kenevirleri yetiştirmek için özel damlama sulama sistemi kurduğu belirlendi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Çokyaşar Mahallesi'ne bağlı Elbistanlılar Obası'nda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada bahçede özel damlama sulama sistemi ile yetiştirilen 62 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edilmek üzere sökülürken, A.S. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Masa üzerindeki kenevirler

Kenevirlerden detay

Damlama sistemi yapılan kenevir fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Sinop'ta 22. Helesa Şenliği düzenlendi

SİNOP'ta bu yıl 22'ncisi düzenlenen Helesa Şenlikleri gerçekleştirildi.

Sinop'ta bilinmeyen bir tarihte fırtınalı bir günde dalgalardan kaçarak, limana sığınan ve yiyecekleri bitince küçük bir takayı süsleyip maniler söyleyerek, sokaklarda yiyecek toplayan denizcilerden kalan ilginç gelenek, bu yıl da düzenlenen şenlikle yaşatıldı. Helasa Şenlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş Sinop kent merkezi Tersane mevkii Deniz Şehitleri Camii önünden başladı. Yürüyüşe katılanlar maniler söyleyip esnaflardan ve vatandaşlardan bahşiş topladı. Yürüyüşe katılan Sinop Valisi Köksal Şakalar, yaptığı konuşmada "1 yıl önce Helesaya ilk katıldığımda çok merak etmiştim nedir diye? Tabi artık öğrendik. Başkanım da tekrar bilgileri yeniledi. Bu bir yardımlaşma özellikle öğrencilere yönelik bir yardımlaşma faaliyeti. Yapanlara yardımcı olanlara katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" dedi. Şenilğin her yıl Ramazan ayında yapıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Drone ile havadan görüntüler

-Yürüyüşten detaylar

-Sinop Valisi'nin açıklaması

(SÜRE: 02: 02 Dk) (BOYUT: 226 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

Kaynak: DHA