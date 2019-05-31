DHA YURT BÜLTENİ-21

AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı



İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K., iddiaya göre üzerinde polis yeleği bulunan bir kişi tarafından pompalı tüfele saldırıya uğradı. Vucuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ahmet K. hastaneye götürülürken, polis saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Olay, bugün saat 19.45 sıralarında İsmail Cem Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet K. evinde olduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, üzerinde polis yeleği bulunan bir kişinin evden çıktıktan sonra otomobille uzaklaştığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vucudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Ahmet K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, Ahmet K.'nin evinden çıkan ve üzerinde polis yeleği olduğu belirtilen saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

SALDIRININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet K.'nin uğradığı silahlı saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Hastanede tedaviye alınan Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis önemli detaylara ulaştı.

AYAĞINDA ELOKTRONİK KELEPÇE BULUNUYORDU

İş adamı Ahmet K.'nin İzmir'de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılıp adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildiği öğrenildi. Polisin yaptığı soruşturmada üzerinde polis yeleği bulunan saldırganın, Ahmet K.'nin oturduğu güvenlikli sitenin girişindeki görevliye 'Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini belirterek, içeri girdiği anlaşıldı. Daha sonra Ahmet K.'nın evine giden saldırganın tabanca ile 6 el ateş ettiği belirlendi. Vucuduna iki mermi isabet eden Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, polis saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Ahmet K.'nın yakınlarından görüntü

-Ambulanstan detay

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Torunu kazada öldü, sorumlu tuttuklarını vurdu: 3 ölü, 1 yaralı (2)

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaykapı Köyü'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Sabri Mergen (77), Umut Keleş (22), ağabeyi Eftal Keleş (23), amcası Şaban Keleş (51) ve babaları Ramazan Keleş'e (57) av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda Umut, Eftal ve Şaban Keleş hayatını kaybederken Ramazan Keleş ise yaralandı. Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli Sabri Mergen, akşam saatlerinde evine gizlice girmeye çalıştığı sırada, jandarma ekipleri tarafından suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Haber: Emre ÇİLOĞLU/ TOSYA(Kastamonu),

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Otomobilin sulama kanalına düştüğünü işaret diliyle anlattı



TOKAT'ta, el freni çekilmeden bırakılan otomobil kayboldu. Olayı gören sürücü Ali Memiş'in (71) işitme engelli kızı Yasemin Memiş (51) durumu ekiplere işaret diliyle anlattı. Sulama kanalına uçtuğu belirlenen otomobil AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren aramasının ardından düştüğü yerden 200 metre uzaklıkta bulundu.

Olay, akşam saatlerinde il merkezi TOKİ konutları yakınında meydana geldi. Ali Memiş, 60 AP 529 plakalı otomobiliyle peynir almak için evlerinin yakınındaki TOKİ Caddesi'ne geldi. Otomobili viteste bırakarak park eden Memiş, hafif rampalı caddede alışverişini yapıp geri döndü, otomobilini bıraktığı yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobili bulmak için çalışma başlattı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Sürücü Yılmaz'ın işitme engelli kızı Yasemin Memiş, TOKİ Konutlarındaki 10'ncu kattaki evde babasını beklerken olayı evlerinin balkonundan gördüğünü ve otomobilin hareket edip yakındaki sulama kanalına düştüğünü işaret diliyle anlattı. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri otomobili sulama kanalında aramaya başladı. Otomobilin düştüğü belirtilen noktada parçaları bulununca arama çalışması genişletildi. Otomobil, düştüğü yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta köprünün altında bulundu. Akıntıya kapılıp sürüklenen otomobil vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Otomobilde yapılan incelemede aracın el freninin çekili olmadığı, bu sebeple yokuş aşağı kendi kendine hareket ederek sulama kanalına düştüğü belirlendi.

Ali Memiş, otomobilinin kendiliğinden hareket ettiğini belirterek, "El freni çekili değildi. Ama araba birinci vitesteydi. Vitesten kurtularak kanala düşmüş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin yaptığı çalışmalar

-Otomobilin bulunarak sudan çıkarılışı

-Sahibinin izlemesi ve konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,

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Erbakan: Milletimiz muhalefetten şikayetçi



GAZİANTEP'te partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan milletin muhalefetten şikayetçi olduğunu söyledi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep il teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Düğün salonunda düzenlenen programa çok sayıda partili katıldı. İftar sonrası salondaki partililere seslenen Erbakan, Ramazan'ın manevi olarak değerlendirilen bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, milli görüşün fertleriyle iftarda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milletin muhalefetten şikayetçi olduğunu dile getiren Erbakan, "Milletimiz uzun yıllardır muhalefetten ve iktidardan şikayetçi. Muhalefetten, iktidar gitsin de ne olursa olsun dedikleri için şikayetçi. Sadece eleştiren çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan ancak tedaviyi ortaya koyamayan bu muhalefet anlayışından milletimiz şikayetçidir. Kim yaparsa yapsın doğruya doğru yanlışa yanlış deme erdemini gösteremeyen bu muhalefetten bu muhalefetten milletimiz şikayetçidir. Kendisi kazanmak için değil karşısındakine kaybettirmek için siyaset yapan muhalefetten milletimiz şikayetçidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Karşılamanın yapılması

İftara katılanlar

Fatih Erbakan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ - Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

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TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ, ERZURUM'DA

ANKARA'dan Kars'a ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi son duraktan bir öncesi olan Erzurum'a ulaştı. Yolcular trenden inerek Gar'da kendilerini bekleyen midibüslerle şehrin tarihi yerlerini gezip, bol bol alış-veriş yaptı.

Bugün saat 22.00'da Erzurum Gar'ına giriş yapan Turistik Doğu Ekspresi Turizim İl Müdülüğü ekipleri tarafından karşılandı. Gar binası önünde kendilerini bekleyen midibüslere binen yolcular, ilk olarak kara elmaz olarak bilinen Oltu Taşı satılan tarihi bedestene götürüldü. Burada alış-veriş yapan yolcular daha sonra Cumhuriyetin temellerin atıldığı Kongre Binası ile birlikte, Çifti Minareli Medrece, Ulu Cami, Yakitiye Medresesi gibi tarih mekanları gezdikten sonra tekrar istasyona gidip kendilerini bekleyen trenle son durak olan Kars'a doğru yolu çıktılar.

Yolculuğun muhteşem geçtiğini söyleyen Zeynep Elmas, "Ankara'dan geliyoruz. Yolculuk çok iyi geçiyor hiç yorulmadık. Önce Erzincan'ı sonra Erzurum'u gezdik. Dört arkadaş olarak bu yolculukta çok eğlenceli vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tren garındaki Erzurum tabelası

-Doğu Ekspres trenininin gelmesi

-Trende inen yolcular

-Zeynep Elmas ve Büşra Han ile röp.

-Erzurum garı

-Erzurum garı önünde fotoğraf çekilenler

-Tespihçiler çarşısını gezmeleri

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Kaynak: DHA