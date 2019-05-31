DHA YURT BÜLTENİ - 21

EDİRNE'DE İFTARA YAĞMUR ENGELİ

EDİRNE Belediyesi tarafından trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde binlerce kişiye verilmesi planlanan iftar yemeği, şiddetli sağanak nedeniyle iptal edildi. Bazı vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, bazıları ise yağmura aldırış etmeden şemsiye altında orucunu açtı.

Edirne Belediyesi tarafından Kadir Gecesi nedeniyle trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde 'Edirne Sofrası' adı altında verilecek iftar yemeği, şiddetli sağanak yağış nedeniyle gerçekleştirilemedi. İftar saatine yaklaşık 1 saat kala binlerce kişi Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan 'Edirne Sofrası'nda yerlerini aldı. Aniden bastıran sağanak nedeniyle toplanan kalabalık kısa sürede dağıldı. Bazı vatandaşlar saçak altlarına sığınarak, yağmurun dinmesini beklerken, bazıları ise yağışa aldırış etmeden şemsiye altında masalarda oturarak orucunu açtı. Belediye görevlileri, cadde üzerinde boş bir dükkandan iftar yemeği dağıtırken, oluşan yoğunluk nedeniyle yemek almadan döndü. Yağmurun dinmesinin ardından Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada 'Edirne Sofrası' iftar yemeğinin iptal edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İftr alanında yağan yağmur

Vatandaşın yağmurdan korunması

Örtü altına girenler

Sandalye ile korunanlar

Poşet giyenler

Şiddetli yağmur

İftara katılanlar ile röp.

Farklı açılardan detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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ZEYTİNYAĞI TESİSİNDE ÇIKAN 'PRİNA' YANGINI 2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ



MUĞLA'da, zeytinyağı üretim tesisinin bahçesinde, 'prina' olarak adlandırılan yağını çıkardıktan sonra ezilen zeytin artığının alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin kırsal Paşapınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Baş'a ait zeytinyağı üretim tesisinin bahçesinden dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. İtfaiye yangının tesise sıçramasını önlemeye çalışırken, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonucunda yangın söndürüldü.

Olay yerinde yapılan incelemede 'prina' olarak adlandırılan yağını çıkardıktan sonra ezilen ve kurutulup kış aylarında yakacak olarak kullanılan zeytinlerin artığının alev aldığı belirlendi. Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede yaklaşık 500 bin liralık prinanın yandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın söndürme çalışmasından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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KAZA YAPAN TIR'A ÇARPAN OTOMOBİLDE 3 KİŞİ YARALANDI



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan TIR'ı otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Çerkezköy-Kapaklı karayolunda meydana geldi. Haydar Kozan'ın kullandığı 45 C 6265 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. İlk olarak bariyerlere çarpan TIR, daha sonra orta refüje çıktı. Bu esnada Sami Tekin idaresindeki 34 NR 3801 plakalı otomobil yan yatan TIR'ın altına girdi. Kaza sonra otomobil hurda yığınına dönerken, araç içinde bulunan ikisi çocuk 3 kişi sıkıştı.

Sürücü Sami Tekin ile Emirhan Özdere ve Oğuzhan Özdere itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Haydar Kozan ise tedbir amaçlı özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma tekrar açıldı. Hastanede tedavi altına alının 3 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden detaylar

TIR'ın altına giren otomobil

Polis ekiplerinin çalışması

Kapanan yol

TIR ve otomobilden detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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TEM'de bayram tatili yoğunluğu (2)

TRAFİK YOĞUN AMA AKICI

Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı. Zaman zaman birikmelerin olduğu yolda araçlar ortalama 70 kilometre hızla ilerledi. Otoyolda yoğunluğun gece saatlerinde artması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otoyoldan drone görüntüleri

Aktüel görüntüler

Detay



Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

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Malatya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı (2)

7 TUTUKLAMA

Malatya'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Aralarında görevlerinden ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliyeden görüntü

Tutuklularım çıkarılması

Tutukluların araçlara bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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KADINI DÖVEN GENCİ, ÇEVREDEKİLER DARBETTİ



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hoşlandığı Buse E. ve annesi Zehra E.'ye saldıran Suriyeli Abdulhadi A. (25), mahalleli tarafından darbedildi.

Olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulhadi A. (25), iddiaya göre hoşlandığı ancak karşılık alamadığı Buse E.'yi (19) takip etti. Buse E. annesinin iş yerine girince, Abdulhadi A. da peşinden gitti. Abdulhadi A. iş yerinde Buse E.'nin annesi Zehra E. (38) ile konuşup durumu anlattı. Zehra E. ise kızının istemediğini söyleyerek gitmesini istedi. Bunun üzerine Abdulhadi A., Zehra E.'ye saldırdı. Durumu gören çevredekilerin müdahalesi ile Zehra E. ve Buse E. kurtarıldı. Bu sırada toplanan mahalleli Abdulhadi A.'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan Abdulhadi A., İnegöl Devlet Hasatanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anne Zehra E. ve kızı Buse E., saldırgan Abdulhadi A. hakkında şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri linç görüntüleri

-Gözaltına alınması

-Polis müdahalesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜ TARAFINDAN AYAĞINDAN VURULDU



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü Selahattin Bediz (41), yol vermeme nedeniyle kavga ettiği otomobil sürücüsü tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, akşam saatlerinde Bursa- Ankara yolu Avarlar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Selahattin Bediz yönetimindeki 10 JA 279 plakalı motosikletiyle Orhaniye Mahallesi'ne giderken, trafik sıkıştığı sırada yol vermeme nedeniyle yanındaki otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü ile tartışmaya başladı. Yolun açılmasıyla tartışma sona erdi ancak otomobilin sürücüsü Bediz'in yanına gelerek tabancayla ateş etti, Tabancadan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesiyle Bediz yaralandı. 500 metre ilerledikten sonra yaralandığını fark eden Bediz, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bediz, olay yerine gelen polislere ifade verdikten sonra yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN YÜRÜYEN MERDİVENDE AYAĞI SIKIŞTI



KARABÜK'te, kadın öğretim görevlisi F.Y.'nin (34) ayağı yürüyen merdivene sıkıştı. Ayağı kurtarılarak hastaneye kaldırılan F.Y., tedavisini İstanbul'da bir hastanede devam ettirmek istemesi üzerine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, makam aracı olarak kullandığı kendi otomobilini tahsis etti.

Olay, akşam saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında bulunan üst geçitteki yürüyen merdivende meydana geldi. Otobüsle Ankara'ya gidecek olan Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi F.Y., yürüyen merdivenden indiği sırada sağ ayağı merdivene sıkıştı. Çığlıkları duyan taksi şoförleri butona basarak merdivenin hareketini durdurdu. Çevredekilerin ve gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle F.Y.'nin ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. 3 parmağından yaralanan F.Y., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili hastanede kendisine ziyarette bulundu.

BAŞKAN ARACINI TAHSİS ETTİ

Öğretim görevlisi F.Y., tedavisinin İstanbul'da bir hastanede sürdürmek istemesi üzerine Başkan Vergili, makam aracı olarak kullandığı kendi otomobilini F.Y.'ye tahsis etti. F.Y., makam aracının arka koltuğunda İstanbul'a götürüldü. Yürüyen merdivende sıkışan ayakkabı da görevliler tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay

-Merdivenin şerit çekilerek geçişlere kapatılması

-Merdivene sıkışan ayakkabının çıkartılmaya çalışılması

-Hastaneden detay

-F.Y. başkanın makam aracındayken

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

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Kaynak: DHA