DHA YURT BÜLTENİ - 21

6 gündür kayıp liseli Sercan'ın cansız bedeni bulundu

HAKKARİ'de 6 gündür haber alınamayan lise öğrencisi Sercan Özatak'ın (18), kent merkezindeki Katramas Deresi'nde cesedi bulundu.

Hakkari'de, 27 Mayıs günü okula gideceğini söyleyip evden çıkan Sümbül Anadolu Lisesi öğrencisi Sercan Özatak, geri gelmeyince ailesi meraklanarak durumu polise bildirdi. Ekipler Özatak'ı bulabilmek için arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları 6 gündür devam ederken, Özatak'ın cansız bedeni bugün mahalleli tarafından Biçer Mahallesi'ndeki Katramas Deresi'nde bulundu. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonda AFAD ve UMKE ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla cesedi sudan çıkarttı. Özatak'ın ölümü, yakınlarını ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özatak'ın ölüm nedeninin yapılan otopsinin ardından kesinleşeceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "27 Mayıs'tan beri kayıp olan kızımız Sercan Özatak'ın bugün cansız bedenine ulaşıldı. Olay cinayet mi, intihar mı? Bunlar yapılacak otopsinin ardından netleşecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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CEP TELEFON KAMERASI

-Afad ekiplerinin derede çalışma yapması

-Detaylar

-Lisesi kızın cenazesi sudan çıkartılırken

-Cansız bedeni sudan çıkartılan Sercan Özatak'ın fotoğrafı

BOYUT: 677 MB SÜRE: 6 DK 8 SN

Behçet DALMAZ/HAKKARİ -

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Hakkari Valisi Akbıyık, yaralı askeri ziyaret etti

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki başlattığı Pençe Harekatın'da yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, 27 Mayıs'ta başlattığı Pençe Harekatı'nda dün teröristlerce önceden tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan askerin Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve beraberindeki Hakkari il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte yoğun bakım servisinde tedavi gören askeri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yaralı askerin sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Vali Akbıyık,TSK'nın teröristlere yönelik başlattığı operasyonun tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirterek, "Pençe operasyonu kapsamında yaralanan askerimizi ziyaret ettik. Durumu gayet iyi operasyon gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yurt içinde ve yurt dışında tek terörist kalmayıncaya kadar devletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi sürecektir. Ben buradan kahramanlarımıza başarılar diliyorum"dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valinin hastaneye gelişi

-Yoğun bakım servisine girmesi

-Vali ile röportaj

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,-

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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Trafikteki denetimler sayesinde kaza sayısında artış olmadı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Alınan önlemler sayesinde, trafiğe çıkan araç sayısının çoğalmış olmasına, bayramın uzun bir tatil dönemine denk gelmesine ve seyahat eden yolcu sayısının çok artmasına rağmen, trafik kazalarında önemli bir artış olmadıö dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Aksaray-Ankara Karayolu Bölge Trafik Amirliği noktasında denetim yapan polisleri ziyaret etti. Ersoy, burada yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar çok şükür üzücü bir haber almadık. Bayram tatili 9 gün olmasına rağmen 11 günlük planlama yaptık. Vatandaşlarımızın tatile gidişleri ile dönüşlerine birer günde ilave ettik. Bu süre içinde 101 bin timimiz ve 184 bin 825 personelimiz, trafik denetlemelerinde görev alacak. Hepimiz bayram süreci boyunca sahalarda olacağız. Son dönemde aldığımız önlemlerle trafik kazalarında kayda değer bir düşüş yakaladık. Bu olay, çok büyük bir acımız ve büyük bir sorunumuzdu. Bu soruna ciddi şekilde parmak bastık. Yoğun önlemler alıyoruz. Yılın ilk 4 ayında, bir önceki yıla oranla ölümlerde yüzde 41 oranında azalma yakaladık. Bunda yürüttüğümüz kampanyalara sahip çıkan ve duyuran basın mensuplarımızın da çok önemli bir katkısı oldu. Elbirliği ile çok güzel bir iş başardıkö dedi.

Karne projesinden de bahseden Bakan Yardımcısı Ersoy, "Bu yıl çocuklara yine ilave bir yük yükledik. Büyüklerine ve araç kullanan şoförlere veya ailede kim araç kullanıyorsa, bizim dağıttığımız karneleri verecekler. Yolculuk boyunca sürücüleri izleyip, karne verecekler. Bu karneleri sosyal medya hesaplarında da paylaşacaklar. En çok beğeni toplayan paylaşım sahiplerinden 100 kişiye bisiklet hediye edeceğizö diye konuştu.

Daha sonra ekiplerin, emniyet kemeri ve havadan kontrol uygulamasına katılan Ersoy, 9 günlük bayram tatili süresince ara vermeden görev yapan polis memurlarının bayramlarını kutladı.

(Görüntü dökümü:

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-Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy açıklama

-Polis kontrol noktası ziyaret

-Yolcu otobüsü kontrollerinden görüntü

genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY )

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TEM'in Bolu Dağı geçişinde akıcı tatil yoğunluğu (3)

AKŞAM SAATLERİNDE TRAFİK RAHATLADI

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde dün geceden bu yana yolda yaşanan araç yoğunluğu normale döndü. Gün içinde 2,5 saat süren yoğun sağanak yağışın bitmesiyle Bolu geçişinin tüm noktalarında ulaşımda rahatlama yaşandı. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı, Elmalık, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede mevkiilerinde maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları gibi durumların haricinde ulaşımda aksama yaşanmadı. Dün gece trafiğin en yoğun yaşandığı ve zaman zaman durma noktasına geldiği D-100 Karayolu Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkiinde de akıcı bir trafik mevcut. Trafiğin bu gece saatlerinde ve yarın da sürmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bolu Dağı tüneli mevkiinden görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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İYİ Partililer, Ramazan Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olmasını istedi



BURSA'da İyi Partililer, Ramazan Bayramı süresinde ulaşımın ücretsiz olmasını istedi. Bursa İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, Türkiye'nin birçok ilinde Ramazan Bayramı süresi içerisinde ulaşımın ücretsiz olduğunu söyleyerek, "Bursa'da neden yüzde 50 indirimli. Ulaşımın ücretsiz olmasını istiyoruzö dedi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü meydanında, İyi Parti yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda partilinin katılımıyla İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır tarafından ulaşımla ilgili basın açıklaması düzenlendi.

Bahadır, öncelikle vataşndaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Paylaşma, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örnekleri olan dini ve milli bayramlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Kocaeli hatta Adıyaman ve Tokat gibi ülkemizin birçok şehirlerinde bayramlarda ücretsiz olan ulaşım; Bursa halkına neden ücretli, yoksa Bursa halkı, Türkiye'nin üvey evladı mı? Geçen ay ki Büyükşehir meclis toplantısında İYİ Parti Meclis Grubu olarak Ramazan Bayramı'nda, Bursa'mızda da toplu ulaşımın ücretsiz olması ile ilgili verdiğimiz önerge, iktidar partisinin olumsuz oylarıyla maalesef reddedilmiş olup, karara yaptığımız itirazlar sonucunda, ancak %50 indirimli olarak kabul ettirilebilmiştir. Ancak biz bu kararı da yeterli görmüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızdan; vatandaşlarımızın bayram ziyaretlerini rahatça yerine getirebilmeleri için tüm Ramazan bayramı boyunca diğer Büyükşehir Belediyelerine uygulandığı gibi ulaşımın ücretsiz olması için talep de bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı basın açıklaması sonrası partililer sessiz dağıldı.

Görüntü dökümü;

-Açıklamalar

-Detaylar

Süre: 2.06 dakika, Boyut: 278 MB

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

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Kaynak: DHA