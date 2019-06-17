DHA YURT BÜLTENİ-21

Yusufeli'nde 10 ahşap ev yandı: 1 ölü

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde, tek katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki evlere sıçradı. 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangında, alevlerin arasında kalan Miktat Temiz (80) yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 20: 30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tek katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki evlere sıçradı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine köye gelen Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, 10 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evden çıkamayan Miktat Temiz de yanarak can verdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın detayları

Haber-Kamera: Nusret DURUR - ARTVİN-DHA

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Kızılcahamam'da sağanak ve rüzgar yıkıma neden oldu

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar, pek çok yerde hasara ve yıkıma neden oldu. Yıldırım isabet eden bir ahırdaki 20 koyun ile 1 çoban köpeği telef oldu.

Kızılcahamam'da gün boyu süren sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu şeklinde gerçekleşen yağış, tarım alanlarına zarar verirken, şiddetli rüzgar ilçede yıkıma neden oldu. Eğerlikozören, Eğerlibaşköy, Kavaközü ve Seyhamamı mahallelerinde pek çok yapı selden hasar gördü. EğerliBaşköy mahallesinde bir ahıra yıldırım düşmesi sonucu, içerideki 20 koyun ve 1 çoban köpeği telef oldu. ASKİ ekiplerinin, selden zarar gören köprü ve geçitlerin kullanıma açılması için çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

ASKİ çalışması

Haber: Mustafa ÖZDEMİR/KIZILCAHAMAM (Ankara),

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Kırkağaç'ta sağanak yağış

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, etkili olan sağanak yağışın ardından yollar göle dönerken, traktör tankerleri sürüklendi.

Bugün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış Musahoca Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın ardından yollar göle dönerken, sel nedeniyle traktör tankerleri sürüklendi. Çam festivali alanında bazı çam ağaçları ve bazı tarlalar zarar gördü. Öte yandan, mahallenin yolları kapanması sonucu belediye ekipleri çalışma yaparak yolların açılmasını sağladı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin duvarları göçerken, vatandalar zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Devrilen ağaçlar görüntü

-Kopan elektrik telleri görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Erdinç KALKAN/KIRKAĞAÇ, (Manisa),

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Erzurum'a yarım saatte 7 kilogram yağış düştü (2)

İŞYERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı kısa sürede sele dönüştü. Merkez Yakutiye ilçesinin sanayi mahallesindeki bir petrol istasyonu sulara gömüldü. Çalışanlar kepçeyle anayola kum döküp suyun yönünü değiştirdi. Büyük hasar gören istasyonda çalışanlar ellerinde kovalarla suları boşalıp, önemli evrak ve malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Salih Kara, "Karayolu dereye dönüşmüş ve şehir istikametinden gelen sel suları petrolle doluyordu. Bir anda çaresiz kaldık ve ne yapacağımızı şaşırdık. İlk olarak kepçeyle yola toprak döküp set oluşturduk. Ama her taraf sular içinde kalmıştı. Kabus gibiydi. Bilgisayarlar, evraklar ve irçok malzeme sular içinde kadı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sular içinde kalan işyeri

-Suların kovalarla taşınması

-İşyeri çaışanları ile röp

-Suyun önüne set çekmek için yola döküyen kum

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu üzerinde, Gemerek ilçesi girişinde meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine giden Abdullah Erdoğan yönetimindeki 58 RA 751 plakalı otomobil ile kavşaktan ana yola çıkan Zeki Göktürk (24) yönetimindeki 58 ABH 302 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada sürücülerden Abdullah Erdoğan (32) ile aynı araçtaki Songül Erdoğan (22), Emir Muhammet Erdoğan (3), Melek Karakılıç (50), Döndü Karakılıç (8), Tarık Karakılıç (15) ve Batuhan Berke Oğuz (9) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Döndü Karakılıç ve Abdullah Erdoğan ile hafif yaralılar Tarık Karakılıç ve Melek Karakılıç Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüsü Zeki Göktürk ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası her iki otomobilde kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Araçların grüntüsü

Haber: Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK(Sivas),

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Düğünlerini yağış nedeniyle erteleyecek olan çifte belediyeden düğün hediyesi



BURSA'nın İnegöl ilçesinde bu akşam açık alanda düzenlenecek düğünle dünya evine girecek olan Haydar ve Nazar Ilgar çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Eğlencenin iptalini planlayan çifte belediyeden destek geldi. İnegöl Belediyesi, kapalı pazar yerini düğün salonuna dönüştürerek çifte tahsis ederken, düğüne katılan Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, gelin ve damatla çiftetelli oynayarak mutluluklarına ortak oldu.

İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi'nde oturan Haydar ve Nazar Ilgar çifti, evlerinin bulunduğu sokakta düğün yapmak için hazırlık yaptı. Yakınlarını davet eden genç çift, akşam saatlerinde aniden yağan sağanak nedeniyle düğünü iptal ettirme kararı aldı. Ancak, durumdan haberdar olan İnegöl Belediyesi yetkilileri çifte düğün hediyesi olarak kapalı mekan tahsis etti. Kapalı pazar yeri, belediye personelinin çabasıyla masa ve sandalyeler konularak düğün salonuna dönüştürüldü. Nazar ve Haydar Ilgar çifti, İnegöl Belediyesinin desteğiyle dünya evine girdi. Çiftçin düğününe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da gelin ve damatla birlikte çiftetilli oynarak, mutluluklarını paylaştı.

'MUTLULUKLARINA ORTAK OLMAK İSTEDİK'

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, "Akşam üzeri yaşanan yağış nedeniyle aile bizi ziyaret ederek bir istekte bulundu. Açık havada düğün yapamayacaklarını söylediler. Bizde Belediye Başkanımız Alper Taban'ın izniyle Merkez pazaryerimizi tahsis ettik. Bizlerde mutluluğunuza ortak olalım istedik. Evlenen çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyoruzö dedi.

Damat Haydar Ilgar ise, "Bugün yağış nedeniyle düğünümüzü ertelemek zorunda kalacaktık. Belediye Başkanımız bize Pazar yerini tahsis etti ve düğünümüzü yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruzö dedi. Gelin Nazar Ilgar da, belediyeye teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Düğünden detaylar

Konuşmalar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -