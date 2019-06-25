DHA YURT BÜLTENİ - 21

Ezine'de zeytinlik ve ot yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyü yakınlarında zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın; 3 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin katıldığı 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar zirai alan ile zeytinlik zarar gördü. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Helikopter destekli söndürme çalışmaları

-Yanan alanlardan görüntü

-Röp.

-Ekiplerden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ - Fatih DALDAL/ EZİNE(Çanakkale),

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FETHİYE KÖRFEZİ'NDEKİ RENK DEĞİŞİMİ TEDİRGİN ETTİ

MUĞLA'nın Fethiye Körfezi'nde denizin rengi, sarı ve yeşile döndü. Vatandaşlar tedirgin olurken, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol amaçlı sudan numune alındı.

Fethiye'de son 2 gündür özellikle Çalış Plajı ve kordon boyunca deniz suyunun rengi, sarı ve yeşil karışımı halini aldı. Bazı vatandaşlar, sudaki bu değişiklik nedeniyle tedirgin oldu. Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, incelenmek üzere sudan numune aldı. Daha önce de aynı bölgeden alınan numunelerin sonuçlarının ise temiz çıktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Körfezden görüntü

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE(Muğla),

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ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

GAZİANTEP'te küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, dün Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elinde cep telefonuyla yürüyen küçük çocuğu bir süre takip etti. Küçük çocuk, sağlık ocağı önünde durup cep telefonuyla oynamaya başladı. Bu sırada çocuğun yanına gelen şüpheli, cep telefonunu elinden alıp, kaçtı. Olayın ardından küçük çocuğun babası, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelinin çocuğun elindeki telefonu çalması

Haber: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

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SİVAS'TA İTFAİYE EKİPLERİ, ŞEHİR İÇİNDE İKİ YILAN YAKALADI



SİVAS'ta bir evin duvar boşluğuna ile okulun bahçesine giren 2 yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Kent merkezindeki Abdulvahabi Gazi Mahallesinde bir evin duvarında bulunan boşluğa yılan girdiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler aynı gün içerisinde bir yılan vakasına daha müdahale etti. Şeyhşamil Mahallesindeki bir okulun bahçesinde yılanı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla yakalandıktan sonra doğaya bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yılanların görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin yakalaması

Haber: Hakan KALELİ/ SİVAS,

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MANİSA'DA 'İŞYURTLARI ÜRÜN VE EL SANATLARI FUARI' AÇILDI

MANİSA'da düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda, tutuklu ve hükümlülerin el emeği göz nuru tekstilden mobilyaya, hediyelik eşyaya kadar binlerce ürün sergilendi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından bugün Cumhuriyet Meydanı'nda, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı. 30 Haziran'a kadar açık kalacak fuara; Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Manisa 1'nci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Barosu Başkanı Avukat Ali Arslan, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Hükümlü ve tutukluları, cezanın infazından sonra topluma yararlı bireyler olarak sosyal hayata geri kazandırmayı amaçlayan çalışmalar kapsamında ortaya çıkan ürünler, fuarda sergilendi. 62 farklı ceza infaz kurumunun işyurdu müdürlüklerinin katıldığı fuarda, hükümlü ve tutukluların elinden çıkan, gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar binlerce ürün ilgiyle incelendi.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR'

Konuşma yapan Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, "Meslek edindirme çalışmalarımız sayesinde işyurtlarında çalışarak, kendilerine verilen teorik bilgileri pratiğe dönüştüren hükümlü ve tutuklularımız, bu eğitimler sayesinde ekip çalışması ve zaman yönetimi gibi becerilerini de geliştirmektedir" dedi. Açılan meslek kursları ile sanayi ve özel hizmet sektörünün duyduğu ara elaman ihtiyacının önemli ölçüde giderildiğini belirten Öner, "Son yıllarda İşyurtları Kurumu, ülkemizin en fazla yatırım yapan kamu kurumları arasında yer almıştır. Sayısı 303'e ulaşan işyurtlarında her yıl, yaklaşık 52 binden fazla hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır. Tarımsal faaliyetler açısından hükümlülerimize tarım uygulamaları hakkında eğitimler verilmekte, modern seracılık çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.

Vali Ahmet Deniz ise, işyurtlarının cezaevlerinde hükümlü ve tutuklular için bir ümit kandili olduğunu vurguladı. Daha sonra konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Malatya'dan sonra ikinci fuarın Manisa'da düzenlendiğini kaydederek, suça sürüklenen hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini keserek stantlarda yer alan birbirinden güzel el emeği göz nuru eserleri inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner konuşması

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli konuşması

Fuardan görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera; Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Baba- oğlu boğulmaktan kurtardılar

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Ören sahilinde denize giren Zafer Şirin (32) ile oğlu Miran Berat'ı (7), boğulmak üzereyken, su sporu yapan gençler kurtardı.

Ören sahilinde, deniz yatağıyla suda açılan Miran Berat Şirin, bir süre sonra açıkta çırpınmaya başladı. Oğlunu görünce denize girip, yanına yüzen Zafer Şirin, Miran Berat'ı kıyıya çekmekte zorlandı. Bunun üzerine Zafer Şirin de çırpınarak, kıyıdakilerden yardım istedi. Baba ile oğlunu, su sporu yapan gençler fark etti. Hemen yanlarına yüzen gençler, Zafer Şirin ile Miran Berat'ı kıyıya getirmeyi başardı. Boğulmak üzere olduğu ve çok su yuttuğu anlaşılan baba ve oğluna, ihbarla gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Zafer Şirin ile Miran Berat Şirin, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Haber: Sefer TALAY/ BURHANİYE(Balıkesir),

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