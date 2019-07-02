DHA YURT BÜLTENİ-21

Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldü



Sivas'ta, çiftçi Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda çıkan yangında, 6 büyükbaş, 30 tavuk ve 15 güvercin öldü, bir traktör ise kullanılmaz hale geldi.

Saat 16.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde, çiftçi Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kendi imkanı ile söndürmeye çalışırken kolundan yaralanan ve dumandan etkilenen Zeynep Çoraközü, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 6 büyükbaş, 30 tavuk ve 15 güvercin öldü, bir traktör de kullanılamaz hale geldi.

Yangından kurtarılan hayvanlar ise veterinere götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Yanan ahırı söndürme çalışmaları

-İtfaiye ekiplerinin çabası

-Detaylar

Haber: Hakan KALELİ/SİVAS,

===========================

Mobilya deposu yandı



Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınırken, depo kullanılamaz hale geldi.

Saat 16.30 sıralarında, Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi Ahmet Petrolcü Sokak'taki mobilya deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sokak üzerindeki mobilya mağazasına ait depoda yangın çıktı. Depodan çıkan dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir anda büyüyerek bütün depoyu saran yangına müdahaleye başladı. Deponun tamamını saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınabildi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yanan depodan alevli görüntüler

İtfaiyenin çalışmaları

Vatandaşlarla röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

===========================

Eski Bakan Hüseyin Çelik'in babası Van'da toprağa verildi

AK Parti'nin kurucuları arasında bulunan, Kültür Bakanlığı ile 2 dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hüseyin Çelik'in dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Molla Hasan Çelik (86), Van'da toprağa verildi.

Hastalığı nedeniyle 22 Haziran 2019'da Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Merkezi Yoğum Bakım Ünitesi'ne kaldırılan Molla Hasan Çelik, dün yaşamını yitirdi. Çelik'in safra kesesinden rahatsızlığı olduğu belirtililirken, cenazesi bugün ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Babasının vefatının ardından Van'a gelen Hüseyin Çelik'i eski bakanlar Beşir Atalay ve Zeki Ergezen de yalnız bırakmadı. Yukarı Norşin Camii'nde kılınan cenaze namazına, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İlçe Belediye Başkanları, bazı kurum amirleri ve Çelik ailesinin yakınları katıldı. Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi. Eski İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Çelik'in cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Akköprü mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Cenazenin getirilmesi

-Tabut başında ailelerinin görüntüleri

-Camii detay görüntüler

-Çelenk detay görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Detaylar

-Cenazenin taşınması

Safa ATMACA/VAN,

===========================

Şırnak'ta 'Yaza merhaba' şenliği

Şırnak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik 'Yaza merhaba' şenliği düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentteki mesire alanında 'Yaza merhaba' şenliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Som, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, aileler ve çocuklar katıldı.

Etkinliği sosyal uyum projesi kapsamında düzenlediklerini belirten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Muzaffer Akçam, Şırnak'taki çocuklara yönelik bu etkinlikle çocukların kaynaşması, birbirini kabul etmesi ve dayanışma ruhunun gelişmesi hedeflendiği söyledi.

Suriyeli çocukların da katıldığı etkinlikte, çocukların yüzleri boyanırken, balon ve uçurtma dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

----------

Etkinliklerden detay

İl Müdürü Muzaffer Akçam ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

===========================

İnönü Üniversitesi'nde kalp boşluğu, anjiyo yöntemiyle kapatıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na beyin felci geçirerek tedaviye alınan Orhan Özbek (69), hastanede de ilk defa yapılan 'sol atriyal apendiks' denilen, kalp boşluğu ameliyatı edilmeden anjiyo yöntemiyle kapatılarak sağlığına kavuştu.

Özbek, 2017 yılında beyin felci geçirdi. Beyin felci geçiren Özbek, Konya'dan sevk edildiği Turgut Özal Tıp Merkezi'nin Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda tedaviye alındı. 2 yıldır hastanede kalan Özbek, Türkiye'de 2'ncisi denenecek olan 'sol atriyal apendiks' denilen, kalp boşluğu ameliyatı edilmeden anjiyo yöntemiyle tedavisine başlandı. 45 dakika süren operasyona alınan Özbek'in ameliyatı başarıyla tamamlandı.

"DÜNYADA YENİ BAŞLAYAN BİR TEKNOLOJİ"

Servise alınan Özbek'i, operasyona giren Prof. Dr. Hasan Pekdemir başta olmak üzere Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur ve yardımcı doktorlar ziyaret etti. Hastanın kan sulandırıcı kullandığını belirten Pakdemir, "Bunu kullanırken de beyin kanaması geçirdi. O yüzden kan sulandırıcı kullanamayacak duruma gelmişti. Tekrarlayan bu kan sulandırıcıyı alırken onun atında beyin felci geçirdiğinden bu felce kaynak olan kalbin içerisindeki ölü boşluk dediğimiz 'apantist' dediğimiz yerde pıhtı vardı. O pıhtının tekrar ivmeye yol açmaması için daha önce ameliyat dediğimiz ameliyat açık kalp ameliyatıyla kapatılan açık kısmını biz açık kalp ameliyatı yapmadan yeni geliştirilmiş teknolojik bir cihazla ameliyatsız anjiyo yöntemi ile gerçekleştirdik. Türkiye de bu ameliyat çok seçilmiş birkaç merkezde yapılıyor. Bizde bunlardan bir tanesiyiz. Hatta şöyle söyleyebiliriz; bölgemizde ilk kez yapılıyor bu operasyon. Çünkü yeni bir teknoloji yeni bir teknik ve deneyim gerektiriyor. Dünya da yeni başlayan bir teknoloji buda. Türkiye de yapılan birkaç merkezden biri olduk" dedi.

Başarıyla geçen ameliyata nasıl girip, nasıl çıktığını hiç bilmediğini ifade eden hasta Orhan Özbek, "Gayet güzeldi hocalarım sağ olsun. İyim fena değilim. Kan sulandırıcı ilaçlar bana çok zarar verdi. İnşallah bundan sonra bir daha kullanmayacağım. İyiyim ve rahatım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

Ameliyattan detaylar

Doktorların işlemleri

Ameliyat ekranından görüntü

Hasta Orhan Özbek röp.

Servisten detaylar

Özbekten detaylar

Ziyaretten görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

