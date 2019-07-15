DHA YURT BÜLTENİ - 21

Hakkari'de şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlandı



HAKKARİ kırsalında sürdürülen iç güvenlik operasyonu sırasında, bir grup PKK'lı terörist ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin (31), Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur (27), Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) naaşları, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda gece saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'nin Ceylanlı Köyü'ne bağlı Sütçüler Mezrası'nda düzenlenen iç güvenlik operasyonuna katılan jandarma ekipleri, bir grup PKK'lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır şehit oldu. Şehit askerler için gece yarısı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Okunan duaların ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları helikoptere konuldu. Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın cenazeleri helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na, oradan da uçakla memleketleri Niğde, İzmir ve Muğla'ya uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şehit askerlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesi

-Törene katılanlar

-Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması

-Dua edilmesi

-Şehit cenazelerinin omuzlarda helikohtere götürülmesi

-Tekbirlerin getirilmesi

-Detaylar

-Helikopkenin kalkışı

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

=======================================

İzmir'e şehit ateşi düştü (2)

ASTSUBAY CENGİZ TOKUR'UN ŞEHADET HABERİ EŞİNE VERİLDİ

Hakkari Merkez kırsalında sürdürülen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonu sırasında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Cengiz Tokur'un (27) şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı. Acı haberi, şehidin Eryaman Tunahan Mahallesi'ndeki evine gelen askeri yetkililerden öğrenen eşi Halime Tokur, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu site, Türk bayraklarıyla donatılırken, site bahçesine kurulan taziye çadırında şehidin ruhu için dua okundu.

BİR AYLIK EVLİ

3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Cengiz Tokur'un, Halime Tokur ile bir aydır evli olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi yarın öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze nazının ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Şehidin evinden görüntü

Taziye ziyaretleri

Türk bayraklarından görüntü

Dua okunması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

=====================================

PKK saldırısında yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu (3)

ŞEHİT ASKERİN NAAŞI ORDU'YA GETİRİLDİ

Hakkari'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda yaralanan ve Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesi, Ordu'ya getirildi. Askeri uçakla saat 23.00 sıralarında Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen Altuntaş'ın naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Havalimanında düzenlenen törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Milletvekilleri Şener Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin annesi Sayma ve baba Kenan Altuntaş çifti ile uzman çavuş olan ağabeyi Sami Altuntaş da aynı uçakta havalimanına geldi. Gözyaşlarını tutamayan aileyi, vali ve belediye başkanı teselli etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesi yarın Ordu'nun Aybastı ilçesindeki törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Cenazenin getirilişi

Omuzlarda taşınması

Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU,

===========================

Otomobilin yaşlı adama çarpma anı kameraya yansıdı



KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Necati Baş, otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayıp, yere düştü. Necati Baş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kaza anı güvenlik kameraslarına anbean kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde, Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. H.Ç yönetimindeki 34 PM 3685 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Necati Baş'a çarptı. Havaya fırlayan Necati Baş, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda caddedeki kazanın göz göre göre meydana geldiği ortaya çıktı. Polis kaza yapan sürücüyü gözaltına alırken, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Güvenlik kamerası görüntüsü

Necati Baş'ın fotoğrafı

Haber: Ercan BUBER/ KARAMÜRSEL(Kocaeli),

==============================

Karabük'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve baltalı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sine Köyü Müstekler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Recep Uysal (70) ile Hasan Kılıç köy meydanında karşılaştı. Arazi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Balta ile başından yaralanan Kılıç, tabanca ile Recep Uysal ve oğlu Cüneyt Uysal'a (18) ateş etti. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Kılıç ise haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından baba ve oğlunun cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri

-Jandarma ekiplerinin incelemeleri

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ SAFRANBOLU(Karabük),

=======================================

Denizli'de zincirleme kaza: 3 yaralı



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman Çağlar yönetimindeki 20 BKR 48 plakalı otomobil, bulvarda İbrahim Gürsoy'un kullandığı 20 BAS 66 plakalı ciple çarpıştı. Ahmet Kansız'ın kullandığı 20 BT 287 plakalı otomobil de Çağlar'a ait otomobile arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler Çağlar, Gürsoy ile Kansız yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

==============================