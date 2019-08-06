DHA YURT BÜLTENİ-21

Zonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Saat 21.30 sıralarında Alaplı Çayboyu mevkiinde bulunan fındık kırma fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İddiaya göre, tadilat sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. 5 itfaiye aracıyla fabrikaya gelen Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine Ereğli başta olmak üzere Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinden de takviye ekipler yardıma geldi. Geceyi aydınlatan alevler yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınırken soğutma çalışmasına geçildi.

Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Kaymakam Emirhan Arıkan, yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığını söyledi.

Yangının ihbar edilmesinin ardından fabrikaya geldiklerini ifade eden Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, binanın içindeki fındık kabuklarının alev alması ile yangının büyüdüğünü, diğer itfaiye ekiplerinin de gelmesi ile yangını kontrol altına aldıklarını belirtti.

Yangının çıkış kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Drone görüntüleri, yanan fabrika, ekiplerin müdahalesi

İtfaiye araçları

Yangının kontrol altına alınması

Emirhan Arıkan ile röportaj

Nuri Tekin ile röportaj

Sinan Taşkın ve Ereğli İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş ile röp.

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak),

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Otomobil takla attı: 1 ölü

KONYA'da kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Musa Canıcebinde (45) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Musa Canıcebinde yönetimindeki 42 DVB 34 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kaza da yaralanan sürücü Canıcebinde, ihaber üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA

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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 9 yaralı



KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Konya- Ankara karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Yakınlarının düğününden dönen Selma Ocak (34) yönetimindeki 34 BUE 83 plakalı otomobil, Rıdvan Aydoğdu (23) yönetimindeki ES SU 2010 Almanya plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Selma Ocak ile yanında bulunan Ranan Ermiş (22), 7 aylık Ebrar Ermiş, Tuğba Kiraz (19) ve Ahmet Efekan (9) ile diğer otomobildeki Rıdvan Aydoğdu, Perihan Polat (23), Mina Baysal (23) ve Aleyna Baysal (23) yaralandı. Ocak'ın otomobilinde bulunan ve araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri olan Selma Ocak ve Tuğba Kiraz, Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detay

Araçlardan detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU/ KONYA

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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Sürücülerden biri olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Andırın- Kadirli karayolunun 15'inci kilometresi Yeşilova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alican Kapuş yönetimindeki 44 EU 789 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şükrü G. yönetimindeki 80 LH 915 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazanın ardından Şükrü G. olay yerinden yaya olarak kaçarken, Alican Kapuş ve yanındaki Adem Çebiş yaralanarak otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Andırın ve Kadirli Devlet Hastanelerine götürüldü. Adem Çebiş'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri

Yaralıya ambulansta müdahale edilirken

Kurtarma ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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