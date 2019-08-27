Dha yurt bülteni-21

Oruç Reis de Akdeniz'e iniyor



Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi 86 metre uzunluğundaki MTA Oruç Reis, Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan yola çıktı. Çanakkale Boğazı'na ulaşan Oruç Reis Gemisi, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından bölgede sismik araştırmalar yapmak üzere Akdeniz'e iniyor.

Türkiye; Yavuz ile Karpaz-1 kuyusunda, Fatih ile Finike-1 kuyusunda, sondajlarına devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa gemisiyle de sismik çalışmalarını Doğu Akdeniz'de sürdürüyor. Türkiye, bu 3 geminin ardından, MTA Oruç Reis'i de bölgeye göndereceğinin mesajını geçtiğimiz ay verdi.

Marmara Denizi'nin tabanını karış karış inceleyen, açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisi, bugün İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan hareket etti. Marmara Denizi'ni geçen Oruç Reis, TCG Yıldırım fırkateyni eşliğinde saat 20.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na girdi. 36 millik Çanakkale Boğazı'nı geçişinden sonra Ege Denizi'ne açılacak olan Oruç Reis, ardından da varış limanı olan Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yol alacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara Denizi'ndeki çalışmalarının hemen ardından, Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecekö ifadelerini kullanmıştı.

MTA ORUÇ REİS

Oruç Reis Gemisi'nde 55 mürettebat yer alıyor. Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte, jeofizik, 2 ve 3 boyutlu haritalama, derin sismik, gravite (petrol yoğunluğu), manyetik sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme ile haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) yanı sıra, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipman ile donatılmış durumda. Gemide alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi (anadeniz bilimi) ve biyoloji araştırma laboratuarları yer alıyor. Gemide ayrıca uluslararası standartlarda bir helikopter pisti bulunuyor. Oruç Reis, petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarımızın deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin şekilde görev yapabiliyor. Ayrıca, gemi ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor, modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile bin 500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor. Ayrıca ROV ile deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Oruç Reis'in Gelibolu önlerinden geçişi.

Oruç Reis'e eşlik eden TCG Yıldırım fırkateyninden görüntü.

Haber-Kamera Burak GEZEN-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),

==========================

Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı



Konya'nın Ereğli ilçesinde dere yatağından oynarken kayan toprağın altında kalan Suriye uyruklu Abdurrahman Abdi (7) ile Ali Berkel (8) hayatını kaybederken, 2 çocukta yaralandı.

Olay, bugün saat 18.15 sıralarında Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkiindeki dere yatağında meydana geldi. Aynı mevkiinde tarım işçisi olarak çalışan ve çadırlarda barınan Suriye uyruklu ailelerin çocukları Abdurrahman Abdi, kardeşi Riyat Abdi (2), Ali Berkel ve kardeşi Muhammet Berkel (3) dere yatağında oynamaya başladı. 4 çocuk oynadığı sırada dere yatağına akan suyun aşındırması sonucu kayan toprağın altında kaldı.

ÇOCUKLARINI TOPRAK ALTINDA ÇIKARDILAR

Durumu fark eden aileler toprak altında kalan çocukları, müdahale ederek kurtardı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık görevlisi olay yerine sevk edildi. Çocuklardan Abdurrahman Abdi ve Ali Berkel sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen boğulma sonucu yaşamını yitirdi. Riyad Abdi ve Muhammet Berkel da ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi/ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------

Olay yerinden detay

-Jandarmadan detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

==========================

Otomobilin çarptığı çocuk öldü



Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Tutuş (14), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alaplı-Akçakoca Karayolu'nda meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 34 ZN 0936 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Tutuş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İsmail Tutuş, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu İsmail Tutuş, kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücü Ö.A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza anı güvenlik kamerası

Dosya Adı: zngalaplikaza

Haber-Kamera: ALAPLI(Zonguldak),

==========================

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı



Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı coşkuyla kutlandı.

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı kutlamaları, Zafer Yürüyüşü ile başladı. İmaret Camii önünde toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri Mehter Takımı eşliğinde törenin yapılacağı Zafer Meydanı'na yürüdü. Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali'ne katılan yabancı ekipler de yürüyüşte yer aldı.

Törene Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, askeri erkan ve il protokol üyeleri katıldı.

Zafer Meydanı'nda yapılan kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Kutlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da okundu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar halkının Zafer Bayramı'nı ve kurtuluş gününü kutladı. Büyük Taarruz'un Türk'ün bağımsızlığına, dirilişine, dik duruşuna önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Başkan Zeybek, "25 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra Anadolu topraklarının Türklere açılmasıyla başlayan zaferler, mücadelemiz günümüze kadar hiç durmadan devam etmiş olup, bundan 97 yıl önce Kocatepe'den başlayan emperyalistlere karşı 26 Ağustos'taki Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında Türk Ordusunun vermiş olduğu Büyük Taarruzla taçlanmıştır. Büyük Taarruz Türk'ün bağımsızlığa, dirilişe, dik duruşuna önemli bir örnektir. Bu aziz millet hiçbir zaman hürriyetine, özgürlüğüne, vatanına, bayrağına ve inancına karşı yapılan saldırılara duyarsız kalmamıştır" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali'ne katılan Bulgaristan, Romanya, Kırgızistan, TÜFEM Halk Oyunları Derneği, Macaristan, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Bosna Hersek ve Giresun Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Kutlamalara katılan vatandaşlar cep telefonlarıyla ekiplerin gösterilerini çekti. Tören Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Mehter takımı eşliğinde protokol ve halk oyunları ekiplerinin yürüyüşünden detay

- Halk oyunları ekiplerinden detay

- Kutlama alanından detaylar

- Genel detaylar

- Protokol üyelerinden detay

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken detay

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu

- Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in konuşması

- Halk oyunları ekiplerinin gösterileri

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

==========================

İzmir'de çatı yangını



İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir firmaya ait binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Çiğli'deki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 10039 Sokakta'ki bilişim firmasına ait binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, faaliyette olmayan ve tadilatı devam eden binanın çatısındaki paletlerin yandığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İZMİR,

==========================

Sakarya Kadın meclisinden 'Kadın cinayetlerine' tepki eylemi



Kırıkkale'de geçtiğimiz hafta eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülen Emine Bulut cinayetine ve kadına şiddete tepki için toplanan Sakarya Kadın Meclisi üyeleri, 'Kadına şiddete hayır' konulu basın açıklaması gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta Kırıkkale'de eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazından kesilerek öldürülen Emine Bulut cinayeti tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sakarya Kadın Meclisi üyeleri de 'Kadına şiddete hayır' demek için Çark Caddesi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Emine Bulut'un "Ölmek istemiyorum" sözlerini pankartlara yazan kadınlar, yaptıkları makyajla da dikkat çekti.

Meclis Başkanı Dilek Samsun, yaptığı açıklamada, Emine Bulut'un öldürülmesinin Türkiye'deki kadın sorunun örneği olduğunu belirtirken, İstanbul sözleşmesini hatırlatıp, 6284 sayılı kanunun çıkmasını istediğini söyledi. Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Samsun, şunları söyledi:

'KADIN CİNAYETLERİNİN REÇETESİ; EŞİTLİKTİR'

"Elbette mücadeleye devam edeceğiz. Tüm kadınlar hükümetin kadın cinayetlerine bir somut adım atmasını bekliyor. Kadın cinayetlerinin reçetesi eşitliktir ve eşitliğin sağlanması için izlenecek politikalardır. Özgecan'ın öldürülmesi kadınların mücadelesi için bir dönüm noktası olduysa Emine Bulut'un öldürülmesi de kadın cinayetlerinin de bir dönüm noktası olsun diliyoruz."

Öldürülen tüm kadınların destekçisi olacaklarını söyleyen Samsun, "Kadın cinayetlerini durduracağız" dedi. Topluluk açıklamanın ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

-Kadınların protestosu

-Açıklama

Haber-Kamera-Aziz Güvener-ADAPAZARI-DHA