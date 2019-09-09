Dha yurt bülteni - 21

Şehit Uzman Onbaşı, toprağa verildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe bölgesinde teröristlerce daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın (23), cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi.

2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli olan 1 yıllık Uzman Onbaşı Yasin Sarı, dün gece Spingin Tepe bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Sarı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit düştü. Şehit Sarı'nın cenazesi Türk Yıldızları'na ait uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Cenazeyi, Konya Havalimanı'nda 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askeri erkan, annesi Gülizar, babası Erol Sarı, uzman onbaşı olmadan önce aynı markette çalıştıkları 1 aylık nişanlısı Sadegül Ayhan ile yakınları karşıladı. Tuğgeneral Fidan Yüksel, Şehit Sarı'nın nişanlısı Sadegül Ayhan'a baş sağlığı diledi. Sadegül Ayhan da nişanlısı Yasin Sarı'nın bir hafta önce izne gelmeyi planladığını ancak operasyonlar nedeniyle gelemediğini söyledi.

'ÇİZİLECEK DİYE YÜZÜĞÜMÜ TAKMAYA KIYAMADIM'

Gelecek yıl düğün yapmayı planlayan ve gözyaşları içinde cenazeyi bekleyen nişanlısı Sadegül Ayhan, nişan yüzüğünün çizilmesinden dahi korktuğu için takmaya kıyamadığını söyleyerek, "Yüzümüzü takmaya kıyamadım çizilecek diye. Ben onun selasını mı dinleyecektim, Allah'ım. Valla Yasin değildir o. Yüzüne hasret kaldım, kapılarda gözüm kaldı" diyerek feryat etti. Ayhan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehit Sarı'nın cenazesi dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'a getirildi.

Ayakta güçlükte duran şehit babası Erol Sarı'ya yakınları yardımcı oldu. Törene başta şehidin ailesi ve yakınları olmak üzere Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Sarı'nın cenazesi kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi. Şehitten geriye nişan töreninde çekilen görüntüleri kaldı.

Görüntü Dökümü

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Garnizon Komutanının, nişanlısına başsağlığı dilemesi

Nişanlısının ağıtları

Ailesinden detay

Şehidin naaşının uçaktan indirilmesi

Ailesi ve nişanlısından detay

Nişanlısı ve babasının tabuta sarılması

Cenazenin Namazgah'a getirilmesi

Törenden detay

Namazın kılınması ve cenazenin omuzlardan taşınması

Nişan törenindeki görüntüleri

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (6)

BAKAN SELÇUK: TERÖRÜ ANNELER BİTİRECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır'da çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi sürdüren aileleri ziyaret ettikten sonra valilikte açıklama yaptı. Bakan Selçuk, ailelerin evlatlarını terörün elinden kurtarmak için başlattığı mücadeleye destek verdiklerini söyledi. Bakan Selçuk, annelerin terörü bitireceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Yürekleri yanıyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Hepsi de Hacire Akar'ın yaktığı meşaleyi, şimdi birebir daha da fazla çoğaltmakla devam ediyorlar. 'Çocuklarımıza kıymayın' diyerek de teröre karşı dik duruyorlar. Evlat acısının ne olduğunun herkes biliyor ki en fazla aileler, anneler, babalar biliyor. Biz Kürt'üyle, Türk'üyle, halkımız bugün teröre karşı verilen kararlı mücadeleleri tam anlamıyla destekliyor ve bu terörden kurtulmak istiyor halkımız. Evlatları terör örgütü tarafından şehit edilen annelerin acısını da evlatlarını terör örgütüne teslim etmek istemeyen feryadını da duyuyoruz devlet olarak. Türkiye, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yüreğine ateş düşmüş analarla dolu. Anadolu olması hasebiyle biz inanıyoruz ki bu terörü de anneler bitirecek, analar bitirecek. Çünkü milletimiz daha fazla can yanmasın, daha fazla ocağa ateş düşmesin istiyor. Diyarbakır anneleri de yaptıkları oturma eylemiyle aynı zamanda teröre karşı 'Yeter artık' mesajı veriyorlar. Acılarını yüreğimizde duyuyoruz. Milletimiz adına onlara destek olmayı da bir görev addediyoruz. Burada annelerin evlatları için çırpınışları var. Buradaki anneler, hayatlarındaki en değerli varlıklarını, evlatlarını, eli kanlı bir terör örgütünün elinden kurtarma mücadelesi vermekteler. Biz bu mücadelede annelerin, ailelerin yanındayız. Anneler burada, 'Sizlere verecek çocuğumuz yok' diyerek destansı bir direnişi sürdürmekteler. Bu sesin duyulması gerekiyor her yerden. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi inanıyoruz ki, annelerimizin bu onurlu direnişi terör örgütüne diz çöktürecek inşallah. Biz de hükümetimiz olarak, annelerimizin, ailelerimizin yanındayız."

'GELİN TERÖRE KARŞI TEK YÜREK OLALIM, BU TERÖR ARTIK BİTSİN'

Bakan Selçuk, herkese teröre karşı tek yürek olma çağrısında da bulunarak, "Ben bugünkü ziyaretimde açık ve net görüyorum ki, anneler kazanacak. Zaten bu cesur yürekli kadınları hiçbir gücün susturamayacağını, onları ziyaret edeceklerin çok daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum. Buradan, tüm STK'larımızı, sanatçılarımızı, akademisyenlerimizi, basın mensuplarımızı bu sesi duyurmaya davet ediyorum. Tarih bugünleri annelerin destansı mücadelesini destek verenleri de, bu sese susanları da yazacak. Hep beraber gelin annelerin sesine ses olalım, gelin teröre karşı tek yürek olalım ve bu terör artık bitsin, anneler kazansın diyoruz, hep beraber" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Diyarbakır Valiliği

Bakan ve Valinin Gelişi

Bakanın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA, Mehmet Mucahit CEYLAN, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Baş ağrısı şikayetiyle geldiği semt polikliniğinde, kardeşiyle birlikte erkek hemşireye saldırdılar

AKSARAY'da baş ağrısı şikayetiyle semt polikliniğine gelen Erkan K. (34), kardeşi Aykut K. (24) ile birlikte kendisine serum takan hemşire Mehmet Sırmalı'ya (26) saldırıp dövdü. İki kardeş polis tarafından gözaltına alındı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sırmalı da hastanede tedavi altına alındı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki Muzaffer Çakır Semt Polikliniğinde meydana geldi. Erkan K., kardeşi Aykut K. ile birlikte baş ağrısı şikayeti nedeniyle semt polikliniğine geldi. Muayene eden doktor serum yapılmasına karar verdi. Hemşire Mehmet Sırmalı da Erkan K.'ye serum taktı. Bu sırada Erkan K., iddiaya göre hemşire Sırmalı'ya 'Benden uzaklaşır mısın?' dedi. Sırmalı'nın da "Tedavinizi ben yapıyorum" diye cevap vermesi üzerine Erkan K., yumrukla Sırmalı'ya saldırmaya başladı. Yanındaki kardeşi Aykut K. de Sırmalı'ya saldırdı. Sırmalı, iki kardeşin elinden mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtuldu. Arbede sırada ise odadaki eşyaların bir kısmı zarar gördü. Olay yerine polis ekibi çağrıldı.

ŞİKAYEKÇİ OLDU

İlk müdahalesi mesai arkadaşları tarafından yapılan Sırmalı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan saldırıyı anlatan Sırmalı, "Hasta, 'Benden uzaklaşır mısın?' dedi. Bende tedavinizi ben yapıyorum, dedim. Ardından bana saldırdılar. Saldırganlar üç kişiydi ve beni dövdüler. Saldırganlardan şikayetçiyim." diye konuştu.

'ÖLMEK İSTEMİYORUZ'

Saldırının şokunu uzun süre üzerinden atamayan polikliniğin birim sorumlusu hemşire Dilek Ceylan, sağlık görevlisi olarak sürekli saldırıya uğradıklarını ve ölmek istemediklerini söyledi. Ceylan, "Her gün aynı şeyleri yaşamaktan biz çok sıkıldık. Adam diyor ki hemşireye, 'Çabuk çekil başımızdan, bizim sorunlarımız var'. Arkadaşımız orada tedavi yapacak, nereye gitsin? Damar yolu açtığını söylemiş. Sonra arkadaşımıza saldırmışlar. Böyle bir saçmalık olamaz, artık yeter. Gerçekten yeter biz ölmek istemiyoruz. Biz yaralanmak istemiyoruz. Gördüğünüz gibi her yer kan. Biz de insanız ya melek değiliz insanız." dedi.

Polis iki kardeşi gözaltına alırken, saldırıyı gerçekleştirenler arasında bulunduğu öne sürülen üçüncü kişinin kimliğini belirlemek içinde çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Hemşirenin ambulansa alınması

Olayı anlatması

Şüphelilerden detay

Odadan detay

Sorumlu hemşirenin olayı anlatması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Hasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılar (2)

BALIKESİR'E KAÇARKEN YAKALANDILAR

Bursa'nın İnegöl ilçesine ahşap malzeme getiren keresteci Erol Şapkalı'yı (42), Balıkesir'den itibaren takip ederek silahla ve bıçakla yaralayan Arif E. (40) ile kardeşi Ersin E. (32), jandarma tarafından yakaladı. Balıkesir'e kaçmak isteyen ve Bursa-Balıkesir yolunda yakalanarak, gözaltına alınan kardeşler, jandarma karakoluna getirildi.

Kardeşlerin yaraladıkları Erol Şapkalı ile 2016 yılında bir düğünde yan bakma meselesi nedeniyle çıkan kavgadan dolayı husumetli oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin sorgusu sürerken, Erol Şapkalı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık raporuna getirilişi

Süre: 00.20 Boyut: 39 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü(3)

TUTUKLANDI

Zonguldak'taki bıçaklı kavgada Özkan Ekici'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Kartal, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Mehmet Ali Kartal, ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Özkan Ekici ise Himmetoğlu Köyü'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelinin adliyeye çıkarılması

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

GAZİANTEP'te polis ekiplerince, kent merkezi ve Kilis'te silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 6 tabanca ve 54 mermi ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Başlatılan çalışma kapsamında, kent merkezi ve Kilis'te belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 6 tabanca, 54 mermi, 8 şarjör ele geçirildi. Silahlara ve mermilere el koyan ekipler S.K., A.T., H.K., H.D., H.K. ve M.A.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

Şüphelilerin araçlara bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB

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Denizde kaybolan genç, aranıyor

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren ve 2'si kurtarılan 3 arkadaştan akıntıya kapılarak kaybolan Özay Yazıcı'yı (18), arama çalışmaları sürüyor. Anne Şenay Yazıcı da deniz kıyısında oğlundan gelecek haberi bekliyor.

Olay, dün ilçenin Ünlüce köyündeki Çamurca Plajı'nda meydana geldi. Kastamonu'dan ilçeye gezmeye gelen Sefa Kartal (21), Turan Yeşiltepe (19) ve Özay Yazıcı'yı (18) adlı arkadaşlar, serinlemek için denize girdi. Ancak 3 arkadaş, akıntıya kapılıp, çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredekiler, suyun üzerine can simidi atarak, Sefa Kartal ve Turan Yeşiltepe'yi kurtarmayı başardı. Özay Yazıcı ise suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden kurtarılan 2 genç, ilk müdahalelerinin ardından Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavilerinin ardından da taburcu edildi.

KAYIP ÖZAY ARANIYOR

Kaybolan Özay Yazıcı'yı bulmak için ise arama çalışması başlatıldı. Dün sonuç alınamayan arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında kurbağa adamlar görev aldı. Bot ve gemilerin kullanıldığı arama çalışmalarına balıkçılar da destek verdi. Deniz dibindeki şiddetli akıntının arama çalışmalarını güçleştirdiği bildirildi.

'OĞLUMUN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Özay Yazıcı'nın annesi Şenay Yazıcı yakınlarıyla deniz kıyısına gelerek, oğlunu arama çalışmalarını izledi. Anne Şenay Yazıcı, "Bütün çalışanlara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hepimiz buradayız, oğlumuzu bulana kadar burada duracağız. Oğlum bulunsun, başka bir şey istemiyorum. Oğlum 18 yaşında, arkadaşlarıyla her zaman geliyordu ve yüzme biliyordu. Oğlumun sağlam bir şekilde bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

'ÖLÜ YA DA DİRİ KAVUŞMAK İSTİYORUZ'

Amca Mustafa Aktaş ise "Çocuğumuzun çıkartılmasını, bulunmasını, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Ölü ya da diri bir şekilde kavuşmak istiyoruz. Burada imkanlar el verdiği kadar yapılıyor ama daha da fazla imkan arsa, devletimin imkanlarından yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.

O ANLARI ANLATTI

Görgü tanıklarından Mustafa Çalışkan da, olay günü denizde çok dalga olduğunu anlatarak, "Dün dalga çoktu. Olaydan bir gün önce sezon bittiği için görev yapan 2 cankurtaran da gitmişti. Bu arkadaşları kimse uyarmamış. O anda akıntı almış sürüklemiş. 2 kişi kurtarılıyor. Dev dalga geliyor diğer genç kayboluyor. 18 yaşında delikanlı, istenmeyen bir olayla karşı karşıyayız. Şu ana kadar arama çalışmalarından bir netice alınamadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gencin kaybolduğu kayalıklar detay

-Amcası Abdi Yazıcı röportaj

-Sahil güvenlik çalışmaları detay

-Görgü tanığı Mustafa Çalışkan açıklamları

-Annesi Sena Yazıcı röportaj

-Halası Pakize Meydanoğlu röportaj

-Detay

(SÜRE: 04: 17 Dk) (BOYUT: 479 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU-Deniz ÖZEN/SİNOP,

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