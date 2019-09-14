Dha yurt bülteni - 21

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (5)

ÇANKIRI'DA 4.1 VE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Çankırı'da akşam saatlerinde 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 21.08'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem şehirde paniğe neden oldu. 4 dakika sonra meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem ise şehir merkezinde hissedildi.

Görüntü dökümü:

Sokağa çıkan vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇERKEŞ (Çankırı),

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Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (6)

ÇANKIRI'DA SARSINTILAR SÜRÜYOR

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan depremler devam ediyor. İlçede sabah meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından saat 14.46'ya kadar büyüklükleri; 1.9 ile 4.3 arasında değişen 6 deprem oldu. Akşam saatlerinde 4 dakika arayla olan 4.1 ve 3.7 büyüklüğündeki iki depremden yaklaşık bir saat sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ardı ardına meydana gelen depremler, ilçede paniğe neden oldu.

Haber: ÇANKIRI,

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Komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı

ADIYAMAN'da, komşu iki aile arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çemberlitaş köyünde meydana geldi. Komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Ramazan Tak, Bereket Tak, Müslüm Tak, Musa Tak, Muhittin Tak, Bayram Tak ve Mehmet Fatih Ata, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Acil servisten görüntü

-Ambulanslardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

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İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, Acil Servis kapatıldı(2)

İŞÇİLER İZMİT'E SEVK EDİLDİ

Karamürsel'de gemi onarımının yapıldığı bir tersanede çalışan işçiler Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. Karamürsel Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KOCAELİ

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Oyuncu Şevket Çoruh'a İzmir'de saldırı (3)

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de oyuncu Şevket Çoruh ile meslektaşı Murat Akkoyunlu'nun birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra, organizatör Serhat Aydoğdu ile gittikleri restoranın önünde, köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulundukları bir gup tarafından saldırıya uğramasının ayrıntıları ortaya çıktı. Organizatör Aydoğdu'nun polise verdiği ifadede, "Biz, oyun sonrası restorantta otururken, yan tarafımızda bir araç sert hareketlerle öne arkaya gitmeye başladı. Daha sonra da bir sokak köpeğini ezmeye çalıştığını fark ettik. O sırada iki-üç tane sokak köpeği arabaya havlamaya başladı. Sonra, Şevket Bey gidip sürücüye, 'Beyfendi ne yapıyorsunuz' diye sordu. Sürücü de bir anda sinirlenip, 'Ünlüsün diye kendini bir şey mi zannediyorsun' diyerek, Şevket'in üzerine yürüdü. Daha sonra bagajına yönelerek, orada bir şeyler aradı. Ben de ister istemez onların yanına gittim. Bir anda itiş kakış oldu. Sonra şahıs yan taraftaki bara doğru koştu. Ardından, bardan, aralarında bıçaklı kişiler de olan kalabalık bir grup, bize doğru koştu. Şevketi yere yatırıp, darp ettiler. Murat Bey'e de kafa attılar. Bir şekilde kendimizi arabamıza attık. Hepimiz şikayetçi olduk. Oturduğumuz restorandan da kamera kayıtlarını alamadık, tadilatta olduğunu söylediler. Yeni oyun öncesi hepimizin morali bozuldu" dedi.

Öte yandan, Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, Karşıyaka Belediyesi Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda, Bir Baba Hamlet isimli oyunlarını sahneledi. Basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmeyen oyun, salonu tamamen dolduran izleyicilerin beğenisini topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyunun oynandığı tiyatro salonunun dışından görüntü

Oyuna girmek için bekleyen izleyicilerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU,

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Feyzioğlu: Yargı Reform Strateji Belgesi'nin çıkması için her şeyi yapıyoruz (2)

ERZİNCAN'A GEÇTİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Sivas'ta 3'üncüsü düzenlenen İç Anadolu Genişletilmiş Baro Başkanları toplantısına katıldıktan sonra Erzincan'a geçti. Erzincan Barosu'nu ziyaret eden Feyzioğlu, Baro Başkanı Adem Aktürk ve avukatlarla sohbet etti.

'YARGI REFORMUNU ÇIKARMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesinin çıkması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Baroların asli görevinin meslektaşlarına hizmet sunmak ve vatandaşın kaliteli hizmet almasını sağlamak olduğunu belirten Feyzioğlu, "Biz yargı reformunu çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabiri caizse azı dişimizle tuttuk. Bizim oranın tabiridir azı dişimizle tuttuk, varımızı yoğumuzu ortaya koyduk bununla uğraşıyoruz. Büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki İç Anadolu Bölgesi'nde ki tüm barolar bile istisna yargı reformunun çıkması için sonuna kadar arkamızdadır, destekçimizdir. Yaptığımız hareketleri davranışları desteklemektedir" diye konuştu.

'TÜRK-AV'IN BARO BAŞKANLARINI SİVAS'A GÖTÜRDÜK'

Sivas programıyla ilgili de açıklamada bulunan Başkan Feyzioğlu, "3 yıl önce Türk dünyasının avukatlar örgütlerini, baro birliklerini bir çatı altında topladık. TÜRK-AV diye uluslararası bir örgüt kurduk. Bende naçizane kurucusu ve kurucu başkanıyım. TÜRK-AV'ın tüm baro birlik başkanlarını Sivas'a götürdük. Sivas Kongresinin 100 yılı münasebetiyle. Hayran kaldılar. Türkiye'de milli mücadele emperyal güçlerin sömürgesi durumuna düşürülmüş her millet için bir kurtuluş umudu olmuştur. Türk'ün gücünü Türk Devletinin gücünü hiç kimsenin hafife almaması lazım. Tarih okuyan Türkiye'yi ve Türk milletini hafife almaz. Dolayısıyla o yola giden en önemli duraklardan olan Sivas emin olun tüm Türkleri çok etkilemiştir. Gözleri doldu arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın" dedi. Feyzioğlu, barodaki toplantısından sonra karayoluyla Ardahan'a gitti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Feyzioğlu'nun Erzincan Barosu'ndaki toplantısı

-Feyzioğlu'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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