Dha yurt bülteni - 21

İki öğretmene paspas sapıyla saldıran öğrenci velisi gözaltında

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, öğrenci velisi C.İ., okulda tartıştığı iki kadın öğretmeni paspas sapıyla darbetti. Polis, öğretmenlerin şikayetçi olduğu C.İ.'yi gözaltına aldı.

Olay ilçe merkezinde bulunan İrfanlı Ortaokulu'na meydana geldi. Öğrenci velileri Ç.İ. ve C.İ., geldikleri okulda sınıf öğretmeni Neslihan K. ve İngilizce öğretmeni Pınar K. ile konuşmaya başladı. Bir süre sonra öğrenci velileri ve öğretmenler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, öğrenci velilerinden C.İ., paspas sapıyla kadın öğretmenlere saldırdı. Hastaneye giderek darp raporu alan öğretmenler, saldırgan C.İ.'den şikayetçi oldu. C.İ. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Osmaniye Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mahmut Kahraman, yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı kınadığını belirtti.

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner de okulda şiddete maruz kalan öğretmenleri ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Okulun dış görüntüsü

SÜRE: 20" BOYUT: 37 mb

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: DÜZİÇİ (Osmaniye),

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12 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

KAYSERİ'de 12 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 4 aydır aranan Nuri Ç. (27) polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'tehdit', 'konut dokunulmazlığı', 'kullanmak için uyuşturucu bulundurmak', 'bıçak ve ruhsatsız silah taşımak' gibi suçlardan kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 4 aydır aranan Nuri Ç.'nin (27) kaldığı evi belirledi. Eve yapılan baskın sırasında Nuri Ç., 2'nci katın penceresinden atlayarak kaçtı. Nuri Ç., polisin kovalaması sonucu Fevzioğlu mahallesinde yakalandı. Şüpheli, Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelinin Emniyetten çıkarılışı

-Detaylar

Süre: 0.44 Boyut: 82 MB

Haber: İsmet KÖZELO-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Muğla'da 3 mahalle halkından arazi davası kararına tepki



MARMARİS'te 3 mahallede yaşayanlar, yıllardır süren arazi davasında aleyhlerine verilen karara tepki gösterdi.

Hisarönü, Çamlı ve Karacasögüt mahallelerinde yaşayanlar ile Mihrişah Sultan Vakfı mirasçıları arasında yıllardır süren davayla ilgili Marmaris Kadastro Mahkemesi'nde mahallelinin aleyhine karar açıklandı. Mahkeme, dava konusu parsellerin Mihrişah Sultan Vakfı mirasçısılarına verilmesini kararlaştırdı. Dava konusu olan yerler, 400 milyon metrekareyi aşkın alanı kapsıyor. Söz konusu araziye ise 40 milyar dolar değer biçiliyor. Duruşma sonrası 3 ayrı mahalleden 500 kişilik grup, adliye önünde açıklama yaptı. Atalarından itibaren 2 asırdır Hisarönü Mahallesi'nde yaşadıklarını söyleyen Mehmet Çelikalp, "Neredeyse bir asır süren davalar sonucunda 2001 yılında mahkeme kararını vererek köylüyü haklı buldu. Davayı kazandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti bize tapularımızı verdi. O dönem davayı kazandık ve Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da köylüyü haklı buldu. 3 bin 700 kişi tapularını aldı. Geriye 300 dosya kaldı. Bu 300 dosyada hak iddia eden karşı taraf tekrar dava açtı. Bugün görülen mahkemede bizim haklı olduğumuz davada aleyhimize sonuç çıktı. Davaya bakan hakim yeni olduğunu ve konuyu bilmediğini söyledi. Nasıl bir oyun oynanıyor çözmüş değiliz. Alınmış tapular ve verilmiş kesin mahkeme kararı ve gerekçeleri tamamen yok sayılıyor. Uzun süren davalar nedeniyle maddi ve manevi çöküntü yaşadık" dedi.

Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, "Bugünkü bir dosyada, aleyhimize karar verildi. Bizim kazanılmış haklarımız var. Elimizden kimse alamaz, topraklarımızı da verdirmeyiz" dedi.

Açıklama sonrası grup, bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Marmaris Adliyesi genel görüntü

Marmaris Adliyesi bahçesinde toplanan köylüler

Marmaris Adliyesi çıkışında elinde tapuları göstererek bekleyen köylüler

Köylüler adına Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin açıklama

Hisarönü Mahallesi sakini Mehmet Çelikalp açıklama

Açıklama yapan diğer vatandaşlar

Köylülerin karşı tarafından avukatları yuhlaması, polisin araya girmesi

Adliye önünden köylülerin araçlarına binerek ayrılması

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Adana'da kamyonlara yüklenen erkenci mandalinalar Türkiye'ye dağılıyor

Adana'da erkenci mandalina türlerinin hasadına başlandı. Bahçede 70 kuruş ile 1 lira arasında satılan mandalinalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi.

Türkiye'nin yüzde 40 narenciye ihtiyacını karşılayan Adana'da geçen kış mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle erkenci türlerin hasadında 2 haftalık gecikme yaşandı. Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde yetişen erkenci mandalinalar hasat edilmeye başlandı. Sıcak havalar nedeniyle çiçekleme döneminde dökülmeler yaşanan mandalinada rekoltede düşüşler olduğu belirtildi. Bahçelerine giren işçiler, sepetlere topladığı mandalinaları kamyonlara yükledi. Bahçede 70 kuruş ile 1 lira arasında satılan mandalinalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi.

YENİ EKİMLE REKOLTE ARTABİLİR

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon tonluk bir rekoltenin olduğunu, yeni ekimlerle rekoltenin daha da artacağını tahmin ettiklerini söyledi. İç tüketim ve ihracatın artırılması gerektiğine dikkat çeken İncefikir, "Önümüzdeki dönem yeni ekimlerle birlikte tonajların biraz daha artacağını düşünüyorum. Mandalina tüketicilerini oldukça güzel bir tat bekliyor. Narenciye bakımından bizler dünyada ünlü ülkelerden çok daha iyiyiz. Türk üreticisi bir İspanyol'dan, Faslı'dan, Yunanlı bir üreticiden o kadar iyi bakıyor ki yapraktan ağaca, yer gübrelemesine kadar oldukça titiz ve dikkatlice bakım yapılıyor. Bunlar da tadını oldukça iyi bir hale getiriyor" dedi.

'ZAMANI GELMEYEN ÜRÜNÜ KOPARMAYIN'

Adanalı üreticiler olarak erken kesilen mandalina ve limona karşı olduklarını kaydeden İncefikir, şöyle dedi:

"Erken kesilen şeker oranı az olan bir limon ya da mandalina, tüketicinin uzun bir süre almamasına neden oluyor. Bu çok yanlış bir şey. Tüketici sıktığı limonda gereken suyu bulamayınca bir süre narenciyeden kopuyor. Dolayısıyla bunun bize dönüşü oluyor. Çiftçi ve üretici dönemi gelmeyen hiçbir ürünü kesmesin. Hem tat anlamında hem de olgunluk anlamında daha zor satışları ve dönüşleri oluyor. Şu an kesimler yeni başladığı ve hava sıcak gittiği için fiyatlar uygun. İlerideki günlerde havalar soğuyunca fiyatların da yükselmesini bekliyoruz."

Görüntü Dökümü

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Dron görüntüleri

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir ile röp

Muhabir anons

Genel ve detaylar

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Arnavut Vali Mamaj, Stratonikeia Antik Kenti'ne hayran kaldı

Arnavutluk'un Avlonya kentinin valisi Flamur Mamaj, Muğla'nın Yatağan ilçesini ziyaret etti. Yatağan'daki Stratonikeia Antik Kenti'ni gezen Mamaj, kente hayran kaldığını söyledi.

Muğla Valiliği'nin mevcut uluslararası anlaşmaların ticari, ekonomik, bilimsel, teknik ve kültürel bağlarının genişletilmesi, dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iş birliği ve ortak çalışmalara yönelik 'niyet beratı' imzaladığı Arnavutluk'un Avlonya kentinin valisi Flamur Mamaj, beraberindeki heyetle beraber, Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ne geldi. Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve antik kentin Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt tarafından karşılanan Mamaj, tarihi yeri inceledi. Mamaj, kenti gezerken Şaban Ağa Camisi önündeki sadaka taşına para koydu. Söğüt'ten kent hakkında bilgiler alan Mamaj, imzalanan niyet beyanına göre ekonomi alanında ilçe ve bölgelerde küçük ve orta işletmelerin gelişmesi, Avlonya ve Muğla arasında bağlantıların sağlamlaştırılması, kültür, spor, turizm, eğitim ve çevre gibi farklı alanlarda devlet ve özel yatırımlı programlara yönelik çalışmalarda iş birliği sağlanacağını belirtti. Fırsat buldukça kentin fotoğraflarını çeken Mamaj, Stratonikeia Antik Kenti'ne hayran kaldığını kaydederek, "Muğla ile yapacağımız işbirliğinin devamını ve artmasını temenni ediyorum. Yaptığımız anlaşmalardan birisi de turizmle ilgiliydi. Tarihi ve kültürel turizmi tanıtma açısından büyük bir anlaşma imzaladık. Burada çok eski zamanlara ait tarihi yapılar var. Yaptığımız anlaşma kapsamında, Arnavutluk'tan getireceğimiz bilim adamlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz ve bu kapsamda iş birliği yapacağız" diye konuştu. Vali Yardımcısı Özdemir ise kültür, turizm, ticaret ve tarihle ilgili çalışmaları bir araya gelerek güçlendireceklerini, çalışmalarla gönül bağlarını sağlamlaştıracaklarını söyledi. Ziyaretin sonunda Kazı Başkanı Söğüt tarafından Mamaj'a, kendi eseri olan 'Stratonikeia ve Kutsal Alanları' adlı kitap hediye edildi.

Görüntü Dökümü

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Arnavutluk heyetinin karşılanması

Arnavutluk heyetinin kentte incelemelerde bulunması

Flamur Mamaj'ın açıklaması

Fethi Özdemir'in açıklaması

Haber- Kamera: Burak ALPER KUŞ/ YATAĞAN (MUĞLA)/

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Gazipaşa'da yaya geçidi nöbeti

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek için başlattığı Önce Yaya projesi kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapılarak nöbet tutuldu.

İçişleri Bakanlığı'nca 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaya geçidinde uygulama yaptı. Yaya nöbeti saat 14.00'te Gazipaşa Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki yaya geçidinde Kaymakam Cemil Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbıyık, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kalaycı, daire müdürleri, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kaymakam Cemil Öztürk ve nöbete katılanlar sürücülere broşürler dağıtıldı.

Kaymakam Cemil Öztürk, "Öncelik yayalarındır, yaya geçitlerinde sürücülerimiz lütfen kurallara uysun ve yaya geçitlerinde yaya önceliği kapsamında yaya gördükleri zaman dursun ve onların geçmesini beklesin. Bunlar çok önemli şeyler, çünkü ülkemizdeki trafik yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaların ciddi bir bölümü yaya yaralanmasıyla ilgili oluyor. Yaya yaralanması ve ölümüyle sonuçlanıyor. Önemli olan yolumuz uzun olsun ama varacağımız yere sağ salim varabilmek. Bu anlamda da yayalarımızı da tehlikeye sokmayalım" dedi.

Gazipaşa Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencisi Emirkan Değirmencioğlu, etkinlikte sürücülerin yayalara yol vermesi konusunda farkındalık oluşturduklarını anlattı.

Öğrenci Cerem Dolu da "Yayalar için buradayız. Arabalar genellikle Türkiye'de yayalara çok nadir yol veriyor. Bugün buraya yayaların haklarını savunmaya geldik. Yayalara yaya geçitlerinde öncelik verilmesini istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaya geçidinden görüntü

Kaymakamın öğrencilerle sohbeti

Kaymakam ve öğrencilerin yaya geçidinden geçmesi

Sürücülere broşür dağıtılması

Kaymakam Cemil Öztürk röportaj

Öğrencilerle röportaj

428 MB/// 03.49"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA,

