DHA YURT BÜLTENİ-21

AKTAŞ'TAN CİZRE'YE HAVAN SALDIRISI AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti (3)

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmenin ardından gündeme ilişkin açıklamada bulunan Aktaş, bugün YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinden Cizre ilçesine yaptığı ve 3 kişinin yaralandığı havanlı saldırıyı değerlendirdi. Aktaş, saldırının alçakça olduğunu ifade ederek, şunları zsöyledi:

"PKK/PYD terör örgütü uzun yıllardır Suriye'nin kuzeyindeki kardeşlerimize zulmetmekte, oraları işgal etmekte. Oranın insanına her türlü kötülüğü reva görmekte. Oradaki kardeşlerimizi bu zulümden kurtarmak için kahraman ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat, çok büyük bir başarı ve hızlıca ilerliyor. Tabi terör örgütü PKK/PYD buna karşılık özellikle sınır ilçelerimizdeki yerleşim yerlerinde havan ve benzeri silah, mühimmatlarla saldırıda bulunuyor. Bunun bir örneği de bugün Cizre ilçesine bağlı Katran köyünde yaşandı. Alçakça bir saldırı sonucu 3 vatandaşımız yaralandı. Biri yoğun bakımda alındı, diğer yaralarının sağlık durumu iyi. Tabi bu tehlike ihanet çok kısa sürede bertaraf edilecek. İnşallah ordumuz bu mücadeleyi bu operasyonu en seri şekilde tamamlayarak, o bölgeyi, o toprakları gerçek sahiplerine teslim edecek. ve bu ihanet, bu zulüm Allah'ın izni ile bitmiş olacak."

Valilik ziyaretinden sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak Adliyesi, 23'üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Şırnak Belediyesi'ni ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Mustafa Timuçin Sun, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Reşat Demirel, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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Mehmet Aktaş ve beraberindekilerin Valiliğe gelişi

Şeref defterinin imzalanması

Valilik Makamından detay

Mehmet Aktaş'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 359 MB

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Yurttaki kız öğrencilerden harekata selamlı destek

SİVAS'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 10 bin kişilik kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Barış Pınarı Harekat'ına düzenledikleri etkinlikle destek verdi. Öğrenciler harekatta görev yapan Mehmetçiğe asker selamı göndererek, Komando Marşı'nı seslendirdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde program düzenlendi. Programa KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç ve yurtlarda kalan yaklaşık 500 kız öğrenci katıldı. Öğrenciler, kampüs içerisindeki Tecer Yurdu'nun önünde hilal oluşturarak Türk bayrağı açtı. Yurtlarda kalan öğrenciler de odaların pencerelerinden Türk bayrağı salladı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Kız öğrencilerin Komando Marşı'nı okumasının ardından dua edildi.

KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç, yurtta kalan öğrencilerle birlikte Mehmetçiğin yanında olmak onlara selam, dua ve desteklerini göndermek istediklerini ifade ederek, "Bütün personelimiz, öğrencilerimiz, kızlarımız Mehmetçiğe selam ve dualarını gönderiyorlar. Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle doğuştan asker doğan bir millet. Dolayısıyla şu anda sınır ötesinde harekat yapan askerlerimizin bütün millet olarak arkasındayız, duamızla onların yanındayız. Maddi ve manevi her şeyimizle onlarla birlikte hareket ediyoruz. Yüreğimiz birlikte atıyor. Mehmetçiklerimiz sıkıntıya kapılmasınlar. Türk milleti olarak onların arkasındayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Etkinlikten görüntüler

-Bayrak açan, selam veren kız öğrenciler

-Binaların penceresinden bayrakların sallanması

-Kamonda marşı ve dua edilmesi

-KYK Müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Kahramanmaraş'ta Avustralya Büyükelçiliği desteğiyle kodlama atölyesi açıldı

AVUSTRALYA Büyükelçiliği'nin desteğiyle Kahramanmaraş'ta ortaokul öğrencilerine yönelik Robotik ve Kodlama Atölyesi açıldı. Açılışa, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown da katıldı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dezavantajlı bölgelerdeki ortaokul öğrencilerine yönelik Robotik ve Kodlama Atölyesi kurulması ve eğitim verilmesi amacıyla 'Kızlar Geleceğini Kodluyor' projesi hazırlayarak Avustralya Büyükelçiliği'ne başvurdu. Büyükelçilik, projeye 12 bin Avustralya doları destekte bulundu.

Bu destekle Dulkadiroğlu Halk Eğitimi Merkezi'nde hazırlanan Robotik ve Kodlama Atölyesi törenle açıldı. Suriyeli kız öğrencilerinin de eğitim gördüğü atölyenin açılış törenine; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BROWVN: DÜNYANIN GELECEĞİ SİZLERİN ELİNDE

Avustralya Marşı ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Marc Innes-Brown, proje ile kız öğrencilerin robotik kodlama yeteneklerini geliştireceğini söyledi. Brown, şöyle devam etti:

"Aslında bu daha büyük ve global bir çabanın parçasıdır. Kız çocuklarının, kız öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ile daha çok ilgilenmesini amaçlıyor. Ayrıca bu öğrenciler yetenekli sayesinde kariyer imkanları da artacaktır. Bu Avustralya hükümeti için sadece Avustralya'da değil, dünyanın her yerinde bir önceliktir. Bu proje onlarca insana yardımcı olacak ama aynı zamanda eğitmenlerin eğitimi sayesinde daha fazla insana da ulaşacak ve yaygınlaşacak. Bu proje ile anılmaktan, buraya bu bağlamda gelmekten çok mutluyum. Program sonunda birtakım çalışanlarla ve öğrencilerle bir araya gelmek istiyorum ve öğrencilere seslenmek istiyorum, sizler geleceksiniz bu ülkenin geleceğini ellerinizde tutuyorsunuz aynı zamanda dünyanın geleceği sizlerin elinde. Geleceğiniz ve çalışmalarınız için en güzel dileklerimi sunuyorum."

ÖZKAN: İNŞALLAH BU PROJE, İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GENİŞLETİR

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise projeye katkılarından dolayı Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown'a teşekkür ederek, "Projenin hedef kitlesine baktığımız zaman özellikle kız çocuklarının olması çok anlamlı. Bu projenin içerisinde Suriyeli misafir öğrencilerimiz var. onlarla beraber projemizin inşası daha da önemli ve anlamlı hale geliyor. İnşallah bu proje hem bilgi teknolojilerinin eğitimde yaygın olarak kullanılmasına iyi bir çekirdek oluşturur hem de Avustralya ile olan ilişkilerimizi her anlamda daha da genişletir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Vahdettin Özkan, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown'a sim sırma tablosu hediye etti. Robotik kodlama eğitimi alan öğrencilere Vali Özkan ve Büyükelçi Brown tarafından sertifikaları verildikten sonra kesilen kurdeleyle atölyenin açılışı yapıldı. Öğrenciler, kodlama ile yaptıkları robotları gösterip protokole bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Marc Innes-Brown'a öğrencilerin çiçek vermesi

Brown'un Vali Vahdettin Özkan ile salona girmesi

İki ülke marşlarının okunması

Brown'un konuşması

Özkan'ın konuşması

Özkan'ın Brown'a tablo hediye etmesi

Brown'un öğrenciye sertifikasını vermesi

Atölyenin açılması

Protokolün atölyeyi gezmesi

Brown'un çocuklarla çak yapması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

MANİSA'nın Kula ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı.

Kula'da akşam aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki bazı sokaklarda su baskını yaşandı. Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında ev, işyeri ve otoparkı su bastı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ilk olarak kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerlerine ulaşan belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarına katıldı. Yağmurun dinmesi, geçen zamanın da etkisi ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kenteki sular çekildi. Kentte hayat normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Suyla dolan sokakta vatandaşların kendi imkanları ile su boşaltma çalışmaları

Su basan binaların otoparkları ve depolar

Vatandaştan alınan su baskını görüntüsü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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