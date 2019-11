DHA YURT BÜLTENİ-21

Yangın çıkan evde yalnız bırakılan çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya 'da, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda yangın çıktı. Evde ailesinin bulunmadığı sırada yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralananın olmadığı yangından sonra eve gelen çocuğun annesi gözyaşlarına boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Mehmet Kurnaz Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü dairenin balkonunda yangın çıktı. Aynı apartmanda oturanlar dumanların yükseldiğini görünce evde bulunanları uyarmak için zili çaldı ve kimsenin olmadığını fark etti. Bu sırada evden gelen çocuk sesini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda çıkan yangını söndürürken, evde yalnız bırakılan ve ismi öğrenilemeyen çocuğu aşağıya indirerek, üşümemesi için battaniyeye sardı. Yangını haber alarak eve gelen çocuğun annesi ise çocuğu kucağına alarak ve gözyaşı döktü.

Ekipler evde hasara yol açan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

Yangın çıkan bina

İtfaiye ekipleri

Uzatılan merdiven

Çocuğun kurtarılması

Baddaniyeye sarılan çocuk

Annesinin gözyaşı ve çocuğunu kucağına alması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

===========================

Pençe Harekatı gazisinin adının verildiği park törenle açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği Pençe Harekatı'nda teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybeden gazi Uzman Onbaşı Tarık Cür'ün adı yaşadığı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde parka verildi. Cür, "Ben gazi oldum. Ama bugün git deseler yine vatanımızı savunmaya giderim" dedi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki 41'inci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda görev yapan ve geçici görev ile Hakkari Derecik 3'üncü Komando Tabur Komutanlığı'na giden Uzman Onbaşı Tarık Cür, katıldığı Pençe Harekatı sırasında 20 Temmuz'da PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basarak iki bacağını kaybetti. Gazi Cür'ün adı yaşadığı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde belediye tarafından yaptırılan parka verildi. Parkın açılış törenine Kaymakam Bülent Hamitoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazi Tarık Gür, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

'YİNE GİDERİM'

Açılışta konuşan gazi Tarık Cür, "Biz devletimizi korumak amacıyla gittik. Halen daha vatan evlatlarımız orada. Halen arkadaşlarım orada. Dualarınızı onlardan eksik etmeyin. Ben gazi oldum. Ama bugün git deseler bugün yine vatanımız savunmaya giderim. Halkımız arkamızda oldukça bu vatanı kimse bölemez. Askerlerimiz de milletimizden güç alarak ülkemizin savunuyorlar. Arkamızda milletin olduğunu bildiğimiz için biz oralardayız. Biz milletimiz için varız. Milletimiz de bizim arkamızda. Bunu her zaman her gittiğim yerde gördüm. Kendi memleketime gittiğimde gördüm, buraya geldiğimde de gördüm. Milletimiz her zaman yanında. Gelen, gelmeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Parka adının verilmesinden dolayı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e teşekkür eden Cür, "Parklara, sokaklara, gazi ve şehitlerimizin isimlerini vererek onları hatırlatacak anılar yerleştirmek çok önemli. Belediye başkanımız bizi unutmadı. Buraya adımızı verdi. İnşallah diğer belediye başkanları da parklara, sokaklara, güzel yerlere şehitlerimizin, gazilerimizin adını verir ki onlar hiç unutulmaz, hep hatırlanır" dedi. Cür, parkın girişine tekerlekli sandalyeler için rampa yapılmasını istedi.

'BİZ ASKER BİR MİLLETİZ'

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, tüm belediye meclis üyesinin ortak kararı ile park gazi Gür'ün adının verildiğini belirterek, "Türk milleti gazisine her zaman sahip çıkar. Biz zor bir coğrafyayı kendimize yurt edinmişiz. Dolayısıyla 7'den 70'e kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle asker bir milletiz. Gazi Tarık Cür'ün protezleri takıldıktan sonra eğer arzu ederse belediyede kendisini istihdam etmek isteyeceğiz. Halkımızla hemhal olmasını, belediyede bir görevi icra etmesini, belki gazilerle, belki askeriyeyle ilgili bazı faaliyetlerde görev almasını rica edeceğiz. Gazi Tarık Cür ismi Trakya'ya damgasını vurdu. Kapaklı'nın gurur oldu. Tarık kardeşimizi çok sevmemizin nedeni sadece gazi olması değil, karakterinden dolayı da çok sevdik. Ne zaman yanına gitsem beni hep duygulandırdı. Çok pozitif bir insan. Her konuşmasında bir mesaj ve vatan sevgisi var" diye konuştu.

'MANA VE ANLAMI ÇOK FARKLI'

Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, gazinin isminin bir parka verilmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bir parka, bir sokağa, bir camiye, bir okula bir şehidimizin bir gazimizin isminin verilmesinin mana ve anlamı çok farklı. Bizler gazilerimizle ve şehitlerimizle bu vatanı devam ettirdik, vatan savunmasını, müdafaasını sağladık. Onlar bu milletin evlatlarının geleceği için, bu vatanın geleceği için canları pahasına mücadele ettiler. Kimisi canını verdi, kimisi organlarını verdi gazi oldu. Bugün burada biz de onların isimlerini vererek çocuklarımızı onların isimlerinin gölgesi altında büyüteceğiz. Kimleri örnek almaları, kimlerin yolunda gitmeleri noktasında çocuklarımıza da mesaj veriyoruz. Burada oyun oynarken bütün çocuklarımız görecek ki Tarık ağabeyleri gibi bir kahraman olmalılar. ve onlara da vakti ve zamanı geldiğinde, gerek duyulduğunda bu vatanın müdafaası için canlarını gözlerini kırpmadan ortaya sermeleri gerektiği konusunda mesaj veriyoruz. Tarık da bunun yaşayan örneği. Buradaki ismi ile biz onun ilelebet yaşatacağız. Bu anlamlı davranışından dolayı belediye meclisi adına başkan Mustafa Çetin'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah rabbim devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar edecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Parktan detaylar

-Açılışa katılanlar

-Gazi Gür'ün konuşması

Başkan Çetin'in konuşması

-Kaymakam Hamitoğlu'nun konuşması

-Parkın açılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),

==========================

Foça'da sakin şehir olma yolunda yapılması gerekenler konuşuldu

İzmir'in turistik ilçesi Foça, Sakin Şehir (Cittaslow) olma yolunda bir adım daha attı. Kentte bu konuda görüş ve önerileri olan resmi ve sivil kurumların temsilcileri düzenlenen "Sakin Şehir Olma Yolunda Foça Arama Konferansı'nda bir araya geldi. Konferansta tartışılan konular ve alınan kararların merkezi İtalya'da bulunan Uluslararası Cittaslow Organizasyonu'na iletileceği bildirildi.

Foça Belediyesi Karakum Plajı Sosyal Tesisleri'nde, 'Sakin Şehir Olma Yolunda Foça Arama Konferansı' düzenlendi. Konferansa Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının, kooperatifler, ilçedeki dernekler, odalar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Karşıyaka Belediyesi Temsilcisi ve Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği Üyesi Emre İleri'nin Cittaslow hazırlık aşamalarında yapılması gerkenlerle ilgili konularda danışman olarak hazır bulunduğu konferans Foça ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hakan Barçın ve Foça Sakin Şehir Hazırlık Komitesi üyesi Eren Tunga'nın sunumlarıyla başladı. Seçim döneminde söz verdikleri projelerden birinin Cittaslow olduğunu ve bu konuda çalışmaları hemen başlattıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, tek tipten hoşlanmadıklarını, bir farkındalık yaratmak istediklerini ama bunu yaparken bir de Foça'ya kimlik kazandırmak istediklerini söyledi. Başkan Gürbüz, "Şanslıyız. Foça'da turizm, tarım ve balıkçılık var. Ancak öncelikle odaklanacağımız konuyu tespit edemiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Foça'nın gerçekten kriterlerine sahip olduğu bir şeye kavuşturulması gerek. Biz de aday olduk. Foça adına menfaatsiz, çıkarsız bir şeyler yapmak isteyen insanların olduğu bir yerde ortak akılla bir şeyler yapmak için buradayız. Toplantı sonuçlarının da Sakin Şehir'in de Foça için çok güzel olacağına inanıyorum" dedi.

Konuşma ve sunumların ardından katılımcılar, ilgi ve faaliyet alanlarına göre 6 çalışma grubuna ayrıldı. Toplantı öncesi belirlenen konularda yapılan anketlerden elde edilen sonuçlar 'Tarım, Balıkçılık, Yerelde Kalkınma', 'Turizm, Tanıtım, Kentsel Planlama', 'Ekoloji, Çevre', 'Kültür, Halkla ilişkiler', 'Sosyal Farkındalık, Yaşam' ve 'Eğitim, Spor' başlıklarıyla tanımlanan komitelerce tartışıldı. Anketlerde belirlenenlere, eksik olduğu düşünülen konular eklenirken, var olanların değerlendirilmeleri yapıldı. Her komitenin raporu 5'er dakikalık değerlendeirmelerle tüm katılımcılara aktarıldı.

5 saat süren konferansın sonuçlarının, rapor haline getirildikten sonra Uluslararası Cittaslow Organizasyonu'na Foça'nın Sakin Şehir olma talebiyle birlikte iletileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Konferansın yapıldığı salon ve katılımcılardan görüntü

-Foça ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hakan Barçın'ın konuşması

-CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün konuşmasından görüntü

-Komite çalışmalarından görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

===========================

Düğünde damadın cebinden böyle para çaldı

Antalya'da Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde davetli izlenimi veren bir kişi, damada para takıyormuş gibi yapıp cebindeki parayı çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı.

Hırsızlık olayı, cumartesi akşamı Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde düzenlenen Begümhan ve Hüseyin Uğur Gümüş'ün düğün töreninde meydana geldi. Damat Hüseyin Uğur Gümüş arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynadığı sırada davetliler, ceketine ve cebine para takmaya başladı. Bu sırada Gümüş'ün yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, cebine para koyuyormuş gibi yaparak, damadın cebindeki parayı el çabukluğuyla çaldı. Parayı alan kişi, ardından çalan müzik eşliğinde oynamaya devam etti.

Hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

Damadın cebinden para çalan beyazlı adam

Paranın çalınması

Oyun oynaması

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

===========================

Esrar ile yakalandılar, annelerinin yetiştirdiğini söylediler

Samsun'da otomobillerinde 4, evlerinde ise 10 kilogram esrar ele geçirilen Faruk Ş. (28) ile kardeşi Oktay Ş. (24) kendilerinin 'satıcı' değil 'içici' olduğunu öne sürdü, uyuşturucu maddeyi anneleri Kadriye Ş.'nin (45) yetiştirdiğini söyledi. Polis, 2 kardeş ile anneleri Kadriye Ş. ve akrabaları Ahmet Ş.'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ve Ayvacık ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düğzenledi. Ekipler, Ayvacık ilçesi Çarşıköy Mahallesi'nde Faruk Ş. ve kardeşi Oktay Ş.'nin içinde bulunduğu otomobilde arama gerçekleştirdi. Otomobilde yaklaşık 4 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 10 kilogram esrar maddesi bulundu. Kendilerinin 'satıcı' değil 'içici' olduğunu öne süren kardeşler, uyuşturu maddeyi anneleri Kadriye Ş.'nin yetiştirdiğini söyledi. Polis, 2 kardeş ile anneleri Kadriye Ş. ve akrabaları Ahmet Ş.'yi gözaltına aldı.

Kadriye Ş., komşusu Ahmet Ş.'nin bahçesinden aldığı tohumları ormana ektiğini ve bu maddenin esrar olduğunu bilmediğini söyledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

Şüphelilerin hastanede raporlarının alınması

- Emniyetten detaylar

- Narkotik şubesinden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

===========================

Kardeşlerin silahlı 'arazi' kavgasında 3 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kişi, ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Suvarlı beldesinde meydana geldi. Sabri Doğan ile kardeşi Kadir Doğan arasında, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bu sırada Sabri Doğan'ın yanındaki av tüfeğini ateşlemesiyle Kadir Doğan, Döne Doğan ve Asiye Öztürk vurularak, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, Sabri Doğan'ı gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Besni Devlet Hastanesi

Ambulansın gelişi

Yaralıların acil servise alınması

Polisler

Yaralı yakınları

Ambulanslar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

===========================

Halatı kopan iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ta, binanın dış cephe sıvasını yapan işçilerin olduğu iskelenin halatı koptu. Yaklaşık 9 metreden düşen 2 işçi, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Cücük (21) ve Mustafa Çam (32), iddiaya göre, binanın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle yaklaşık 9 metre yükseğe çıktı. İşçiler çalışırken, birden halat koptu ve iskelenin bir tarafı devrildi. İskeleyle birlikte zemine düşen 2 işçi yaralandı. İşçilere ilk müdahaleyi yapan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mustafa Çam ile Hüseyin Cücük'ü ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

İşçinin ambulanstan indirilmesi

Hastaneye alınması

Olay yeri

İskeleden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)