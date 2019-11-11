DHA YURT BÜLTENİ - 21

Suriye'nin Kamışlı şehrinde art arda patlamalar: 3 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. 2 patlamanın Al-Wehda Sokağı'nda, diğer patlamanın ise Kamışlı'nın merkezinde meydana geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Kamışlı'da yükselen duman

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 149 MB

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Merkür, Güneş ile Dünya arasından geçti

Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçişi gerçekleşti. Gözlem, Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde tek teleskoptan takip edildi.

Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçişi, Türkiye'den de gözlendi. Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden teleskopla izlenen geçiş, Türkiye saati ile 15.15'te başladı. Merkür'ün Güneş'in önünden geçişinin yaklaşık 5.5 saat süreceği kaydedildi.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, Güneş'e doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısı yapıldı. Geçişin izlenmesi için Güneş diskine doğrudan bakılması veya özel koruyucu filtresi bulunmayan optik cihazlarla (teleskop, dürbün gibi) bakılmasının gözde körlüğe neden olabileceği, özel filtre donanımına sahip optik cihazlarla (teleskop, dürbün gibi) izlenmesi gerektiği vurgulandı.

TÜBİTAK Gözlemevi Müdürü Sacit Özdemir yaptığı açıklamada, "Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle Güneş'in önüne bulutlar geldi ve Antalya'da 5- 10 dakika sonra görüntüyü kaybettik. Tamamını izleyemedik. Bir kısmını dahi gökyüzü meraklılarına izletemedik. Şu an geçiş sürüyor. Türkiye'de tamamını zaten izleme şansımız yok. Çünkü Güneş batıyor. Ancak Dünya'nın başka yerlerinde bu olay izleniyor ve kayıt altına alınıyor. Güney ABD, Batı Afrika, Atlantik Okyanusu'nda 5.5 saat boyunca tamamı izlenecek" dedi.

Yüzyılın ilk Merkür tutulması 2003'te gerçekleşmişti. Bir sonraki geçişin ise 13 Kasım 2032'de gerçekleşeceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Prof. Dr. Tubikat Gözlemevi Müdürü Sacit Özdemir ile röp

-Çeşitli detaylar

'482 MB// 4 DK 22 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Boya yüklü TIR devrildi, karayolu beyaza büründü

ORDU'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazada, boya kutularının yola savrulduğu karayolu beyaza büründü.

Kaza, saat 15: 00 sıralarında Ünye'nin Nuriye Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Uğur Dizdar (29) yönetimindeki 28 AAE 574 plakalı TIR, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. TIR'daki boya kutuları yola savruldu, karayolu beyaza büründü. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Uğur Dizdar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre dururken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yeri detayları

Yola saçılan boyalar

Detaylar

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN ORDU-DHA

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Gebze Belediyesi'nden zabıta şiddetiyle ilgili açıklama

GEBZE Belediyesi, zabıta memurlarının kaldırıma ürünlerini koyan esnafa tekme ve tokat atarak uyguladığı sert müdahalenin kabul edilebilir nitelikte olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İnceleme ve soruşturma neticesinde gerekli yasal işlemler yapılacak" denildi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce ilçedeki esnafın kaldırımlara koyduğu ürünleri kaldırdı. Zabıtalar ile esnaf arasında yaşanan tartışmalar sonucunda zabıtalar bir esnafı tekme tokat dövmesi, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zabıta memurlarının tekme tokat dövdüğü esnaf daha sonra sırt üstü yere düşmesi ve esnafı korumak isteyen bir kişinin ise üzerine yatarak darbelerden korumaya çalıştığı görüntüleri yer aldı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Gebze Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler üzerine yaya geçişlerini engelleyecek şekilde kamu alanı ve kaldırım işgallerini önlemek üzere Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmalar esnasında meydana gelen ve kamuoyuna da yansıyan üzücü görüntüler, kurumumuz nezdinde de kabul edilir nitelikte değildir. Tasvip edilmesi imkansız bu üzücü olayların, kapsamlı bir şekilde araştırılması ve soruşturulması için bir çalışma, Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaylarda kastı veya sorumluluğu olanlar hakkında, yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde gerekli yasal işlemler, kanun ve hukuk çerçevesinde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

GEBZE (Kocaeli),

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Kırıkhan'da fidanlar toprakla buluşturuldu

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası çerçevesinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 bin 649 fidan toprakla buluşturuldu.

Kırıkhan Karataş mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Emin Ünalan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 'Fidan dik orman olsun, yaşanılacak yurdun olsun' sloganıyla bu kampanyaya destek vermek adına 3 bin 649 çam fıstığı fidanını toprakla buluşturduklarını belirtti.

Yavuz, ekilen fidanlarının 3 yıl boyunca takip edileceğini, gelecek yıllarda sadece iğneli ve yapraklı ağaçlar değil, tıbbi ve aromatik bitkilerin de dikiminin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Fidan dikim etkinliğinden genel görüntüler

-Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu'nun fidan dikimi

-Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un fidan dikimi

-Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un konuşması

-Öğrenciler ve vatandaşların fidan dikimi

SÜRE: 03'26" BOYUT: 385 mb

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay),

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Alkollüyken rastgele ateş açıp, sokaktaki kişiyi öldürdü (2)

TUTUKLANDI

İzmit'te rastgele ateş etmesi sonucu Alim Kazancı adlı kişiyi öldürdüğü iddia edilen ve yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Doğan Karadağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Dinçer AKBİR/ KOCAELİ,

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Nazilli'de fidanlar toprakla buluşturuldu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için gerçekleştirilen etkinlikte, 4 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla hazırlanan ve 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikme kampanyasına Nazilli'de destek verdi. Nazilli'nin kırsal Beğerli Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikimine, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haktan Öztürk, daire müdürleri, kurum amirleri, meslek odalarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, fidan dikimine katılanlara kampanya hakkında bilgi verdi. Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından 4 bin 500 fıstık çamı toprakla buluşturulup, can suyu verildi. Fidan dikme etkinliği Nazilli Müftüsü Harun Yılmaz tarafından okunan dua ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ağaçlandırma bölgesinden görüntü

-Fıstık çamı fidanı dikiminden görüntü

-Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un konuşması

-Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın konuşması

-Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş'ın konuşması

-Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay'ın konuşması

-Nazilli Müftüsü Harun Yılmaz'ın yaptırdığı duadan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),