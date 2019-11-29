DHA YURT BÜLTENİ - 21

Artvin'de korkutan heyelan

Artvin'deki Sebzeciler Köyü'nde, yamaçtan kopan dev kayalar, baraj göletine düştü. Köyde paniğe neden olan heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçesi Sebzeciler Köyü'nde meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar, Artvin baraj gölüne düştü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelanda çevreye toz bulutu yayıldı. Korkuya neden olan heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri kayda alan Sebzeciler Köyü Muhtarı Yaşar Çoruh, "Büyük bir heyelan oldu. İnşallah can kaybı yoktur. Allah korusun" diyerek sosyal medyada paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Heyelan anı görüntüleri

-Detaylar

Haber: Nusret DURUR ARTVİN-DHA

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Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde otomobil, keskin virajda karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Alkan (56) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolunun Dereceören Köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Ramazan Alkan idaresindeki 74 BR 459 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, keskin virajda karşı yönden gelen İsmail Güngör yönetimindeki 14 LG 429 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ramazan Alkan yaşamını yitirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Güngör ve yanında bulunan Nevin Güngör yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Alkan'ın cesedi ise Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ramazan Alkan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Ağaca takılı kalan araç

-İtfaiyenin çalışmaları

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da, otomobille götürüldüğü ıssız bölgede darbedilip bıçaklanan, ardından tüfekle vurulup yaralı halde hastane önüne bırakılan ancak kurtarılamayan Yakup Bendaş'ın (26) cinayet şüphelisi 3 kişinin kimliği, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda Bendaş ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.F. (30), M.Y (21), ve V.K'yi (32) olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye götürülen şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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Turgutlu'da sağanak yağmur etkili oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, gün içinde aralıklarla yağan sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin bazı caddelerinde su birikintileri oluşturken, araç trafiğinde oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Turgutlu'da, bugün saat 16.30 sıralarında başlayan ve gün içinde zaman zaman etkisini artıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle yüksek kesimlerden gelen yağmur suları, bazı cadde ve sokakları dereye çevirdi. Bazı logarlar yağmur sularının getirdiği çöpler nedeniyle tıkanırken, zemin ve bodrum katlarındaki kimi ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Yolların suyla dolması nedeniyle araç trafiğinde yoğunluk oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su basan evlerde, iş yerlerinde ve sokaklarda itfaiyeyle Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, tahliye çalışması yaptı.

GÖKKUŞAĞI RENK CÜMBÜŞÜ YAŞATTI

Yağmurun ardından İzmir-Ankara Karayolu'nun Turgutlu-Ahmetli ilçeleri arasındaki kesiminde ortaya çıkan gökkuşağı, renk cümbüşü oluşturdu. Yoldan geçen sürücüler, gökkuşağını ilgiyle izledi. Kimi vatandaşlar da o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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-Suyla dolan yollardan görüntü

-Suda güçlükle ilerleyen sürücülerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 5 tutuklama

Şanlıurfa'da, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte tefecilik yapıp faiz karşılığı para verdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan eş zamanlı baskında, nakit ihtiyacı olan kişileri ağlarına düşürüp, faiz karşılığı borç para veren ve borçların ana parası ödenmesine rağmen mağdurlara baskı uygulayarak mallarına el koyan, kurmuş oldukları paravan iş yerleri üzerinden mağdurların kredi kartından komisyon karşılığı kart çekim işlemi yapıp devleti vergi kaybına uğratan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, noter satış belgeleri, borç senetleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Operasyon için şubeden çıkan ekipler

Adreslere düzenlenen operasyon

Evlerde arama yapan ekipler

Şubeden çıkarılan şüpheliler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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