DHA YURT BÜLTENİ - 21

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (7)

CEREN'İN İÇİN YÜRÜDÜLER

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi. Olay günü olacaklardan habersiz sokakta evine yürüdüğü 2,5 kilometrelik güzergahta düzenlenen yürüyüşe, Ceren'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda kişi de eşlik etti. Kalabalık 'Biliyor musunuz, ben bu çağdan nefret ettim. Etimle, kemiğimle, hücrelerimle nefret ettim' yazılı pankartla yürüyerek, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi. Yürüyüşte ellerinde 'kadın cinayetlerini durduracağız', 'İyi ki doğdun Ceren', 'Bu kadar mıydı bir meleğin ömrü', 'Yasalar, kadınları korusun, iyi hal indirimi son bulsun' şeklinde yazılı dövizler taşıyanlar da Ceren'e yapılan saldırıyı kınadı.

Yürüyüş, Ceren'in saldırıya uğrağı evinin önünde sona erdi.

Görüntü Dökümü

------------

-Yürüyüşten görüntüler

HABER KAMERA: Yaprak KOÇER-Nedim KOVAN-Hüseyin KALAY/ORDU,

==============================

İskeleden düşen inşaat işçisi öldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, iskelede çalışırken dengesini kaybedip, beton zemine düşen inşaat işçisi Nadir Çınar (54), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Köklüce köyü İncesu mezrasında meydana geldi. Evli, 4 çocuk babası Nadir Çınar, Kültür Mantarı Üretim Tesisi inşaatında elektrik tesisatı çalışması yapmak için iskeleye çıktı. İddiaya göre Çınar, çalışırken bir anda dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Çınar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Çınar, kurtarılamadı. Çınar'ın cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

------------

-Hastaneden görüntüler

-Ölen kişinin fotoğrafı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

==========================

Göl kıyısında toplanan çöplerden yaptığı giysiyi üzerinde sergiledi

Isparta'da, İngilizce öğretmeni Selcan Sarıkaya ve lise öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için 'Mavi Hareket' projesi kapsamında, Eğirdir Gölü çevresinde kıyı temizliği yaptı. Liseli Alperen Eseroğlu, toplanan malzemelerden yapılan giysiyi kent meydanında, üzerinde sergiledi.

Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İngilizce öğretmeni Selcan Sarıkaya ve öğrencileri, 'Mavi Hareket' olarak bilinen 'eTwinning' projesi kapsamında, Eğirdir Gölü kıyısında temizlik çalışması yaptı. Sarıkaya ve öğrencileri, kıyıda topladıkları 600 kilo atığı, çevre kirliliğine dikkat çekmek için kent merkezindeki Mimar Sinan Caddesi'nde sergiledi. Liseli Alperen Eseroğlu, çöplerin üzerine yapıştırılmasıyla naylondan yapılan giysiyi giyip, elinde 'Kirletme', 'Çöp senin gelecek benim' yazılı dövizlerle 1 saat caddede oturdu.

Proje hakkında bilgi veren Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Alperen Eseroğlu, farkındalık oluşturmak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirtti. Eseroğlu, "Ülkemizde maalesef denizler ve göller çok kirletiliyor. 100 bin yıl sonra dünyamız çöpten geçilmeyecek. Eğirdir Gölü kenarından 600 kilo çöp topladık ve gördüğünüz gibi şu an bütün çöpler üzerimdeki poşete bağlı" diye konuştu.

Kent sakinleri ise etkinliğin ilgi çekici olduğunu belirterek, çöpleri üzerinde sergileyen öğrencinin fotoğraflarını çekti.

ETWİNNİNG NEDİR?

eTwinning, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş topluluktur. eTwinning; iletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak, Avrupa'daki öğrenme topluluğunun parçası olmak için Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik platform sunmaktadır. 2005 yılında Avrupa Komisyonu'nun öğrenme programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 yılından bu yana AB eğitim, öğretim, gençlik ve spor programı olan Erasmus+'a entegre edilmiştir.

Görüntü Dökümü

-------------

Çöplere sarılmış öğrenciden detay

Röp: Alperen Eseroğlu

Bir vatandaşın açıklaması

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA-DHA

============================

Elif'in resim eğitimi hayali gerçek oldu

Adapazarı'nda, bedensel engelli Elif Salt (17), İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a mesaj gönderip, kurslara gidemediğini ve resim eğitimi almak istediğini belirtti. Okula ziyaret gerçekleştiren Durmuş, Elif'e, fiziki engeli nedeniyle giremediği beden eğitimi derslerinde resim eğitimi verileceğini söyledi.

Adapazarı'nda yaşayan Salt ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü olan, TES İş Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Elif Salt, erken doğum nedeniyle yaşadığı rahatsızlıklar yüzünden yürüyemiyor. Fizik tedavi gören ve koltuk değnekleriyle yürüyen Elif'in annesi Fadime Salt, Hendek'te düzenlenen programda tanıştığı İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a kızının durumunu anlatarak, telefon numarasını aldı. Bir süre sonra Durmuş'a mesaj gönderen Elif, yürüme engelli nedeniyle resim kurslarına gidemediğini, bu yüzden kendisine öğretmen ayarlanmasını istediğini belirtti. Mesajı alan Durmuş da bugün Elif'i eğitim gördüğü okulunda ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'un ziyareti dolayısıyla çok mutlu olan Elif Salt, "2016 yılından beri resim ve şiir ile ilgileniyorum. 8 aylıkken doğmuşum, erken doğum nedeniyle de yürüyemiyorum. Geçtiğimiz günlerde İl Milli Eğitim Müdürü'ne mesaj atarak resim ilgimi ve şiirlerimden bahsettim. Hastalığımdan dolayı kurslara gidemediğimi ve bu yüzden yardım istediğimi söyledim. Sağ olsun müdürümüz yarım saat içinde mesajı gördü ve ertesi gün okuluma gelip beni ziyaret etti" dedi.

ÖZEL DERS VERİLECEK

Elif Salt için fiziki engeli nedeniyle katılamadığı beden eğitimi derslerinde özel olarak resim öğretmeni görevlendirileceğini belirten Fazilet Durmuş, "Fadime Salt ile tanışıp cep telefonu numaramı verdim. Akşam Elif kızımız bana mesaj attı. Mesajında resim ve şiir ile ilgilendiğini belirten Elif'i bir gün sonra okulunda ziyaret ettim ve yüz yüze de görüştük. İnşallah kızımıza okulundaki destek eğitimi odasında talep ettiği resim öğretmenini de sağlayacağız. Yazdığı şiirleri de okulumuzdaki edebiyat öğretmenleri inceliyorlar. Bir yayınevi ile irtibata geçerek kızımızın kitabını bastırmış olacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Öğrencinin akıla gelmesi

-Derste görüntüsü

-Öğrenci ile röp.

-Milli eğitim müdürü ile röp.

-Öğretmenleriyle röp.

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

============================