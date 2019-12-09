DHA YURT BÜLTENİ-21

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın (40), Samsun'un Havza ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şırnak'ta İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerin müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. Patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın, Havza ilçesi Gidirli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Sayar'ın şehit haberi, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz tarafından baba Mehmet Sayar'a (75) bildirildi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Şeker hastası olan baba Sayar, acı haberle baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından babaya müdahale edildi. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Kemal Sayar, yarın Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehidin evinden görüntüler

HABER KAMERA: Zeynep Irmak ÖCAL- Tayfur KARA/SAMSUN,

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LİSELİ KIZI KAÇIRANLARDAN BİRİ ENİŞTESİ ÇIKTI

Liseli kızı minibüsle kaçırmaya kalkışan 3 kişi yakalandı (2)

Kars'ta lise öğrencisi M.B.'yi okul önünde minibüse zorla bindirerek kaçırmaya çalışanlardan birinin ablası H.B.'nin eşi Selçuk B. olduğu ortaya çıktı. 6 Aralık günü saat 16.10'da Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi'nin önüne giden enişte Selçuk B., okul çıkışı baldızının yanına giderek, "Ben köye gidiyorum gel seni de götüreyim" dedi. Elini omuzuna attığı eniştesi ile birlikte okul önünde bekleyen minibüse doğru giden M.B. araç içerisinde daha önce arkadaşlık yaptığı Bayram A.'yı görünce kaçırılacağını anlayıp bağırarak yardım istedi. Bu sırada Selçuk B. genç kızı zorla araca bindirdi. Zorla minibüse bindirilen kızın yardım istemesi üzerine okul önünde görevli polis harekete geçti. Polis memurunun bilgi vermesi üzerine, genç kızın içerisinde bulunan araç, Çakmak Mahallesi'nde durduruldu. M.B., "Kurtarın beni" diyerek minibüsten atlayıp polise doğru koştu. Araçta darp edildiği anlaşılan genç kız olay yerine çağrılan amlubansla Harakani Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Minibüste bulunan şoför Serkan T., enişte Selçuk B. ve Bayram A., gözaltına alındı. 8 Aralık akşamı mahkemeye çıkarılan 3 kişi, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Enişte Selçuk B.'nin eşi H.B.'yi de kaçırarak evlendiği öğrenildi.

KARS

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KAYBOLAN DAĞCILARI ARAMA ÇALIŞMALARINDA DRONE DESTEĞİ

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları montun bulunduğu bölgede yoğunlaştı (2)

Uludağ'da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürüyor. Ekipler, arama çalışmalarını, Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu Kürekli Şelalesi ve yakınlarında genişletirken, JAK, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH, AKUT, Bakut ve ANDA'dan oluşan 161 kişilik ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan dağcılardan Efe Sarp'a ait olan mont ve berenin bulunduğu Kürekli Şelalasi ile çevresi, drone ile havadan taranıyor. Montun bulunduğu şelale ve çevresi havadan görüntülenirken, bölgenin yer yer buzla kaplı ve dik yamaçların olduğu görüldü.

SİS SEBEBİYLE, HAVA DESTEKLİ ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Öte yandan 2 gündür güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'da saat 16.30 itibariye yoğun sis etkili oldu. Bölgede bulunan jandarma insanlı keşif uçağı ve Jandarma arama- kurtarma helikopterleri, yoğun sis sebebiyle iniş yaptı. Çalışmalar gece boyu, karadan devam edecek.

Görüntü Dökümü

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-Arama kurtarma ekiplerinden detaylar

-Drone görüntüleri

-Montun bulunduğu bölgeden drone görüntüleri

-Süre: 03.56 Boyut: 440 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - -Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA

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FETÖ şüphelileri ve onlara yardım eden aileye gözaltı

EDİRNE'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, yurt dışına kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi ile onlara yardın etmeye çalışan 4'ü aynı aileden 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişiden, 2 FETÖ şüphelisi tutuklanırken, 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da oturan İ.A., eşi M.A., kızı S.A. ve oğlu A.A., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan F.Ç. ve A.B. ile yurt dışına kaçmalarına yardım etmek üzere anlaştı. 4 kişilik aile Edirne'deki E.S. ile iletişime geçip, 2 şüpheliyi kente götürmek için yola çıktı. M.A., polisin şüphelenmemesi için S.A. ve A.A.'yla bir araçla, eşi İ.A. ise FETÖ şüphelileriyle başka bir araçla arkasından gitti. Bu sırada, FETÖ şüphelilerinin kente geleceği ihbarını alan Edirne polisi, önlem aldı. Ekipler, 2 aracı takibe alıp, durdurdu. Polis, yaptığı kimlik sorgusunun ardından araçlardakileri gözaltına aldı. Şüphelilere yardım edecek olan E.S. de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelileri F.Ç. ile A.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçırmak isteyen İ.A., M.A., S.A., A.A. ile E.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

Ailenin arabadan inmesi

Alınan güvenlik önlemi

Hastaneye girişleri

Hastane içinde bekleyişleri

Farklı açılardan detay

Ailenin polis aracına binip ayrılması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,

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CHP'li Köse: Kadın cinayetleri araştırılmalı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz. Bunun sebepleri araştırılmalı" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, 'Demokrasi, Adalet ve Barış Yolculuğu' projesi kapsamında partisinin Çankırı İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Köse, proje kapsamında Çankırı ile birlikte 43 il ziyaret ettiğini söyleyerek, 81 ilin tamamını ziyaret edeceğini bildirdi. Türkiye'nin demokrasiye bağlı 5 temel sorununun olduğunu belirten Köse, "Demokrasi sorununa baktığımızda hak, hukuk ve adaletin Türkiye'de ne durumda olduğunu kendi hayatlarımızdan biliyoruz. İkinci büyük sorunumuz, ekonomi. Üretim yapılmayan bir Türkiye'yle karşı karşıyayız. Bir diğer sorunumuz; dış politika. Artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz. Bunun sebepleri araştırılmalı. Bu artışta mevcut yasaların uygulanmadığını görüyoruz. İyi hal indirimlerinin olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ziyaretten görüntü

-Köse'nin açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, -

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Otomobille kamyon kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobille kamyonun kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Çataltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Veysel Saraç (47) yönetimindeki RV VN 4545 plakalı yabancı plakalı otomobille, Mesut Erken (55) yönetimindeki 42 DOR 98 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarptı, kamyon ise yana devrildi. Kazada her 2 sürücü ile otomobil sürücüsü Veysel Saraç'ın eşi Nurcan Saraç (46) kazada yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yerinden görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Kendisine böbreğini verdikten sonra ölen oğlunun acısına dayanamadı (OĞLUNUN CENAZESİNE BAKTIĞI ANLARLA -ARŞİV)

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Tayfun Yıldız (28) babasına böbreğini verdikten sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirirken, oğlunun ölümünün acısını yaşayan Cevat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cevat Yıldız, oğlunun cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlerken, gözyaşlarını tutamamıştı.

Alaplı'ya bağlı Gümeli beldesinde yaklaşık 3 ay önce böbrek yetmezliği bulunan babası Cevat Yıldız'a böbreğini veren Tayfun Yıldız, nakilden bir ay sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Tayfun Yıldız, 29 Eylül'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Oğlu Tayfun'u kaybetmenin acısını yaşayan Cevat Yıldız ise tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede bugün yaşam savaşını kaybetti.

OĞLUNA SON BAKIŞI YÜREKLERİ BURKMUŞTU

Cevat Yıldız'ın, oğlu Tayfun Yıldız'ın cenaze namazını enfeksiyon riski nedeniyle evinin balkonundan izlemişti. Cevat Yıldız cenaze namazında gözyaşlarını tutamamıştı. Cevat Yıldız, yarın Gümeli beldesinde kılınacak cenaze namazı sonrası oğlunun yanında toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Babanın balkonda görüntüsü

Cenazeden görüntü

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Tayfun Yıldız'ın kardeşi ile röp

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), -

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