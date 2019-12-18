DHA YURT BÜLTENİ - 21

Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 12 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan bir lisenin öğrenci servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan öğrencilerden 12'si yaralandı. Öğrencilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçenin Irmaksırtı mevkisi, Atatürk Bulvarı'nda medya geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine seyir halinde olan Dursun P. idaresindeki 55 C 6076 öğrenci servis minibüsü, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 12 öğrenci yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BATUHAN KURTARILAMADI

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen servis minibüsünde yaralanan 12 öğrenciden Batuhan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 11 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri görüntüleri

HABER KAMERA: Tayfur KARA-Zeynep Irmak ÖCAL/ ÇARŞAMBA (Samsun),

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Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu (2)

6 BİN 572 LİRA PARA CEZASI

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilinin arka tamponuna bağladığı köpeği sürükleyerek götürürken, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen U.K., polis tarafından gözaltına alındı. U.K.'ye 'hayvana eziyet etmek' suçundan 6 bin 572 TL para cezası kesildi.

Köpek ise ayaklarına da dolanan iple yol kenarındaki bir ağaca bağlı halde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Köpeği sürükleyen şahsın görevlilerle konuşması

Köpeğin bulunması

Araca konulması

Şahsa ceza kesilmesi

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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Güzellik uğruna kaybettiği alt dudağı eskisi gibi olmayacak (2)

KONSÜLTASYON FORMUNU SAVCILIĞA TESLİM ETTİ

Antalya'da gittiği estetik merkezinde yapılan işlem sonrası alt dudağını kaybeden Songül Uzunoğlu, dudağına dolgu yapan doktor E.D.'nin konsültasyon formunu, savcılığa delil olarak sundu. Uzunoğlu, doktor E.D. ve estetik merkezi hakkında yaptığı suç duyurusunda, yaşadığı süreci anlattı. Uzunoğlu dilekçesinde, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde hizmet veren tıp merkezinde görevli doktor E.D'nin, mart, nisan ve mayıs aylarında üç kez dolgu işlemi yaptığını belirtti. Dolgu işleminin her seferinde başarısız olduğunu, bu nedenle E.D.'nin telafi için kendisine 18 Kasım 2019'da yaptığı işlem sonrasında dudağında çürüme meydana geldiğini anlatan Songül Uzunoğlu, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Yaralanmanın ciddiyetini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne gittiğimde öğrendim. Hastanede konulan tanı, ayrıca özel tıp merkezi tarafından verilen reçete ve ödeme dekontlarım da elimde. Bu tıp merkezinde yapılan tedavime ilişkin verilmiş hiçbir belge bulunmamaktadır. İlgili tıp merkezinden bunların da teminini talep ediyorum. Halen tıp merkezince yönlendirildiğim oksijen tedavi merkezinde, yüzümdeki damar tıkanıklığı ve doku ölümlerinin yavaşlaması için tedavim devam ediyor. Yapılan işlem nedeniyle yüzümde kalıcı hasar olabileceği tarafıma bildirildi. Adli rapor aldırılmasını talep ediyorum."

VE GÖRÜNTÜLERİ SAVCILIĞA VERDİ

Operasyon öncesinde ve sonrasında kendisine ait fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu CD'yi de dilekçesiyle birlikte savcılığa sunan Uzunoğlu dilekçesinde, "Yaralanmama sebep olan E.D.'nin ve gerekli müdahalede bulunmayan tıp merkezi yetkililerinden şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerine yer verdi. Songül Uzunoğlu ayrıca, konsültasyon yapan plastik cerrahın konsültasyon bulgularının bulunduğu formu da adli işleme dahil edilmesi için savcılığa sundu.

ANTALYA- DHA

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ÇİMKO Çimento'ya 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı' sertifikası

SANKO Holding kuruluşu olan ve Türkiye'nin öncü firmaları arasında yer alan ÇİMKO, 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası' ile ödüllendirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen sertifika törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ÇİMKO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, ÇİMKO Genel Müdürü Önder Kırca, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül de, "Burada SANKO Holding'in başarı hikayesini, Gaziantep'in başarı hikayesini görüyoruz. Bu günlerde Gaziantep'in yüzüncü yılını kutladığımız bir zaferinin ardından sıfırdan başlayan bir şehrin başarısını görüyoruz. Ben ödül alan bütün firmaları tebrik ediyorum. Bu ödül, bu sertifika Sanko Holding'e ne kadar değer katıyorsa Gaziantep'e de o kadar değer katıyor. Bu gün dünyanın sayılı sertifikalarından biri almak iyi bir başarı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Yatırımların hayata geçirildiği süreci anlatan ÇİMKO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise, "Artık çimento sektöründe farklılaşmaya çalışıyoruz. Hazır betonda yapmış olduğumuz bu farklılıklar bundan sonra yapacağımız olan farklılıkların ön ayak izleri. Şuanda da Narlı Çimento karbondioksit emisyonu olarak da Türkiye'nin en iyisi konumunda. O yüzden ben bu işte emeği olan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz her şeyi birlikte başarıyoruz. Gaziantep Sanayi Odamızın başlattığı 'biz de varız' kampanyasında olduğu gibi biz ülke olarak çalışıp, çabalayacağız ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız. Ben bu önemli günde bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ÇİMKO çimento Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası' ile ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Programa katılanlar

Davut Gül'ün konuşması

Adil Konukoğlu'nun konuşması

Sertifikanın verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)