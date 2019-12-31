DHA YURT BÜLTENİ - 21

Mardin'de teslim olan terörist, ailesine kavuştu

MARDİN'de yaşayan S.Y., Diyarbakır HDP önündeki eylemden etkilenerek, 4 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan oğluna kavuşmak için güvenlik güçlerinden yardım istedi. Anne S.Y.'nin, yardım talebi üzerine harekete geçen Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları bilgilendirme ve önleme faaliyetleriyle S.Y.nin oğlu H.Y.'nin teslim olmasını sağladı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne 14 Aralık günü gelen S.Y., kendisiyle aynı durumumda olan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerden etkilendiğini, 4 yıldır görmediği evladına kavuşmak için yardım talebinde bulundu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralık günü yaptıkları çalışmayla H.Y. ile zor şartlar altında irtibat kurdu. H.Y.'nin terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını ve alıkonulduğunu kendisi gibi kaçırılan ve yanında bulunan Irak uyruklu C.K.'nin de teslim olmak istediğini güvenlik güçlerine bildirdi. Güvenlik önlemleri alınmasının ardından H.Y ve C.K. saat 13: 00 sıralarında güvenli bir bölgede silahlarıyla birlikte teslim alındı.

ANNE VE OĞLUNUN KAVUŞMASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Oğlunun teslim olduğunu öğrenen anne S.Y., Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, oğlu H.Y. ile görüştürüldü. Duygusal anların yaşandığı görüşmede konuşan H.Y., terör örgütünün kendisini çok farklı lanse ettiğini, göz boyayarak, beyin yıkama sürecinden sonra kandırılarak götürüldüğünü söyledi. H.Y., örgüte katılım yapmadan önce kendisine söylenenlerle, örgüte kaldıktan sonra gördüklerinin aynı olmadığını, terör örgütü içerisinde kötü muameleye ve psikolojik baskılara maruz kaldığını anlattı. H.Y., terör örgütünün dışarıdan anlatıldığı gibi olmadığını, kandırılarak dağa götürülen gençlerin çok zor günler geçirdiğini, devlet tarafından Suriye'nin kuzeyine yapılan harekatlar neticesinde terör örgütü içerisinde çözülmelerin başladığını söyleyen H.Y., kaçmak isteyen birçok arkadaşının olduğunu aktardı. Terör örgütünün sürekli devlet aleyhine propaganda yaparak örgüt mensuplarının teslim olmalarını engellemeye çalıştığını ifade eden H.Y., ancak kendisinin Türk polisine sığındığında hiçbir kötü muameleyle karşılaşmadığını söyledi. H.Y., arkadaşlarının korkmadan örgütten kaçarak devlete teslim olması çağrıda bulundu. H.Y. "Onlarda gelip ailelerine kavuşsunlar yanlış yoldan dönsünler, zararın neresinden dönülürse kardır, burada uykusuzluk, açlık ve sürekli ölüm korkusu yok, yeter artık anneler ağlamasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Anne ve oğlunun kavuşması

-Anne ve oğlunun sarılması

-Anne ve oğlunun sohbet etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber : Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,

==============================

Sahilde erkek cesedi bulundu

SAKARYA'nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı.

Öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyenler, dalgaların etkisiyle sahile vuran erkek cesedini gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Uzun süredir denizde olması nedeniyle tanınmayacak hale gelen kişinin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sahil detay

İnceleme detay

HABER: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

===================

2'nci katta tabela asarken taksinin üzerine düştü

ELAZIĞ'da, Ahmet E.'nin (35), tabela astığı sırada dengesini kaybederek, 2'nci kattan taksinin üzerine düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi. Bir iş yerinin reklam tabelasını asmak için yurt binasına çıkan tabelacı Ahmet E., 2'nci kattan dengesini kaybederek, taksinin üzerine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet E.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Erkan BAY/ELAZIĞ, -

================

Bakan Pakdemirli, tedavisi biten hayvanları doğaya saldı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da ormanlık alanda yaban hayvanlarına yem verip, bir süredir tedavisi süren 1 kurt, 2 şahin ve 1 vaşağı doğaya saldı.

Bolu'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Abant bölgesinde yaban hayvanlarına yem bıraktı. Bakan Pakdemirli daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaralı halde bulup, tedavi ettiği hayvanları doğaya saldı. Pakdemirli 1 kurt, 2 şahin, 1 vaşağın doğaya salımını gerçekleştirdi. Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün burada öncelikle doğal hayatı desteklemek anlamında kışın bu zamanında doğal hayatta yaşayan hayvanların beslenmeleriyle ilgili problem olmasın diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz yemleme yapıyor. Bu çalışmalar ile alakalı hep birlikte yemleme yaptık. Bunun haricinde yaralı şahinlerimiz vardı. Onların salınımını beraber yaptık. Şimdi de bir süredir tedavi gören vahşi doğada bulduğumuz bu vaşağımızı tabiata hep birlikte saldık. Doğal hayatı destekliyoruz. Doğal hayatın devam etmesi için bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz her zaman gereğini yapıyor. Doğal hayatın devamı için bundan sonra da çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürecek" dedi.

Bakan Pakdemirli daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün alabalık üretim tesisini ziyaret etti. Burada yumurtlama dönemindeki balıkları sağdı. Pakdemirli son olarak Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan Dereceören Köyü'nü ziyaret ederek burada köylülerle sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karşılama

-Yem bırakması

-Hayvanları doğaya salması

-Açıklama

-Balık sağması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

==============================

Ergün Atalay: Hükümet hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili, "Sayın bakanın açıklaması var 'iki taraf anlaşsın' diye. Biz mümkün değil işverenle nasıl anlaşacağız. Devleti idare edenler hükümet, bakanlık, hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz" dedi.

Yeni yıla madencilerle girmek üzere Zonguldak'a gelen Atalay, ilk ziyaretini Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) yaptı. Atalay'ı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Zonguldak'ın iklimiyle, doğasıyla ve coğrafyasıyla zor bir kent olduğunu ifade eden Atalay, "Maden dendiği zaman Türkiye'nin her yerinde maden olsa da toplumun aklına benim de aklıma Zonguldak geliyor. Burada olmamızın sebebi de bu. Burada arkadaşlarımızla madende yemek yiyeceğiz. Sıkıntımız var mı var. Sorunlarımız var mı var. İnşallah sorunlarımızın büyük bölümünü 2020 yılında çözerizö dedi.

Geçen hafta Zonguldak'taki kaçak ocakta hayatını kaybeden iki işçiyle ilgili Atalay, "Kapalı ocağı açıp orada bir işçi can veriyorsa, iş kazasından ölüyorsa bu iş kazası değil iş cinayetidir. Silahla adam öldürdün ya da kapalı ocağı açıp adam çalıştırdın aynı şey. Ben bunu 3 yıldır dillendiriyorum. En son geçen hafta iki arkadaşımız öldü. Bazı işverenlerimiz tüm kurallara uyuyorlar ama bazıları daha fazla kazanma uğruna insanları içeride öldürmeye devam ediyorlar. Bu cezalar, demek onlara az geliyor. Bu cezaları artırmak lazımö diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretle ilgili de konuşan Atalay, kendilerine bağlı sendika üyelerinin asgari ücretten fazla ücret aldıklarını, asıl sorunu sendikalaşamayan mesleklerde çalışan işçilerin yaşadığını söyledi. Akaryakıt istasyonunda çalışan, esnafın yanında çalışan, AVM'de çalışan işçilerin hiçbir sendikaya üye olmadığını ancak onların da haklarını savunduklarını anlatan Atalay, şöyle dedi:

"2 bin 578 açıkladığımız zaman şimdi Zonguldak'ın köyündeki insan bilmez ki niye 80 değil diye düşünür. Elimizde bir veri var. Yoksulluk sınırı yaşam maliyeti. Bizim söylediğimizle alınan arasında bir uyum olsun istedik. Biz böyle olursa masada oluruz. Yoksa masada olmayız dedik. Maalesef bunun dışında yapacak bir gücümüz yok. Bir dahaki dönem sayın bakanın açıklaması var iki taraf anlaşsın. Biz mümkün değil işverenle nasıl anlaşacağız. Devleti idare edenler hükümet, bakanlık, hakimlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz. Anlaşma yaptıklarımız işverenlerde hiçbir asgari ücret alan yok. Hepsi asgari ücretin üzerinde alıyor. AVM'ye giriyor adam sabah, akşam çıkıyor. Asıl onlar modern madenci. Asgari ücret alıyorlar, güzel giyiniyorlar ama güneşi görmüyorlar. Onlara bir çare bulmak lazım. Biz yasama yürütme değiliz. Biz söylüyoruz. Onlara bir çözüm bulmak lazım."

TTK Ulaştırma ve Liman Palamar Servisi ile Zonguldak Valiliği'ni ziyaret eden Atalay, daha sonra TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

-Ergün Atalay'ın sendikaya gelmesi

-Konuşması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

==========================

1,5 milyon liralık mandırasına elektrik hattı çektiremedi

YOZGAT'ın Aydıncık ilçesinde, 1 milyon 500 bin lira harcayarak, büyükbaş hayvan yetiştirme işine giren Hamdi Bozkurt (34), 1 kilometre uzaklıktaki şebekeden mandırasına elektrik hattı çektiremedi. Bozkurt, "Şirket bize 1 kilometre mesafeden elektrik vermek için en az 5 abonenin bulunması gerektiğini söylüyor" dedi.

İnşaatlarda çalışarak biriktirdiği parayı ve babadan kalan mal varlığını büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işine yatıran Hamdi Bozkurt, iki kardeşiyle birlikte 3 yıl önce Avusturya'dan 50 damızlık simental cinsi büyükbaş hayvan getirerek, mandırasını kurdu. Bozkurt, devletten hibe almadan tesisine inşaat ve hayvanları satın alma bedeli olarak 1 milyon 500 bin lira harcama yaptı. Bozkurt, tesise elektrik çektirmek için proje hazırlatarak, elektrik kurumuna müracaat etti. Ancak elektrik şirketi, aynı yerde en az 5 abone olması gerektiğini söyleyerek, olumsuz cevap verdi.

Bozkurt, tesisin elektrik ihtiyacını şimdilik komşu tarladaki tarımsal sulama elektriğinden karşıladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bütün işlemlerimizi tamamladık, ruhsatımızı aldık. Ancak bir türlü elektrik ve suyumuzu alamadık. Elektrik hattı tesisimize 1 kilometre mesafede. Projemizi hazırlayıp ilgili elektrik kurumuna veriyoruz, ret cevabı geliyor. Belediye de suyumuzu vermiyor. Çok mağdur olduk. Komşumuz elektriği kestiği anda karanlıkta kalırız. Ayrıca her ay kayıp kaçak bedeli bin lira ödüyoruz. 600-700 lira da elektrik ücreti geliyor. Elektrik dağıtım şirketi bize bir kilometre mesafeden elektrik vermek için en az 5 abonenin bulunması gerektiğini söylüyor. Şahsi olarak trafo kurup, elektrik almamız maddi imkanlarımızı aşıyor. Biz 3 kardeş olarak bütün paramızı tesise harcadık. Hat parasını verecek durumumuz yok. Bunun için damızlık hayvanlarımızı satmamız gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mandıranın görüntüsü

-Ahırdan görüntü

-Büyükbaş hayvanlardan ve Hamdi Bozkurt'tan görüntü

-Hamdi Bozkurt'un konuşması

-Detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,