DHA YURT BÜLTENİ - 21

Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahta-Siverek karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Erol Kaplan (24) yönetimindeki 34 LL 0707 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Furkan Zencirci (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Adıyaman-Diyarbakır karayolu

-Devrilen otomobil

-AFAD ve Polis ekipleri

-Meraklı vatandaşlar

-Genel görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

============

Eskişehir'de kar yağışı

ESKİŞEHİR'de yeniden başlayan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürürken, son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Eskişehir'de hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, dün etkisini kaybeden kar yağışı akşam saatlerinde yeniden başladı. Kent kısa sürede beyaza büründü. Merkez Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi ekipleri sokaklarda temizlik çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de çevre yolun kar küreme tuzlama çalışmalarına devam etti. Meteoroloji verilerine göre kente son 24 saatte metrekareye 18 kilogram yağış düşerken, kar yağışının aralıklarla ve hafif şekilde devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Kar yağışı

-Sokakta yürüyenler

-Tramvay yolu ve kar yağışı

-Porsuk Çayı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

================

Balkondan düşerek ölen liseli Sedef, toprağa verildi

SİİRT'te dün akşam oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkondan düşerek yaşamını yitiren Sedef Yıldırım (16), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın 6'ncı katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen lise öğrencisi Sedef Yıldırım'ın cansız bedeni otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sabah saatlerinde kent merkezindeki Şeyh Musa Asri Mezarlığı'na getirilen Yıldırım'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Sedef Yıldırım'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Ambulansların görüntü

Acil Servisten

Siirt Morgunun görüntüsü

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

=============================

Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurdu

KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle Songül Çimen'e (55) ait müstakil evin çatısı uçtu.

Kentte gece saatlerinde saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar, Karacaoğlu Aşkale Sokak'ta 4 çocuk annesi Songül Çimen'in ait tek katlı müstakil evin çatısını uçurdu. Çatının hasar görmesiyle birlikte evde elektrikler de kesildi. Songül Çimen, zor durumda olduğunu söyleyerek, "Gece saat 02.00'de çatıyı rüzgar yerinden kaldırdı. Elektriğimiz şu an yok. Çok mağdur durumdayım. 2 engelli çocuğum var. Belediyeye haber verdim, gelip bakacaklarını söylediler, bekliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Çatı'dan detaylar

-Songül Çimen ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - Muhammed KISIR/ KAYSERİ

=============================

Beyaz eşyacılardan 'Herkes Kendi İşini Yapsın' eylemi

İZMİR'de bir araya gelen beyaz eşya satıcıları hipermarketlerin zincir mağazalarında her türlü ürünün satılmasına tepki gösterdi. Kırtasiyeciler, ayakkabıcılar, oyuncakçılar gibi farklı meslek gruplarından da destek aldıklarını söyleyen İzmir Beyaz Eşyacılar Derneği Başkanı Metin Aztekin, yetkililerin önlem almaması durumunda mart ayından itibaren Türkiye'nin her yerindeki beyaz eşya mağazalarının vitrinlerine 'Herkes Kendi İşini Yapsın' sloganının yazılı olduğu pankartlar asacaklarını duyurdu.

İstanbul, Mersin, Eskişehir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep ve Karamanmaraş'tan Beyaz Eşya Satıcıları Dernekleri üyeleri, İzmir Ticaret Odası Ev Aletleri Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya gelerek, sektörün yaşadığı sıkıntıları konuştu. Toplantıda yapılan basın açıklamasında, zincir marketlerin her türlü ürünü satıyor olmasına tepki gösterildi. Toplantıda beyaz bir tahtaya 'Herkes Kendi İşini Yapsın' yazıldı. Üyeler adına açıklama yapan İZTO Meclis ve 26. Grup üyesi Metin Aztekin Türkiye'deki esnafın giderek işsizlikten kepenk kapattığını aktararak "Esnaf iş yapacak ki evine baksın, yeni ürünler alsın, vergi verip ülkeye katkı sağlasın. Avrupa'da AVM'lerin hiçbiri şehir içinde değildir. Eğer bunları şehir içine alırsanız ve zincir marketlere geniş davranış özgürlüğü verirseniz, esnaf kepek indirir. En zengin semtlerden Alsancak'ta dahi birçok dükkan bugün kapalı, boş, satılık. Bu süreç giderek büyüyor. Bugün artık mahallede terzi yok, kasap yok, bakkal yok. Çünkü insanlar çarklarını çeviremiyor. Tüm Türkiye'den esnaflar olarak bu süreçle ilgili önlem almaya karar verdik" dedi.

'MART AYINDAN İTİBAREN EYLEME BAŞLIYORUZ'

Süreçle ilgili beyaz eşya ticaretiyle uğraşanlar olarak iş birliğine giderek harekete geçme kararı aldıklarını aktaran Aztekin mart ayına kadar yetkililerin önlem almaması durumunda Türkiye'nin her yerinde vitrinlerine 'Herkes Kendi İşini Yapsın' sloganının yazılı olduğu pankartlar asacaklarını belirtti. Aztekin şöyle konuştu:

"Her zincir mağazada beyaz eşya satıldığını görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çirkinlik olmaz. Turşunun, yoğurdun yanında beyaz eşya satılmaz. Türkiye'nin her yerinden beyaz eşyacılar olarak büyük bir iş birliğine girdik. Bizim sektörümüz bu durumdan tek başına zarar görmüyor. Ticaret kanunumuza aykırı bir iş yapılıyor. Belli sınırlar içinde ticaret yürütülür. Ancak zincir mağazalar bunun dışına taşıyor. 'Herkes Kendi İşini Yapsın' diye bir slogan belirledik. Türkiye'nin her yerinde beyaz eşya mağazalarının vitrinlerini bu slogan süsleyecek. Bu işe ayakkabıcılar, oyuncakçılar, halı grubu, kırtasiyeciler, lastikçiler, züccaciye esnafı bize destek oluyor. Defalarca biz bununla ilgili bakanlığa gittik ancak çözüm bulamadık. Bu nedenle mart ayından itibaren İzmir'den yayılarak bu protesto eylemine başlayacağız."

'ZİNCİR MAĞAZALAR ZARAR GÖSTERİYORLAR'

Aztekin, zincir mağazaların gıda ticareti üzerine kurulduğunu bunun dışındaki hiçbir ürünün satılmaması gerektiğini öne sürdü. Taleplerinin eski düzene dönülmesi olduğunu vurgulayan ve zincir mağazaların vergi levhalarının incelenmesi gerektiğini söyleyen Aztekin, normal vatandaşlardan az vergi verdiklerini ve zarar gösterdiklerini iddia etti. Metin Aztekin, "Bu firmaların zararlarını bizler, sizler, normal vatandaşlar ödüyor. Var olan perakende yasası doğru uygulanmıyor. Devletin bu süreçlere önlem alması gerekiyor. Her şeyin eski düzene dönmesi, herkesin kendi işini yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Toplantıdan görüntüler

Metin Aztekin'in açıklamalarından görüntüler

Herkes Kendi İşini Yapsın yazılı beyaz tahta görüntüsü

Haber- Kamera: Melis KARAKUZULU- Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

============================

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

ŞANLIURFA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlediği operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde eğitimli köpekle yapılan aramalarda 686 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 470 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------

Torbacı operasyonu için şubeden çıkan ekipler

Eğitimli köpekle evlerde yapılan arama

Ele geçirilen uyuşturucu malzemeleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 116MB