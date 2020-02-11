DHA YURT BÜLTENİ-21

Erbaa'da sarkıntılık iddiasıyla cinayete 1 tutuklama

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilinin yanında cesedi bulunan Durmuş Ay (60) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden Turgay Avkaş (40) tutuklandı. Cinayet şüphelisi Turgay Avkaş adliye girişinde basın mensuplarının sorularına 'nefsi müdafaa' diye cevap verdi.

Olay, Cumartesi günü gece saatlerinde Erek Mahallesi Kelkit Çayı yakınlarında meydana geldi. Bölgeden geçenler, park halindeki otomobilin yanında yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Durmuş Ay olduğu anlaşılan kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takipte Turgay Avkaş ve eşi Arzu Avkaş ile Ayhan. Ç., Halil.K., Mehmet A. ve İhsan K.'nın olay günü, ilçede tütün satışı yapan Durmuş Ay ile beraber oldukları saptandı. Operasyon düzenleyen ekipler, Turgay Avkaş ve eşi Arzu'yu Niksar'da, 4 kişiyi ise Erbaa'da yakalayarak gözaltına aldı.

Durmuş Ay'ın olay günü şüphelilerle birlikte Kelkit Çayı kenarında alkol alıp, eğlendiği tespit edildi. İlerleyen saatlerde Durmuş Ay'ın, Turgay Avkaş'ın eşi Arzu Avkaş'a sarkıntılık ettiği, çıkan kavgada Turgay Avkaş'ın Ay'ı dövüp, bıçakladığı önü sürüldü.

6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlılardan Turgay Avkaş basın mensuplarının cinayeti neden işlediniz? sorusuna 'Nefsi müdafaa' diye cevap verdi. Şüphelilerden Turgay Avkaş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arzu Avkaş, Ayhan. Ç., Halil.K., Mehmet A. ve İhsan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliyeden görüntü

-Şüphelinin görüntüsü ve konuşması

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA ( Tokat ),

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10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

KOCAELİ'de 'Silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan aranan T.M.C., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan hakkında 10 yıl ağır hapis cezası bulunan T.M.C.'nin İzmit'te olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından T.M.C. yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeye görütülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Ordu 'da 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

ORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen, 1 yolcu otobüsü, 2 TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Giresun- Ordu yönünde Piraziz-Gülyalı sınırında meydana geldi. 2 TIR ile 1 yolcu otobüsü ve 6 otomobil, yolda kar yağışı nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Ordu'da çeşitli hastanelere kaldırılırken, Giresun-Ordu yolu yaklaşık 1 saat süre ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle çekilmesi ve yolun tuzlanmasıyla trafik yeniden normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan TIR'dan görüntü

-Ambulans görüntüsü

-Trafik polislerinin çalışmasından görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Ülkücü gençler 'Damarlarındaki asil kanı kirletme' broşürü dağıttı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyesi gençleri, halka uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için 'Damarlarındaki asil kanı kirletme' yazılı broşür dağıttı.

İnegöl'de uyuşturucu ile mücadeleye farkındalık oluşturmak isteyen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyesi gençler 'damarlarındaki asil kanı kirletme' yazılı broşürleri ilçe halkına ve esnafa dağıttı. Ahmet Akyollu Caddesi'nde broşür dağıtan gençler, uyuşturucu ile mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunu söyledi. Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İnegöl İlçe Başkanlığı Ortaöğretim birimi yöneticisi Rıza Cincan, "İnegöl Ülkü Ocakları olarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir farkındalık çalışması başlattık. Bu farkındalık kapsamında bastırdığımız el broşürlerini vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu mücadele bizim için terörle mücadele kadar önemlidir. Bu bağlamda terörle mücadele ettiğimiz kadar, uyuşturucuyla da mücadele etmekte kararlıyız. Uyuşturucu ile kaybettiğimiz her can, terörde kaybettiğimiz bir candan farksızdır" diye konuştu.

İlçe esnafı Yılmaz Erdem, "Gençler git gide kötüye gidiyor. İnşallah Ülkü Ocakları bu işi önderliğinde çözeceğiz" dedi.

Broşürü inceleyen Tunahan Yılmaz ise "Uyuşturucu bir gençliğin kendisine verdiği zararlardan biridir. Bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Broşür dağıtımından görüntüler

-Vatandaşlara bilgi verirken

-Vatandaşlar röportaj

-Rıza Cincan röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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Muş 'ta okullara soğuk tatili

MUŞ'TA olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada Muş il ve ilçe merkezleri hariç okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi ve tipi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 11 Şubat 2020 Salı günü Muş İl merkezine bağlı köylerde (il merkezi hariç), Bulanık İlçesine bağlı köylerde (Bulanık merkez hariç), Malazgirt İlçesine bağlı köylerde (Malazgirt merkez hariç), Varto İlçe Merkezi ve bağlı köylerde, Korkut İlçesi taşımalı eğitim yapan köylerde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca bahse konu ilçe ve köylerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Şubat 2020 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Haber: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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