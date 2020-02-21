DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bariyere çarpan otomobilin kopan lastiğine çarptı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bariyere çarpan otomobilin kopan lastiğine arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu Adapazarı gişelerini yaklaşık 5 kilometre geçtikten sonra meydana geldi. İstanbul istikametine giden Beşir Cin yönetimindeki 06 MKL 71 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Otomobilin kopan lastiği yolun ortasına fırlayınca arkadan gelen Erdem Yücer idaresindeki 06 DF 5977 plakalı otomobil çarptı. Kaza nedeniyle 2 araç da hasar gördü. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. 112 Acil Sağlık ekipleri araçlarda bulunanları sağlık kontrolünden geçirdi. Kazada yaralanan olmadığı tespit edilince sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Bu arada, lastiği kopan otomobilin içinde ortalığa saçılan tütünü fark eden polis ekipleri, araçta arama yaptı. Araç sahibi, içeriye dökülen ürünün paket tütün olduğunu belirterek, polislere paketi gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekipleri olay yerine gidiş

-Olay yeri detay

-Polis ekipleri inceleme

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ SAPANCA( Sakarya ),

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Çamlıyayla 'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesindeki yatılı okulda eğitim gören 20 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilirken, akşam yedikleri yemeklerden alınan numunelerin incelenmek üzere laboratuara gönderildiği belirtildi.

Darıpınarı Mahallesi'ndeki Darıpınarı Şehit Oğuzhan Sezer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören 66 öğrenci, akşam yemeğinde nohut yahni, pilav ve yoğurt yedi. Yemeğin ardından 20 öğrenci, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenciler, dahiliye servisinde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Öğrencilerin akşam yedikleri nohut yahni, pilav ve yoğurttan alınan numunelerin incelenmek üzere laboratuara gönderildiği bildirildi.

Haber: Okan ÇALIŞKAN/ ÇAMLIYAYLA(Mersin),

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