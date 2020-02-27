DHA YURT BÜLTENİ - 21

MSB: İdlib 'de 2 şehit, 2 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir." denildi.

114 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'nın açıklamasında ayrıca, 1 hava savunma füze sistemi, 1 ZU-23 uçaksavar, 1 tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Haber : ANKARA,

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Samsun'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlip kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında Uzman Onbaşı Şükrü Elibol şehit düştü. Elibol'un şaadet haberi Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. 2 yıllık evli olan şehit askerin eşi Özlem Elibol'un 8 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuk bekledikleri öğrenildi. Özlem Elibol'un, 22 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, 'Babasından kızımıza hediyeleri' ifadeleriyle yaptığı paylaşımı yürekleri burktu.

Samsun Valisi Osman Kaymak da sosyal medya hesabından şehit haberini duyurdu. Vali Kaymak, paylaşımında, "Suriye'nin İdlip bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşerimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Haber: Ayhan AYDEMİR/ SAMSUN,

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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) baba ocağına ateş düştü.

Hacı Mustafa Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Zeynep Baykuş çiftine acı haberi yetkililer verdi. 3 çocuklarından biri olan Soner'in şehadet haberini alan Baykuş çifti gözyaşlarına boğuldu. Baba ocağına Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da eve akın etti.

Evli olan şehit Soner Enes Baykuş'un yarın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Balık tutmaya giden Suriyeli baba-oğul suda kayboldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Suriyeli Beşar Şireki (10), babası ile Aksu Çayı'nda balık tutarken dengesini kaybedip suya düştü. Bunu gören Necip Şireki (41) oğlunun peşinden suya atladı. Gözden kaybolan baba ile oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Narlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Necip Şireki oğlu Beşar ile Aksu Çayı'na balık tutmaya gitti. Bir süre sonra Beşar Şireki dengesini kaybederek suya düştü. Oğlunun suda çırpındığını gören baba Necip Şireki de Beşar'ı kurtarmak için hemen suya atladı ancak ikisi de gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suya giren dalgıçlar baba ve oğlunu aramaya başladı ancak bir sonuç alamadı. Havanın kararmasıyla ekipler arama kurtarma çalışmalarına ara verdi.

Necip Şireki ile oğlu Beşar'ı arama çalışmalarının sabah gün ağırmasıyla tekrar başlayacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dalgıçların suya girmesi

Aramadan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Bekçi, kaçan şüpheliyi vurdu

ANTALYA'da kavgaya karıştıktan sonra sahte kimlik beyan edip elinde bıçakla koşarak kaçan A.C., bekçi tarafından vuruldu. Yaralanan A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. 255 Sokak üzerindeki bir işyerinde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden bekçiler, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kişilere kimlik kontrolü yapıldığı sırada, A.C. adlı kişinin, üzerinde kendi fotoğrafı bulunan, başkası adına düzenlenmiş kimlik verdiği anlaşıldı. Bunun üzerine elindeki bıçağı bekçilere doğru çeken A.C., koşarak kaçmaya başladı.

A.C'yi kovalayan bekçiler durması için havaya 2 el ateş etti. Ara sokaklara doğru kaçmaya devam eden A.C., adı açıklanmayan bekçinin tabancasından çıkan kurşunla karın bölgesinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.C.'yi ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Sevk edilen çok sayıda polis ekibi olay yerinde incelemelerde bulunurken, boş kovanlar ise inceleme yapılmak üzere toplandı.

A.C.'yi vuran bekçi ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden

Çalışma yapan polisler

Boş kovan görüntüsü

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

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Konya'da 'Şivlilik' coşkusu

KONYA'da, üç ayların başlangıcı nedeniyle 'Şivlilik Günü' coşkusu yaşandı. Hava karardıktan sonra vatandaşlar dilek tutup kağıttan yapılmış fenerleri uçururken, ateş yakıp üstünden atlayarak üç ayların gelişini kutladı. 'Şivlilik' geleneği gereği sabah saatlerinde çocuklar kapı kapı dolaşıp, çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.

Konya yöresine özel 'Şivlilik Günü', üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili öncesi gerçekleşiyor. Büyükşehir Belediyesi de bugüne özel Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde 'Şivlilik ve Fener Alayı' programı düzenledi. Programı izlemeye gelenler kongre merkezinin dışında gelenek gereği kağıttan yapılmış fenerleri uçurdu. Sokak aralarında ise vatandaşlar genellikle lastikleri ateşe verip, üstünden atlayarak gönüllerince eğlendi.

Fatih Işıklar Mahallesi'nde meydanda toplananlar da yere boya döküp ateşe vererek üstünden atladı. Mahalle sakinlerinden Hasan Akyol, Konya'da ateş yakıp üstünden atlamanın üç ayların başlangıcının bir geleneği olduğunu belirterek, "Konya'da üç ayların başlangıcında 'Fener alayı' diye eğlence olur. Gençler, yaşlılar bu eğlenceye katkı sağlar. Bizde bu mahalle olarak katkı sağladık. Bu eğlence sadece Konya yöresinde yapılır. Mutluluk amaçlı bir eğlence yaptık. Ateş yaktık ve herkes ateşin etrafından topladı" dedi.

'Şivlilik' geleneği gereği sabah saatlerinde çocuklar kapı kapı dolaşıp çikolata, şeker ve bisküvi toplayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kağıttan yapılmış fenerlerin uçurulması

Ateş yakılması

Ateşten atlamaları

Röportaj

Haber-Kamera: İSmail AKKAYA/ KONYA,

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