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DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bingöl'de polislerden koronavirüs denetimiBİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında denetimler yapıldı.

28.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:58
DHA YURT BÜLTENİ - 21

Bingöl 'de polislerden koronavirüs denetimi

BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında kurulan yol kontrol uygulamasında denetimler yapıldı. Denetimlerin yapıldığı Bingöl-Diyarbakır karayolunda durdurulan toplu taşıma araçları kontrol edildi. Polis ekipleri, araçta yolcu kapasitelerinin İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda yüzde 50'ye düşürülüp, düşürülmediği, yolcular arasında 1 metre kuralına uyulup uyulmadığı ve 65 yaş üzeri yolcu taşınıp taşınmadığı uygulamaları denetlerken, sürücüler ve yolculara koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Görüntü Dökümü

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Denetimlerden görüntü

Durdurulan araçlar

Polis ekiplerinin yolcu ve sürücüleri bilgilendirmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 272 MB

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Koronavirüs taşıdıkları ihbar edildi, ateşleri yüksek çıkınca hastaneye götürüldüler

ANTALYA'da 3 kişinin bulunduğu araç elektronik posta üzerinden gelen koronavirüs taşıdıkları ihbarı üzerine kent girişindeki uygulama noktasında durduruldu. 3 kişi, ateşlerinin yüksek çıkması üzerine araçtan indirilmeden hastaneye getirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Antalya- Kemer yolu üzerinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne elektronik posta yoluyla yapılan ihbarda, 2 hafta önce Almanya'dan gelen ve koronavirüs taşıdıkları öne sürülen isimleri açıklanmayan 3 kişinin 34 CRT 638 plakalı araçla Antalya'ya doğru yola çıktığı belirtildi. İhbar üzerine polis ekipleri, plakası belirtilen aracı Antalya girişindeki Sarısu uygulama noktasında durdurdu.

ATEŞLERİ YÜKSEK ÇIKTI

Araçtaki 3 kişinin inmesine izin vermeyen polis ekipleri, sağlık görevlilerini olay yerine çağırdı. Bir süre sonra aracın bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri araçtaki 3 kişinin ateşlerini ölçtü. Ateşleri yüksek çıkan, 3'lü araçtan indirilmedi. Yapılan görüşme sonucunda araçta bulunan kişiler tedbir amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmesine karar verildi.

POLİS ESKORTUYLA HASTANEYE GETİRİLDİLER

3 kişiye, bulundukları araçla ambulansı takip ederek hastaneye gelmeleri söylendi. Araca yol boyunca polis ekipleri eşlik etti ve diğer araçları yaklaştırmadı. Hastane girişinde yeni maske verilen 3 kişiye, eldiven de taktırıldı. 3 kişi burada kontrole alındı.

YAPTIRDIKLARI TEST NEGATİF ÇIKMIŞ

Diğer yandan, araçtaki kişilerin Kemer'de kaldıkları evde 14 gün kendilerini karantinaya aldığı, 14 günün sonunda test yaptırdıkları ve test sonuçları negatif çıktığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kişilerin araba içinde gidiş detayı

Ambulans detay

Hastane önünde kişilerin araç içi detayları

Kişilerin araçtan inmesi detay

Kişilerin Akdeniz Üniversitesi aciline girişleri

Hastane önünde kişilerin eldiven ve maske takması detay

Akdeniz Üniversitesi Acil detayları

Genel detaylar

320 MB/// 02.51"

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs seferleri durduruldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle şehirler arası otobüsle seyahatin valilik izniyle yapılması kararının ardından Diyarbakır'da şehirlerarası otobüs terminalinde seferler durduruldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceği açıklanmasının ardından Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (DİŞTİ) otobüs seferleri durduruldu. DİŞTİ'de faaliyet gösteren otobüs firması yetkilisi Askeri Özkaçar, Diyarbakır'da bazı otobüs firmaları seferlerini 3 gün önce durduğunu ifade ederek, İçişleri Bakanlığı'nca alınan kararının ardından bugün saat 17.00'den itibaren tüm seferlerin iptal edildiğini söyledi.

Öte yandan, terminalin giriş ve çıkışları polis ekiplerince kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü

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Otogardan görüntü

Park halindeki otobüsler

Muhabir Selim KAYA anonsu

Röportajlar

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 282 MB

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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Bingöl, Polis, Güncel

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