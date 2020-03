DHA YURT BÜLTENİ- 21

Denizli 'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Aydın- Denizli yolu Kumkısık Mahallesi kavşağında meydana geldi. Denizli yönüne giden Mehmet Gürpınar yönetimindeki 20 AVK 25 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan İsmail Alay'ın (39) kullandığı 35 YFH 78 plakalı otomobille, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada İsmail Alay yaşamını yitirirken, Mehmet Gürpınar ile Melahat Gürpınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından İsmail Alay'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Alay'ın arkadaşına otomobil almak için Denizli'nin Serinhisar ilçesine gittiği, daha sonra kendi otomobiliyle İzmir'e dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, tali yoldan çıkıp kavşağa girmeye çalışan İsmail Alay'ın kullandığı otomobille diğer otomobilin çarpışma anı yer alıyor. Ayrıca kamera kaydında mahallede bağlı olan bir köpeğin kaza anına kadar sakin şekilde beklediği ancak kazayla birlikte hareketlenip havladığı görüldü.

KAZA ANINDA CAMİDEN EVDEN ÇIKMAYIN ANONSU

Kazanın ardından çok sayıda vatandaş da olay yerine toplandı. Bu sırada olay yerine yakın olan camiden de vatandaşlara koronavirüs salgını nedeniyle 'Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın' anonsu yapıldı ancak uyarıyı dikkate alan olmadı. Olay yerinde araçların kaldırılmasıyla vatandaşlar da evlerine döndü.

Sahte temizlik ürünü baskını: 2 gözaltı

ANTALYA'da, piyasaya sahte temizlik ürünü süren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi üzerinde bulunan metruk bir gecekondu ile önünde bulunan kamyonette arama yaptı. Aramada çeşitli markalarda toplam 1514 kilo sahte toz deterjan, çeşitli markalarda toplam 160 litre sahte şampuan, üzerinde üretim yeri ve seri numarası bulunmayan 1300 adet maske, 83 adet farklı markaların boş deterjan paketi, ambalaj poşetlerinin ağzını yapıştırmak için kullanılan 2 adet makine ve tartı, üzerinde çeşitli çay markalarının bulunduğu rulo halinde beyaz renkte fosforlu 805 adet bandrol ve 14 adet sticker ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.H. ve H.R.D. gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında, 'Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma' ve 'Sınai Mülkiyet Kanunu'na Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Anne ve 3 çocuğu yangından son anda kurtarıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan anne ve çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 21.15 sıralarında ilçeye bağlı Özyurt Mahallesi Çanakkale Sokak'taki Gökhan İnce'ye ait evin mutfak kısmında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden anne Özge İnce, 112 Acil Çağrı Hattı'nı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında ailenin çocuklarından Emre, mahsur kaldığı banyodan vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek, daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Yangından son anda kurtarılan anne, çocukları Emir ve Engin İnce, itfaiye ve sağlık ekiplerince evden çıkarıldı. Turgutlu Devlet Hastanesinde tedaviye alınan anne ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba Gökhan İnce'nin yangın sırasında işte olduğu belirtildi.

Ekipler, yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Tramvay yolunda atla yolculuk yapan kişi: At beni kaçırdı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sokakta gördüğü bir ata binen kişinin tramvay yolunda yaptığı yolculuk, bir vatandaş tarafından görüntülendi. İsmi öğrenilemeyen kişi, at tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

Konak ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde, otomobiliyle seyir halinde olan vatandaş, tramvay yolunda at ile yolculuk yapan başka bir kişiyi görüntüledi. İddiaya göre, sokakta bulduğu atı durdurmak için üzerine binen kişi, at tarafından kaçırıldı. Tramvay yoluna giren at burada koşarken, yoldan geçen başka bir vatandaş ise cep telefonu ile saniye saniye olayı görüntüledi. Otomobildeki vatandaşın, 'Sen mi onu kaçırdın, o mu seni' diye sorusu üzerine ata binen vatandaşın 'O beni kaçırdı' dediği görüntülerde yer aldı.

Polis, halkı 'koronavirüs'e karşı oyun havasıyla uyardı

ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus ekipleri Yayla Mahallesi'nde devriye görevi yaparak, koronavirüs salgını nedeniyle halkı dışarı çıkmamaları konusunda anons yapıp uyardı. Polis aracından, "Sevgili Zonguldak halkı, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz için hayati derece önemlidir" diye anons yaparak halkı uyaran ekipler, Fener Semtinde ise vatandaşlara moral vermek için oyun havası çaldı. Polis aracından yükselen 'Ankara'nın bağları' şarkısıyla oynayan polislere mahalleli de pencere ve balkonlardan eşlik etti.

