DHA YURT BÜLTENİ - 21

PKK'lı teröristler işçi servis aracına saldırdı: 1 işçi şehit, 2 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki Dibek Mahallesi kırsalında inşa edilen karakolda çalışanları taşıyan servis aracına PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda inşaat mühendisi Mazlum Güzenoğlu (30) şehit oldu, 2 işçi yaralandı.

Nusaybin ilçesindeki Dibek Mahallesi kırsalında yapımı süren karakolda çalışan 7 kişinin yer aldığı servis aracına saat 15.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Teröristlerin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 7 işçiden 3'ü yaralandı. saldırınan ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan inşaat mühendisi 2 çocuk babası Mazlum Gözenoğlu, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Diğer 2 yaralının tedavileri sürüyor.

Güvenlik güçlerince, saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Haber: Nezir GÜNEŞ/ NUSAYBİN( Mardin ),

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Yüksekova'da nisan karı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Kar nedeniyle 6 köy ve mezralarında yollar ulaşıma kapandı.

Yüksekova ilçesinde yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kısa sürede ilçe beyaza bürünürken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 4, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle ilçeye bağlı 6 köy ve bağlı mezralarda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışından detaylar

-Kar yağışından beyaza bürünen araçlardan detaylar

-Şehir merkezinden detaylar

-Vatandaşlardan röportajlar

-Aracının üzerindeki karları temizleyen vatandaş

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),

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Marmaris'te sokakta spor yapmak, bisiklet sürmek ve iki kişi yürümek yasaklandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Umumi Hıfsızsıhha Meclisi' tarafından alınan kararla koronavirüs tedbirleri kapsamında 'ferdi, toplu yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekmek ve sportif faaliyetler' yasaklandı. Polis ekipleri, yürüyüş yollarını şerit ile kapatarak spor yapanları ve bisiklet sürenleri evlerine gitmeleri için uyardı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında kurulan 'Umumi Hıfsızsıhha Meclisi' tarafından saat 18.00'de alınan kararla ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede 'ferdi, toplu yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekmek ve sportif faaliyetler' yasaklandı. Polis, alınan kararın ardından Kordon, Atatürk, Kemal Elgin ve Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 10 kilometrelik bisiklet yoluna girilmez yazısı bulunan şerit çekti. Yunus polisleri ve polis araçları devriye gezerek spor yapanlara, bisiklet binenlere ve iki kişi dolaşanlara karar hakkında bilgilendirme de bulanarak evlerine gitmelerini söyledi.

Bir inşaat firmasında çalışan Hamdi Göçer ise, "İşime bisikletle gidip geliyorum ve işlerimi görüyorum. Şimdi bu yasakla bisikleti sırtıma mı alıp gideyim? Resmen gülüyorumö dedi. Geçen hafta Marmaris sahil yürüyüş yolu ve plajlara 'girilmez' şeritleri çekilerek girişler yasaklanmıştı. Polis ekipleri, Kabahatler Kanununa göre, emre aykırı davranışta bulunan kişi başı 11 vatandaşa 387'şer lira para cezası kesti.

Gece saat 00.00'dan itibaren kurallara uymayan vatandaşlara uyarı yerine cezai işlem başlatılacağı da bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bisiklet yollarına girilmez şeridi çeken polisler genel ve detay görüntü

-Bisiklet yolu dışında bisiklet ile dolaşan vatandaşlar

-Bisiklet süren vatandaşları uyaran polisler

-Bir inşaat firmasında çalışan Hamdi Göçer ile röportaj

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),DHA)

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Cezayir'deki Türk vatandaşları Samsun'a getirildi

CEZAYİR'de bulunan 555 Türk vatandaşı, 2 uçakla Samsun'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, ardından otobüslerle karantina altında tutulacakları yurtlar için Tokat ve Amasya'ya götürüldü.

Cezayir'de bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri kapsamında 555 kişi, iki uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı. Grupta, yüksek ateş belirtisi saptanan bazı Türk vatandaşları ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Cezayir'den gelen ve otobüslerle Tokat ve Amasya'ya götürülmek üzere yola çıkan Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.

555 Türk vatandaşından 320'sinin Tokat'ta, 235'i ise Amasya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştirileceği belirtildi. Ancak hangi gruptan kaç kişinin hastaneye kaldırıldığı konusunda bilgi verilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uçaktan detay

-Sağlık ekiplerinin uçağa girişi

-Türk vatandaşlarının uçaktan inişi

-Otobüslerle havalimanınıdan gidişleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ SAMSUN,

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Emekli maaşının 650 TL'sini bağışladı

ADIYAMAN'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek isteyen Yusuf Turgut (72), aldığı emekli maaşının 650 TL'sini kampanyaya bağışlamak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.

Adıyaman'da oturan emekli Yusuf Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, emekli maaşının bir kısmını vererek destek oldu. 65 yaşından büyük olduğu için evden çıkamayan Turgut, Adıyaman Valiliği'nce oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak kampanyaya destek vereceğini söyledi ve grubu yaşadığı Siteler Mahallesi'ndeki evine davet etti. Turgut eve gelen görevlilere çektiği 1600 TL'lik emekli maaşının 650 TL'sini kampanyanın destek hesabına yatırılması için teslim etti. Parayı alan görevliler, kampanya hesabına yatırarak Turgut'a bilgi verdi.

Emekli bir vatandaş olarak bu kervana kendisinin de katkıda bulunmak istediğini belirten Yusuf Turgut, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yurt genelinde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' 'Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli bir vatandaş olarak bir nebze de olsa destek olmak ve bu çorbada bizim de tuzumuzun olması için emekli maaşımdan 650 TL bağışlıyorum. İnsanlarımızın birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde vatanımızın ve milletimizin hem görev olarak hem de maddi olarak yanındayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yusuf Turgut'tan parayı teslim almaları

PTT şubesi

Para yatırılması

Yusuf Turgut'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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Bursa'da 2 bin 300 yıllık Tevrat ele geçirildi: 4 gözaltı

BURSA'da, alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı satmaya çalışan 1 kişiyi suçüstü yakaladı. Değerinin yaklaşık 600 bin dolar olduğu belirtilen Tevrat bilirkişi tarafından incelemeye alınırken, olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde A.E. isimli tarihi eser kaçakçısının 2 bin 300 yıllık Tevrat'ı satmak için müşteri aradığı istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyle irtibata geçti. Tarihi eser kaçakçısını yakın takibe alan ekipler bir yandan tarihi Tevrat için pazarlık yaparken diğer yandan da diğer alıcıları tespit etti.

Kaçakçılarla ilgili istihbarat çalışması yapan ekipler, Tevrat'ın satışının gerçekleştirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Satışın yapıldığı eve operasyon düzenleyen ekipler, Tevrat'ı satmaya çalışan A.E. ve alıcılar S.M. H.Y. O.K. isimli şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına alındı.

Yapılan bilirkişi incelemesinde Tevrat'ın 600 bin dolar değerinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tevrat'ın jandarmada sergilenmesi

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

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Virüsle mücadele için günde 17 bin maske, 200 tulum üretiyorlar

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimleri Kursu'nda (KO-MEK), koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları ve belediye personeli için 19 merkezde maske ve koruyucu tulum üretimi yapılmaya başlandı. 200 kişilik personelin çalıştığı atölyelerde günlük üretilen 17 bin maske ve 200 koruyucu tulum, sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimleri Kursu bünyesinde bulunan atölyelerde koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve personel için maske ve koruyucu tulum üretimi yapılmaya başlandı. Toplamda 19 merkezde yapılan üretimlerde, günlük 17 bin maske ve 200 koruyucu tulum üretiliyor. Üretilen tulumlar, yapılan sterilizasyon işlemlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

'İNŞALLAH MİLLETÇE BU SÜRECİ BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'

Üretim yapılan tesislerden biri olan Gülen Yüzler'in imalathanesini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Güdoğdu, bu zorlu süreçte herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, "Çalışan arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Burada maske üretiyorlar. Toplam 19 merkezimizde 200'e yakın çalışma arkadaşımız, sağlık çalışanları ve kendi personelimiz için günlük 17 bin tane maske ve 200 tane tulum üretiyor. Onlardan Allah razı olsun, emekleri için çok teşekkür ediyorum. Biz üst yöneticiler olarak onların arkasındayız. Her türlü taleplerini elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Maske ve tulumlar burada üretildikten sonra Sağlık Sosyal Daire Başkanlığımıza gidiyor. Dairemizde Sağlık İl Müdürlüğümüze veriyor. Onlarda sterilizasyon çalışmasını yaptıktan sonra sağlık çalışanlarımıza dağıtıyor. İnşallah milletçe bu süreci birlikte atlatacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Üretim yapılan atölyelerden görüntü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Güdoğdu'nun konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli),

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Mardin'de koronavirüsten koca öldü, eşi yoğun bakımda (2)

EŞİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, koronavirüs teşhisiyle 10 gün önce tedaviye alındıktan sonra bu sabah saatlerinde yaşamını yitiren Cahit Çetin'in (68) eşi Verdi Çetin (60) de akşam saatlerinde doktorların çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastaneden alınan Verdi Cetin'in cenazesi, Kızıltepe ilçesindeki kırsal Öğrencik Mahallesi'ndeki mezarlıkta eşi Cahit Çetin'in yanında toprağa verildi.

Öte yandan, Çetin çiftinin 16 çocuğu ve torunlarının evde karantinası sürüyor.

Haber: MARDİN,

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1179 araçtaki 2 bin 809 kişi, Antalya sınırından geri gönderildi

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Antalya'da ikameti bulunanlar ve ticari taşımacılık yapan araçlar dışında kente girişlerin 1 Nisan'dan itibaren yasaklanması üzerine bu kapsamda bugün 1179 araçtaki 2 bin 809 kişinin şehre girişine izin verilmedi.

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Antalya il sınırlarında sayısı 4 olan Yol Kontrol Noktalarının sayısı 13'e çıkarıldı. Jandarma ve polisin müşterek olarak faaliyet gösterdiği yol kontrol noktalarında 24 saat aralıksız denetimler sürüyor.

Kente diğer illerden girişlerin gerçekleştiği Kaş, Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı, Aksu, Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya ve Gazipaşa'da bulunan yol kontrol noktalarında seyahat izni olan otobüsler, kamyonlar, çiftçilik, hayvancılık ve ticaretle uğraşan ve ikametgahı Antalya'da olanların dışında yabancı plakalı araçların Antalya'ya girişine izin verilmiyor. Şehre girişine izin verilen vatandaşların ise ateşleri ölçülüyor ve 14 gün evde kendilerini karantinada tutmaları gerektiğinin tebligatı yapılıyor. Tebligata uyup 14 gün evde kalacağını beyan eden vatandaşlar kente girebiliyor.

Jandarma ve emniyete bağlı İstihbarat, Kaçakçılık, TEM, Trafik ve komandoların destek verdiği uygulamalarda bugün güvenlik güçlerince 1211 araçtaki 1706 kişinin ateşleri kontrol edildi. Bu araçlarda 14 gün evlerinde karantinada kalacaklarını taahhüt eden vatandaşlar Antalya'ya kabul edildi. Ancak şehre giriş şartlarını taşımayarak yasağa takılan 1.179 araçtaki 2 bin 809 kişinin girişine izin verilmeyip geldikleri yöne geri dönmeleri sağlandı.

1 Nisan'da Türkiye'de ilk defa Antalya'da başlatılan bu uygulama 30 Büyükşehir'i kapsayacak şekilde genişletildi.

Haber: ANTALYA,

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Kaynak: DHA