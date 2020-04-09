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DHA YURT BÜLTENİ - 21

Güvenlik güçleri, 5 sivili şehit eden teröristlerin peşinde (2)5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDADiyarbakır'ın Kulp ilçesinde, dün sabah ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan güvenlik güçleri 6...

09.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:21
DHA YURT BÜLTENİ - 21

Güvenlik güçleri, 5 sivili şehit eden teröristlerin peşinde (2)

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, dün sabah ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan güvenlik güçleri 6 şüpheli belirledi. Ekipler şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, evinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Haber: DİYARBAKIR,

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Van'da, umreden dönen bir kişi koronavirüs nedeniyle öldü, mahalle karantinaya alındı

VAN'ın Saray ilçesinde, umreden bir süre önce dönen ve Isparta'da alındığı karantinada koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin 3 Nisan günü ilçeye bağlı Çaybağı Mahallesi'ne gelmesi ve burada bugün vefat etmesi üzerine, mahalle karantinaya alındı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Saray İlçesi Çaybağı Mahallesinin 25 haneli ve 450 nüfuslu Aşağı Kömeevleri yerleşkesi, Umreden bir müddet önce dönen ve Isparta'da karantinaya alınan Koronavirüs testi pozitif olan bir vatandaşımızın 3 Nisan 2020'de Mahalleye gelmesi ve bugün vefat etmesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alınmıştır" denildi.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

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Kontrolden çıkan TIR devrildi, dorsesindeki talaş yola saçıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu dorsesindeki talaş yola saçıldı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa- Ankara Karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Köprülü kavşaktan Bursa- Ankara Karayoluna giren Eyüp Kaygısız (53) yönetimindeki 43 PL 430 plakalı talaş yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR'ın dorsesinde yüklü talaş yola saçılırken, Kaygısız şans eseri kazadan yara almadı. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı kapanırken, trafik ekipleri ulaşımı tek şeritten sağladı. Polis ekipleri, TIR'dan akan yağı, tehlike oluşturmaması için yola dökülen talaşla kapattı.

Devrilen TIR'ın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda kaldırılmasıyla yol normale döndü.

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Kulp, Güncel
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