DHA YURT BÜLTENİ - 21

Resulayn ve Tel Abyad'da, koronavirüs yasakları

ŞANLIURFA'nın karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn ile Tel Abyad kentinde koronavirüs salgınına karşı alınan 60 yaş üstü ve 18 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Silahlı ve motorize yerel polisler, sokakları dolaşarak anonslarla yasağı duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, koronavirüs tedbirlerinin alındığı Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şimdiye kadar Covid-19 vakasına rastlanmazken, bölgenin izole kalması için de çaba gösteriliyor. Salgın henüz Türkiye'ye ulaşmadan önce Suriye tarafı ile irtibatı kesilen Tel Abyad ve Resulayn'da alınan tedbirlerle izole edilen bölgede, Türkiye'de alınan tedbirlerin aynısı uygulanmaya devam ediyor. Okulların Türkiye ile eş zamanlı tatil edildiği bölgede hastaneler, sağlık ocakları ve kamu kurumlarına giriş çıkışlarda sağlık kontrolleri yapılıyor. Lokantalar, kahvehaneler ve halkın toplu bulunduğu iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurularak sadece paket servis yapan iş yerlerine müsaade edilen bölgede, halkın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması anons ediliyor. Tel Abyad ve Resulayn yerel polis teşkilatının motorize ekipleri, her iki ilçede de sokak sokak dolaşarak halkın evlerinden çıkmaması, zorunlu olarak çıkılması gerektiğinde ise maske kullanılması çağrısında bulunuyorlar.

Yerel polisler tarafından Arapça ve Kürtçe anonslarda, "Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu nedenle 18 yaş altı ve 60 yaş üstü sokağa çıkan kişiler hakkında yasal işlem ve para cezası uygulanacaktır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yasak duyrusunu yapan yerel polis gücü

Silahlı yaya polisler devriye gezmesi

Motorize yerel polis ekipleri megafonla anons yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, 2 gün sonra bulundu

DENİZLİ'de koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan, Emrehan K. hastaneden kaçtıktan 2 gün sonra polis ekipleri tarafından sokakta bulundu. Emrehan K. yeniden hastaneye götürüldü.

Geçen pazar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Servergazi Devlet Hastanesi'ne başvuran Emrehan K. (23), koronavirüs şüphesi taşıdığı için izolasyon bölümünde tedavi altına alındı. Akşam saatlerinde sağlık çalışanları, Emrehan K'nin odasında olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. Emrehan K. bugün polis ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'nde bulundu. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, Emrehan K'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Özel kıyafetli sağlık personelleri, Emrehan K'yi ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine götürdü. Emrehan K'ye hastanede koronavirüs testi yapıldığı, sonucu belirleninceye kadar izolasyon bölümünde kalacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Emrehan K'nin ambulansa binmesi

Haber – Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bursa polisinden caddelerde eş zamanlı 'Evde kal' çağrısı

BURSA'da, eş zazanlı olarak işlek caddelerde devriye görevi yapan yunus timleri, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, kentin önemli noktalarında devriye görevi yaptı. Yunus timleri, Bursa'nın en işlek caddeleri arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi, Darmstad Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi'nde eş zamanlı olarak yaptıkları uygulamada yoldan geçen vatandaşlara, 'Evde kal' çağrısında bulundu. Vatandaşları süreç hakkında bilgilendirerek uyarılarda bulunan yunus timleri, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını ve uzmanların uyarılarını da dikkate almalarını istedi. Ayrıca vatandaşların maske takıp takmadığı da kontrol edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin çağrılarından detaylar

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, , Kamera: BURSA,

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Evden çıkamayan kadının tarlasını jandarma sürdü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Fatma Gencer'in (67) tarlasını sürerek ekime hazırladı.

Besni'ye bağlı Şambayat Beldesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Fatma Gencer, tarlasının sürülmesi gerektiğini ve parasının olmadığını belirterek jandarmadan yardım istedi. Talep üzerine jandarma ekipleri Gencer'in 5 dönümlük arazisini traktörle sürerek ekime hazırladı. Gencer, tarlasını ekime hazır hale getiren jandarmaya teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bahçe

Jandarma ekipleri

Ekiplerin tarlayı sürmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN-

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Pazar yerine dalarak 5 araca çarpan otomobilde içki şişeleri bulundu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otomobiliyle semt pazarına dalan E.K., kazanın ardından kaçmaya çalışırken 5 araca çarptıktan sonra esnaf tarafından yakalandı. Otomobilinde içki şişesi olduğu görülen E.K., polise teslim edildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atalar Mahallesi'nde bulunan semt pazarında meydana geldi. E.K. yönetimindeki 16 EE 987 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu semt pazarına daldı. Otomobilin pazara girmesiyle, vatandaşlar sağa- sola kaçışırken, E.K. ise kullandığı otomobille pazar yerinden kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 50 metre ilerleyen ve bu sırada pazar yerinde bulunan 5 araca da çarpan E.K., pazar esnafı tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Olayda pazar esnafı İsmail Yavuz elinden hafif şekilde yaralanırken, otomobilinde bira şişesi de olduğu görülen E.K. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.