Dha Yurt Bülteni 22

15 Kasım 2018 Perşembe 21:57



15 Kasım 2018 Perşembe 21:57

AK PARTİ'Lİ MİLLETVEKİLİNİN AMCASI EVİNDE ÖLÜ BULUNDUİSVİÇRE'den 3 gün önce Karaman 'a gelen ve kendisinden haber alınamayan Recep Eser (56), evinde ölü bulundu. Recep Eser'in AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser 'in amcası olduğu öğrenildi.Olay, saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi 1280 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in İsviçre 'de yaşayan amcası Recep Eser, 3 gün önce Karaman'daki evine geldi. Yalnız yaşayan Eser'den haber alamayan yakınları bugün polis ve sağlık ekipleri ile birlikte eve geldi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Recep Eser'in hayatını kaybettiği belirledi. Ekipler evde yaptıkları ilk incelemede boş ilaç kutularına rastladı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Eser'in cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyarak Eser'in evinin önüne gelen AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ve yönetim kurulu üyeleri yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü dökümü:----------------------------------Olay yeri inceleme ekiplerinin eve girişi-Evin önünden polis ve ambulanslardan detayHaber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,)=======================================KONYA'DA ÜST GEÇİDİN MERDİVENLERİ ÇÖKTÜ: 1'İ ÇOCUK 2 YARALIKONYA'da yaya üst geçidinin merdivenlerinin çökmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu Caddesi okullar bölgesindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Üzerinde yayalar yürüdüğü sırada üst geçidin ayaklarından bir tanesindeki merdivenlerde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme esnasında merdivenlerde olan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, iftaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. 2 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Göçen merdivenin altında inceleme yapan iftaiye ekibi, enkaz altında kimsenin olmadığını tespit etti. Merdivenlerin olaydan kısa bir süre önce çevrede bulunan okullardaki öğrencilerin geçtiği sırada çökmemesi ise olası bir faciayı önledi.Kaza sonrası köprünün çökme ihtimaline karşın çevreyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu nedenle çevreyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan incelemelerin ardından trafiğin tekrar açılıp açılmayacağına karar verileceği öğrenildi.KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA Konya 'da, yaya üst geçidi merdivenlerinin çökmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Konya Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:"Bugün akşam saatlerinde Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 25 yıllık olan yaya üst geçidinin merdiveninin bir bölümü yıkılmıştır. Olay üzerine hemen harekete geçen ekiplerimiz yolu trafiğe kapatarak müdahale etmiştir. Şehrimize yürüyen merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri kazandıran belediyemiz, şehir merkezinde bulunan 3 eski yaya üst geçidinin yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılması için bir çalışma yürütmekteydi. Bu olay sonrası yenileme çalışmalarımıza hız vereceğiz. Olayın yaşandığı yaya üst geçidi, can ve mal kaybına mahal vermemek için en kısa zamanda gerekli önlemler alınarak yıkılacak, yol trafiğe açılacak ve yeni bir yaya üst geçidi yapılması için hemen ihaleye çıkılacaktır. Yıkım tamamlanıncaya kadar Beyşehir Çevre Yolu Teknik Lise yolunu kullanan sürücülerimizin alternatif yolları tercih etmeleri gerekmektedir."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGörgü tanıkları röportajÜst geçitten detaylar İtfaiye ve polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasıGenel ve detaylarTolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, -==================================OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDIBURSA'nın İznik ilçesinde, iddiaya göre kontrolsüz 'U' dönüşü yapan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında İznik- Bursa karayolu eski Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Kubilay Ş. (35) yönetimindeki 16 ACP 576 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolsüz 'U' dönüşü yaptığı sırada plakası olmayan İbrahim C. (25) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim C. ile arkasında bulunan Nevzat U. (29) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Kubilay Ş., ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜLÜ HABER--------------------------------Görüntü Dökümü:-Olay yerinden görüntüler-Yaralılardan Görüntüler-112 ekibinin yaralılara müdahalesi ve ambulansa bindirmesi-DetaylarSüre: 1 dakika Boyut: 113 MBHaber/Kamera: Mehmet BULDU================================EMEKLİ İŞÇİ KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİDERİNCE( Kocaeli ),- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, iddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören işçi emeklisi İsmail Karakoç (52) kendini iple asarak intihar etti.Olay, Fatih Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Bir fabrikadan emekli olan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullandığı iddia edilen İsmail Karakoç, oturduğu apartmanın son katında bulunan inşaat halindeki dairede kalorifer borusuna bağladığı ipe kendini asarak yaşamına son verdi. İsmail Karakoç'u evde bulamayan yakınları, binayı kontrol ettiklerinde Karakoç'u asılı halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Karakoç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Karakoç'un cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü-İntihar eden İsmail Karakoç'un fotoğrafı-Binanın önünde ambulans ve polis araçlarıHABER-KAMERA: Ergün AYAZ/KOCAELİ,===============================KÖPEĞİ İÇİN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ DÜZENLEDİBARTIN'da, Özlem Maden, 'My' adını verdiği Fransız bulldog cinsi köpeği için doğum günü partisi yaptı. Bartın 'da organizasyon işleri yapan 30 yaşındaki Özlem Maden, 'My' adını verdiği Fransız bulldog cinsi köpeği için iş yerinde doğum günü partisi yaptı. İş yerinin önünü balonlarla süsleyen Özlem Maden'in ilginç doğum günü partisine köpeği olan arkadaşları da katıldı. 10 ay önce 2 aylıkken köpeği sahiplenen Özlem Maden, köpeği için 'İyi ki doğdun My' yazılı pasta ve afiş hazırladı. Pastanın kesilmesinin ardından içerisinde tasma, köpek kıyafeti, mama ve oyuncakların bulunduğu hediye paketleri açıldı.'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'Hayvanları çok sevdiği için köpeğine doğum günü partisi yaptığını belirten Maden, 'My adını verdiğim köpeğimi 10 ay önce sahiplendim. O zaman 2 aylıktı. Şimdi 1 yaşına girdi. Hayvanları çok seviyorum. Ben zaten bu tür organizasyonlar yapıyorum. Bende ilk kez yaptım. Buradaki amacım hayvan sevgisini göstermekti, yani bir farkındalık sağlamaktı. Bundan sonra insanların hayvanlara daha iyi davranacağı düşünüyorum. Bir köpeğe pasta kesmek sıra dışı bir şey bende bunu gerçekleştirdim. Çok mutluyum." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Doğum günü hazırlıkları-Köpeği seven çocuklar-Köpeği ile pasta mumunun söndürülmesi-Hediyelerin açılması-Özlem Maden ile röp.Süre: 4.12 Boyut: 466 MBHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,===============================YARALI HALDE BULUNAN KARA LEYLEK TEDAVİ ALTINA ALINDIMANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi yakınlarında yaralı halde bulunan Kara Leylek, tedavi altına alındı.Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi Adala Kanyonu yakınlarında saha çalışması yapan Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, yerde hareketsiz halde Kara Leylek buldu. Karakuzu'nun, Salihli Belediyesi Veteriner İşleriMüdürlüğü'ne teslim ettiği Kara Leyleğin, ilk muayenesinde sol kanadının kırık olduğu tespit edildi.Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı, "Adala Mahallesi'nden getirilen Kara leyleğin ilk incelemesinde sol kanadının kırık olduğunu tespit ettik. Normalde bu türün buradan şimdiye kadar göç etmiş olması lazımdı. Kanadının kırık olmasından dolayı uçamamış. Gerekli tedavisinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz" dedi.Manisa'da rastlanan bir tür olan kara leylek, havaların soğumasıyla birlikte daha sıcak bölgelere göç ediyor. Kara leyleklerin, beyaz leyleklere göre biraz daha geç göç ettikleri biliniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKara leylekten görüntüSalihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı'nın konuşmasıHaber-Kamera: Emre Saçlı/SALİHLİ (Manisa),================================KARADENİZ YAYLALARINDA KARPOSTALLIK KAR MANZARALARIORDU ve Giresun yaylalarına yağan karın oluşturduğu beyaz örtüyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ordu ve Giresun'da dün gece etkili olan kar yağışıyla yaylalar ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Yaylaların beyaza bürünmesiyle bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Yaylacılar ise kar yağışı nedeniyle küçükbaşlarıyla yola çıkarak, kırsaldaki mahallelere dönmeye başladı.-Görüntü Dökümü-Besicilerin koyunlarla dönerken görüntüsü-Yayladan kar detay görüntüsü-Besicilerle röportaj(SÜRE: 2.00 Dk ) (BOYUT: 298 MB)Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,