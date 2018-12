Dha Yurt Bülteni - 22

12 Aralık 2018 Çarşamba 04:34



12 Aralık 2018 Çarşamba 04:34

Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (EK)BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE ZİYARETİMakamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi 'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan otopsinin ardından Sahil Camii morguna getirildi. Şehit Verdi'nin babası Ertuğrul Verdi ise İstanbul 'dan geldikleri Rize'de taziyeleri kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Portakallık Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ettiği aileye taziyelerini iletti. Şehidin eşi Leyla Verdi ise evden çıkarak otopsinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu'na geçti. Leyla Verdi'nin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bakan Soylu'nun evden çıkışı-Eşi ve babasından detaylarHaber-Kamera: RİZE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================BİTLİS'TE EĞİTİME ARA VERİLDİBİTLİS'te akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürüren yoğun kar yağışı günlük yaşamı etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulması üzerine Bitlis Valiliği , merkez ve merkeze bağlı köylerde eğtime yarın ara verildiğini, merkezdeki YİBO ve pansiyonlu okullarda ise eğitimin devam edeceği açıklandı. Kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kar yağışından detay-Bitlis tabelasından detay-Kar altında kalan ağaçlar-Karda ilerleyen araçlardan detaylarHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================İSTANBUL TRENİNDE, 40 'KAÇAK' YAKALANDIYASA dışı yollarla Avrupa 'ya gitmek isteyen biri kadın 40 kaçak, İstanbul'dan bindikleritrenle geldikleri Edirne Garı'nda polis ekiplerince yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul- Edirne arasında yolcu taşıyan trende yabancı uyruklu kaçaklar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Edirne Garı'na saat 23.00 sıralarında gelen treninden inenlerin tek tek kimliklerine bakan polis ekipleri, üzerinde pasaport ve kimlik bulunmayan yabancı uyruklu kişileri ayırdı. Yapılan incelemede aralarında Filistin Cezayir ve Fas uyruklu biri kadın 40 kişinin Türkiye 'ye yasa dışı yollardan girerek Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek istediği belirlendi. Edirne Garı'nda kimlik tespiti ve çantaları aranan kaçaklar, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------İstanbul treninin gelişi-Polisin trene girmesi-İçerde arama yapması-Kaçakları çıkarması-Kimlik ve çanta kontrolü-Kaçaklar detay-Polis aracına bindirilmesi-Edirne Tren Garı-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================ANKARA'DA FUHUŞ OPERASYONU 13 GÖZALTIANKARA'da polis ekipleri tarafından bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 5'i kadın toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde faaliyet gösteren masaj salonunda fuhuş yapıldığını belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, müşteri gibi masaj salona girdi. Bunun üzerine masaj salonu yöneticileri ve çalışanlar, polislerle fuhuş pazarlığı yaptı. Pazarlık sırasında polis operasyonu başlatıldı. Operasyonda, kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen M. Y., T. K., B. C. K., F. B., N. S., A. G. ve Ş. P. ile 5'i kadın olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Şüphelilerin emniyete getirilmesiHaber: Gökhan CEYLAN/ ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================METEOROLOJİDEN BAZI BÖLGELER İÇİN 'FIRTINA' UYARISIMETEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz 'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fırtına ve kuvvetli rüzgar beklediğini duyurdu. Vatandaşlar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu geceden itibaren fırtına ve kuvvetli rüzgar beklendiği duyuruldu. Fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar, başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı uyarıldı. Saat 00.45 sıralarında başladığı belirtilen fırtına ve kuvvetli rüzgarların, saat 23.00'e kadar süreceği bildirildi.Haber: ANKARA,==================