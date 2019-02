Dha Yurt Bülteni - 22

Kaynak: DHA

ŞANLIURFA'DA ARANAN KİŞİLERE OPERASYON: 20 GÖZALTIŞANLIURFA'da polisin çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlediği baskınlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi, yakalandı.İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, 15 ekip ve 200 personelin katılımı ile kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adam öldürmek, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapmak, dolandırıcılık ve cezaevinden firar gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrölünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Özhaseki: Ha bizden Ahmet, ha MHP 'den Mehmet olmuş, farkı yok (5)'ŞEHRİMİZİ GELECEĞE TAŞIMAK LAZIM' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki , Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Ankara Sevdalıları ödül törenine katıldı. Programda Özhaseki'ye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti. Burada konuşan Özhaseki, "Şehrimizi geleceğe taşımak lazım. Her bir alanda esnafa, tüccara, sanayiciye, arkadaşlık, önderlik etmek lazım. Kollarına girip işlerini sürükleyecek şekilde büyütmek lazım. Sonra şehri geleceğe taşıyacak birçok proje var. Stadyum bunlardan birisidir, hazırladığım çocuk köyü, çocuklarımızı geleceğe taşıyacak bir projedir. 13 Millet Bahçesi 'nin yerini tek tek hazırladım. Bakanlarla da görüşerek onlardan muvafakat alıp yazdım" dedi.'PROJELERİ KONUŞAMADIĞIMIZ BİR YARIŞA DOĞRU GİDİYORUZ'5 dönem belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Özhaseki, "Rakip arkadaşlarla hala görüşürüm. Oturur çay kahve içeriz ailece de görüşüyoruz. Çünkü özelleriyle ilgili bir cümle söylemem. Beni ilgilendirmez, hakkım da haddim de değil. Ancak Ankara gibi bir başkente başkanlık yarışındayız. Burası bizim gurur kentimiz. Burası Gazi Mustafa Kemal 'in kenti, burası Türkiye 'nin en önemli kenti. 81 vilayette yaşarlar insanlar, kendi şehirlerini elbette herkes sever; ama bir göz ucuyla Ankara'yı takip ederler. Ankara böyle bir kent. Böyle bir kentte projeleri konuşamadığımız bir yarışa doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriyeli 2 aylık Cemal yanarak can verdiKAHRAMANMARAŞ'ta Suriyeli bir ailenin evinde elektrik kontağından çıkan yangında 2 aylık Cemal Assef hayatını kaybetti.Yangın, saat 22.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Şehit İsmail Ceyhan Sokak'ta yaşayan Assef ailesinin evinde meydana geldi. İddiaya göre, evin oturma odasında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Cemal Assef, gelini İman Assef ve torunu Halit Assef ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürürken, 2 aylık Cemal Assef'in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen Cemal Assef, İman Assef ve Halit Assef ise ambulansla hastaneye götürüldü.Tedavisinin ardından eve dönen Cemal Assef, kendi adını taşıyan torununun ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cemal Assef'in cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Milas 'ta maden ocağında göçük: 3 işçi öldü (9)ÜÇÜNCÜ İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Muğla 'nın Milas ilçesinde maden sahasında kaya düşmesi sonucu göçük altında kalan Servet Çapacıoğlu'nun da yaşamını yitirdiği belirtildi. Çapacıoğlu'nun da kaya ve toprak yığınları altında kalan diğer işçi Engin Tutuk gibi cansız bedenine ulaşıldığı ve her iki işçinin cansız bedenlerinin çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı. Konuyla ilgili Muğla Valiliği 'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Milas ilçesi Sarıkaya mevkiinde açık arazide faaliyet gösteren maden sahasında kaya düşmesi sonucunda kaya altında kalan üçüncü işçinin de arama kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı. Her iki işçinin de kaya altından çıkarılması için bölgedeki çalışmalar devam etmektedir."GÖÇÜKTE 1 İŞÇİ YARALI KURTARILIRKEN, 3 İŞÇİ DE ÖLDÜMuğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeni çıkarılan ocakta meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan 4 işçiden yaralı kurtarılan Tayfun Akıncı Milas Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Şükrü Otlak'ın ise cansız bedeni çıkartıldı. Çalışmalar sırasında önce Engin Tutuk'un ardından da Servet Çapacıoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşıldığı, ancak her iki içşinin kaya ve toprak yığını altındaki canezelerinin çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

MERSİN'DE 5 KOMİSER YARDIMCISI TUTUKLANDIANKARA Merkezli 76 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin başlatılan operasyonda Mersin 'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 11 komiser yardımcısından 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan yapılan açıklamada, 2010 yılında gerçekleşen 'Komiser Yardımcılığı Sınavı' ile ilgili operasyonda Mersin'de görev yaptığı esnada kazandığı belirlenip gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı için emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'inin çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı, 6'sının ise ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.