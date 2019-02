Dha Yurt Bülteni -22

Kaynak: DHA

ÇANAKKALE'DE 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (2)- YENİDENÇANAKKALE'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün de art arda depremlerin meydana gelmesiyle endişe yaşan Çanakkaleliler, sarsıntı ile birlikte panikle sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre yıkım meydana gelmezken, yaralanan da olmadı. Deprem Ege ve Marmara genelinde hissedildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, bölgede bu büyüklükteki artçı şokların bir süre daha devam edeceği uyarısında bulundu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.95 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte Çanakkaleliler, panikle sokaklara çıktı. Bir süredir beşik gibi sallandıklarını söyleyen vatandaşlar, kısa süreli de olsa şiddekli sarsıntı yaşadıklarını belirttiler.Merkez üssü İzmir'e 144, İstanbul'a ise 267 kilometre uzaklıkta olan Ayvacık depremi Ege ve marmara genelinde de hissedildi. Deprem, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, ve Edirne illerinde hissedilirken, sarsıntıyı şiddetli yaşayan bu bölgelerden de sokağa çıkanların olduğu öğrenildi.SADECE BİR KÖYDE DUVAR YIKILDIAFAD Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz, "112'ye ulaşmış bir ihbar yok. Can ve mal kaybı da yok. Bir köyde bir duvar yıkılmış" dedi.Depremin merkez üssü olan Ayvacık ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını belirterek, ilçeye bağlı köylerde depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığını araştırmaya başladıklarını söyledi.3.6 ARTÇI ŞOKAFAD'tan yapılan açıklamada depremin ardından saat 22.42'de ise 3.6 büyüklüğünde artçı şok meydana geldiğini duyuruldu.KANDİLLİ: 5.4 OLARAK AÇIKLADIBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem araştırma Enstitüsü Ayvacık merkezli depremin büyüklüğünü ise 5.4 olarak açıkladı. Kandilli'den yapılan açıklamada saat 21.53'te 3.0 ve 22.42'de 3.7 büyüklüğünde artçı şokların yaşandığını bildirdi.İKİ YIL ÖNCEKİ DEPREMDE YIKIM MEYDANA GELMİŞTİAyvacık ilçesi, 6 Şubat 2017 günü de 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, çok sayıda konut yıkılmıştı. Bu depremin 2'nci yıldönümüne gelen bu akşamki deprem ise Çanakkale ve çevresinde panik ve korkuya neden oldu.PROF. DR. ÖZDEN: BU BÜYÜKLÜKTE ARTÇI DEPREMLER YAŞAYACAĞIZÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, "Bu deprem tamamen 2017 yılında gerçekleşen 6 Şubat aktivitesinin bir benzeri olan ve onun daha Kuzeyinde daha önce kırılmamış bir fay üzerinde gelişti. Buradaki fayların uzunluğu 5 büyüklüğündeki deprem üretebiliyor. 4.9 oluyor, 5, 5.1, 5.2 oluyor. Üretebileceği büyüklük bu. Daha üstüne çıkamıyor ama artçılar devam ediyor. 2017'deki 6 Şubat depreminde artçı aktivite devam etti. Bu depremde de olacaktır. Bu kaçınılmaz bir durum. Ama ümit ediyorum ki daha az olsun. Sonuç olarak burada Kuzey-Batı, Güney-Doğu doğrultulu Ayvacık'ın hemen Kuzey Doğusundan geçen, daha önceki depremde kırılmayan bir fay üzerinde meydana gelen bir deprem gibi duruyor. Dolayısıyla burada artçı depremler olacak. Tahminim o ki 5 büyüklüğüne ulaşmayacaktır. Bağımsız bir depremdir. 2017 deprem aktivitesinin devamı değildir. Çünkü o depremler daha güneydeki 3 fay üzerinde gelişmiştir. Oradaki faylar merdivenin basamakları şeklindedir. Yeni bir basamak eklenmiştir. Kuzeye doğru yeni bir basamak var. Bu büyüklükte bir deprem bu uzunlukta bir fay üzerinde ancak bu kadar etki yaratabilir. Bunun ötesinde bir durum yaratmaz. Biga'da dün meydana gelen depremle de alakası yoktur. Bu Ayvacık'taki sistemin içerisinde gelişen bir fay hareketidir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Artçı depremlerden dolayı tedbirli olunmasında fayda var. Olursa da bu büyükllükte belki bir yada iki tane daha deprem olabilir. Ama bu büyüklüğünde altında artçı depremleri önümüzdeki günlerde yaşacağız görünüyor" dedi.ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Valilik'ten açıklama yapıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:"İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21: 23'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplanmış olup, depremle ilgili gerekli çalışmalara başlanmıştır. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmıştır. Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca, Ayvacık'ta 10'a yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------ÇANAKKALE MERKEZ (Kucağında bebekle sokağa çıkan bir kadınla röp.)ÇANAKKALE AYVACIK (Dükkanlarda kırılan eşyalar-Vatandaş röp.)BALIKESİR EDREMİTTEKİRDAĞ MERKEZTEKİRDAĞ ÇORLUİSTANBUL (Sallanan avizeler)Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale)-(Balıkesir) - Ruhan YALÇIN (Tekirdağ),=========================DEPREM; ESKİŞEHİR, BİLECİK VE KÜTAHYA'DA DA HİSSEDİLDİÇANAKKALE'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da hissedildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşlar sokağa çıktı.Saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da hissedildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde daha şiddetli hissedilen deprem can ve mal kaybına neden olmazken, bazı vatandaşlar ev ve işyerlerini terk edip dışarı çıktı. Mahmut Ulusoy, "İşten geldim yemeğimi yedim, çayımı içtim. Deprem olduğu sırada evde ailecek televizyon izliyorduk. Çanakkale bize oldukça uzak mesafede olmasına rağmen biz de hissettik" dedi. Demiryolu çalışanı Ahmet Peker ise deprem olduğu sırada lokalde arkadaşları ile oturduklarını ve dışarı çıktılarını söyledi.Eskişehir ve Bilecik'te ise hafif şekilde hissedilen deprem paniğe yol açmazken, depremi hissedenler sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Sokaktan görüntü,-Genel görüntüler,-Vatandaşların konuşmasıHaber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(KÜTAHYA)==========================FABRİKADAN YAYILAN GAZDAN ETKİLENEN 11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDITEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde geri dönüşüm fabrikasından yayıldığı iddia edilen ağır gaz kokusu, mahalle sakinlerini sokağa döktü. Gazdan etkilenen 11 kişi hastanede tedavi altına alınırken, AFAD ekiplerinin tesislerde yaptığı ölçümlerde herhangi zehirli bir gaz tespit edilemedi. Ancak kokunun işletmede bulunan kantarın altından geldiğini belirledi.Kapaklı'nın Pınarça mevkiinde bu gece, bir geri dönüşüm fabrikasının bulunduğu bölgeden, çevreye ağır gaz kokuları yayıldı. Gaz kokusu üzerine zor anlar yaşayan mahalle sakinleri, ilgili kurumlara ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye hemen sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gazdan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen 7 kişi Kapaklı, 4 kişi de Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Tesislerde incelemelerde bulunan emniyet ve zabıta ekipleri, kokunun işletmede bulunan kantarın altından geldiğini belirledi. AFAD ekiplerinin işyerinde yaptığı ölçümde herhangi bir zehirli gaz tespit edilemezken, işyerinde gaz kokusunun yoğun olması emniyet ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. İşyeri sahibi ile de konuşan Mandalı, konunun üzerinde duracağını ifade etti. Bölgede oturan vatandaşlar da zaman zaman ağır gaz kokusuna maruz kaldıklarını belirterek, sorunun çözülmesini istedi.Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Gaz kokularını yayıldığı bölgeden detaylarGazdan etkilenen vatandaşlarVatandaşların tepkisiEkiplerin bölgedeki önlemleriAFAD ekiplerinin çalışmasıDetaylarHaber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),-==================================CHP'Lİ SUAT NEZİR'İN ANNESİ NURİYE NEZİR AĞLAYARAK PARTİYE TEPKİ GÖSTERDİİZMİR'in Buca ilçesinde, belediye başkan adaylığı geri çekilen Suat Nezir'in annesi Nuriye Nezir (65), yaşanan süreçten dolayı gözyaşlarına hakim olamadı. Nezir, "50 yıldır CHP'liyim. Ailem de CHP'li. Suat'a çok kötü şey yaptılar, çok kırdılar. Artık CHP'li değilim" dedi. CHP İzmir İl Başkanlığı'ndaki televizyonu yumruklayan Tayfun Ozan da, yaptığından dolayı pişman olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya giden Suat Nezir ise görüşme yapamadan geri döndü.CHP'nin, İzmir'in Buca ilçesinde belediye başkan adayı olarak açıkladığı Suat Nezir'i geri çekerek yerine Erhan Kılıç'ı aday göstermesinin ardından başlayan gerginlik, gün boyu devam etti. Suat Nezir'in Buca'daki seçim ofisinde bulunan partililer, yaşananlara tepki gösterdi. Nezir'in annesi Nuriye Nezir de, olaylar karşısında gözyaşlarına hakim olamayarak, "50 yıldır CHP'liyim. Ailem de CHP'li. Ama bize bunu yaptılar ya artık CHP'li olmayacağım. Suat'a çok kötü şey yaptılar, çok kırdılar. Bizi küstürdüler. Bu çocuğu harcadılarö dedi. Gün içerisinde CHP İzmir İl Başkanlığı'na gelerek değişen listeye tepki gösteren ve il binasındaki televizyonu yumruklayarak kıran Tayfun Ozan (23) da, yaptığından pişmanlık duymadığını ifade ederek, şöyle dedi: "O anki ruh halimde dolayı yumrukladım. Haklı bir tepkiydi, yaptığım hareketten dolayı pişman değilim. Partim için her şeyi yaparım. Partiyi yönetenler yanlış yapıyor. Bu parti Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir, 2-3 çapulcunun partisi değildir."'PARTİDEN İSTİFA EDECEĞİM'Partisi için gece gündüz çalıştığını ve aç kaldığı zamanları bile olduğunu söyleyen Tayfun Ozan, "Biz bugün kendi evimize (CHP İzmir İl Başkanlığı) polisler olduğu için rahatça giremedik. Son dakikada neden aday değiştiö diye sordu. Partiden ihraç edileceğini de ileri süren Ozan, "Beni muhtemelen ihraç edecekler ama onlar ihraç etmeden ben partiden istifa edeceğim. Çünkü partide gençlere değer verilmediğini gördümö diye konuştu. CHP Buca İlçe Örgütü eski yönetici Atilla Duruk ise şunları söyledi: "Burada yaşanan bir kaos var. Bizim parti geleneğimizde kesinlikle böyle şeyler yaşanmaz. Listenin verilmesine bir saat kala adayın değiştirilmesi, CHP'nin etik değerlerine tamamen aykırı. Burada yaşanan kaosun sorumluları mevcut ilçe ve il başkanıdır. Buca ilçe halkı mağdur edilemez. Eğer partimizde aday gösterilen Suat Nezir'in hukuki olarak bir sorunu varsa, bu açıkça söylenmeli. Böyle bir sorun yoksa geri çekilmesinin gerekçesi partimiz tarafından açıklanmadı. Biz bu durumdan dolayı çok rahatsızız. AKP'ye kendi elimizle ilçeyi teslim etmek üzereyiz."'LİSTEYİ DEĞİŞTİRDİLER'CHP Buca Kadın Kolları Yönetiminde bulunan Fatoş Başpınar da, "Görevimden istifa edeceğim. Biz bu yola bu insanın dürüstlüğünden dolayı çıktık. Yeri geldi zeytin ekmek yedik. Herkes yüreğini ortaya koydu. Biz para ile değil gönülle yola çıktık. İki çocuk annesiyim ve çocuklarımı göremiyorum. Ama pişman değilimö diye konuştu. Suat Nezir'in adaylığının geri çekilmesine tepki gösteren Başpınar, "İki saat içerisinde Murat Bakan, Tuncay Özkan, Deniz Yücel tarafından onurlu bir aday, onursuz bir şekilde çekildi. Bunu kabul etmiyoruz. Annesini ve çocuğunu ağlatanları, ilahi adalete havale ediyorum. Bu saatten sonra partililer eğer Buca'yı seviyorlarsa, o broşürleri ellerine alarak alanlara inmezler" dedi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya giden ancak istediği görüşmeyi yapamayan Suat Nezir, İzmir'e döndü. Nezir, yarın (Perşembe) saat 11.30'da seçim ofisinde açıklamaya yapacağını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Suat Nezir'in seçim ofisinden görüntü-Nezir'in annesi Nuriye Nezir ve partililerle röp.-Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,=======================================