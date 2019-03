Dha Yurt Bülteni - 22

Kaynak: DHA

Doktor çift kazada öldü, hamile kadının bebeğine mektubu yürekleri burktuKONYA'da önce TIR'a, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü doktor Süleyman Köse (27) ve hamile eşi doktor Nurgül Köse, yaşamını yitirdi. Kaza yerinde etrafa savrulan ajanda da ise Nurgül Köse'nin, hamile olduğunu öğrendikten sonra, 'Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım.' yazdığı mektubu yürekleri burktu.Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya- Beyşehir yolunun 5'ncı kilometresinde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli doktor Süleyman Köse yönetimindeki 42 DYK 24 plakalı otomobil, kontrol çıkarak karşıdan gelen Süleyman Çakmaz'ın (32) kullandığı 47 HHN 803 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR devrilirken, savrulan otomobil, Osman Tetik (37) yönetimindeki minibüse çarpıp, şarampole yuvarlandı. Sürücü Süleyman Köse ve eşi Sarayönü Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Nurgül Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücüler Çakmaz ve Tetik ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Nurgül Köse'nin otomobil içinde sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çiftin cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.HAMİLE OLDUĞU GÜN BEBEĞİNE MEKTUP YAZMIŞKaza yerinde etrafa savrulan Nurgül Köse'ye ait ajanda da ise hamile olduğunu öğrendiği gün bebeğine yazdığı mektup yürekleri burktu. 28 Aralık 2018 tarihinde yazılan mektup da 'Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zaman ki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Sonucu öğrenmek için defalarca aradı ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Dün baban nöbetçiydi, bugünde devam ediyor. ' şeklinde duygularını ifade ettiği görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kaza yerinden otomobilden detayCesetten detayKazadan detayDiğer araçlardan detayHamile kadıının bebeğine yazdığı mektubun fotoğrafıHaber-Kamera: İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================Meral Akşener: Millet İttifakı'na oy veren seçmene 'terörist' dediler (ek)'ŞU KULAĞI ÇEKMEZSENİZ, TİR TİR TİTREYECEKSİNİZ'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'nın ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine geçti. Dinar Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Adayı İYİ Parti'li Saffet Acar'ın seçim bürosunu ziyaret eden Meral Akşener, halka seslendi. 25 yıldır aktif politika yaptığını söyleyen Akşener, şöyle dedi:"31 Mart akşamı şu kulağı çekip kızartmazsanız 1 Nisan günü zamların altında tir tir titreyeceksiniz, doğru mu? Onun için bu kulak çekilecek. Şimdi Afyon'u alacağız, inşallah aldık. Dinar'ı aldık, Isparta'yı aldık, Sandıklı'yı aldık ama ilginç bir şey söyleyeyim İstanbul'u aldık, Mersin'i, Ankara'yı aldık, Balıkesir'i aldık, Denizli'yi, Bursa'yı aldık. Saat yarımda Erdoğan çıkıp şunu diyecek 'Ey aziz milletim mesajınızı aldık'.öMeral Akşener konuşmasının ardından yarınki programı için Denizli'ye geçti.Haber: Tahsin BAYTAR/ DİNAR(Afyonkarahisar),==========================Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sinop'ta (2)OKTAY: 2023'E KADAR İLÇELERİMİZİN TAMAMINI DOĞALGAZ İLE BULUŞTURACAĞIZCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'un Erfelek ilçesinde 'Erfelek halkı buluşması' programına katıldı. Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kışın biz nasıl büyüdük. Biliyorsunuz. Sobalarla büyüdük. Dolayısıyla şimdi 81 ilimizde sobalardan analarımızı, bacılarımızı kurtardık. 81 ilin tamamı. Önce illerimizi. Şimdi tamamını doğalgaz ile buluşturduk. İlçelerimiz ne olacak? İlçelerin de bugün itibari ile yarısını doğalgazla buluşturduk. Bundan sonra ne yapacağız? İnşallah 2023'e kadar da ilçelerimizin tamamını doğalgaz ile buluşturacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, buradaki programın ardından ilçede esnaf ziyareti yaptı. Sonrasında AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü'nün proje tanıtım toplantısına katıldı. Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bu milletin değerlerine sahip çıkamayanlar şehircilik mirasına hiç sahip çıkamazlar. Bu bilinçle 31 Mart'ta 'Memleket işi inşallah gönül işi' diyerek yürüyoruz. İl ve ilçelerimizde gönül belediyeciliği kazandıkça inşallah ülkemizin yarınları daha da aydınlanacak. Bakanlıklarımızdan belediye birimlerimize kadar şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları hepsinin hizmeti inşallah biraz önce söyledim, biz de yakından takip edeceğiz. Zaten ben sizinle bunu özellikle paylaşmak için burada oluşumuzun sebeplerinden birisi bir kez daha ifade ediyorum Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Her bir başkanımızın, başkan adayımızın bütün Türkiye'de verdiği taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini sizlere bizzat biz takip ediyor olacağız. Hem destek vereceğiz, hem takip ediyor olacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları-Ziyaretler-DetaylarHaber-Kamera: Esra AKSU/ SİNOP,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================Çavuşoğlu: Bizim derdimiz terör örgütleriyle (ek)'NE KADAR TERÖRİST VARSA HEPSİ ZİLLET İTTİFAKININ İÇİNDEDİR'BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri için düzenlenen mitinge Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkan adayları katıldı. Mitingde Bandırmalılara seslenen Çavuşoğlu Millet İttifakı'nı hedef alarak, "Cumhur İttifakı'nın içinde vatanı için bayrağı için devleti için milleti için şehit olmaya hazır insanlar var, kardeşlerimiz var, Ülkücüler var, AK Parti'liler var. Karşı tarafta da bir ittifak var. Ne ittifakı bu? İşte halk söylüyor, zillet ittifakı. Siyasi partilere sözüm yok ama siyasi partilerin içinde de yani ittifakın içinde de PKK'nın güdümünde HPD var mı? CHP'nin içinde PKK'lıların cenazesine giden milletvekilleri var mı? DHKP/C'liler var mı? Ne farkları kaldı? Zillet ittifakının içinde, siyasi partilere bir şey söylemiyorum, vatanını, milletini seven CHP'lilere de bir şey söylemiyorum ama CHP'liler de biliyor ki zillet ittifakının içinde ne kadar terör örgütü varsa PKK, FETÖ, DHKP/C, PYD/YPG, TİKKO içinde. İçeride ve dışarıda ne kadar hain varsa ne kadar bölücü varsa ne kadar terörist varsa zillet ittifakının içindedir" diye konuştu.'AVUSTURYA, BOZKURT İŞARETİ SENİN NERENE BATTI?'Avrupa'da İslam ve Türk düşmanlığının had safhaya çıktığına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Avrupa'da İslam ve Türk düşmanlığı had safhaya çıktı. En son Avusturya ne diyor, 'bozkurt işaretini yasaklayacağım.' Bozkurt işareti senin nerene battı da yasaklıyorsun? PKK'nın sloganlarını ve sembollerini yasaklamak için bir yasa çıkarıyorsun ama Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı ağır bastığı için bozkurt işaretini de son dakikada içine ekliyorsun. Biz yasak dinler miyiz? Bu özgürlük diyenlere, insan hakları dersi vermeye çalışanlara da haddini bildirmek bizim de görevimizdir. O yasakları da dinlemiyoruz. Tüm gönül coğrafyamıza sorumluluğumuz var. Dünyadaki mazlumlara, mağdurlara karşı sorumluğumuz var. Dünyadaki 1,8 milyar ümmete karşı sorumluluğumuz var. Bugün biz olmazsak kutsal davalarımıza kimse sahip çıkmaz. Bugün Türkiye olmazsa Somali'deki garibanlara kimse yardım elini uzatmaz, Cox Bazar'da ve Myanmar'da, Arakan'daki kardeşlerimize sıcak yemek götürmez, çadır kurmaz, Afrikalı garibanlara kimse su getirmez, oraya gidenlerin hepsi sömürgeci anlayışla gitmiştir" dedi.'İZMİR TÜRKİYE'NİN EN GERİ KALMIŞ ŞEHRİ'Belediyecilik açısından Türkiye'nin en geri kalmış şehrinin İzmir olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın hedefinin Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu belirterek, "Belediyecilik bakımından İzmir Türkiye'nin en geri kalmış şehri. Ben size daha da söyleyeceğim, duyduklarınıza inanamayacaksınız. Bu seçim arifesinde kampanya döneminde, dünyanın her yerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için çalışıyorum ama Türkiye'de de illerimizi dolaşıyorum. Muğla'ya gittim, biliyorsunuz Muğla, Antalya ve İstanbul'dan sonra en çok turist ağırlayan ilimizdir. Belediyecilik bakımından rezil mi rezil, pis sular denize akıyor. Her yerde çöp yığınları var ve sular aylarca kesiliyor. Aydın'a gittim, Aydın da daha rezalet, çeşmeden akan su tuzlu. Bu zihniyeti, biz 1994 öncesi İstanbul'da görmüştük. Bu zihniyete ülkeyi teslim edebilir miyiz? Bursa'ya gittim, Bursa'nın en geri kalmış yeri Nilüfer. 1984'te Ankara'ya gittim, Ankara'nın en gözde yeri Çankaya idi. Şimdi en geri kalmış yeri Çankaya neden? Aynı zihniyet. Bunların millet, halk diye bir derdi yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iradesi ve liderliğiyle Cumhur İttifakı kurulmuştur. Cumhur İttifakı'nın hedefi sadece bir seçim kazanmak değildir. Cumhur İttifakı'nın hedefi, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedeflerin ulaştırmak için kuruldu" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Çavuşoğlu'nun konuşmasıMitingden detaylarHaber-Kamera: Enver Fatih TIKIR - Semih ŞAHİN/ BANDIRMA(Balıkesir),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================Özhaseki: Şirinlik olsun diye proje söylenmez (2)MHP ÇANKAYA İLÇE BAŞKANLIĞI'NIN PROGRAMINA KATILDIAK Parti'li Özhaseki, Kahramankazan mitinginin ardından MHP Çankaya ilçe teşkilatının Maltepe'deki düğün salonunda düzenlediği programa katıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında partisinin ışıklarını yakarak, "Burası en güvenli yerdir. Ben Tayyip Beyin yanındayım" dediği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Özhaseki, "Bunlar unutulmaz. Zaten unutmayacağız. Bu kötülerle mücadelede de ne pazarı, ne mezarı, kıyamete kadar inşallah beraber olacağız. Allah'tan dileğimiz bu. Cenab-ı Allah ayırmasın" dedi.'ORADAKİLERE DERDİMİZİ ANLATACAĞIZ'Güneydoğu Anadolu'da yaşanan çatışmalı süreçte evleri yıkılanların evlerini bir yıl içinde yaptıklarını vurgulayan Özhaseki, "Önce hiç birisi gelip imza atıp eve bile girmiyordu, sonra neredeyse anlaşmalar yüzde yüze geldi. Yapmaya çalıştığım, orada lanet bir örgüt var eli silahlı katil PKK örgütünü masum Kürt kardeşlerimizden ayırmaktı. Onu başardım ben. Şimdi Cizre'ye, Şırnak'a gidiyorum, 'Öz evladımız hoş gelmiş' diye dev gibi pankartlarla karşılıyorlar. Gideceğiz oraya, ora vatanımızın bir parçası. Bırakmayacağız bu lanet adamlara. Oradakilere derdimizi anlatacağız. Kardeşliğimizi sonuna kadar temin edip, ilanihaye birlikte yaşayacağız ki güçlü olalım" diye konuştu.'BORCUMUZU ÖDEMEMİZ LAZIM'Belediye Başkanı seçilmesi durumunda ilk yapacağı kültür merkezinin adının 'Başbuğ Alparslan Türkeş Kültür Merkezi' olacağını söyleyen AK Parti'li Özhaseki, "Biz büyüklerimizin hakkını ödeyemeyiz. Zamanında aylarca seminerlerini dinlemiş, yanında gezmiş bir kardeşinizim. Hatıralar çok. O yüzden bu borcumuzu da ödememiz lazım. Bunların da tam yapılma zamanı şimdi" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Özhaseki'nin salona girişi-Özhaseki'nin konuşmasıHaber-Kamera: Arda ERDOĞAN - Özgür ALTIN/ ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralıMALATYA'da, bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgada birbirini bıçaklayan 2 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Ö.T.Ç (54) ile M.E. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ö.T.Ç ile M.E. birbirlerini bıçakla yaralandı. Yaralılar, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.Haber: MALATYA,===================TIR'ın çarptığı 70 yaşındaki kişi hayatını kaybettiKAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfi Güneş (70), TIR'ın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Şehit Tamer Gülveren Caddesi'nde meydana geldi. Musa Çiftçi yönetimindeki 38 TY 652 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfi Güneş'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Güneş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş, burada yapılan müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Seyfi Güneş, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Çiftçi ise, gözaltına alındı.Haber: Murat GÜRBÜZLER/ KAYSERİ,======================