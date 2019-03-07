Dha Yurt Bülteni -22

Kaynak: DHA

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYORTÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye sınır hattına, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), asker ve mühimmat sevkiyati gerçekleştirildi.Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemler altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Hassa-Kilis güzergahına doğru yönelen konvoydaki araç, mühimmat ve askerlerin Suriye sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Askeri konvoyun geçişiSüre: 00'38" Boyut: 70,9 MBHaber - Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),==========================BAŞKAN TÜREL'İN EŞİ EBRU TÜREL TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ- O ANLAR KAMERADAANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesindeki seçim çalışmalarından döndüğü sırada trafik kazası geçirdi. Burnu kırılan Ebru Türel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada, diğer otomobilde bulunan 3 üniversite öğrencisi de yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Türel, saat 19.00 sıralarında Veli Karacan yönetimindeki 07 MNB 06 plakalı otomobille Konyaaltı sahilindeki evine gitmek için yola çıktı. Türel'in içinde bulunduğu otomobile, Gürsu Mahallesi 304 ve 307'nci sokaklarının kesiştiği noktaya geldiği sırada, içinde 3 üniversite öğrencisinin bulunduğu ve ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen 38 KE 604 plakalı otomobil çarptı.BAŞINI KOLTUĞA ÇARPTI, BURNU KIRILDIAracın arka koltuğunda oturan Ebru Türel, çarpmanın şiddetiyle başını ön koltuğa çarptı ve burnu kırıldı.Kazada diğer otomobilin sürücüsü Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Esra Tontu (20) ile araçtaki Çevre Mühendisliği bölümü öğrencisi Büşra Gedik (19) ve Berkay Bilge (18) çeşitli yerlerinde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ebru Türel Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne öğrenciler ise özel bir hastaneye götürüldü. Türel'e ilk müdahaleyi Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı. Burnu atele alınan Ebru Türel, tedavisinin ardından dinlenmesi için evine gönderildi.'ARAÇ YANDAN VURMUŞ OLSAYDI HAYATTA OLMAYABİLİRDİM'Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ebru Türel, "Burnumdaki kırığa müdahale edildi. Şu an eve gidiyorum. Büyük bir kaza atlattık. Araç yandan vurmuş olsaydı hayata olmayabilirdim" dedi.Eşinin kaza yaptığını Finike ilçesindeki seçim çalışması sırasında öğrenen Menderes Türel, "Nazar değdi. Allah'tan çok kötü bir durumda değiliz. Buna şükür" diye konuştu. Türel, tedavi boyunca sık sık hastaneyi ve eşini arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Prof. Dr. Ömer Özkan ise "Burnunda kırıl vardı. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Gerekli müdahaleyi yaptık. Burnunu atele aldık. Bir süre dinlemesi gerekiyor" dedi.Öte yandan, kazada yaralanan öğrencilerden Esra Tontu ve Büşra Gedik'in tedavisinin devam ettiği, genel sağlık durumlarının iyi olduğu, Berkay Bilge'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ(GÜVENLİK KAMERASI)------------------------------Kazanın yaşandığı kavşakAraçların çarpışma anıÇarpışma sonrası savrulmalarıHaber-Kamera: Erol AKKIR-Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,===========================================AK Partili Ünal: 2002'den önce hükümetler değişir, dertler değişmezdi (2)MAHİR ÜNAL: SİZ HİÇ MUHALFETİN ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜNÜZ MÜ?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Adıyaman'daki seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman il merkezindeki seçim bürosunda partililer ile bir araya geldi. Buradaki programa AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, İbrahim Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile çok sayıda partili katıldı.Ünal muhalefeti eleştirerek, "Siz hiç muhalefetin çalıştığını gördünüz mü? Muhalefetin çalıştığına sahada bir çözüm, bir proje Türkiye'nin geleceğine dair bir cümlelerini duydunuz mu? PKK'ya, FETÖ'ye, YPG'ye ve PYD'ye bir laf ettiğini duydunuz mu? Ama söz konusu AK Parti olunca, Recep Tayyip Erdoğan olunca her türlü çirkin dili ifadeyi kullanıyorlar. AK Parti olarak Recep Tayyip Erdoğan olarak bizler 17 yıldan bu yana sizler ile beraber bu ülkeye hizmet etmeden başka ne yaptık? Dertleri çözmekten Türkiye'yi ayağı kaldırmaktan başka ne yaptık? Türkiye tam bağımsız bir ülke yapabilmek için gecemizi gündüzümüze katmaktan başka biGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Adıyaman AK Parti Seçim Bürosu önüSeçim Bürosu önünde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın karşılanmasıMahir Ünal'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahır ALAN-ADIYAMAN-DHA)=====================================Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor (2)KURŞUNLU CAMİİ İBADETE AÇILDIDiyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 Aralık 2015 tarihinde terör örgütü PKK'lıların yakıp yıktığı Fatihpaşa Camii'nin (Kurşunlu Camii) Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla restorasyonu tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla yapılan Regaip Kandili programında 3 yıla aşkın süreden sonra Kurşunlu Camii'nde ilk ezan sesi duyuldu. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Ragaip Kandili programıyla ibadete açılan Kurşunlu Camii'nde yatsı namazı Diyanet İşleri Başkanı Ertaş tarafından kıldırıldı. Regaip Kandili programı kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvur Korusu tarafından ilahiler okundu.Yapılan duaların ardından minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kurşunlu Camii'nin Regaip Kandili'nde ibadete açılmasının anlamlı olduğunu söyledi. Bundan 4 yıl önce ezanlar sussun diye yapılan terör faaliyetlerle harap olan Kurşunlu Camii'nin restorasyonu tamamlanması Regaip gecesine denk geldiğini anlatan Erbaş, "Bu akşam yatsı namazıyla ilk namazımızı kıldık. Bu gecenin değerini iyi bilmemiz gerekiyor" dedi.'BİZİM İSLAM'DAN BAŞKA BİR GELECEĞİMİZ YOKTUR'Ragip Kandili vaazında birlik ve beraberlik mesajı veren Erbaşş, "İslam alemi olarak, halkımız arasında 3 aylar diye bilinen, rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Şu anda bu manevi mevsime girişimizin habercisi olan Regaip Kandili'ni idrak ediyoruz. Rahmet gecelerini fırsat bilerek, içten ve samimi tevbelerle gönül dünyamızı ve sosyal hayatımızı yeniden inşa etmeliyiz. Kendimizle yüzleşmekten çekinmeden, bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek arınma fırsatını değerlendirmeliyiz. Bu mübarek geceler davranışlarımızı kulluk ve kardeşlik ekseninde muhasebe etmek, birlik beraberlik duygularımızı pekiştirmek için önemli fırsatlardır. Bu coğrafyada, İslam coğrafyasında bizim, daha iyi bir gelecek için beraber hareket etmekten başka seçeneğimiz yoktur. Bu toplumda bizim en büyük imkanımız ve gücümüz birbirimiz hakkında iyi düşünmek, suçlamadan, ötelemeden birbirimizi dinlemek, anlamaya çalışmaktır. Birbirimize güvenmektir. Mümin güvenilen insan demektir. Fitnelere karşı uyanık olalım birliğimize dirliğimize, geleceğimize kastedenlere karşı hep beraber mücadele edelim. Bizim İslam'dan başka bir geleceğimiz yoktur. Geçmişimizde geleceğimiz de İslamdır. Bu kutlu şehir Anadolu'nun kapılarını İslam'a açmıştır. Şimdi yine İslam'ın hakikati, adaleti, merhameti ile daha güzel bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.Görüntü dökümü------------Tarihi kurşunlu camii'nde ilk ezanCamiiden detaylarCamiiye gelen vatandaşlardan detaylarDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vaazıGenel ve detay görüntülerHaber-kamera: Ahmet ÜN-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,================Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız (3)KANDİL SİMİDİ DAĞITTIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Düzce Cedidiye Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programına katıldı. Cami çıkışında vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Turhan, gittiği bir masada sigara içen gençleri görünce önce sigara içmemeleri konusunda uyardı, ardından masalarında bulunan sigara paketini alarak cebine koydu. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Turhan, kandil simidi dağıttı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBakan Turhan camiye girerken görüntüBakan Turhan vatandaşları gezerken görüntüBakan Turhan'ın sigara paketini cebine koyması görüntüsüBakan Turhan'ın kandil simidi dağıtırken görüntüsü ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,=====================================