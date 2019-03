Dha Yurt Bülteni - 22

Kaynak: DHA

Orman ürünleri fabrikasının silosunda yangın çıktıBURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasının silosunda yangın çıktı.Yangın, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Orman Ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın silosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden fabrika bekçisi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının patlama riski bulunan siloda çıkmasından dolayı, ekipler yangına kontrollü bir şekilde müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ, Van milletvekilleri Murat Sarıtaş, Tayyip Temel'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin başlattığı açlık grevine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla açlık grevi başlatanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince açlık grevinin yapıldığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na operasyon düzenlendi. Operasyonda HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında polis ekipleri, binaya girişteki kepenkleri kırarak içeri girdi. Kepengi uzun uğraşlar sonucu kırarak içeri giren polis ekipleri açlık grevini sürdüren HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Van milletvekilleri Murat Sarıtaş, Tayyip Temel'in de aralarında olduğu 10 kişiyi tespit etti. Ekipler, açlık grevini sürdüren 3 milletvekili haricindeki 7 kişiyi gözaltı aldı.Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan bir gruba dağılmaları için uyarı yapması üzerine grup olaysız bir şekilde dağıldı.Gözaltına alınan 7 kişi polis merkezine götürüldü. Günde 8 saat çalışan kadınlar, ayıkladıkları patatesleri çuvallara dolduruyor. 8 Mart Dünya Kadınlar gününü çalışarak geçiren kadınlar, hatırlanmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.Kadın işçilerden Havva Dalcı (50), "Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz, ambarlarda bu şekilde çalışıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Ayda 20-25 gün işe geliyoruz. Dünya Kadınlar günü ama biz mecbur çalışıyoruz" dedi.Sibel Çiftçibaşı (40) ise, Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, "Ben çocuk okuttuğum için buradan ekmek paramı kazanıyorum. Hayatımız böyle devam ediyor. Eşime destek oluyorum. Herkes gibi ayaklarımızın üzerinde durmak için çalışıyoruz" diye konuştu. Suriye'de cezaevlerinde kadınların hukuk gözetmeksizin tutulmaları ve çocukların, dünya kamuoyunun gözleri önünde öldürülmesine tepki gösterdiklerini kaydeden Elgin, sivillerin işkenceye maruz bırakılması ve katledilmesinden, bu duruma sessiz kalan tüm devletler ve uluslararası yargı mekanizmalarının da sorumlu olduğunu söyledi. Sözlerini sürdüren Elgin şöyle konuştu:"Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır." Karamollaoğlu, Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki törende, seçimlerin demokrasinin bir gereği olduğu, ama genellikle Roma filmlerinde görülen gladyatörlerin yaptığı savaş gibi düşmanların, hasımların birbirine karşı mücadelesi olmadığını söyledi.'RAKİPLER DÜŞMAN DEĞİLDİR'Karamollaoğlu, "Biz rakipleriz. Rakipler düşman değildir, olsa olsa dosttur. Seçimi kazanamayan, galip geleni tebrik eder. Çünkü milletin iradesine saygı vardır, saygının gereği budur. Bu seçimlere giderken en çok üzüldüğüm ve birçok insanın da üzüntü duyduğu hususu dile getirmeden edemeyeceğim. Maalesef iktidar partisi bu seçimlere giderken kamplaştırmayı, kutuplaştırmayı kendi iktidarı için olmazsa olmaz bir şart gibi görüyor. Sürekli olarak ülkemizi kutuplaştırmaya iteliyor" dedi.'BİR İTTİFAKTA YER ALMADIK'Birbirini rencide etmeme ve dostluk çağrılarında da bulunan Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak bu kez bir ittifakta yer almadıklarını söyleyerek, "Yer almadığımızı da çok net kesin olarak söyledik. Yer almamamız bir husumetten kaynaklanmıyor. Bu seçimleri yine biz ülkemizde bir kamplaşmaya vesile olmasın düşüncesiyle böyle bir kampın içinde yer almadık. Aynı zamanda alanlara karşı da bir husumetimiz yok. İnsanlar elbette bir araya gelebilir, ittifaklar kurabilirler ve bu ittifaklar sayesinde vatandaşımızdan daha fazla oy da isteyebilirler. Ama bizim tercihimiz kendi başımıza girmek yönünde oldu" diye konuştu.'İNSANLAR NEFES ALAMAZ HALE GELDİ'Bu seçimlere giderken milletin teveccühünü gördüklerine inandıklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Çok geniş kesimlerden bu sefer ülkemizin bir değişikliğe ihtiyaç duyduğu kanaatini açıkça ifade edenler var. Sebep ne, Mahalli seçimler genel seçimler gibi değil, iktidar değişmeyecek. Ancak bugüne kadar iktidarda bulunan parti ülkemizin sorunlarını ne yazık ki çözemedi, tam tersine büyüttü. Artık insanlar nefes alamaz hale geldi. Adaletten, ekonomide güçlenmeden, adil paylaşımdan, dış politikada dik duruş, eğitimin düzelmesinden bahsedilirken bunların her biri şu anda çelişkiler yumağı haline gelmiş durumda" dedi.'İKTİDARIN ATTIĞI MÜSPET ADIMLAR DA VAR'İktidarın attığı müspet adımlar olduğunu, birtakım problemlerin çözüldüğü ve bundan memnuniyet duyduklarını ve iktidara müteşekkir olduklarını dile getiren Karamollaoğlu, bunlara örnek başörtüsü sorununun çözümü ve yasakların kalkması, imam hatip okulları ve meslek liseleri, duble yollar, köprüler, tüp geçitler, hızlı tren, neredeyse Türkiye'nin bütün illerine inşa edilen havaalanları gibi örnekler verdi. Karamollaoğlu, "Birtakım gelişmeler meydana geldi ama bu ülkemizi yaşanabilir bir ülke haline getirmeye yetti mi dersek, evet deme imkanına sahip değil ne yazık ki" diye konuştu.'BÜTÜN BÖLGELERDE SEÇİME GİREN TEK PARTİ SAADET PARTİSİ'Karamollaoğlu, "Biz ittifakın içinde değiliz, ittifaklara da karşı değiliz. Bunları inanın, çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz adına bütçe imkanlarını zorlayarak yapıyoruz. Ama üreticimiz bunu hak ediyor. Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor. Oyumuzu artırmazsak muhalefet gelecek başımızda boza pişirecek" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'ya geldi. Zafer Havaalanı'na gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli partisinin Altıntaş ilçesindeki seçim bürosu açılısına katıldı. Zafer Meydanı'nda toplanan partililere seslenen Bakan Pakdemirli, iktidar olarak bugünlere kolay gelmediklerini, Adnan Menderes ve Turgut Özal'dan örnekler vererek şunları söyledi:"Bu kadar desteğinize rağmen, milletin iradesine rağmen, 16 yıldır desteğinize rağmen AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmeyi istemediler. AK Parti'nin atadığı bürokratları yargı darbesiyle almaya kalktılar. 17-25 yargı darbesi ile Cumhurbaşkanımızı almaya kalktılar. Darbe girişimi ile milletin iradesini ipotek koymaya kalktılar. En sonra hiçbir sebep yokken ağustos ayında bir ekonomik darbe yapmaya kalktılar. Allah'tan kontrolü tekrar ele aldık. Bu millet çok travma gördü, Allah'a şükür sizlerde bu dirayet olduktan sonra, genç olan demokrasimize hiçbir şey olmaz. Adnan Menderes'i astılar, Özal'ı zehirlediler, peki Recep Tayyip Erdoğan'ı almalarına müsaade edecek miyiz? O zaman çok önemli olan bir şey var. En önemli olan şey ne biliyor musunuz? Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor. Oyumuzu artırmazsak muhalefet gelecek başımızda boza pişirecek. Biz diyeceğiz ki 'biz 2023'e kadar vize aldık'. Onlar da diyecek 'oyun düştü. Tekrar seçime gidelim'. Seçim güzel bir şey değil. Güzel bir şey ama 5 yılda bir yapılırsa. Bakın bu kadar istikrara rağmen sizin 16 yıldır desteğinize rağmen 13 defa seçime gitmişiz. Artık 2023'e kadar bizim seçime gitmememiz lazım."'5 KURUŞLUK DESTEK ARTIŞININ DEVLETE MALİYETİ 750 MİLYON LİRA'Bakan Bekir Pakdemirli buğday ve arpadaki desteğin 5 kuruştan 10 kuruşa yükseldiğini hatırlatarak, bu artışın devlete maliyetinin 750 milyon lira olduğunu açıkladı.Tarımın sıkıntılarını biliyoruz. Bu ekonomi terörü maliyetleri artırdı. Gübreyi de biliyoruz, ilacı da biliyoruz, yemi de biliyoruz. İster istemez fiyatlar arttı. Ama şunu da unutmayın buğdayda bu sene pahalıya alacağız, arpayı da pahalıya alacağız. Bundan sonra buğday ve arpadaki desteklerini 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarttık. 'Ya sayın bakanım 5 kuruş 10 kuruş ne fark edecek diyorsun' ama inanın 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarmanın bedeli devlete tam 750 milyon lira. Cebimizde olan parayı son kuruşuna kadar üreticimiz köylümüz, çiftçimiz için harcamaya hazırız. Çünkü benim köylüm, çiftçim, üreticim bizim başımızın tacı. Sizle ilgili hangi konuda Cumhurbaşkanımıza üreticimizle ilgili hangi konuda gitsek 'köylümüz başımızın tacı, ne gerekiyorsa yapın' talimatını veriyor. Biz de oradan bulup, buradan bulup sizleri bir nebze de olsa rahatlatmaya çalışıyoruz. Ocakta ödediğimiz destekler 2 katrilyon, şubatta ödediğimiz destekler ise 3 katrilyon lirayı geçiyor. Mart ayında da 3.7 katrilyon lira destek ödeyeceğiz. Bunları inanın, çiftçimiz, üreticimiz, köylümüz adına bütçe imkanlarını zorlayarak yapıyoruz. Ama üreticimiz bunu hak ediyor. İnşallah 2019 çiftçimiz, üreticimiz için çok daha bereketli, çok daha iyi bir yıl olacak. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerini borcu olup da borcunu ödeyememiş, temerrütte düşmüş kardeşlerimiz de yüzde 10 ile bu borçlarını yeniden yapılandırabilecekler" diye konuştu.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşmasının ardından Kütahya Orman İl Müdürlüğü standını ziyaret ederek vatandaşlarla hazırlanan çam ağacı fidanlarını dağıttı. Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kaynağından içme suyu projesinin tamamlandığını anlatan Bakan Pakdemirli, 16 yılda 13 kez seçime gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Türkiye'nin seçime ihtiyacını olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, "Muasır medeniyetlerle, batı medeniyeti ile aramızdaki farkı kapatma mecburiyetimiz var. 16 yılda 13 seçime gitme mecburiyetinde kaldık. Referandumlar, yasakların kalkması, Cumhurbaşkanlığı referandumu, Anayasa değişiklikleri. Türkiye'nin artık seçime ihtiyacı yok. Çünkü seçim demek beklenti demek, beklentilerin ötelenmesi demek. Bakın ben daha bu hafta bakanlığa uğramadım. Hep sahadayım ve çalışıyorum. Bundan bir şikayetim var mı? Yok. Ama bir yandan da sizlere hizmet için Bakanlıkta oturmamız lazım, yeni projeler hazırlayıp getirmemiz lazım. Hemen seçimin ardından hiç gereği ve sebebi yokken dolar 4 liradan 7.5 liraya çıktı. Tarım da en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Bir anda ilacımız, gübremizin fiyatları arttı. Allah'tan ekonominin kontrolünü ele aldık. Bazen ufak zararlar da edilse sizlerin bir şekilde ayakta tutmanın, girdilerinizin düşürülmesinin rahatlatmanın bir yolunu mutlaka arıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ne zaman çiftçiyle, üreticiyle, köylüyle ilgili bir proje ile gitsem 'Onların bizlerin başımızın tacı, ne istiyorlarsa yap Bekir' diyorö şeklinde konuştuKonuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, içme suyu projesi isale hattının açılışını yaptı. Mansur Yavaş'ın proje üretemediğini belirten Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 3'üncü kere milletin önüne çıkıyor. Durmadan diyorum ki, 'arkadaş bir projen varsa ne olur söyle.' Ben sıkıştırdıkça bir şey uyduruyor. Ben sıkıştırdıkça bir şey söylemeye çalışıyor ama hiçbir şekilde derli toplu bizim gibi bir kitap yazıp da altına imza atamıyor, bu benim taahhüdümdür demiyor. Geçenlerde dedim ki, 'Gazetecilere sorun bakalım hiç projesi yok muymuş' 'Olmaz olur mu' dedi. 'Su parası' dedi. 'Su parasını ucuzlatacağım', en önemlisi de o' dedi diye konuştu.Konuşması sırasında bir kişinin gazetede Mansur Yavaş hakkında iddiaların olduğu manşeti göstermesi üzerine konuşmasını kesen Özhaseki, rakibinin sahte senetten mahkemelik olduğunu öne sürerek, Onu bir göstersene arkadaşlara. Vallahi yeni bir şey çıktı gazetelerde, hayretler içerisinde okuduk. Diyor ki orada 'Sahte bir senetle, adamın birisini tehdit ederek para alıyor' Mahkemeye vermiş adam, sahte senet olduğunu. Bizim başkan adayı meğerse oradan gün ve ceza yemiş, bizimde haberimiz yeni oluyor. Allah'a kurban olayım sahte senet nedir. Öyle şey olur mu. Neyse artık biz orayı geçtik, mahkemelere ne hesap verirse versin dedi.'TABİ BİZ MERHAMETLİ İNSANLARIZ'Daha sonra Yakacık Mahallesi'nden ayrılan Özhaseki Pursaklar ilçesindeki MHP etkinliğine katıldı. Burada konuşan Özhaseki, Türk milletinin merhametli olduğunu vurguladı. Özhaseki, konuşmasının devamında şöyle dedi:PKK'lı bir militana derler ki, 'Şu bomba yüklü kamyonu götür, şu iş merkezi önüne koy, sonra sen ayrıl, 3 dakika sonra patlatacağız' Devletin resmi kaynaklarında olanı söylüyorum şimdi, oraya PKK'lı militan getirir. Bunlar daha ayrılmadan, daha kapıyı açarken uzaktan kumanda ile patlatırlar. Tabi biz merhametli insanlarız. Militan da olsa götürüp tedavi ederiz. Aylarca tedaviden sonra kendine gelen PKK'lı diyor ki, 'Bana örgütten dediler ki, 'Oradan sen ayrıl 3-5 dakika sonra patlatacağız.' Ama ben içerideyken patlattılar. Anladım beni de yok etmek istiyorlar. Madem öyle ihtilaflarımız da vardı, bende itirafçı olacağım' Arkadaşların söylediklerine göre, brifing veren arkadaşların o militanın verdiği bilgilerin hepsi doğru çıkıyor. Ama bir şey daha söylüyor. '15 Temmuz'a bir ay kala Kandil'den bize emir geldi. Sakın ola ki hiçbir askere kurşun sıkmayacaksınız. Biz diyor eylemleri durdurduk ara verdik. 15 Temmuz girişimi başarısız oldu. Kandil emri 3 gün sonra yeniledi, bulduğunuz askere kurşun sıkacaksınız diye.' Bu nasıl bir iştir. Bunlara para verenler, destekleyenler, örgütleyenler ve istekleri de aynı emin olun. Kimin bunları desteklediklerini biliyorsunuz, söylememe gerek var mı. Gerek yok, çok aşikar oldu. İstekleri de şu, Türkiye'yi parçalayıp, paramparça edip şimdiki gücü kalmasın. Türk milleti dimdik ayakta kalmasın istiyorlar. Zayıf bir devlet olsun istiyorlar, kendi başının derdine düşsün istiyorlar. Birbirleri ile didişsin istiyorlar, iç savaş çıksın istiyorlar.