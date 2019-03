Dha Yurt Bülteni - 22

Kaynak: DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Trabzon mitinginin ardından geçtiği Gümüşhane 'de, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Akşener, Belediye Başkan adayı Mustafa Canlı 'ya destek istedi. Akşener, "Gümüşhaneli hemşerilerimiz adaylara oy verirken hangisinin projeleri daha iyi, hangisi çok hizmet eder ve hangisi Gümüşhane'yi bir tık yukarı taşır ona bakmalı. Her şeyine kefil olduğum Mustafa Canlı'nın seçilmesi Gümüşhane'nin faydasına olacağını düşünüyorum" dedi.Akşener, ziyaretin ardından karayolu ile Erzurum 'a hareket etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , "PKK'ya katılımın en çok olduğu yer, İstanbul'da Esenyurt HDP İlçe Teşkilatı. Doğu ve Güneydoğu'da artık katılım yapamıyorlar. Cesaretlendiremiyorlar kimseyi. Esnaftan haraç alamıyorlar. Eskiden terörist cenazelerine gidiyorlardı. Hadi gitsinler de şimdi göreyim" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , seçim çalışmaları kapsamında Ankara 'nın Kızılcahamam ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ankara Caddesi'nde toplanan kalabalığa seslenen Bakan Soylu, Cumhur İttifakı Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.'PKK'YA KATILIM 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE'Son 30 yılda PKK'ya katılımın en düşük seviyelerde olduğunu belirten Bakan Soylu, "Terör örgütünü hem dağlarda, hem Irak 'ın kuzeyinde, hem Suriye 'de köşeye sıkıştırdık. Terör örgütünü bitiriyoruz. 15 bin terörist vardı dağlarda, 700 terörist kaldı. Evlatlarımız şu anda, havadan ve karadan operasyonda. PKK'ya katılımın en çok olduğu yer İstanbul'da Esenyurt HDP İlçe Teşkilatı. Doğu ve Güneydoğu'da artık katılım yapamıyorlar. Cesaretlendiremiyorlar kimseyi. Esnaftan haraç alamıyorlar. Eskiden terörist cenazelerine gidiyorlardı. Hadi gitsinler de şimdi göreyim" dedi.'BU MİLLETE HİÇ BİR ZAMAN HİLE YAPMADIK'Soylu, hiçbir zaman hileye başvurmadıklarının altını çizdiği konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun Türkiye 'ye büyük bir tezgah hazırladığını belirterek, şunları söyledi:"3 tane oyu alabilmek için, o koltuğa oturabilmek için, memleketimin geleceğini, yarınlarını kaosa döndürmek istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyin. Bizim eksiğimiz olabilir ama biz bunlar gibi hep 3 kaşıkla yemek yemedik. Allah bize hep tek kaşıkla yemek yemeyi nasip etti. Tayyip Erdoğan 'a ne kadar iftira, hakaret edelerse etsinler sizden, milletinden hiç vazgeçmedi."'DOĞU'DA, GÜNEYDOĞU'DA 24 SAAT HUZUR VAR'Bakan Soylu, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde hem kırsalda hem de şehirlerde günün 24 saati huzur olduğunu belirterek, "31 Mart akşamı biz bir zafiyetle karşı karşıya kalırsak, 1 Nisan 'dan itibaren, 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler. Kaymakamların ve valilerin itibarlarını alt üst ederler. Siirt hastanesini yakarlar. ' Hakkari Havalimanı olmasın' diye 507 kez saldıranlar her şeyi yapar. Dağlarda, şehrin içerisinde 24 saat huzur var. Şükürler olsun, terör örgütüne tarihi cevaplar veriyoruz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül , Trabzon'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hukukçularla bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Gül, Türkiye adaletinde nicelik olarak çok yol kat edildiğini söyleyerek, "Türkiye'de her alanda olduğu gibi yargı alanında da çok önemli işler yapıldı. Seçimden sonra açıklayacağımız yargı reformu ile güven veren yargı anlayışını güçlendireceğiz. Türk Yargı Etiği Bildirgesi ülkemiz için çok önemli bir milattır. Yargı mensuplarımız esasen uygulamaya çalıştıkları kuralları, yazılı hale getirerek yargı mensuplarımıza, tüm vatandaşlarımıza, Türk vatandaşlarımıza standardı yükseltmek için bir taahhütte bulunmaktır. Bağımsız, tarafsız ve tüm muhataplarına adaleti dağıtmayı yeniden taahhüt ederek etiketlerimizi belirledik. Özellikle Türkiye adaletinde nicelik anlamında çok yol kat ettik. Hakim ve savcı sayısında, adliyelerimizin teknik kapasitesi boyutuyla ama Türkiye'de nitelik sorununu da hep beraber aşacağız" dedi.'STAJ SÜRELERİNİ UZATACAĞIZ''Hakim ve Savcı Yardımcılığı' müessesini çok önemsediklerini ifade eden Bakan Gül, şöyle konuştu:"Şimdi hukuk fakültesinden mezun olur olmaz, hemen kısa süreli bir stajın ardından kürsüye çıkıp, yargısal faaliyette bulunmakta arkadaşlarımız. Fakat bundan sonra bu staj sürelerini biraz daha uzatacağız, sonrasında da hakim yardımcılığı, savcı yardımcılığı müesseseni getireceğiz. Ne olacak peki, bir hakim nezaretinde hakim yardımcısı olarak, yine hakimin özlük haklarına sahip olacak ama kürsüye, Trabzon Adliyesi'nin Asliye Hukuk Mahkemesi cübbesini giyerek kürsüye değil de o hakimin nezaretinde Asliye Hukuk'ta davalar nasıl görülüyor, Asliye Ceza'da nasıl görülüyor, bir savcı iddianame yaparken nasıl hazırlanıyor, bir hakim karar verirken o işçi alın terimi alamadım, bu bir haksızlık derken ya da patron dava 6 yıl sürdü daha bitmedi derken onun istihdam anlamındaki sıkıntılarını, işçinin alın teri kurumadan parasını alması gerektiğini, haksız yere bir tutuklamanın ya da yargılamanın uzamasında bir kişinin göz yaşını bir Aile Mahkemesi'nde tarafların hak kaybına uğraması, kadınların şiddete uğradığı veya istismara uğrayan ve olayın failini bir araya getirmeme hassasiyeti tüm bunları izleyecek görecek ve tecrübe edecek. Bunlarla birlikte hem teori hem pratik en güzel şekilde yaşadıktan sonra hakimlik ve savcılık sınavına girecek ve o cübbeyi giyip yargısal faaliyette bulunacak. Böylece yargıda da adaletin çıtasını hep birlikte yükselteceğiz."