Dha Yurt Bülteni - 22

Kaynak: DHA

Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölüKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu Şerafettin Adıyaman (45), yaşamını yitirdi.Kaza, gece saatlerinde Kartepe Sapanca Yolu Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Sapanca istikametine giden Tayfun Görengil yönetimindeki 34 JF 9966 plakalı otomobil, Şerafettin Adıyaman yönetimindeki 19 DK 460 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobiller orta refüje çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaptığı kontrolde Şerafettin Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tayfun Görengil ise kazayı yara almadan atlattı. Ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen Görengil, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şerafettin Adıyaman'ın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yerinden görüntüler-Acil sağlık ekiplerinin çalışmaları-DetayHaber-Kamera: Dinçer AKBİR/ KARTEPE(Kocaeli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================Karamollaoğlu: Hükümetin yanlışlarını ortaya koyuyoruzSAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hükümetin yanlışlarını ortaya koyuyoruz. Zannediyorlar ki biz kendilerine husumet besliyoruz, düşmanlık yapıyoruz, oturup düşünesiniz diye, ders alasınız diye tekrarlıyoruz" dedi.Saadet Partisi Bursa adayları tanıtım toplantısı, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Burada partililere seslenen Karamollaoğlu, yerel seçimlere giderken bugüne kadar karşılaşmadıkları bir manzara ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan seçimlerin içerisinde olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı adeta bu seçimi, ittifak yaptığı MHP ile birlikte Türkiye'nin beka meselesine çevirdi. Bunu sık sık gündeme getiriyorlar ancak biz de ısrarla bir soru soruyoruz. 16 yılda ne yaptınız? İktidar partisi bütün problemleri çözeceklerini söylüyorlar, 16 yıldır beka problemi varsa bunun müsebbibinin kendileri olduğunu biliyorlar" diye konuştu.'SADECE DOĞRULARI SÖYLÜYORUZ'Dünyaya yeniden barışı getirmek için yola çıktıklarını dile getiren Karamollaoğlu, "Bunu istiyorsanız, sizin dünyada hatırı sayılır, kendisine güvenilen bir ülke haline gelmeniz lazım. Bu da ancak yeniden büyük Türkiye'yi kurarak sağlanabilir. Güçlü ve herkesin güvenebileceği bir ülke. Devleti yönetenler diyecek ki bu ülkenin yarısı vatansever yarısı hain, böyle bir ülkede Cumhurbaşkanı bütün vatandaşları kucaklıyor denilebilir mi? Tekebbür sahibi olduğunuz zaman problemleri çözemezsiniz. Hükümetin yanlışlarını ortaya koyuyoruz. Zannediyorlar ki biz kendilerine husumet besliyoruz, düşmanlık yapıyoruz, oturup düşünesiniz diye, ders alasınız diye tekrarlıyoruz. Biz sizi üzmek için değil yanlışlarınızı düzeltesiniz diye söyledik, ne yazık ki söylediklerimizden ders alan ibret alan yok. Biz aynı şekilde kimseye karşı husumet beslemiyoruz sadece doğruları söylüyoruz. Bugün iktidarda bulunanlar geçmişte beraber siyaset yaptığımız insanlarımız ama bizim prensiplerimizin tamamını terk ettiler" dedi.'HERKESE AYNI HİZMET ANLAYIŞIYLA YAKLAŞACAĞIZ'"Biz İslamcı değil, Müslümanız" diyen Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:"Bununla ne kastettiğimi herkes biliyor. Bazı arkadaşlarımız tepki gösteriyorlar. Bugün İslamcılığın geldiği mana dinin istismar edildiği mana, İslam'ı kendi dünyevi menfaatleri için kullanıyor buna da İslamcılık deniliyor. Ben onlardan değilim, biz onlardan değiliz, olmayacağız da. 16.5 yıldır iktidarsınız, bir asgari ücretlinin bile derdine derman olamadınız. Nerede kaldı Türkiye'nin derdine derman olasınız. Çözemezler, çünkü bu meseleleri ehline emanet etmiyorlar. İstişarede bulunmuyorlar. Bizim iktidara gelen belediyelerdeki kardeşlerimiz cepsiz bir ceket ile dolaşacak. Söz gelimi diyorum, cepleri olur da oraya haram para girmez, yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Dürüst olacağız. Mala, mülke, paraya yetim malına sahip çıkar gibi çıkacağız. Partizanlık yapmayacağız. Herkese aynı hizmet anlayışıyla yaklaşacağız. Kapımız herkese açık olacak. Bütün işlerimiz şeffaf olacak, adaletten şaşmayacağız. Bir hakim, devleti yönetenlerinin gözünün içine bakıp, onları memnun edecek mi diye düşünüp karar verirse orada adalet beklemeyin. Biz çok farklı bir anlayışla geliyoruz. Demokraside kesinlikle taviz vermeyeceğiz."Karamollaoğlu, daha sonra partisinin Bursa'daki 17 ilçenin belediye başkan adayı ve büyükşehir belediye başkan adayı ile birlikte partilileri selamlayarak programını noktaladı. Başkan Karamollaoğlu'na çeşitli hediyeler de takdim edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Toplantı salonundan detaylar-Temel Karamollaoğlu'na hediye takdimi-Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasıHaber-Kamera: Gürkan DURAL - Muammer İRTEM - Tahsin AYDIN/ BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================Bakan Soylu: Bunlar Kandil'in robotu (ek)NİĞDE'DE DÜZENLENEN MİTİNGE KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'daki temaslarının ardından Niğde'ye geçerek AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Soylu, bundan 1,5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istendiğini, referandum yapıldığını ve bunu ABD'nin fişeklediğini, Avrupa'nın ise tahrik ettiğini söyledi. Bugün Doğu ve Güneydoğu dahil ülkenin her yerinde huzur olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:'TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL'"Bugün Diyarbakır'dan Şırnak'a kadar, Mardin'den Batman'a kadar, Siirt'e kadar, bir anne gecenin bir yarısında kızını alıp rahat bir şekilde istediği yere gidebiliyor. Hani gelsin PKK rahat gezsin bakalım, hani o PKK'nın vekilleri terörist cenazesine gitsinler de görelim bakalım. Türkiye eski Türkiye değil. 13-14 yaşındaki kızları Kandil'e götürüp o Murat Karayılan'a, o Cemil Bayık'ın masasına meze yapanlara, onlara tecavüz ettirenlerin, burnundan fitil fitil getirmezsem Allah hesabını sorsun."'BU SENEDİN ALTINDA KİMLERİN İMZASI VAR?'Karşılarında bir 'zillet ittifakı' olduğunu, kendilerinin de Cumhur İttifakı kurduklarını dile getiren Soylu, 'zillet ittifakı'na karşı mücadele verdiklerini ifade ederek, "Şunu yapmak istiyorlar, 299 tane PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi yapıyorlar. Adamın biri diyor ki, 'Kürdistan'da biz kazanacağız.' Kürdistan neresi Allah aşkına. Ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? 'AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. 'İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, İzmir'de, Bursa'da, Muğla'da, Aydın'da, Konya'da verilen bütün oylar Cizre'ye, Silopi'ye güç katacak' diyor. Dün akşam bir televizyon programında da Sezai Temelli diye HDP Eş Genel Başkanı var, yüzüne bakıyorsun bir ifade yok, bir kukla. Diyor ki, 'İstanbul'da İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a oy vereceğiz, alacağımızı da seçimden sonra alacağız.' Sözleşme imzalamış, senet imzalamışlar yani. Bu senedin altında kimlerin imzası var? Bu senedin altında FETÖ'nün, PKK'nın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun imzası var, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var. Bu senedin altında Gezi olaylarını kim yapmışsa, 17-25'i kim yapmışsa, 6-7 Ekim'i kim yapmışsa, 15 Temmuz'u kim yapmışsa, Türkiye düşmanlarının imzası var" dedi.'TÜRKİYE'YE BİR FİTNE TOHUMU EKMEYE ÇALIŞIYORLAR'Yapmak istediklerinin basit olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye'nin önünü alamayacaklarını gördüler. Belediye meclislerine yerleştirdikleri adamların unsurlarını söyleyeyim size, kimisi patlayıcı taşıyan, kimisi PKK'dan hapis yatan, kimisi APO'nun İmralı'dan çıkması için açlık grevine giren, kimisi Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden, kimisi PKK eylemlerinde bulunan. Bütün haraç toplayan, bunların hepsini toplamışlar belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi yapıyorlar. Türkiye'ye bir fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. Yarın öbür gün belediye meclis toplantılarında bunlar Allah muhafaza illerimize bir şehit geldiği zaman, belediye meclisi toplanır der ki, 'bu şehidimizin adını şu caddeye verelim', bunlar da kafayı kaldıracaklar diyecekler ki 'bir dakika, bizim de şurada teröristimiz ölmüştür, biz de onun ismini şuraya vermek istiyoruz' diyecekler. Türkiye'de Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor ve iktidara gelmeyeceğini bildiği, sandıkla gelemeyeceğini bildiği için Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem olduğunu bildiği için acaba Türkiye'yi nasıl karıştırırım diye. Yapmak istedikleri şey 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmektir. Eğer 31 Mart'ta biz bir zafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan sabahı bu ülkenin Güneydoğu ve Doğu'sunda 6 yaşındaki çocuklara, masum çocuklara taşları verirler, kaymakamları, valileri sokağa çıkarmaz itibarlarını altüst ederler. Bunlara ülkemiz karıştırma imkanı vermeyin. Terörün kökünü kazıyalım."'SİZDEN GÜÇ, KUVVET VE KUDRET İSTİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolu sevdiğine işaret eden Soylu, "Şimdi şu 4,5 yıl için Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin de şu zillet ittifakının kalesinin doksanına çaksın. O zaman görün siz Türkiye'yi, Türkiye sadece yürümeyecek bilesiniz koşar adım istikbale ve istiklale doğru adım atacak. Sizden güç, kuvvet ve kudret istiyoruz. Niğdeliler hem İçişleri Bakanımız olarak hem de bir kardeşiniz olarak söylüyorum; ne olursunuz bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Şu FETÖ'nün şarlatanına bizi güldürmeyin. Elimizi hainlerin karşısında çaresiz bırakmayın" diye konuştu.'CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONLARINI YAPTIK'Bakan Soylu, 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktıklarını belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptık. 7,2 ton esrar bir günde, 1,5 ton eroin, bin 250 kilogram eroin, bin 200 kilogram eroin bir günde ele geçirdik. 260 bin ton bonzainin milletimize, ülkeye sevk edilmesini engelledik. Sadece yurt içinde operasyon yapmıyoruz, yurt dışında da operasyon yapıyoruz. 2017-2018 PKK'nın şah damarını kestik. 2017-2018'de 10 katrilyon liralık uyuşturucusunu ele geçirdik" dedi.'BENİM ÜLKEMİN HER TARAFINDA HUZUR GÜVEN VAR'Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Güvenliği biraz artırdık Antalya'da turist sayısı 6 milyondu, şimdi 13 milyon 600 bin oldu. Bu yıl 16,5 milyona çıkacak. Mardin'e 2018'de 3 milyon turist geldi. 2019'da Türkiye'nin otellerinde boş yer yok. Kimse yer bulamıyor. Benim ülkemin her tarafında huzur güven var. Bunu bozmalarına izin vermeyin. Aynı zamanda asayişte de büyük adımlar atıyoruz. 2018'de 2017'ye göre evden hırsızlıkları yüzde 35 düşürdük. Sadece PKK'nın FETÖ'nün uyuşturucunun ayağına basmıyoruz. DHKP-C diye bir terör örgütü var. DHKP-C'nin Türkiye'nin her ilinde ilçesinde yöneticisi vardır. Bununla ilgili söylüyorum hepsi ya ölüdür ya da tutukludur. Bu kadar basit. Muhteşem gidiyoruz. İnsansız hava araçlarına şimdi bir yazılım yaptık mayıs ayında bir şey takacağız, bu teröristler bilesiniz bundan sonra değil dağda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar. Hiç merak etmeyin. Teknolojimizi geliştiriyoruz, ülkemiz emin adımlarla gidiyor. Sizden güç ve destek istiyoruz hedeflerimize ulaşmak için."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bakan Soylu'yu meşaleler ile katşılanması-Bakan Soylu'nun bir çocucuğu sevmesi-Bakan Soylu'nun konuşması-Mitingten detay görüntüler-Bakan Soylu'nun otobüsle Niğde'e ayrılmasıHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda ve Kılıçdaroğlu açıklaması (2)'ÖNCE SULTAN AHMET CAMİİ'Nİ DOLDURUN GERİSİ GELİR'Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaretinin ardından aynı kampüs içinde yer alan Osmangazi salonunda 'Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları' etkinliğinde 'Barbar Modern Medeni' kitabının söyleşisine katıldı. Burada Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısının ardından Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi talebinde bulunan vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Kalın, "Siz önce Sultanahmet'i doldurun ondan sonra gerisi gelir" dedi.'HRİSTİYAN TERÖRÜ' İFADESİ 'İSLAM TERÖRÜ' İFADESİ KADAR YANLIŞTIR'Yeni Zelanda'da yapılan saldırıyı kınayan Kalın, 'Hristiyan terörü' gibi ifadelerin doğru olmadığını belirtti. Hristiyan terörü ifadesinin İslam terörü ifadesi kadar yanlış olduğunu söyleyen Kalın, "Bazen bu tür saldırılar olduğunda yapan Hristiyan ise 'Bakın Hristiyan terörü' saldırgan Yahudi ise 'Bakın biz neden Yahudi terörü' ifadelerini kullanmıyoruz diye bir takım duygusal tepkilerin verildiğini görüyoruz. Suimisal emsal olmaz, 'İslam terörü' ifadesi ne kadar yanlışsa, adı Müslüman olan birileri çıkıp terör eylemi yaptığında bunu tüm Müslümanlara mal etmek ne kadar doğru değilse, adı Hristiyan olan birinin de bu terör eylemini yaptığında, bunu bütün Hristiyanlara ya da Yahudilere mal etmek doğru olmaz. 'Hristiyan terörü' ifadesi 'İslam terörü' ifadesi kadar yanlıştır. Bu tuzağa bizim düşmememiz gerekir, bu terör eylemlerini yapanların istedikleri tam olarak budur. Bugün bu ikili yapıyla karşı karşıyayız, bir tarafta DEAŞ gibi İslam'ın adını kullanan terör örgütleri var, bunların karşısında da başka dinlerin isimlerini kullanan terör örgütleri var. İstedikleri, herkesin bu kavgaya tutuşması, buradan küresel bir çatışma ortamının alevlendirilmesi" ifadelerini kullandı.'AYASOFYA'YI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ SÖYLEMLERİNİN NERELERDEN BESLENDİĞİNİ DOĞRU OKUMAMIZ GEREKİYOR'Yeni Zelanda'da 49 Müslümanın ölümüne neden olan saldırganın manifestosunda Türkiye'yi de hedef aldığını ve bu zihniyetin doğru çözümlenmesi gerektiğini vurgulayan Kalın, "Dün de gördünüz, bu katilin kullandığı tüfeklerdeki tarihi semboller, yazılar, atıflar arkada nasıl bir zihniyet yapısının olduğunu göstermektedir. Elbette bu yeni bir şey değil, bunu haçlılara, tapınak şövalyelerine götürebiliriz. Bu kişinin bir yerde 'tapınak şövalyelerindeki ağabeylerimin de bu saldırıya onay verdi' dediği rivayet ediliyor. Gerçekten böyle bir bağ var mı yok mu kriminal araştırmayla ortaya çıkacak. Ama bu zihniyetleri anlamamız açısından bunları da doğru okumamız gerekiyor. Türkiye'mizin ve Cumhurbaşkanımızın bu katilin sözde manifestosunda hedef gösterilmesi dünden beri izlediğimiz bir konu. Orada Cumhurbaşkanımıza, Avrupa medeniyetini kendi içinden çökertmek için her gün hamle yapan bir lider olarak atıf yaptığını görüyoruz. Hatta bir yerde de ezel, ebedi düşmanımız Müslüman Türklerin şuan en güçlü lideri gibi ifadeler kullandığını görüyoruz. Burada Cumhurbaşkanımızın hedef gösterilmesi tesadüf değil. Cumhurbaşkanımız, mevcut küresel düzenin adalet üretmediğini, bu düzenin mutlaka değişmesi gerektiğini gür sesle ifade eden, dünyadaki birkaç liderden biri. Sayın Cumhurbaşkanımız herkese bir ayna tutuyor, aynadaki resminden rahatsız olan kişiler kendilerini düzeltmek yerine aynayı tutan kişiyi taşa tutmayı tercih ediyorlar. Bu yüzden de Cumhurbaşkanımıza çatışmacı, diktatör ve bunun gibi yakıştırmalar yapıyorlar. Halbuki bu dünyada mevcut küresel sistemde Birleşmiş Milletler'den Avrupa Birliği'ne, uluslararası kurum ve kuruluşlardan hukukun pratiğine kadar adalet ürettiğini görseydik, bugün zaten sorunların birçoğuyla uğraşmak durumunda kalmayacaktık. O yüzden Cumhurbaşkanımız her fırsatta 'Dünya beşten büyüktür.' diyor, 'Adalet üreten bir dünya istiyoruz.' diyor. Bütün müttefiklerimizden, komşularımızdan bir şey istiyor; eşitlik, eşit muamele. Kimseden bir imtiyaz talebimiz yok, iltimas talebimiz yok. Bunun gibi çeşitli nedenlerle Cumhurbaşkanımızın hedef gösterilmesi şaşırtıcı değil aynı şekilde Türkiye'nin de hedef gösterilmesi, hatta İstanbul'umuzun ikiye bölünüp Anadolu Yakası'nda yaşarsanız sıkıntı yok ama Avrupa Yakası'nda yaşarsanız mutlaka geleceğiz oradaki minareleri ortadan kaldıracağız Ayasofya'yı özgürleştireceğiz gibi söylemlerin de nerelerden beslendiğini doğru okumamız gerekiyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Salondan detay-İbrahim Kalın'ın açıklaması-DetayHaber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN - Serkan AKKUŞ/ BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================MHP ilçe başkanının eşi, oğlunun düğününde bıçaklanarak öldürüldüSAMSUN'da, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi Satı Demirci (52), oğlunun düğününde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti.MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan ve eşi Satı Demirci çiftinin oğullarının Asarcık ilçesindeki düğün merasimi sırasında, iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için araya giren Satı Demirci, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı kadın, yakınları tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Kavak İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Satı Demirci, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı.Haber: Mehmet Emin COŞKUNDERE/ SAMSUN,==============================Mersin'de dereye düşen iki kız kardeşten 1'i kurtarıldı, 1'i kayıp (2)HDP'Lİ VEKİLLER OLAY YERİNDEMersin'de Yalınayak Deresi'ne düşen Hediye Orman'ın (6) arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar dereye inerek su içerisinde arama çalışmalarına devam etti. Çalışmalarda derenin üstünün kapalı olduğu bölgede yaşanan gaz basıncı nedeni ile dalgıçlar zaman zaman dışarıya çıkarken, olay yerine HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ile Fatma Kurtulan da gelerek çalışmalar hakkında polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinden bilgi aldı.Çalışmalar devam ederken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.Haber: Mustafa ERCAN/ MERSİN,===============================Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Mert Ö., yönetimindeki 34 BG 408 plakalı motosiklet, iddiaya göre önünde ilerleyen Feyzullah E. yönetimindeki 16 ZS 034 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan Alperen B., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),===================================Seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralıİZMİR'in Konak ilçesinde kimliği belirsiz kişi, seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtı, 1 kişi yaralandı.Olay, saat 00.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 96 Sokak'ta meydana geldi. Fehmi Arman (36) yönetimindeki 35 DE 226 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nden Mithatpaşa Caddesi istikametine giderken, kimliği belirsiz bir kişi araca tabancayla ateş açtı. Otomobilinin arka kapısına isabet eden kurşun, kapıyı da delerek araçta yolcu olarak bulunan Kırgızistan uyruklu olduğu öğrenilen Elnura Turmanbetova'ya (29) isabet etti. Arman, Turmanbetova'nın vurulduğunu görünce otomobili ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Hastanede tedaviye alınan Turmanbetova'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,==========================Bakan Ersoy: İsteğimiz, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne daha fazla eser girmesi (3)'İZNİK'İN PROJELERİNE KONSANTRE OLACAĞIZ'Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, turizm acenteleri temsilcileriyle istişare toplantısında buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki Rumeli Turizm Zirvesi'ne katıldı. Programa katılan yabancı misafirlerin olması dolayısıyla konuşmasını İngilizce yapan Ersoy, Bursa'nın turizm projelerinin güzel olduğunu belirtti. Bursa'nın turizmiyle ilgili projeleri incelediğini ve yatırım yapılması kararı aldıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Biz, aynı zamanda İznik'in çok özel bir yer olduğunu biliyoruz. Bursa'nın çok iyi bir turizm potansiyeli söz konusu. Tüm bu projelere konsantre olacağız. Sizi burada görmekten dolayı da ayrıca çok mutluyuz" dedi.'BURSA'YA KAYAK YAPMAK İÇİN DE GELİN'Bakanlık olarak yabancı ülkelerin, hem bakanlıkları hem de firmalarıyla iş birliği içinde olmak istediklerini belirten Bakan Ersoy, "Eğer iş birliği projeleriniz, tanıtımlarınız, organizasyonlarınız varsa Bakanlığımızla temasa geçmekte lütfen tereddüt etmeyin. Yeni pazarlara yönelik çok sayıda programımız var. Bu tür programları kullanıyoruz ve aynı zamanda sponsor oluyoruz. Bursa'yı mutlaka kış mevsiminde ziyaret etmelisiniz. Uludağ Türkiye'nin en iyi turizm merkezlerinden biridir. Bursa'ya sadece tarihi yerleri ve mimari güzellikleri görmek için gelmeyin. Bilhassa Uludağ'daki kayak merkezi, Türkiye'nin en iyilerinden biridir. Tekrar ülkemize hoş geldiniz diyor ve sizleri Bursa'ya yeniden bekliyoruz. Tabii ki sadece Bursa'da değil Türkiye'nin dört bir yanında sizleri ağırlamak isteriz" deyi konuştu.Haber: Muammer İRTEM/ BURSA,=====================